ВСУ обстреляли три села в Курской области

Подоляк призвал Европу к санкциям против Росатома

Подоляк попросил у Европы больше вооружений и призвал к санкциям против Росатома

Украине от Европы нужно больше вооружений, необходимо усилить санкции против России, распространив их на Росатом, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя решение Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

Подоляк призвал усилить «военный потенциал Украины для контрнаступления». От Франции Украина ожидает лидерства, ответственности, решительности и «совершения исторического выбора». Подоляк пожаловался, что «Россия атакует при помощи беспилотников, баллистических ракет», которые Украина «не может перехватить», передает ТАСС со ссылкой на LCI.

«Против нас используют авиацию, в том числе ту, которая могла бы быть снабжена тактическим ядерным оружием, и мы можем ответить лишь при наличии таких же мощностей в сфере авиации. Было бы очень желательно, чтобы Франция показала пример в этом отношении», – сказал он.

При этом Киев не рассчитывает на истребители Mirage, но хочет, чтобы в Европе создали «авиационную коалицию», при этом Франция «могла бы взять роль лидера и координатора для поддержки переговоров». Подоляк сказал, что у Украины «есть концепт поставок дополнительных вооружений».

Он заявил, что это необходимо для контрнаступления, для которого пока «не собрали достаточно ресурсов» – вооруженным силам Украины требуются «155-мм снаряды, танки, тактическая аммуниция».

Напомним, Еврокомиссия отказалась от планов ввести санкции в отношении российского атомного сектора. Основными противниками введения ограничений против атомной отрасли России стали Венгрия и Франция.

