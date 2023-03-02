Минобороны Тайваня отследило маневры ВМС Китая около острова

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2 марта, четверг | Последнее обновление — 06:38 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню боеприпасов для истребителей F-16
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Элиты в США полагают, что даже иллюзия возможности мирных переговоров по Украине является весьма эффективным оружием в противоборстве с Россией.
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Сама идея, что сильные что-то должны слабым, а большинство – меньшинству, есть плод христианства. Причем, как показывает опыт ХХ века, это христианское наследие легко утратить и вернуться в мир обожествленных вождей и по-настоящему масштабного насилия.
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Про германские свободы как-нибудь по итогам поговорим. А люди, пришедшие к танку с цветами — да, свободные. Точнее, ощущающие себя освобожденными. И не по отдельности, а как нацию. Вот тогда еще освобожденными, без малого восемьдесят лет назад.
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В Москве полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. Это самая протяженная кольцевая линия метро в мире длиной 70 км с 31 станцией и 47 пересадками
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В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Минобороны Тайваня отследило маневры ВМС Китая около острова
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Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 29 самолетов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства.
Отмечается, что 21 самолет НОАК вошел в опознавательную зону ПВО острова, в том числе четыре истребителя J-16 и 17 истребителей J-10, передает РИА «Новости».
Накануне сообщалось, что ВС Тайваня за минувшие сутки зафиксировали около острова три корабля и 25 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
В ЕС возмутились преимуществом летающих над Россией китайских авиакомпаний
Европейские авиаперевозчики пожаловались на китайских коллег из-за разрешения летать над Россией
Авиаперевозчики из Европы возмутились тем, что компании из Китая имеют право летать над Россией, что сокращает длительность полета.
О жалобах и недовольствах европейских компаний действиями китайских коллег стало известно изданию Financial Times.
Автор статьи выяснил, что европейские авиаперевозчики называют происходящее дискриминацией, так как им приходится тратить больше времени и топлива на перелеты из-за невозможности летать над Россией.
Так, при перелете из Парижа в Сеул нужно прибавлять три часа времени, а китайские компании летают над Россией, получая преимущество, заявил генеральный директор холдинга Air France-KLM Бен Смит.
Ранее сообщалось, что из-за закрытого неба над Россией европейские компании столкнулись с еще одной проблемой – подорожавшие билеты.
Российский боец сумел обезвредить летевший в него дрон ВСУ со взрывчаткой
Солдат ВС России сумел обезвредить летевший в него самодельный дрон ВСУ со взрывчаткой
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Украинские военные все чаще начали применять кустарные дроны, которые удобны для атаки на хорошо прикрытые позиции, один из таких дронов сумел обезвредить российский солдат, рассказал военнослужащий с позывным Моздок.
Подобные дроны-камикадзе собираются кустарно, для их изготовления не требуется многого, нужен только пульт. Их стали активно использовать против боевой техники, пояснил собеседник RT.
У таких устройств в качестве детонатора используется так называемый концевик, чаще всего его изготавливают из различных прутьев.
Моздок рассказал об одном случае, когда солдат смог избежать взрыва такого дрона. Военнослужащий заметил летящий к нему аппарат, он поймал его и оторвал «концевики», чтобы тот не взорвался на нем.
Такие аппараты не слишком надежны, им может помешать даже сильный ветер, сам взрыв от таких устройств не силен, но «по человеку – это ощутимо», указал Моздок.
Подобные дроны можно точечно использовать, если какое-то место труднодоступно для проникновения, можно туда направить аппарат и подорвать его. В качестве возможных целей Моздок назвал пулеметное гнездо.
В начале ноября в СМИ появился ролик с российским военным, на котором тот отбивался от атак украинского дрона. На видео военнослужащий отбросил сброшенные на него гранаты и остался жив.
Позже удалось установить его личность, им оказался боец 127-го батальона Народной милиции ДНР Рустам Худайнуров. Он в подробностях рассказал, как ему удалось пережить атаку дрона.
Врач назвал безопасные ежедневные дозы алкоголя
Доктор Мясников рассказал о безопасных для здоровья дозах алкоголя каждый день
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При употреблении алкоголя в малых объемах можно улучшить свое здоровье, но это действует не для всех, поскольку алкоголь – это яд, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
Исследования ученых показали, что алкоголь может стать как причиной смерти человека, так и уменьшить риски его смерти, заявил Мясников в своем Telegram-канале.
