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ВС Тайваня обнаружили у острова военные корабли и самолеты Китая
Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 25 самолетов и трех кораблей Китая
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Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали около острова три корабля и 25 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), говорится в сообщении оборонного ведомства островного государства.
В среду поздно ночью около Тайваня были обнаружены 25 самолетов и три корабля НОАК. В министерстве обороны Тайваня заверили, что вооруженные силы острова «следят за ситуацией», а авиация, ВМС и наземные зенитные ракетные комплексы находятся в состоянии повышенной боевой готовности, передает ТАСС.
С юго-запада в зону опознавания противовоздушной обороны Тайваня, как уточняется, вошли 19 самолетов НОАК. Это были многоцелевые истребители J-10.
Напомним, в январе шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США не считают возможное вторжение сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на Тайвань неизбежным.
Упавший в Подмосковье БПЛА оказался иностранным
Упавший у газораспределительной станции неподалеку от деревни Губастово в Подмосковье беспилотник оказался иностранным, сообщили в правоохранительных органах.
Отмечается, что беспилотный летательный аппарат не стоит на оснащении у российских подразделений, передает ТАСС.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в районе города Коломны в Московской области упал БПЛА. Жертв и разрушений на земле нет.
Напомним, Минобороны сообщило о попытке Киева атаковать двумя беспилотниками гражданскую инфраструктуру в Краснодарском крае и в Адыгее.
Возле подмосковной Коломны упал беспилотник
Власти Подмосковья: У Коломны упал беспилотник
В районе города Коломны в Московской области упал беспилотный летательный аппарат, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Падение произошло в городском округе Коломна, рядом с деревней Губастово, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
По его словам, целью мог быть объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет.
«ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает», – заключил он.
Между тем в экстренных службах РИА «Новости» заявили, что БПЛА упал у газораспределительной станции.
Ранее Минобороны сообщило о попытке Киева атаковать двумя беспилотниками гражданскую инфраструктуру в Краснодарском крае и в Адыгее.
Над загоревшейся нефтебазой в Туапсе заметили беспилотник
Над загоревшейся ночью нефтебазой в Туапсе был замечен беспилотник
Очевидцы заметили беспилотник в небе над нефтебазой в Туапсе, где ночью произошел пожар, сообщили в экстренных службах.
По словам источника в экстренных службах, над нефтебазой на Индустриальной улице был замечен БПЛА, однако тот «никуда не попал», передает РИА «Новости».
По информации краснодарского главка МЧС, на нефтебазе произошел пожар на площади 200 кв. метров, его локализовали и своевременно потушили. Пожар не успел затронуть нефтяные резервуары, разлива продуктов не было, пострадавших нет,
Для тушения пожара задействовали силы 32 спасателей и привлекли 11 единиц техники.
Напомним, в ноябре прошлого года БПЛА неизвестного происхождения подорвал нефтебазу в селе Стальной Конь Орловской области.
Воевавший на Украине американский наемник рассказал о казнях и воровстве в ВСУ
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На сторону России перешел американский наемник Джон Макинтайр, до этого он год служил в «Иностранном легионе» ВСУ и нацбате «Карпатская Сечь». В интервью военкору RT Мураду Газдиеву он рассказал о казнях и воровстве в ВСУ.
В интервью Макинтайр рассказал, что передал российской стороне бумаги, файлы, разведданные и карты, которые он собирал на Украине. Он признался, что планировал эту операцию заранее, поскольку является коммунистом и антифашистом, говорится в Telegram-канале RT.
«Я решил собрать максимум полезной информации и перебежать за линию фронта. Когда я был в Харькове, я хотел переплыть, но обнаружил, что у них [ВСУ] есть снайперы... не для защиты, а для того, чтобы расстреливать перебежчиков», – рассказал Макинтайр.
По его словам, в рядах националистов все используют фашистские приветствия, в том числе наемники из Хорватии или Чехии. «У всех татуировки, нацистская символика... В какой-то момент ко мне пристали с расспросами насчет моих коммунистических взглядов. Я сказал, что я антифашист, приехал сражаться с российскими империалистами и нацистами. А они говорят: «Нет, русские не нацисты – мы нацисты».
Также в интервью он рассказал, что военные ВСУ убивали тех, кто собирался сдаться, признаться в преступлениях и покинуть службу, включая иностранцев. Сам же Макинтайр смог сбежать благодаря тому, что его семья отправила ему 300 долларов, чтобы он смог добраться из Одессы до Кишинева.
