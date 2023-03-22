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Актер Шагин привез бойцам российского спецназа снаряжение в зону СВО
Актер Шагин на линии боевого соприкосновения в зоне СВО передал снаряжение бойцам российского спецназа
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На линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции на Украине российский актер театра и кино, поэт Антон Шагин совместно с Общероссийским народным фронтом передал бойцам спецназа снаряжение, приобретенное на средства россиян, принявших участие в проекте «Все для победы!».
Удалось собрать более 13 млн рублей. На эти средства приобрели портативные радиостанции, аккумуляторы, тепловизионнные бинокли, монокуляры и прицелы, лазерные дальномеры, сообщается на сайте ОНФ.
Шагин поблагодарил бойцов, а также передал им письма с поддержкой от россиян. Он зачитал перед военными свои стихи:
«Ночь укроет в пути от врагов,
словно дьякон с плеч скинул рясу;
Не найдут их ни Киев, ни Львов –
искаженные злою гримасой;
Их родная земля спасет,
у себя спрячет бабка в хате;
Сына мать никогда не сдает,
сына мать узнает в солдате».
Глава регионального штаба ОНФ в ЛНР Анна Еременко отметила, что все больше людей участвует в проекте «Все для победы!», причем «эти люди не простые, они узнаваемые и являются авторитетом не только для всех взрослых россиян, но и для подрастающего поколения».
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Военные пояснили, что с тепловизионными приборами «работают снайперские группы и группы контртеррористической борьбы». Приборы позволяют заметить «на дальних дистанциях замаскированного противника, снайпера в передвижении». Они значительно увеличивают эффективность действий российских бойцов, позволяя преодолевать «самые сложные замаскированные участки противника».
Напомним, в июне Шагин выступил на концерте ко Дню России в Алчевске в ДНР.
Глава Крыма оценил ситуацию после атаки украинских БПЛА на Джанкой
Глава Крыма Аксенов: Ситуация после атаки украинских БПЛА на Джанкой находится под контролем
Ситуация в Крыму после атаки украинских беспилотников на Джанкой находится под контролем, заверил глава региона Сергей Аксенов на заседании правительства.
По его словам, ситуация локальна, серьезных повреждений не обнаружено, передает РИА «Новости».
Также Аксенов призвал не поднимать панику и не обращать внимания на разрастающиеся украинские фейки об этой ситуации.
«Поврежденную в результате атаки инфраструктуру начали восстанавливать», – добавил он.
Аксенов отметил, что на месте работают ФСБ и Минобороны. В том числе они выясняют, участвовал ли в нападении один дрон «или их там было три», отмечает Крыминформ.
В городе ввели режим ЧС муниципального уровня. В Telegram-канале СК сообщается, что российские следователи расследуют факт атаки беспилотников, в результате чего один человек получил ранения, а в Джанкое были повреждены несколько объектов и электросети.
Путин: Коллективный Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом
Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставки Киеву снарядов с обедненным ураном
Планы Британии поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном говорят о готовности Запада воевать с Россией до последнего украинца, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, власти Великобритании поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран, говорится в заявлении замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди.
Bild: Киев готовится наступать на Луганск и «разрушить» мост в Крыму
Bild: Киев готовится наступать на Луганск, Запорожскую область и «разрушить» мост в Крыму
Украина готовится к наступлению на Луганск, Запорожскую область, а также ведет подготовку к «разрушению» моста в Крыму, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на неназванного чиновника НАТО.
Газета сообщает, что чиновник поделился подробностями о предполагаемых местах украинского контрнаступления, но из соображений безопасности он «был вынужден быть очень осторожным», передает РИА «Новости».
Источник подчеркнул, что Россия «справедливо полагает», что контрнаступление будет осуществлено в Луганской и Запорожской областях. Также, по его словам, цель Киева – «разрушить сухопутный мост в Крым».
Он уверен, что оружие, поставляемое Киеву, будет использовано для вытеснения Российской армии уже в мае.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что может противопоставить Россия замыслам контрнаступления ВСУ в Запорожской области, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе.
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком заявил, что Европа должна помочь Украине начать контрнаступление. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление состоится примерно через два месяца.
