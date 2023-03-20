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Рогов: Украина готовит армию БПЛА для ударов по Запорожской области
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Украина готовит армию БПЛА для ударов по Запорожской области
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ВСУ готовят армию беспилотников для нанесения массированного удара по Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, за последние несколько дней ВСУ предприняли несколько попыток разведок боем на запорожском участке фронта, передает РИА «Новости».
Все свидетельствует об их подготовке к весеннему наступлению и прощупыванию нашей линии обороны. Рогов уточнил, что ВСУ планируют использовать дроны-камикадзе в Запорожской области.
Он уточнил, что косвенным подтверждением подготовки к наступлению является тот факт, что ВСУ начали экономить ракеты HIMARS и другое высокоточное оружие. Рогов добавил, что российская сторона осведомлена о планах противника.
Ранее эксперты заявили, что в ближайшее время ВСУ могут попытаться перейти в контрнаступление. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о каких направлениях ударов идет речь и что может противопоставить Россия.
В Польше назвали заявление о конфликте с Россией «предупреждением»
Посольство Польши в Париже: Слова Росцишевского о конфликте с РФ были предупреждением о последствиях поражения Украины
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Посольство Польши во Франции заявило, что слова посла в Париже Яна Эмерика Росцишевского о том, что Варшава должна будет вступить в конфликт с Москвой в случае поражения Киева, якобы были интерпретированы СМИ в отрыве от контекста и являлись лишь предупреждением о последствиях поражения Украины.
Посольство Польши во Франции выступило с утверждением, что высказывание якобы интерпретируется некоторыми СМИ в отрыве от контекста, в котором оно было сделано. В польском диппредставительстве в Париже утверждают, что в словах Росцишевского не было заявления о прямом участии Польши в конфликте, а было лишь предупреждение о последствиях поражения Украины, передает ТАСС.
По версии посольства Польши во Франции, речь шла «о возможности нападения или втягивания Россией в войну очередных стран Центральной Европы – Прибалтики и Польши».
При этом, как подчеркнули в Варшаве, в других фрагментах посол Росцишевский четко говорит, что Польша не находится в состоянии войны, но делает все, чтобы помочь Украине защитить себя в этом конфликте.
Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал заявление посла Польши в Париже очень самонадеянным, при этом выразил уверенность, что дипломат лишь озвучил давние замыслы руководителей Польши.
В США назвали неприемлемым перемирие на Украине
На данный момент Белый дом считает неприемлемым перемирие на Украине, заявил в интервью телеканалу Fox News координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, перемирие «только ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню». Он добавил, что также это даст президенту России Владимиру Путину «время подготовить новых людей и спланировать новое наступление», сообщает Lenta.ru.
Кирби подчеркнул, что США также против призывов к перемирию на Украине по итогам запланированной встречи Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Кирби уже заявлял, что власти США выступают против прекращения огня на Украине, отвергая предложения по мирному урегулированию кризиса, выдвинутые Китаем. По его словам, прекращение огня сейчас представляет собой еще одно нарушение Устава ООН.
Премьер Саксонии заявил об участии Германии в конфликте на Украине
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Кречмер: Германия непосредственно вовлечена в конфликт на Украине
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер от партии Христианско-демократический союз заявил, что Германия непосредственно вовлечена в конфликт на Украине.
Кречмер заявил изданию Focus, что теперь Германия непосредственно вовлечена в этот конфликт. Он также отметил, что Берлину не следовало поставлять оружие Киеву, чтобы быть более убедительным и активным в качестве посредника и дипломатического игрока, передает РИА «Новости».
При этом Кречмер отметил, что не разделяет точку зрения о том, что замораживание конфликта якобы не является вариантом.
Напомним, в прошлый понедельник немецкие СМИ сообщили, что Германия завершила обучение украинских военных использованию танков Leopard. Ранее представитель Бундесвера заявлял, что немецкие танки Leopard 2 будут поставлены Киеву после завершения обучения украинских военнослужащих.