Оттуда он вышел на контакт с Россией и через Стамбул прилетел в Москву.
Бывший военнослужащий США рассказал, что украинское военное командование ворует страховые выплаты, назначенные родственникам иностранных боевиков. «Я бы сказал, процентов 90 семей денег по страховке не получат. Они и зарплату присваивают. Если солдат расторгает контракт, как я с «Карпатской Сечью», последняя зарплата идет прямиком в карман командира», – поделился он информацией.
Воруют украинцы и поставляемое Западом оружие, подчеркнул американец: «На черный рынок попадает огромное количество Javelin, винтовок М4 и пулеметов М240 Bravo. Они их получают и перепродают».
Кроме того, он собрал доказательства прямого участия США в конфликте. «Когда я был в «Иностранном легионе», там был представитель военной разведки из ВМС. У него были предоставленные ЦРУ телефон спутниковой связи и компьютер. Каждый день он кому-то звонил и получал сведения о позициях, перемещениях войск», – рассказал американец.
Ранее сообщалось, что иностранные наемники, воюющие на стороне Киева в Донбассе, отказываются ехать на линию боевого соприкосновения из-за сырости, а техника тонет в черноземных землях.
Под Артемовском заметили танки Leopard
Советник врио главы ДНР Гагин: Под Артемовском заметили танки Leopard
Танки Leopard были замечены около Артемовска, они представляют собой такую же цель, как и любая другая техника ВСУ, сказал советник врио главы ДНР Ян Гагин, в эфире канала «Россия 1».
Он подчеркнул, что замеченные под Артемовском танки Leopard – это такая же бронецель, как и все остальные. Гагин подчеркнул, что не стоит делать из этого сенсацию, а также добавил, что, «учитывая ту распутицу, которая сейчас, она затруднит движение таких тяжелых машин», сообщает радио Sputnik.
Ранее премьер-министр Польши сообщил, что страна направила Киеву первую партию танков Leopard 2. Германия и Швеция накануне также заявили об отправке танков Leopard 2 на Украину.
Украинские военные назвали адом ситуацию в Артемовске
CNN: Ситуация под Артемовском гораздо хуже, чем признает Киев
Ситуация под Артемовском для украинских войск гораздо хуже, чем официально признают в Киеве, украинские военные называют боевые действия в городе адом, сообщает CNN.
Издание приводит рассказ одного из украинских военных, который принимает участие в боях в Артемовске. По его словам, ситуация там гораздо хуже, чем сообщается официально, надо добавить еще 100% сложности, особенно на северном направлении, передает ТАСС.
Другой военнослужащий назвал боевые действия в городе «адом».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Артемовске (украинское название – Бахмут) для украинских вооруженных сил становится все сложнее.
Врио главы ДНР Пушилин заявил, что освобождение Артемовска продолжается, однако точную дату пока никто назвать не может, противник еще не готов вывести оставшиеся подразделения и полностью сдать населенный пункт.
Пушилин также назвал серьезным успехом освобождение района Ступки в Артемовске.
Милонов: Пугачева не пускала талантливых исполнителей на российскую эстраду
Депутат Милонов объяснил, почему зрители были вынуждены видеть одних и тех же звезд на ТВ
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Певица Алла Пугачева устраивала «сатанинский кастинг», чтобы на отечественной эстраде не было талантливых исполнителей, которые могли составить ей конкуренцию, из-за чего отечественный шоу-бизнес переживает эпоху застоя, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Милонов считает, что на экранах телезрители вынуждены видеть одних и тех же звезд шоу-бизнеса, по его мнению, значительный вклад в такое положение дел внесла Примадонна отечественной эстрады.
По его словам, певица старалась сделать так, чтобы все были хуже, чем она, но в настоящее время влияние Аллы Пугачевой на российский шоу-бизнес могло ослабнуть, передает ФАН.
«До последнего времени она очень сильно влияла. Эта тусовочка не пропускала никого, кто не прошел бы этот «сатанинский кастинг». Не нужно недооценивать Аллу Борисовну. Сейчас, конечно, влияние не такое, но это буквально год, а до этого там был такой жесткий фильтр, мама не горюй», – заключил депутат.
Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин (признан иноагентом) устроились в Израиле. Сообщалось, что они присматривают там дом, а дети Лиза и Гарри Галкины учатся в частной школе и изучают иврит с репетиторами.
Названа причина закрытия неба в районе аэропорта Пулково
Экстренные службы сообщили о неизвестном объекте в небе возле аэропорта Пулково
Небо над Петербургом в районе аэропорта Пулково закрыто из-за обнаружения неизвестного летательного объекта, рассказал представитель экстренных служб.