Напомним, Москва не видит желания Киева начинать разговор по урегулированию конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров.
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МИД: США, Британия, Франция, ФРГ не могут быть посредниками в урегулировании на Украине
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Представители США, Британии, Франции и Германии не могут выступать в качестве нейтральных посредников в мирном урегулировании по Украине, так как являются полноценными участниками конфликта с Россией, заявляет МИД.
По информации ведомства, официальных данных о подобных планах нет, однако идея экс-главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера вызывает закономерные вопросы. Так, участники конфликта с Россией не могут выступать мирными посредниками, продолжая оказывать военную и материальную помощь Украине, передает РИА «Новости».
«Указанные государства ввели незаконные санкции, заблокировали зарубежные активы России, требуют создать трибунал для «наказания» российского руководства, поддерживают псевдомирные инициативы Зеленского, представляющие собой оторванные от реалий ультимативные требования «капитуляции», – отметили в министерстве.
В МИД добавили, что сами западные страны «дискредитировали себя, поддержав антиконституционный госпереворот на майдане и потакая саботажу Киевом минских договоренностей».
«Они не заинтересованы в урегулировании и делают все, чтобы максимально затянуть противостояние», – подчеркнули в ведомстве.
Как считают в Москве, справедливое и долговечное урегулирование конфликта возможно только при полном прекращении боевых действий и поставок западных вооружений, а также признания новых территорий, демилитаризации и денацификации Украины.
Кроме того, Украина обязана подтвердить свой нейтральный и внеблоковый статус, а страны Запада должны отменить незаконные санкции, отозвать судебные иски против России и восстановить статус русского языка, прав нацменьшинств и дружественных отношений с Россией и другими соседями.
«К сожалению, претендующие на роль посредников страны Запада ничего подобного не предлагают», – заключили в ведомстве.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на Украине находится все больше желающих пойти на мирные переговоры с Россией, что, по его словам, является «опасной тенденцией».
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СБУ предъявила обвинение Артемию Лебедеву из-за репортажа с ЗАЭС
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Российскому дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву заочно предъявлено обвинение после репортажа о Запорожской АЭС, сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).
Из сообщения ведомства следует, что блогер Лебедев незаконно попал на территорию ЗАЭС в июне 2022 года. «Преступная деятельность» россиянина задокументирована, заявили в СБУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
В ведомстве посчитали, что Лебедев снял якобы заказной репортаж о Запорожской АЭС, показав позже его на свою полумиллионную аудиторию в соцсетях. СБУ обвинила дизайнера по статье «оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины» УК Украины.
Напомним, Запорожская АЭС находится рядом с городом Энергодаром. Она является самой крупной станцией в Европе по числу установленных блоков. С марта ее охраняют российские военные, чтобы избежать утечки ядерных и радиоактивных материалов.
Украина же продолжает периодически обстреливать прилегающую к городу территорию ЗАЭС. Так, в минувшую пятницу ВСУ снова обстреляли сам город Энергодар и промышленную зону возле станции. В районе промзоны слышали не менее семи звуков разрывов снарядов. А в начале марта украинские военные намеренно подожгли сухой камыш у береговой линии в городе.
Военный эксперт оценил перспективы контрнаступления ВСУ в Артемовске
Военный эксперт Онуфриенко: ВСУ опоздали с контратакой в Артемовске
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ВСУ действительно могут попытаться нанести фланговые удары по нашим позициям в Артемовске, но дальше им двигаться все равно некуда. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя появившиеся в Сети данные о том, что ВС Украины планируют деблокирующие удары в районах Артемовска и окрестностей.
«Накопление резервов противника в городах Константиновка и Часов Яр, а также в других населенных пунктах, примыкающих к линии фронта, показывает подготовку ВСУ к атаке. Поэтому наши штурмовые подразделения делают все возможное, чтобы растаскивать эти формирования противника», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«В результате ВСУ вынуждены вводить в бой резервы и терять часть соединений при обороне Богдановки, Орехово и Васильевки. Однако это не означает, что риски наступления ВСУ серьезно снижаются. Замысел противника, вероятно, заключается в нанесении ударов там, где стыкуются подразделения ЧВК «Вагнер» и ВС России», – рассуждает эксперт.