Командующий ВВС Украины заявил о гибели лучших пилотов ВСУ
Командующий ВВС Украины: Я потерял некоторых из своих лучших людей
Армия Украины теряет лучших пилотов в ожидании истребителей F-16, заявил командующий ВВС Украины генерал Сергей Голубцов.
Голубцов в интервью The Times рассказал, что двое летчиков недавно вернулись из США, где три недели обучались летать на F-16, но при этом пожаловался на промедление с поставками F-16, из-за чего, по его словам, он «потерял некоторых из своих лучших людей», пишет «Коммерсант».
По его словам, США считают, что украинским летчикам для подготовки к полетам на F-16 нужно менее шести месяцев обучения.
Ранее издание Politico сообщало, что прибытие двух украинских летчиков в США для обучения работе с истребителями F-16 не свидетельствует об изменении позиции Вашингтона, который считает отправку Киеву таких самолетов преждевременной и не рассматривает ее в качестве приоритета.
Пушков разъяснил слова посла Польши в Париже о противостоянии России
Сенатор Пушков: Посол Польши в Париже словами о возможности прямого противостояния РФ озвучил замыслы властей Польши
Посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский сделал очень самонадеянное заявление о возможности прямого противостояния этой страны РФ, однако он лишь озвучил давние замыслы руководителей Польши, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Пушков отметил в своем Telegram-канале, что заявление посла Польши в Париже очень самонадеянное. Он также выразил мнение, что официальный представитель Польши впервые сказал вслух то, что у руководителей этой страны давно на уме. При этом сенатор предположил, что вся «смелость» поляков зиждется на поддержке США. Вместе с этим Пушков выразил сомнение, что США готовы воевать с Россией.
Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что Польше якобы придется стать прямым участником противостояния с Россией, если Украина потерпит поражение.
Президент Чехии: У Киева есть только одна попытка на крупное контрнаступление
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ВСУ только единожды смогут предпринять попытку провести контрнаступление, выразил мнение польской газете Rzeczpospolita президент Чехии Петр Павел.
По его словам, в случае провала попытки проведения крупного контрнаступления Киеву будет невероятно трудно найти средства на следующее наступление, передает РИА «Новости».
Павел заметил, что такая возможность может быть использована только в этом году, так как позднее Киеву будет сложно получить помощь из-за «истощения от войны». Причем президент Чехии подчеркнул, что истощение вызвано не столько нехваткой ресурсов, сколько усталостью коллективного Запада от необходимости помогать Украине.
Кроме того, президент Чехии добавил, что Соединенные Штаты могут потерять интерес к спонсированию Украины в 2024 году, а после отказа США спонсировать ВСУ последует отказ других стран НАТО.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что может противопоставить Россия замыслам контрнаступления ВСУ в Запорожской области, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе.
Экономист рассказал о перспективах угольной отрасли Донбасса
Экономист Лизан: Донбасской угольной промышленности стоит готовиться к работе на экспорт
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Луганская народная республика тестирует механизм управления угольной промышленностью через централизованное госпредприятие. Такой метод в этой отрасли уникален для нашей страны, объективные результаты еще только предстоит увидеть. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог и экономист Иван Лизан в канун столетия одной из старейших угольных шахт в ЛНР.
«Угольная отрасль Донбасса находится сегодня в очень тяжелом положении. Вместе с тем, если бы в 1991 году Украина не стала независимым государством, запустение донбасской угольной промышленности наступило бы раньше. Все дело в том, что по объемам добычи в России никто не может конкурировать с Кузбассом. Однако Донбасс еще какое-то время снабжал углем Украину и за счет этого продлил жизнь своей угольной промышленности», – полагает политолог и экономист Иван Лизан.
«В последние годы президентства Януковича стало очевидно, что большую часть шахт придется закрыть, поскольку добыча угля на них нерентабельна. Свою роль сыграл еще и тот факт, что угледобыча попала под контроль олигарха Рината Ахметова и подобных ему персонажей, в нее перестали вкладываться ресурсы», – отметил он.