Отмечается, что аэропорт Пулково закрыл воздушное пространство Петербурга до 13.20 мск, передает РИА «Новости».
«В районе аэропорта летает неизвестный объект. Небо закрыто, вылеты и посадки воздушных судов прекращены», – сообщают экстренные службы.
Эксперт: Рано или поздно Западу придется заменить Зеленского
Политолог Скачко: Шансы на провал Зеленского крайне велики
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Если Вашингтон будет недоволен действиями Зеленского, дни «комика» сочтены, рассказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно о росте внутриполитической критики на Украине в адрес Зеленского.
«Авторитаризм Зеленского – постоянно действующий и укрепляющийся тренд. Он никогда не был политиком, и, разумеется, в тонкостях этой сферы деятельности не разбирается. Его достаточно часто критиковали за неспособность выстроить стратегию развития страны, и это недовольство никуда не делось», – считает киевский политолог Владимир Скачко.
«При этом понимание назревающего протеста в высших кругах у его администрации имеется. Закручивание гаек становится единственно возможной реакцией. Западные кураторы в этом плане дают ему карт-бланш, потому что он – проверенная марионетка. Задачу по борьбе с Россией исправно выполняет, а значит, на репрессии можно закрыть глаза», – подчеркивает эксперт.
«Для Зеленского это привычный метод решения проблем. Украина для него не является страной. Он видит в президентском кресле способ удовлетворения собственных интересов. К сожалению, в Киев на лидирующие позиции редко приходили другие люди», – акцентирует Скачко.
«В своем политическом угаре он может забыть о том, что среди правящей верхушки есть те, кто недоволен сложившимся «распределением мест у корыта». Более того, учитывая колоссальный приток капитала со стороны Запада, таких персонажей будет появляться все больше и больше. Рано или поздно может найтись храбрец, который попытается перевернуть игру», – рассуждает эксперт.
«Учитывая несамостоятельность Зеленского, шансы на его провал крайне велики. Не исключаю, что рано или поздно президент Украины просто не сможет контролировать свое окружение, западные деньги будут разворовываться еще стремительнее. И тогда за океаном спросят: «А где монеты, Вова?» – полагает собеседник.
«Это Западу, конечно, не понравится. Придется заменить вышедшую из строя деталь, где-то отыскать новую. Но Зеленский знает слишком много, и простой перестановкой здесь не обойтись. Я даже не исключаю, что в итоге он падет от руки собственной охраны, которая давно превратилась в конвой, контролируемый США и Британией», – резюмирует Скачко.
Среди политиков Украины все больше появляется недовольных действиями Владимира Зеленского, пишет издание Politico. Журналист Джейми Деттмер сообщает, что действующий президент всегда отличался «поверхностным» отношением к проблемам страны и достаточно плохо ориентировался в государственных делах.
Отмечается, что после начала СВО ситуация не изменилась. Он все так же игнорирует мнение оппозиционных политиков, предпочитая общению с ними советы близкого круга друзей. «Украина попала в ловушку национального лидера, который не мыслит стратегически», – цитирует члена партии «Голос» Лесю Василенко издание.
Зеленский не имеет политического опыта и склонен обвинять в текущих сложностях собственных предшественников, указывает депутат Николай Княжицкий. В материале сообщается, что Украина переживает процесс «централизации власти в одних руках», в то время как в Верховной раде растет уровень неодобрения действий Зеленского.
Ранее политолог Лариса Шеслер указала на возможность начала борьбы кланов на Украине. После гибели главы МВД Дениса Монастырского в стране был запущен масштабный процесс кадровых перестановок. Изменения коснулись в том числе Игоря Коломойского и Арсена Авакова.
Экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник связывал переназначения с недовольством Запада объемами коррупции в стране.
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Дробницкий: Мирный план Китая по Украине – это ночной кошмар Блинкена
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Вашингтон не готов к переговорам по Украине, и более того – в логике США совершенно не укладывается посредничество Китая в этом вопросе. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее в Госдепартаменте США заявили, что в конфликте на Украине Китай встал на сторону России.
«В планы администрации США и конкретно той группы влияния, которая руководит Госдепартаментом, не входит мир или даже перемирие в украинском конфликте. В отличие от Китая, они поставляют оружие и поддерживают войну», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Поэтому предложение Китая в том виде, в котором оно сформулировано, не устраивает Глобальный Запад. Во-первых, по мнению Госдепа, прежде чем заводить речь о мирном урегулировании, ВСУ должны улучшить свое положение на фронте. Кроме того, само по себе затягивание конфликта некоторым образом сдерживает Россию и развязывает руки Штатам», – отметил он.