При этом важна именно безопасная доза алкоголя, она составляет примерно 14 граммов чистого спирта в день, что примерно 45 мл крепкого алкоголя, либо бокал вина в 150 мл, или же кружка пива в 360 мл.
При этом для ряда категорий людей не может быть безопасной доза алкоголя, предупредил врач. К таким относятся беременные, больные гепатитом, с заболеваниями поджелудочной железы, а также люди с алкоголизмом.
Есть и ряд людей с ферментом альдегиддегидрогеназа-2 в крови, у них после потребления малых доз алкоголя начинает краснеть и «гореть» лицо, им также противопоказано употребление алкогольных напитков в принципе.
Названы причины мобилизации сотрудников военкоматов на Украине
Экс-посол ЛНР Мирошник: Сотрудников военкоматов отправляют на передовую из-за невыполнения мобилизационного плана
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Перед Украиной стоит четкий план по массовой мобилизации. Но выполнить его не получается, поэтому на передовую отправляют даже сотрудников военкомов, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее стало известно о мобилизации сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки в некоторых областях Украины.
«Мне известны сообщения достаточно официальных украинских источников о том, что сотрудников некоторых военкоматов действительно отправили на передовую. В общей сложности в подразделениях оказалось несколько сотен человек», – рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Это лишний раз подтверждает, что у ВСУ есть жесточайший недостаток мобилизационного резерва. Там не могут выполнить поставленные планы. Постепенно они попытаются «утилизировать» всех, потому что перед Киевом стоит задача Вашингтона», – полагает собеседник.
«У военных настоящая истерика. Я внимательно слежу за событиями в районе Кременной, Славянска, Краматорска и Дружковки. Местные создают там свои чаты, в которых оповещает друг друга о рейдах военкомов. Бывали случаи, когда силовики просто брали ТЦ в оцепление и «просеивали» каждого выходящего. Аналогичным образом поступают на рынках», – добавляет экс-дипломат.
«Еще одна уловка, к которой прибегают украинские военкоматы, это блокирование раздачи гуманитарной помощи в прифронтовых районах. Люди вынуждены лично приходить, чтобы ее забрать, на месте дежурят силовики, которые сразу же вручают повестку или забирают мужчин», – приводит пример собеседник.
«Мы уже слышали сообщения о том, что если Украина не сможет в ближайшее время продемонстрировать хотя бы какие-то успехи на фронте, Запад задумается о снижении уровня финансирования. Так что команда Зеленского попытается сделать все возможное, чтобы этого не лишиться», – заключил Мирошник.
Ранее стало известно, что сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военкоматов) Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей приказом Минобороны Украины за невыполнение плана мобилизации были отправлены на фронт.
По данным источника РИА «Новости», такой шаг украинское командование приняло в качестве назидания последователям и военкомам других областей. На их примере украинские власти якобы показали всем остальным военкомам, что будет с ними в случае невыполнения поставленных планов.
Отмечается, что это уже привело к результатам – сотрудники военкоматов «как с цепи сорвались, отставили все сантименты». «Не боятся ни видео, которое снимают люди, ни насильственного затаскивания в автобусы при свидетелях», – рассказал источник.
При этом, по сообщениям подполковника народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, на фронт отправляют даже подростков. На днях к Артемовску, где идут ожесточенные бои, привезли автобус, в котором было по меньшей мере 30 несовершеннолетних. В ЛНР заверили, что они отправлены в батальон «Айдар».
Ранее сообщалось, что украинских граждан призывного возраста, пытающихся выехать в Россию через Латвию, Литву, Эстонию, а также из Польши на территорию Белоруссии, по запросу из Киева принудительно возвращают на Украину и мобилизуют в ВСУ.
До этого появились сообщения о массовой агрессивной мобилизации граждан Украины в русскоязычных регионах. Отмечалось, что жестче всего власти действуют в Одесской, Николаевской, Харьковской областях.
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В ДНР назвали процент потерь в боеспособных подразделениях ВСУ под Артемовском
Советник Пушилина: Подготовленные подразделения ВСУ под Артемовском потеряли до 70% бойцов
Наиболее подготовленные подразделения ВСУ в районе Артемовска (Бахмут) потеряли до 70% личного состава, сейчас их доукомплектовывают, заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
По его словам, ВСУ уже потеряли до 70% личного состава, и их вывели на доукомплектование, и если Киев будет перебрасывать в Артемовск какие-то войска, то это опять будет тероборона, которую отправляют на убой, передает ТАСС.