«После 2014 года единый угольный комплекс был разорван. От этого в большей степени пострадала Украина, но народным республикам Донбасса тоже досталось. Шахты закрывались, шахтеры постепенно уезжали. Вместе с тем, до 2017 года все более-менее держалось на плаву. ЛНР и ДНР хоть и ушли в свободное плавание, но шахты продолжали работать на нужды Украины», – акцентировал эксперт.
«Однако после самоблокады, объявленной Украиной в начале 2017 года, запуска «угольного реверса» и передачи монополии на экспорт угля из Донбасса бизнесмену Сергею Курченко, шахтерам выживать стало гораздо сложнее. Были накоплены большие долги предприятий перед различными подрядчиками и самими шахтерами. Только в Якутию, в город Нерюнгри, для работы в угледобывающей компании в то время выехало порядка двух тыс. работников шахт и членов их семей», – отметил собеседник.
«После того, как в 2019 году у Курченко забрали эту монополию, модели управления угольной промышленностью в ЛНР и ДНР начали строиться по-разному. Донецк пошел по тому пути, который принят в России, где все предприятия находятся в частных руках. Луганск же принял иное решение – все шахты собрали под одно госпредприятие «Востокуголь» и подчинили его центральной власти. Все нерентабельные подразделения были закрыты», – напомнил он.
«Несмотря на то, что этот процесс в ЛНР сопровождался шахтерскими забастовками, по итогу все задолженности предприятий были ликвидированы, а социальная напряженность улажена. Этот вопрос был на личном контроле главы республики Леонида Пасечника», – подчеркнул экономист.
«В 2022 году, конечно, ситуация с угольной промышленностью резко обострилась ввиду мобилизации большей части шахтеров, а также окончательного прекращения торговли с Украиной», – отметил Лизан.
«Понять, что происходило с шахтами все эти годы, долгое время было невозможно, поскольку информация находилась под грифом «для служебного пользования». Не было конкретики о том, какие шахты вообще работают, каковы объемы добычи угля», – сообщил собеседник.
«Изменилась ситуация только после вхождения республик в состав России, когда стали публиковать в открытом доступе актуальные данные. По ним можно сделать выводы, что в 2022 году объемы добычи угля в сравнении с 2021 годом упали на половину. В отношении же общероссийской добычи угля, на долю Донбасса сегодня приходится всего 0,5 – 1 %», – рассуждает эксперт.
«Что касается перспектив развития угольной промышленности Донбасса, то здесь все неоднозначно. С одной стороны, президент Владимир Путин, например, разрешил ЛНР сохранить свой госконтроль при условии, что они обеспечат безубыточность работы этой отрасли. В ДНР решили приватизировать шахты», – отметил он.
«Вместе с тем, главным вопросом остается рынок сбыта угля. На мой взгляд, единственное верное здесь решение – это экспорт сырья за границу. Для этого процесса нужен морской порт, ближайший к угольному бассейну – мариупольский, однако с ним пока нет прямого железнодорожного сообщения. Кроме того, пока шахтеров не демобилизуют, некому будет работать. Если их демобилизовать и найти рынки сбыта – тогда появятся новые перспективы», – акцентирует собеседник.
Как отмечал в комментарии газете ВЗГЛЯД замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев, чтобы восстановить разрушенную инфраструктуру и обновить старые шахты, потребуется привлечь инвесторов и государственные субсидии. И не все шахты могут выжить и быть восстановлены, считает собеседник. Какие-то могут оказаться слишком сильно разрушены, другие – просто экономически мертвыми даже с кучей инвестиций.
Инвестор в мирной жизни будет решать вопрос о вложении инвестиций в модернизацию той или иной шахты исходя из того, можно ли будет добиться рентабельности шахты в течение определенного срока или нет.
Кроме того, как полагает Кондратьев, стоимость донбасского угля вырастет. «В 2015-2020 годах стоимость донецких углей была достаточно низкой. Потому что экономили на оплате труда и на расходах на поддержание и развитие обычных мощностей. В регионе была очень низкая оплата труда по сравнению, например, с Кузнецким бассейном. Но теперь придется вкладываться в обновление и конкурировать за привлечение работников, поэтому себестоимость добычи и стоимость угля вырастут. Но для многих потребителей это все равно может оказаться привлекательно, так как донецкие угли очень качественные», – говорит он.
