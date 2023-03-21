Стало известно о наличии поддельного российского паспорта у ликвидированного в Гродно террориста

Белорусское ТВ: У ликвидированного в Гродно террориста был при себе поддельный российский паспорт

Поддельный паспорт гражданина России был обнаружен у ликвидированного в Гродно террориста, сообщил канал «Беларусь-1».

По данным СМИ, КГБ была получена информация о планах беглых экстремистов переправить из Польши в Белоруссию одного из своих сторонников.

Был выбран человек с российским паспортом – Ломакин Алексей Николаевич, 1981 года рождения, однако его документы были поддельными, передает ТАСС.

Террорист, как сообщает телеканал, проводил разведку, планируя совершить диверсии в Гродненском облисполкоме, областном КГБ, в местах жительства силовиков, на железнодорожном вокзале и промышленных объектах. В распоряжении злоумышленника было 5 кг взрывчатки.

Кроме того, белорусские спецслужбы изъяли во время операции в Гродно арсенал оружия и взрывчатки, который террористы планировали использовать против граждан и должностных лиц, сообщил президент республики Александр Лукашенко на совещании с представителями силового блока.

Он подчеркнул, что спецслужбы «сработали блестяще», при спецоперации никто из силовиков не пострадал.

Лукашенко подчеркнул, что «высочайший уровень внешних угроз» вынуждает власти Белоруссии «обратить самое пристальное внимание и на угрозы внутренние».

Президент уточнил, что это «звенья одной цепи». Глава республики призвал силовиков быть готовыми к любым событиям.

Напомним, в Гродно сотрудники КГБ ликвидировали иностранного гражданина, готовившего, по данным спецслужб, теракт в республике.