Советник врио главы ДНР также отметил грамотную работу российских сил на Артемовском направлении и выразил уверенность, что Артемовск в ближайшее время падет.
Ранее в США допустили сдачу украинскими войсками Артемовска.
Напомним, украинские военные назвали ситуацию в самом Артемовске «адом».
Минобороны впервые показало видео применения дронов-камикадзе «Бумеранг»
Минобороны показало кадры боевого применения подразделениями ВДВ дронов-камикадзе «Бумеранг» в зоне СВО на Украине.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, оператор управляет дроном, используя VR-очки, а помощник запускает беспилотник, отслеживая направление полета.
В Минобороны сообщили, что преимуществами FPV-дрона перед обычными являются удобство ориентации в пространстве и возможность легко проходить маршрут на скорости до 170 км/ч.
Кроме того, у «Бумеранга» нет модуля связи со спутником, что делает его неуязвимым для антидроновых ружей.
Ранее Министерство обороны показало видео боевой работы штурмовой авиации ВКС России в зоне СВО на Украине.
Экс-президент Франции Саркози едва не довел экс-канцлера Германии Меркель до слез
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В 2008 году во время мирового финансового кризиса экс-президент Франции Николя Саркози чуть не довел экс-канцлера Германии Ангелу Меркель до слез.
Об этом рассказал журналист Politico Пол Тейлор. Политики решали, какие меры поддержки помогут европейским банкам, передает РИА «Новости».
Об инциденте стало известно благодаря воспоминаниям министра экономики Франции Бруно Ле Мэра. Меркель едва не расплакалась из-за жесткого давления президента Франции Николя Саркози. Немецкий политик пыталась как можно быстрее создать совместный фонд для поддержки банков.
«Николя, я не такая могущественная, как ты», – привел слова Меркель Тейлор.
Отмечается, что сейчас правительство Германии ведет себя так же и все по той же причине. Автор статьи указал, что прежде чем критиковать Шольца за медленное согласование вопроса с танками для Киева, необходимо понять, какую Германию немецкие стратеги хотят на самом деле.
Ранее сообщалось, что Берлин отдал Киеву две современные системы ПВО, оставив немецкую столицу без защиты.
В Минобрнауки отреагировали на инцидент с украинскими флагами в РУДН
Замглавы Минобрнауки Могилевский счел недопустимым развешивание украинских флагов в РУДН
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Развешивание в здании университета флагов государства, во главе которого стоит неонацистский режим, недопустимо, заявил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.
Касательно вопроса инициированной ведомством проверки Российского университета дружбы народов (РУДН), он пояснил, что развешивание флага страны, вооруженные формирования которой «под этими флагами убивают», является абсолютно недопустимым и не имеет отношения к популяризации настоящей малороссийской культуры», передает ТАСС.
При этом Могилевский добавил, что украинских студентов, которые учатся в российских университетах, необходимо поддерживать, так как они находятся в непростой ситуации.
Замглавы ведомства заметил, что повышенное внимание к инциденту с украинскими флагами понятно и объяснимо.
В то же время проректор университета Сергей Базавлук подчеркнул, что миссия университета заключается в объединении людей разных национальностей.
Ранее студенты РУДН написали открытое письмо, в котором пояснили, что украинские флаги были вывешены в рамках выставки землячеств, где была представлена атрибутика различных государств, и отражали позицию взаимоуважения народов разных стран.
До этого появилась информация, что в университете рядом с поздравлениями с Днем защитника Отечества были развешены украинские флаги.
В России оценили переброску американцами «самолета Судного дня» в Европу
Военный эксперт Бартош: Переброска «самолета Судного дня» из США в Европу говорит о неминуемой эскалации
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Перебросив «самолет Судного дня» в Исландию, США умышленно ведут к нагнетанию обстановки в Европе. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Александр Бартош, комментируя данные о том, что американский самолет E-6B Mercury приземлился в Исландии.
«Переброска американского самолета E-6B Mercury – настораживающий фактор. Дело в том, что эту машину могли отправить в Исландию либо в рамках крупных учений, о которых нам должно было быть известно, либо в преддверии серьезного осложнения международной обстановки», – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Сама машина предназначена для поддержания связи со стратегическими наземными и подводными силами США. Наиболее активно такие самолеты использовались в годы холодной войны. Их основная задача – быть пунктом управления, она сохраняется и сегодня», – отмечает собеседник.