«Эти стыки действительно могут быть уязвимыми. Подобные удары рассчитываются на слабо проработанное взаимодействие различных групп войск. Но заявление Пригожина предвосхищает события и дает нам возможность подготовиться», – объясняет собеседник.
«Смогут ли ВСУ контратаковать наши позиции в Артемовске – большой вопрос. Дело в том, что нами контролируется уже около 70% населенного пункта. Бойцы «Вагнера» движутся на юге и севере города. Контратака могла быть успешной, начнись она до того, как наши подразделения вышли на восточный берег Бахмутки. Но не сейчас», – продолжил аналитик.
«О лобовом штурме Артемовска также говорить не приходится. Поэтому ВСУ попытаются нанести именно фланговый удар», – говорит Онуфриенко. «Конечно, они могут предпринять попытку контратаки, но тогда они упрутся либо в Соледар, либо в Северский Донец. Это тупиковая ситуация, которая не приблизит их к главной цели – контратаке на юге», – иронично замечает эксперт.
«Вместе с тем локальный удар может спасти лицо Зеленского и показать Западу, что ВСУ в силах удерживать город. Этот медийный успех будет обеспечен сотнями трупов, если не больше. Но чтобы противостоять этим попыткам, нашим военным необходимо улучшить коммуникацию между собой, повысить оперативную скорость работы войск и добавить резервы на данном направлении», – заключил Онуфриенко.
Ранее в Telegram-канале основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина было опубликовано сообщение, что ВСУ в конце марта – начале апреля могут начать наступление и «нанести фланговые рассекающие удары, с целью отрезать подразделения ЧВК «Вагнер» от основных сил ВС РФ».
Между тем в ЛНР сообщают, что ВСУ продолжают наращивать силы под Артемовском. По словам подполковника народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, в Григоровке, Богдановке и Калиновке (к северо-западу от Артемовска) замечено прибытие подразделений ВСУ. Военные размещаются в домах мирных граждан, занимая не только пустующие дома, но и те, где проживают люди. Минобороны Украины вынуждено признать, что ВСУ несут серьезные потери при обороне, сообщает РИА «Новости». Замглавы ведомства Анна Маляр также констатировала, что российские войска продолжают продвижение.
Ранее стало известно, что российские военные контролируют до 70% территории Артемовска.
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В Крыму назвали задачи атаки дронов ВСУ на Джанкой
Крымский политолог Бальбек: Налетом дронов на Джанкой ВСУ пытались напугать крымчан
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Противник хотел посеять панику на территории полуострова. Но системы ПВО сработали слаженно, и атаку удалось отразить, сказал газете ВЗГЛЯД крымский политолог Руслан Бальбек. Ранее в Джанкое на севере Крыма сработала система ПВО, были сбиты украинские беспилотники.
«Учитывая, что дроны намеревались атаковать исключительно гражданскую инфраструктуру, думаю, это была акция устрашения для крымчан. Вот, мол, смотрите и трепещите от наших возможностей», – сказал крымский политолог Руслан Бальбек.
«Приходится признать, что отчасти замысел ВСУ даже удался. Это и не удивительно, ведь налет совершали ночью, никто его не ожидал, люди испугались. Но мы живем довольно близко к военным действиям. Так что подобные атаки исключать нельзя», – говорит собеседник.
«Полагаю, что противник также хотел напасть на наши военные базы, но ПВО устранила дроны еще на подлете. Тот факт, что цели были сбиты в воздухе, говорит о том, что наши системы противовоздушной обороны работают и сопровождают противника до сектора досягаемости. И это внушает некоторое спокойствие», – заключил Бальбек.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в понедельник вечером в Джанкое на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, ВСУ попытались атаковать территорию полуострова при помощи беспилотников, обломки повредили домовладение и магазин, один человек получил ранение.
Позднее советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что все сбитые над Джанкоем БПЛА целили в гражданские объекты. Один из дронов сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Как подчеркнул Крючков, никаких военных объектов рядом нет.
Советник также добавил, остальные беспилотники были сбиты над жилыми районами Джанкоя. Он обратил внимание на то, что, помимо взрывчатки, в каждом была шрапнель. Крючков предположил, что этим нападением Киев хотел отомстить жителям полуострова за их выбор.