Напомним, в 2023 году столетний юбилей отмечает одна из старейших угольных шахт в Луганской народной республике – шахта имени Я. М. Свердлова. Она имеет богатую историю и многолетние традиции. Разработку угля здесь начала еще до революции княгиня Юсупова. После революции шахта была сдана в эксплуатацию в 1923 году.
Во время Великой Отечественной войны шахта была разрушена и затоплена, восстановлена лишь к 1953 году, среднесуточной нагрузкой 297 тонн угля. Уже в 1956 году на Свердлова работало три лавы, план составлял 450 тонн в сутки. Начиная с 1960 года, шла реконструкция шахты.
В 1983 году в честь 60-летия шахты за высокие показатели коллективу вручено переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с занесением на Всесоюзную Доску Почета на ВДНХ СССР.
Напомним, в июле сообщалось о планах привлечь бизнес России в угольную промышленность Донбасса. Эта тема обсуждалась на встрече главы ДНР Дениса Пушилина и первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко.
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Бербок обвинила Россию в намерении «дестабилизации обстановки» в Грузии и Молдавии
Глава МИД Германии Бербок бездоказательно обвинила Россию в намерении «дестабилизации обстановки» в Грузии и Молдавии
Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью испанскому изданию Pais без предоставления каких-либо доказательств обвинила Россию в намерении дестабилизировать ситуацию в Грузии и Молдавии.
По ее словам, из-за ситуации на Украине «попытки России оказать влияние на Молдавию и Грузию усиливаются», при этом она назвала это частью стратегии Москвы по дестабилизации обществ, которые идут по европейскому пути, передает РИА «Новости».
Бербок добавила, что в Германии разделяют европейские ценности и поддерживают их желание решить для себя жить в мире и свободе через перспективу членства в ЕС.
Ранее власти Германии отказались от создания Совета национальной безопасности страны, поскольку канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок после многомесячных переговоров не смогли прийти к соглашению.
Эксперт: Польский посол заявлением о войне с Россией прощупывал почву
Политолог Носович: Посол Польши во Франции словами о войне с Россией устроил провокацию
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Польский посол во Франции Ян Эмерик Росцишевский либо забыл, что может делать только официальные заявления, либо это намеренная и согласованная попытка провокации. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказали политологи Станислав Ткаченко и Александр Носович. Ранее посол Польши во Франции допустил прямое противостояние с Россией в случае поражения Украины, однако вскоре заявление дипломата дезавуировало дипведомство.
«Складывается ощущение, что польский посол очень хотел, чтобы его неправильно поняли. Ведь в изначальном интервью он четко дал понять, что если Россия победит, то Польша намерена перейти к открытой конфронтации. Но в итоге дипведомство его поправило – если Украина проиграет, то следующей может стать Варшава и страны Прибалтики», – сказал главный редактор портала RuBaltic.Ru Александр Носович.
«И получается, что дипломат либо настолько глуп, что не смог четко сформулировать свою мысль, либо он осознанно пошел на провокацию. Если считать Польшу суверенным государством, то исходить приходится из второго варианта. И тогда мы имеем дело с согласованным с польскими властями сигналом, который обращен сразу и к России, и к союзникам по НАТО», – рассуждает собеседник.
«Судя по всему, Польша хотела посмотреть, как на это отреагируют в том числе за океаном. И за то время, которое прошло с момента заявления до дезавуирования, скорее всего, Варшаве напомнили, что устав НАТО не предполагает коллективную защиту агрессора. А именно им Польша и стала бы, если бы напала на Россию», – отметил Носович.