«Также следует учитывать тот факт, что несколько дней назад американцы перебросили на авиабазу в Испании четыре стратегических бомбардировщика B-52. Все это укладывается в политику нагнетания или эскалации в Европе», – полагает эксперт.
«Очевидно, что подобные действия направлены против России. Однако я не стал бы это связывать с решением Москвы приостановить участие в ДСНВ. Более того, у нас есть свои «самолеты Судного дня» на базе Ил-80, которые полгода назад испытывали систему связи с атомными подлодками», – обратил внимание Бартош.
Напомним, ключевой борт армии США на случай ядерной войны приземлился в Исландии. Об этом сообщили в соцсетях представители Европейского командования Вооруженных сил США (EUCOM). Отмечается, что самолет E-6B Mercury обеспечивает связь со стратегическим и нестратегическим вооружением, в том числе ядерным.
В частности, с помощью данного аппарата в период «кризиса» планируется налаживание взаимодействия национального командования с военно-морскими силами, сообщается на официальном сайте ВМФ Соединенных Штатов.
E-6B Mercury является ключевым элементом TACAMO – системы передачи приказов на погруженные подлодки с использованием специально оборудованных самолетов-ретрансляторов. Подчеркнем, что создание сети было напрямую связано с опасностью уничтожения иных каналов связи в случае ядерной войны.
Ранее «самолеты Судного дня» армии США находились в воздухе непрерывно на протяжении 30 лет, отмечает издание The Washington Post. Однако в 1991 году, после распада СССР, ВМФ перевел аппараты системы TACAMO в режим «временной наземной боевой готовности». При этом вылеты продолжают осуществляться у восточного и западного побережья «на случайной основе».
Примечательно, что перебазирование E-6B Mercury произошло после того, как президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. Возобновить действие документа может только глава государства.
Поводом для подобных мер стало желание представителей Вашингтона проводить инспекции на ядерных объектах России в ситуации, когда несколько из них были обстреляны ВС Украины при содействии Пентагона. В условиях откровенных высказываний о «необходимости стратегического поражения РФ» подобное недопустимо, отмечал Путин.
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Эксперт оценил желание США принудить Киев платить за вооружения
Политолог Тимофеев: Запад устает от бесконечных финансовых вливаний в Украину
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Чем больше денег Запад передает Украине, тем чаще начинает звучать вопрос об их возвращении. Через какое-то время это перерастет в серьезные политические требования, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Тимофеев. Ранее Пентагон заявил, что Украине необходимо самой платить за вооружения.
«На Западе зарождается примечательная тенденция – требовать от Украины возмещения переданных средств. Пентагон под давлением республиканцев заявляет о том, что Киеву надо самостоятельно оплачивать вооружение. И в то же время в Германии от правительства ФРГ требуют отчета о потраченных суммах», – рассказывает программный директор РСМД Иван Тимофеев.
«Возникновение подобных дискуссий закономерно. Правительства Запада отправляют на Украину миллиарды долларов. И сейчас самое удобное время для местной оппозиции покритиковать оппонентов по столь больным для общества вопросам», – считает эксперт.
«Однако надеяться на быстрые изменения не стоит. Мы имеем дело с популистской риторикой. Задача подобных действий проста – показать населению, как сильно управленцы заботятся об их благосостоянии. Но реально менять обстановку они не станут», – акцентирует Тимофеев.
«При условии, что конфликт на Украине затянется еще на какое-то время, подобные заявления могут перерасти в политические требования. Когда гремели конфликты в Ираке и Афганистане, Конгресс США на первых порах выступал в поддержку спонсирования военных действий», – подчеркивает собеседник.
«Однако стоило ситуации превратиться в «бездонную яму», требующую все большего капитала, парламентарии стали задаваться вопросом о целесообразности таких трат. Аналогичную ситуацию мы увидим и тут. Вопрос лишь в том, когда она приобретет критический вес», – считает эксперт.
«Конечно, ни о каких денежных траншах со стороны Украины речи быть не может. Экономика развалена, хотя при должном управлении страну можно было бы вывести на минимальное самообеспечение за счет сохранившихся заводов», – отметил он.