«Во-вторых, Китай впервые выступает с подобным планом. И это расценивается Вашингтоном как покушение на господство США. Ведь гегемония – это не только 11 авианосных ударных групп в мировом океане, базы по всему миру и глобальный доллар. Это еще и политико-дипломатическое влияние», – полагает собеседник.
«Пекин вышел за рамки того способа дипломатических действий, которые сложились в последние десятилетия. И этом смысле для США даже просто рассмотреть инициативу Пекина – значит признать, что КНР приобретает статус глобальной державы. Для Госдепа, возглавляемого Энтони Блинкеном, это ночной кошмар», – продолжил Дробницкий.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что в конфликте на Украине Пекин даже без оказания военной помощи России встал на сторону Москвы, о чем, по словам представителя ведомства, говорит дипломатическая, политическая и экономическая поддержка Китая.
Дипломат выразил надежду, что Китай будет использовать свое влияние конструктивно. Он выступил с утверждением, что есть ряд стран, включая КНР, влияние которых на Россию якобы помогло бы завершить войну.
Кроме того, в Госдепартаменте усомнились в серьезности мирного плана Китая по Украине. Прайс заявил, на это указывает отсутствие консультаций Пекина с Киевом. По его словам, контакты между Россией и Китаем на высоком уровне в последнее время дают США основания для обеспокоенности.
Накануне в Кремле прокомментировали план Китая по урегулированию украинского кризиса. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в намерениях Пекина.
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Грузия обвинила Европу и Украину в пересечении «красных линий» по Саакашвили
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Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили во вторник обвинил ряд европейских стран и Украину в пересечении «красных линий» по вопросу бывшего президента Михаила Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«В интересах врачей и грузинского государства, чтобы Саакашвили был здоров и отбыл наказание. Саакашвили пытается довести себя до такого состояния, чтобы как-то избежать тюрьмы», – заявил Папуашвили.
По его словам, в то время, когда Саакашвили уже был заочно осужден Грузией, все равно «свободно передвигался по Европе».
«Этого преступника покрывали, стимулируя его тем самым дестабилизировать ситуацию в Грузии. Он участвовал в различных мероприятиях, этому уголовнику пожимали руки, водили по коридорам, устраивали прямые включения из разных городов. Как гражданин Украины и ее высокопоставленный чиновник, Саакашвили устанавливал политическую повестку дня в Грузии», – отметил спикер грузинского парламента.
Папуашвили подчеркнул, что власти Грузии «говорили всем в некоторых странах Европы, которые его не выдавали, что все это – против интересов народа Грузии».
«В итоге Саакашвили прокрался в Грузию, и если бы не наша госбезопасность, еще неизвестно, какой хаос был бы здесь. К сожалению, в Европе, покрывая преступника, привели нас к «красным линиям», за которыми могло быть возможное гражданское противостояние в Грузии», – сказал спикер.
По его словам, ошибки повторяются – по Европе спокойно передвигаются скрывающиеся от грузинской Фемиды бывшие министр обороны Давид Кезерашвили и Генпрокурор Зураб Адеишвили.
«Не могу понять, зачем те или иные страны Европы прикрывали Саакашвили. Это неправильно и недружественно по отношению к народу Грузии», – сказал Шалва Папуашвили.
Ранее правящая «Грузинская мечта» предложила Евросоюзу, осуществившему демарш в отношении состояния здоровья отбывающего шестилетнее заключение и находящегося в одной из лучших клиник Тбилиси экс-президента, гражданина Украины Михаила Саакашвили, не ориентироваться на фейки.
Врачи клиники «Вивамеди» утверждают, что Саакашвили целенаправленно не принимает калорийную пищу, надеясь таким образом довести свое здоровье до такого состояния, чтобы власти Грузии выпустили его из заключения.
Массовые задержания несовершеннолетних участников движения «Редан» прошли на Украине
Стычки между несовершеннолетними участниками движения «Редан» и другими несовершеннолетними прошли в Ивано-Франковске и Харькове, полиция провела массовые задержания.
В Telegram-канале «Миг России» опубликованы кадры стычки подростков и задержания их полицией.
Напомним, за эти выходные в Москве задержали 319 несовершеннолетних участников движения «Редан». Предположительно, беспорядки начались после высказываний нескольких участников оскорблений в адрес лиц неславянской внешности.
