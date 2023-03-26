Власти Тульской области рассказали о последствиях падения украинского БПЛА

В результате падения украинского БПЛА в Тульской области пострадали три человека и повреждены 16 домов

Трое пострадавших в результате падения и взрыва украинского беспилотника в Киреевске получили легкие ранения, повреждены 16 домов, сообщило правительство Тульской области.

Жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает. Повреждены десять частных домов, в шести многоквартирных выбиты стекла в подъездах, передает ТАСС.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин собрал оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва. Правительство сообщило, что пострадавшие получат по 100 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Кроме того, те, «кто лишился своего жилья, получат сертификат на приобретение нового», а «нуждающимся в ремонте будет компенсирован ущерб в размере до 1 млн рублей». Дюмин велел определить целесообразность восстановления поврежденных домов, а также восстановить остекление многоквартирных домов. Он поручил организовать пункты временного размещения, если в них возникнет потребность.

Напомним, Минобороны России сообщило, что Украина предприняла попытку атаковать беспилотником Ту-141 «Стриж» в ударном исполнении, его система навигации была выведена из строя комплексом РЭБ «Поле-21», дислоцированном в Тульской области, аппарат упал в районе Киреевска.