«После того, как из Польши были фактически изгнаны почти все выпускники МГИМО, уровень дипломатической службы в стране серьезно просел. В связи с этим я не исключаю, что посол мог просто забыть, что должен делать только официальные заявления», – в свою очередь полагает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Это также может быть «прощупыванием почвы». Возможно, некая группа польских политиков, не обязательно связанная с МИД, хотела проверить реакцию мирового сообщества на желание Варшавы быть более активным актором. Но сделано это было в неадекватной форме, поэтому в правительстве Польши схватились за голову и быстро опровергли слова посла», – заключил Ткаченко.
Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что если Украина не сможет защитить свою независимость, то у Варшавы не будет выбора, и государству придется вступить в конфликт с Россией. Слова посла во время его разговора с журналистом были опубликованы в Twitter (соцсеть заблокирована в России) французского телеканала LCI.
Вскоре посольство Польши в Париже опровергло слова дипломата, уточнив, что они были вырваны СМИ из контекста. В дипмиссии указали, что в выступлении Росцишевского не было заявлений о прямом участии Варшавы в конфликте. «Польша не находится в состоянии войны, но делает все, чтобы помочь Украине защитить себя в этом конфликте», – отмечает посольство.
Сенатор Алексей Пушков назвал слова Росцишевского самонадеянными, добавив, что посол впервые заявил вслух о том, что давно на уме у Варшавы. «Однако вся «смелость» поляков зиждется на поддержке США. Уверены ли в Варшаве, что Вашингтон готов воевать?» – задался вопросом в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо также счел заявление польского посла «сумасшедшим». «Он объявляет о вступлении страны в войну против России, если Зеленский проиграет. И Франция связалась с этой страной через НАТО и ЕС! Эти безумцы отказываются от мира!» – возмутился политик в своем Twitter.
Ранее депутат от Франции в Европарламенте Тьерри Мариани заявил в интервью ТАСС, что в вопросах поставки вооружения Украине Варшава сегодня «идет дальше, чем Вашингтон…, втягивает страны Евросоюза в эскалацию на Украине против их желания».
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Путин приветствовал готовность Китая помочь в урегулировании кризиса на Украине
Путин: Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса
Президент РФ Владимир Путин в своей статье, опубликованной в китайском издании «Жэньминь жибао», заявил об открытости России к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса.
В своей статье, опубликованной на сайте Кремля на русском языке, российский лидер отметил, что в России признательны КНР за взвешенную линию в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин, приветствуют готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса.
«Как и китайские друзья, мы выступаем за неукоснительное соблюдение Устава ООН, уважение норм международного права, в том числе гуманитарного. Привержены принципу неделимости безопасности, который грубо нарушается блоком НАТО. Глубоко обеспокоены безответственными и просто опасными действиями, способными подорвать глобальную ядерную безопасность. Не приемлем нелегитимные односторонние санкции, которые должны быть отменены», – заявил российский лидер в своей статье.
Путин заявил, что Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. При этом он напомнил, что еще в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не Россией.
Президент РФ подчеркнул, что будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий. «К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации», – подчеркнул Путин.
СМИ: Свыше 9 тыс. выехавших с Украины призывников не вернулись обратно
Благодаря системе «Путь», около 10 тыс. призывников выехали с Украины в прошлом году и не вернулись, пишет украинское издание «Главком» со ссылкой на промежуточный отчет временной следственной комиссии Верховной рады.
Уточняется, что это около 11% от всех получивших разрешение на выезд. Система «Путь» дает возможность выехать с Украины в волонтерских или гуманитарных целях, 9373 мужчины призывного возраста не вернулись обратно, сообщает РИА «Новости».
Сообщается, что статистика представлена за период с 24 февраля по 31 декабря прошлого года.
Напомним, на Украине выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая.
Ранее сообщалось, что украинских граждан призывного возраста, пытающихся выехать в Россию через Латвию, Литву, Эстонию, а также из Польши на территорию Белоруссии, по запросу из Киева принудительно возвращают на Украину и мобилизуют в ВСУ.
Боррель допустил отказ министров ЕС утвердить план поставок боеприпасов Киеву
Боррель: Министры ЕС могут не согласовать план поставок на 2 млрд евро боеприпасов Украине
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель допустил, что министры иностранных дел и обороны Евросоюза могут не договориться в понедельник о плане поставок боеприпасов Украине на 2 млрд евро, но надеется, что решение будет положительным.