Во вторник глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация на полуострове находится под контролем. Он также призвал граждан не поднимать панику и не обращать внимания на разрастающиеся украинские фейки об этой ситуации.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в случае полномасштабного контрнаступления ВСУ попытаются перерезать сухопутный коридор в Крым, а также выйти к полуострову.
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Politico: Зеленский боится злить Китай критикой за связи с Россией
Politico: Зеленский ведет дипломатическую игру из опасений разозлить Китай критикой за связи с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский с легкостью может раскритиковать страны за сближение с Россией, включая Венгрию и Германию, но в отношении Китая ведет дипломатическую игру из опасений разозлить председателя Си Цзиньпина и потерять страну в качестве инвестора, пишет Politico.
По информации издания, в данный момент Зеленский опасается критиковать главного союзника России и председателя Си Цзиньпина, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Отмечается, что у Киева есть веские причины не злить Китай и закрыть глаза на его партнерство с Россией.
«Зеленский хочет оставить Пекин в игре в качестве инвестора, торгового партнера и потенциального посредника, а не отталкивать и рисковать тем, что Си Цзиньпин одобрит крупный экспорт вооружений для сил России», – заключила газета.
Ранее Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в столице РФ назвал стратегическим выбором Пекина укрепление и развитие отношений с Москвой.
ЕС собрался обсудить конфискацию замороженных российских активов
Глава Евросовета Мишель сообщил о планах ЕС обсудить замороженные российские активы на саммите в Брюсселе
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На саммите Евросоюза в Брюсселе, запланированном на 23–24 марта, участники обсудят вопросы конфискации замороженных российских активов и поставку на Украину 1 млн снарядов, говорится в письме главы Евросовета Шарля Мишеля лидерам стран ЕС.
В письменном приглашении Мишель отметил, что последняя встреча состоялась в феврале, с тех пор ЕС предпринял шаги по наращиванию производства и поставок боеприпасов на Украину. Как подчеркнул Мишель, целью ЕС является передача Украине 1 млн снарядов в течение года, а также «адекватное финансирование» Киева, передает ТАСС.
Кроме того, страны ЕС намерены продолжить работу «по привлечению к ответственности, использованию замороженных российских активов и сплочению мирового сообщества вокруг основанного на правилах международного порядка», передает РИА «Новости».
Лидеры ЕС на саммите намерены подтвердить поддержку Украины. Сообщается, что к ним по видеосвязи присоединится украинский президент Владимир Зеленский.
В вопросе энергетики приоритетом ЕС названо «обеспечение надежных поставок по приемлемым ценам». Участники саммита собираются «обсудить пути достижения этой цели». В числе экономических тем также указано достижение «зеленого» и цифрового перехода в экономике.
В марте исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что любая форма отъема Западом замороженных российских средств превращается в «воровскую схему» и рано или поздно эти деньги придется возвращать, причем с процентами.
В Джанкое введен режим ЧС из-за атаки украинских БПЛА
В Джанкое в связи с атакой украинских беспилотников введен режим ЧС
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В подвергшемся атаке украинских беспилотников городе Джанкое ввели режим ЧС муниципального уровня, сообщил глава администрации города Игорь Ивин.
По информации муниципальных властей, в городе начали подсчитывать ущерб, рабочие группы обследуют объекты. Согласно нормативной базе, компенсация будет выплачена за счет резервного фонда, передает РИА «Новости».
Как отмечается в Telegram-канале СК, российские следователи расследуют факт атаки беспилотников, в результате чего один человек получил ранения, а в Джанкое были повреждены несколько объектов и электросети.
«Действиям причастных лиц будет дана правовая оценка», – говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, стало известно о состоянии здоровья пострадавшего мужчины – он находится в центральной районной больнице в состоянии средней степени тяжести, передает ТАСС.
«Мужчина получает лечение в условиях стационара ГБУЗ РК «Джанкойская центральная районная больница», – сказал источник.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в понедельник вечером в Джанкое на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Сбитые над Джанкоем в Крыму беспилотники оказались начинены шрапнелью (вид взрывчатки, предназначенный для поражения живой силы противника и представляющий особый вид картечной гранаты).