«Вместе с тем сейчас Зеленский выполняет серьезную роль – жертвует жизнями собственных граждан ради борьбы с Россией. Именно этого хочет Вашингтон. Вероятно, еще какое-то время Запад такая форма возврата долга устроит», – заключил Тимофеев.
Ранее в Пентагоне заявили, что Киев обязан начать самостоятельно платить за поставляемые вооружения. Как отмечает помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер, Вашингтон должен добиться от украинских властей планирования собственных расходов.
Члены республиканской партии обратились к военному ведомству Соединенных Штатов с вопросами об эффективности предоставления средств Киеву, сообщает издание The New York Times. Так, представитель штата Калифорния Майк Гарсиа заявил, что поддержка Украины дорого обходится налогоплательщикам Соединенных Штатов.
Мэтт Гетц, член Палаты представителей от Флориды, усомнился в возможности военного ведомства страны обеспечивать мониторинг конечного использования денег Киевом. Республиканец Эндрю Клайд также отметил, что отчетность о переданных вооружениях должна иметь «первостепенное значение».
Однако вопросами возмещения потраченных средств обеспокоены не только в Вашингтоне, но и в Берлине. Ранее группа депутатов Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» обратилась к федеральному правительству страны с вопросом, была ли возвращена Украиной часть выделенной ей помощи. Парламентарии утверждают, что в перечень поставок Киеву не был включен целый ряд расходов.
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Российские военные разбили подразделение ВСУ «имени Бориса Джонсона»
Российские военные разбили под Артемовском подразделение ВСУ «имени Бориса Джонсона»
Бойцы ЧВК «Вагнер» разбили под Артемовском подразделение украинских военных, названное в честь британского экс-премьера Бориса Джонсона, сообщил командир штурмового подразделения группы.
По его словам, это было подразделение, которое держало большой опорный пункт в лесу. Командир показал доставшиеся во время боев трофеи, а именно – флаг подразделения из элитной 24-й отдельной механизированной бригады с Западной Украины, на котором значится «Подразделение им. Бориса Джонсона», передает РИА «Новости».
Как отметил военный, ВСУ часто используют также проамериканскую тематику – например, носят нашивки с флагами США.
Ранее в США допустили сдачу украинскими войсками Артемовска.
Украинские военные назвали ситуацию в самом Артемовске «адом».
Российские военные предотвратили массированную атаку украинских беспилотников на Крым
Российскими военными предотвращена попытка проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, средствами ПВО были сбиты шесть украинских ударных беспилотников. Еще четыре дрона удалось вывести из строя средствами радиоэлектронной борьбы, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Жертв и разрушений на земле не допущено.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев якобы не причастен к атакам на объекты в России. Однако в Кремле его словам не поверили.
В Госдуме объяснили смысл большого числа жертв среди новобранцев ВСУ
Картаполов: ВСУ отправляют на передовую новобранцев, выигрывая время для контрнаступления
Вооруженные силы Украины (ВСУ) «заваливают» передний край своей обороны неподготовленными новобранцами, чтобы выиграть время для подготовки сил для контрнаступления, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, ВСУ «заваливают» передний край тысячами неподготовленных украинцев, выигрывая время для подготовки частей, которые они планируют использовать в ходе возможного контрнаступления, передает ТАСС.
Ранее украинский военнопленный Сергей Ульянов, служивший в 113-й бригаде 125-го батальона теробороны, заявил, что часть мобилизованных после прибытия на фронт объявила об отказе воевать.
В Пентагоне заявили об обязанности Киева платить за поставляемые вооружения
Помощник министра обороны США Уолландер заявила об обязанности Киева платить за поставляемые вооружения
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В США считают, что Киев обязан начать самостоятельно платить за поставляемые вооружения, заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.
По ее словам, Киеву следует начать приобретать некоторые военные средства, в Штатах необходимо добиться того, чтобы украинские власти начали планировать собственные расходы на оборону и на все остальное, передает ТАСС.
Такое заявление она сделала в ответ на замечание конгрессмена Майка Гарсии (республиканец от штата Калифорния), который подчеркнул важный момент для американских налогоплательщиков, если Киев сам начнет покупать вооружения, а не получать их бесплатно.
При этом Уолландер добавила, что в бюджете Украины «нет такого масштаба возможностей сейчас».
Напомним, 24 февраля издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц рекомендовали Зеленскому начать мирные переговоры с Россией.
После этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что есть вероятность того, что конфликтная ситуация на Украине завершится за столом переговоров. Также он добавил, что не видит признаков того, что российский президент Владимир Путин готовится к миру. Кроме того, по мнению Столтенберга, победа России в этом конфликте «станет трагедией», также это «очень опасно» для НАТО.
Эксперт объяснил появление излишков электроэнергии у Украины
Экономист Лизан: Украина может экспортировать энергию в ЕС только ночью
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Желание Украины экспортировать электроэнергию вызвано образовавшимся профицитом в сложившихся условиях, а не тем, что они обеспечили уже всех граждан энергоресурсами и починили все объекты. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог и экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что Украина рассматривает возможность возобновить экспорт электроэнергии в Евросоюз.
«Последние несколько недель у Украины действительно отмечается профицит электроэнергии. В основном это вызвано снижением потребления населением. Кроме того, Киев на всю использует мощности гидроэлектростанций Днепровского каскада», – рассказал политолог и экономист Иван Лизан.
«За счет половодья поступает достаточно много воды, которую они сбрасывают через ГЭС по Днепру, и, кстати, нам приходится тоже ее сбрасывать через дамбу Каховской ГЭС. Из-за этого Киев часто заявляет о виновности России в уничтожении экосистемы Днепра и попытках их затопить. Хотя все выглядит ровно наоборот», – отметил он.
«Вместе с тем, когда закончится половодье или если вдруг вернутся сильные морозы, у них может вновь наблюдаться дефицит. Кстати, в последнее время у Украины еще на всю раскочегарено производство атомной электроэнергии», – добавил экономист.
«Если перестанет работать хотя бы один блок на Южно-Украинской или на Хмельницкой АЭС – это тоже может стать проблемой и вызвать дефицит ресурсов. Другими словами: возникший профицит появился не из-за того, что Украина отремонтировала все объекты энергетической инфраструктуры и обеспечила всех граждан энергией. Просто в текущих условиях и при существующей ограниченной нагрузке на энергосети есть излишки ресурса. Именно его они и планируют экспортировать», – отметил он.
«Еще весной-летом Киев планировал, что электроэнергия станет вторым экспортным товаром после зерна. С начала лета по октябрь Украина экспортировала в Евросоюз порядка 300 мегаватт в сутки», – напомнил экономист.
«Сейчас, скорее всего, речь может идти об экспорте в ночное время, когда пик потребления спадает, и у Украины высвобождается какая-то часть электричества. Поскольку атомные реакторы вырабатывают свой продукт стабильно и маневрировать выработкой нельзя, у них появляются избытки, которые можно ночью отправлять в ЕС, а днем примерно столько же получать обратно», – полагает Лизан.
«Вместе с тем, как мне кажется, заявление об экспорте электроэнергии может носить еще и политический характер. Мол, «вот как у нас все хорошо». Однако парочка «Гераней» или десяток крылатых ракет могут вновь сократить возможности для экспорта», – отметил собеседник.
«При этом сравнивать объемы экспорта электроэнергии с Украины до начала СВО и сейчас невозможно, поскольку эти данные были засекречены под предлогом военной тайны. До осени они еще публиковались на сайте Европейской энергосистемы, с которой синхронизирована компания «Укрэнерго». Однако с ноября и они не публикуют сведения. Поэтому сегодня мы не знаем, сколько энергии Украина производит и потребляет», – заключил он.
Ранее стало известно, что Украина рассматривает возможность возобновить экспорт электроэнергии, об этом сообщил член наблюдательного совета компании «Укрэнерго» Юрий Бойко. По его словам, данное решение активно обсуждается в последние дни, однако правительство сохраняет принципиальную позицию о необходимости первоначального обеспечения бесперебойной подачи энергии для внутреннего потребителя.
Он подчеркнул, что устранить имеющиеся проблемы в работе системы можно будет в течение одной недели, передает РБК. Тем не менее еще в середине февраля глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий называл ситуацию «шаткой» в связи с повреждением практически всех электростанций в стране.
Напомним, удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины начались в середине октября в качестве ответа на подрыв Крымского моста. Так, 10 февраля Министерство обороны России отчиталось о поражении критических объектов энергетики страны. Позже была совершена атака на предприятия, обеспечивающие ВСУ топливом и боеприпасами.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что энергосистема Украины по-прежнему испытывает сильный дефицит. По его мнению, восстановить объекты инфраструктуры будет невероятно трудно.
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