На прошедших выходных сторонников «Редана» задержали в Петербурге, Казани и Новосибирске.
RaHDit взломали кадровую службу полка «Азов»
Хакеры RaHDit опубликовали кадровые документы «Азова»
Хакерская группа RaHDit обнародовала около 6 тыс. файлов со взломанных компьютеров кадровой службы украинского националистического полка «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация).
В общий доступ попали списки участников боевых действий за различные периоды, приказы боевых расчетов, личные дела военнослужащих, их «послужные списки и награждения», а также данные о правонарушениях «азовцев», передает РИА «Новости».
Хакеры анонсировали ряд расследований, сделанных ими на основании изученных документов.
Ранее RaHDit на сайте «Немезида» опубликовали данные об украинских хакерах в двух списках: IT Army of Ukraine из 759 человек и SMM'щиков движения Save UA из 406 человек.
В Прибалтике повторились «берлинские истории» с российскими танками
В Латвии, Литве и Эстонии повторились «берлинские истории» с российскими танками
В Латвии, Литве и Эстонии повторились истории с проукраинскими акциями, которые в итоге обернулись выражением поддержки России, заявил главный редактор Baltnews Андрей Стариков.
По его словам, в столицах прибалтийских государств были установлены привезенные с Украины российские танки, а жители Латвии, Литвы и Эстонии, как ранее немцы, начали возлагать цветы к этой технике. Однако приносить цветы к выставленным в Вильнюсе, Риге и Таллине танкам стало опаснее, чем в Берлине, передает радио Sputnik.
Стариков рассказал, что пропагандисты таким образом хотели напомнить в годовщину спецоперации об «украинской проблеме», так как общественность устала от просьб Киева. Поэтому «была проведена стандартная пропагандистская кампания, похожая на акт вандализма».
Однако в этот раз, по рассказу редактора Baltnews, и в Литве, и в Эстонии, и в Латвии появились гвоздики около танков. Тогда танки обнесли забором, были выставлены наряды полиции для охраны порядка.
«После возложения цветов началась доследственная проверка, потому что в сознании работников правоохранительных органов стран Прибалтики это преступление. Это подпадает под оправдание геноцида, есть такая политическая уловка, которую используют в Прибалтике, чтобы уничтожать всех несогласных», – заверил Стариков, добавив, что жители Прибалтики, несмотря на риск репрессий, полностью изменили смысл акции.
По его словам, прибалтийские власти настолько запутались в своих исторических мифах, что стали их заложниками.
«В Прибалтике есть славная традиция – встречать российские танки цветами. Мы можем вспомнить хроники 1940 года. История повторилась. К выставленному якобы подбитому российскому танку понесли цветы, и одна картинка, одна фотография из той же Латвии, пускай с двумя скромными гвоздиками около танка, полностью дезавуировала всю пропагандистскую кампанию», – подчеркнул редактор.
По словам Старикова, украинские пропагандисты и те, кто поддерживает их в Латвии, Литве и Эстонии, «сели в лужу».
«Посыл получился другой – пора прекращать снабжать Киев оружием, пора урегулировать ситуацию дипломатически», – заключил редактор Baltnews.
Ранее жители Берлина принесли цветы к стоящему перед российским посольством танку Т-52, из-за чего начались беспорядки с проукраински настроенными радикалами.
Жители Крыма рассказали NBC о своих действиях в случае нападения Украины
Жители Крыма заявили NBC, что Киев не сможет захватить полуостров
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Опрошенные американским телеканалом NBC жители Крыма заявили, что готовы защищать полуостров в случае попытки нападения Украины и не станут «рабами Киева».
Жители Крыма заявили, что в случае нападения Киев не захватит полуостров. Об этом они рассказали корреспонденту NBC News, который приехал на полуостров по Крымскому мосту из Краснодарского края (по версии Киева это считается уголовным преступлением).
«Это наша земля. Мы все наденем форму и пойдем на границу, чтобы защищаться», – заявила телеканалу 73-летняя Прасковья Баранова, передает ТАСС.
Аналогичной позиции придерживается 36-летний Руслан Налгиев, он заявил иностранным корреспондентам, что в случае, если война дойдет до Крыма, то жители будут защищать Родину, иначе они станут рабами Киева.
В репортаже отмечается, что корреспонденты могли свободно передвигаться и беседовать с людьми, также они указали на то, что Керченский мост уже полностью отремонтирован.
Ранее в Кремле исключили возможность «возвращения» Крыма Украине.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписании капитуляции украинской стороны.