Пентагон отказался передавать Киеву боеприпасы с обедненным ураном
Пентагон: США не передают Киеву боеприпасы с обедненным ураном
Власти США не предоставляют Украине боеприпасы с обедненным ураном вслед за Великобританией, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
На вопрос о поставках США Киеву боеприпасов с обедненным ураном вслед за Великобританией Райдер ответил, что такого в планах нет.
«Насколько я знаю, нет. Мы – нет», – цитирует ТАСС представителя Пентагона.
Напомним, замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди заявила, что власти Великобритании поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет реагировать соответствующим образом, если Запад поставит Киеву боеприпасы с обедненным ураном.
В США решили ускорить поставки танков Abrams на Украину
Представитель Белого дома Кирби: Вашингтон работает над ускорением поставок танков Abrams на Украину
США работают над скорейшей поставкой танков Abrams Киеву, заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби телеканалу MSNBC.
По его словам, есть возможность внести некоторые изменения в процесс, чтобы ускорить его, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что боевые танки Abrams требуют значительной материально-технической поддержки.
Сбитые над Джанкоем в Крыму беспилотники оказались начинены шрапнелью
Советник главы Крыма Крючков: Все сбитые над Джанкоем БПЛА целили в гражданские объекты и были начинены шрапнелью
Все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты и были начинены шрапнелью, заявил советник главы Крыма Олег Крючков.
Крючков заявил в своем Telegram-канале, что все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты. Он уточнил, что один БПЛА был сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Как подчеркнул советник главы Крыма, никаких военных объектов рядом нет.
Как сообщил Крючков, остальные беспилотники были сбиты над жилыми районами Джанкоя. Советник главы Крыма обратил внимание, что, кроме взрывчатки, в каждом была шрапнель. Крючков предположил, что этим нападением Киев хотел отомстить жителям полуострова за их выбор.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в понедельник вечером в Джанкое на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
Украинский беспилотник попытался атаковать нефтепровод под Брянском
Украинский беспилотник попытался атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области
В Брянской области беспилотник попытался атаковать нефтепровод «Дружба», дрон сбросил на территорию боеприпас.
Нефтеперекачивающую станцию «Дружба» в Брянской области атаковал беспилотник, который сбросил боеприпас на территорию, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Отмечается, что в результате атаки беспилотника никто не пострадал.
Позднее брянский губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале подтвердил, что украинский беспилотник атаковал территорию нефтеперекачивающей станции «Новозыбков». По словам губернатора, пострадавших нет, оперативные службы работают на месте.
Богомаз предупредил, что в целях обеспечения безопасности на время проведения оперативных мероприятий отключена электроэнергия в населенных пунктах Мамай, Тростань, Дружба, Новское, Дубровка.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в понедельник вечером в Джанкое на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, ВСУ попытались атаковать территорию полуострова при помощи беспилотников, обломки повредили домовладение и магазин, один человек получил ранение.
Позже советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что все сбитые над Джанкоем БПЛА целили в гражданские объекты. Один из дронов сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие были задачи атаки дронов ВСУ на Джанкой.
На Украине способность России сбивать беспилотники сочли «черной магией»
Economist: На Украине способность России сбивать беспилотники называют «черной магией»
То, как Россия сбивает беспилотники, на Украине называют «черной магией», пишет британское издание Economist со ссылкой на украинские источники в сфере обороны.
По словам источника, российские силы занимаются «черной магией» в электромагнитной обороне. Так, по его словам, «русские… могут подавлять сигналы, воздействовать на GPS, посылать дроны на неправильную высоту, чтобы они падали с неба», передает РИА «Новости».
Он также рассказал, что в ближайшее время на Украину будут поставлены «значительные и высокотехнологические мощности». При этом он считает, что Киеву все равно будет нелегко бороться с Россией.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Джанкое на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны, ранен мужчина. В городе ввели режим ЧС муниципального уровня.
Сбитые над Джанкоем беспилотники оказались начинены шрапнелью (вид взрывчатки, предназначенный для поражения живой силы противника и представляющий особый вид картечной гранаты).