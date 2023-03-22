Актер Шагин привез бойцам российского спецназа снаряжение в зону СВО

Актер Шагин на линии боевого соприкосновения в зоне СВО передал снаряжение бойцам российского спецназа

На линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции на Украине российский актер театра и кино, поэт Антон Шагин совместно с Общероссийским народным фронтом передал бойцам спецназа снаряжение, приобретенное на средства россиян, принявших участие в проекте «Все для победы!».

Удалось собрать более 13 млн рублей. На эти средства приобрели портативные радиостанции, аккумуляторы, тепловизионнные бинокли, монокуляры и прицелы, лазерные дальномеры, сообщается на сайте ОНФ.

Шагин поблагодарил бойцов, а также передал им письма с поддержкой от россиян. Он зачитал перед военными свои стихи:

«Ночь укроет в пути от врагов,

словно дьякон с плеч скинул рясу;

Не найдут их ни Киев, ни Львов –

искаженные злою гримасой;

Их родная земля спасет,

у себя спрячет бабка в хате;

Сына мать никогда не сдает,

сына мать узнает в солдате».

Глава регионального штаба ОНФ в ЛНР Анна Еременко отметила, что все больше людей участвует в проекте «Все для победы!», причем «эти люди не простые, они узнаваемые и являются авторитетом не только для всех взрослых россиян, но и для подрастающего поколения».

Военные пояснили, что с тепловизионными приборами «работают снайперские группы и группы контртеррористической борьбы». Приборы позволяют заметить «на дальних дистанциях замаскированного противника, снайпера в передвижении». Они значительно увеличивают эффективность действий российских бойцов, позволяя преодолевать «самые сложные замаскированные участки противника».

Напомним, в июне Шагин выступил на концерте ко Дню России в Алчевске в ДНР.