По словам Борреля, министры ЕС могут не утвердить предложенный им план из трех шагов на 2 млрд евро для Украины, и тогда это станет проблемой поставок оружия Киеву. Он выразил надежду, что все-таки министры одобрят план поставок боеприпасов, которые, по его словам, ЕС должна предоставлять Украине быстро и в большом количестве, передает ТАСС.
Боррель отметил, что на заседании будет заслушан доклад главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, после чего будет обсуждаться «ситуация на земле», передает РИА «Новости».
Ранее ЕС не смог решить вопрос снабжения Украины 155-мм снарядами.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал выделить 1 млрд евро на боеприпасы для Украины, но глава Минобороны Украины Алексей Резников сказал, что этого недостаточно. Минобороны Украины потребовало от ЕС снарядов на 4 млрд евро.
В Asia Times спрогнозировали, что останется от территории Украины
AT: Россия сохранит Азовское море и большую часть Донбасса, а Украина рискует проиграть
Недавняя закрытая конференция ведущих американских экспертов по внешней политике показала, что Украина рискует проиграть в конфликте на истощение, несмотря на все усилия Запада, пишут СМИ.
Как пишет Asia Times, Россия сохранит за собой Азовское море и большую часть Донбасса, а урегулирование конфликта будет навязано Украине, поскольку у нее заканчиваются силы, передает РИА «Новости».
В статье отмечается, что у США есть политические ограничения в отношении военной помощи Киеву, и если через два года она не сможет стать больше, то лучше сократить потери немедленно.
По мнению издания, у США также нет промышленных мощностей для обеспечения Украины артиллерийскими снарядами, поэтому лучше прекратить огонь прямо сейчас.
Ранее агентство Reuters сообщало, что власти Украины просят конгрессменов убедить администрацию президента США Джо Байдена включить авиационные кассетные бомбы в новый пакет военной помощи со стороны Соединенных Штатов.
В США назвали Украину жертвой издевательств Запада
Ветеран ВС США Дрейвен назвал Украину жертвой издевательств со стороны Запада и «умирающим пациентом»
Западу по силам остановить конфликт на Украине, однако Штаты не заинтересованы в мирном урегулировании ситуации или спасении людей, заявил ветеран ВС Соединенных Штатов Ноктис Дрейвен.
Военный выразил солидарность с позицией спикера МИД России Марии Захаровой, которая отмечала, что в Вашингтоне не жалеют ни россиян, ни украинцев, ни даже собственных граждан, передает RT.
Дрейвен подчеркнул, что Украина сейчас превратилась в умирающего пациента, которому Запад продолжает усердно поддерживать жизнь, чтобы она страдала еще больше.
«Это бессердечно и жестоко», – подытожил он.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Белый дом считает неприемлемым перемирие на Украине.
Власти США выступают против прекращения огня на Украине, отвергая предложения по мирному урегулированию кризиса, выдвинутые Китаем – по их мнению, прекращение огня сейчас представляет собой еще одно нарушение Устава ООН.
В ДНР рассказали о новых видах пыток в украинском плену
Омбудсмен ДНР Морозова: Киев применяет новые виды пыток к пленным
Украинские силовики изобретают все новые виды пыток для российских военнопленных, информация о них будет передана в Следственный комитет России, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Морозова рассказала, что вырученные из плена российские солдаты рассказали об изощренных новых видах пыток, которые к ним применяли на Украине, но не смогли сломить их дух, передает РИА «Новости».
По ее словам, информацию о них власти ДНР передадут в Следственный комитет, она «ляжет в одно большое уголовное дело против Украины». Омбудсмен пообещала, что все виновные понесут наказание
Ранее военный Алексей Лукоянов в рамках спецпроекта «Трибунал. Пытки российских военнопленных» рассказал, что пленных российских солдат в украинском плену пытали и заставляли петь украинский гимн.