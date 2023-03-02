Полутораметровую воронку обнаружили в Тульской области

Источник: Воронку диаметром полтора метра обнаружили под Тулой, работают саперы

В Тульской области обнаружена воронка диаметром примерно в полтора метра, прилежащая территория оцеплена, сообщили в экстренных службах региона.

Как сообщил источник РИА «Новости», жители поселка Березовский в Киреевском районе около восьми утра услышали взрыв, позднее на месте была обнаружена воронка диаметром около полутора метров.

Источник заметил, что не знает, из-за чего воронка образовалась, при этом на вопрос о том, мог ли это быть беспилотник, ответил: «Вероятно».

«Пострадавших нет, воронка вдали от домов», – добавил он.

В единой дежурно-диспетчерской службе Киреевского района рассказали, что местный житель позвонил по номеру 112 и сообщил, что слышал взрыв в конце улицы Молодежная, всю информацию передали главе администрации, в пожарную часть, полицию, а затем в прокуратуру и ФСБ.

«Выехала группа. Обнаружена воронка ... и фрагменты металлических предметов. Место сейчас оцеплено, работают взрывотехники и эксперты», – сообщил источник.

Как сообщил представитель экстренных служб, воронка, по предварительной информации, могла образоваться в результате взрыва боеприпаса.