КГБ Белоруссии не исключил связи террориста в Гродно с СБУ

СТВ сообщил о возможной связи ликвидированного в Гродно террориста с СБУ

Комитет госбезопасности Белоруссии рассматривает несколько версий, связанных с ликвидированным в Гродно террористом; по одной из них, за ним может стоять Служба безопасности Украины, сообщили СМИ.

КГБ не исключает, что СБУ занялась «организацией преступления» для «демонстрации уязвимости системы нацбезопасности» Белоруссии. Кроме того, инцидент в Гродно может оказаться «попыткой организации беглыми экстремистами теракта по указанию и поддержке иностранных спецслужб для дестабилизации обстановки» в стране, передает РИА «Новости» со ссылкой на СТВ и «Беларусь 1».

Допрошены 14 человек, вступавших в контакт с террористом, пятеро задержаны, в том числе владельцы арендованной квартиры – сын и мать. Мужчина задерживался за участие в протестах еще в 2010 году, а в 2020 году, как сообщили соседи, вывешивал на балконе бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции.

Сообщается, что террорист хотел покинуть страну через белорусско-украинскую границу, для чего забронировал квартиру в Гомеле. Поскольку в «белорусских базах следы преступника отсутствуют», данные дактилоскопии переданы ФСБ России.

Напомним, в Гродно сотрудники КГБ ликвидировали иностранного гражданина, готовившего, по данным спецслужб, теракт в республике. У него был поддельный российский паспорт на имя Алексея Ломакина, 1981 года рождения.