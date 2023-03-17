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Мишустин встретится 21 марта с Си Цзиньпином
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Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Москву проведет переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Встреча пройдет в первой половине дня, беседа будет предварять основные переговоры в Кремле, передает ТАСС слова Ушакова.
В этот же день, 21 марта, президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры в узком составе, а потом – в расширенном, далее выступят с заявлениями для прессы, подпишут документы.
Далее политики примут участие в государственном обеде с делегациями и приглашенными деятелями.
Мишустин прокомментировал предложение отменить ЕГЭ
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что перед принятием решения об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) необходимо проанализировать как плюсы, так и минусы такого шага.
Решая такие вопросы, Мишустин попросил не торопиться, «посмотреть и все серьезно взвесить», передает РИА «Новости».
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отмена ЕГЭ в России в связи с выходом из Болонской системы не обсуждается. Позже вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что ЕГЭ будут «демонтировать» постепенно.
США выступили против прекращения огня на Украине
Власти США выступают против прекращения огня на Украине, отвергая предложения по мирному урегулированию кризиса, выдвинутые Китаем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
По его словам, Вашингтон испытывает обеспокоенность односторонними предложениями Пекина, отражающими лишь точку зрения России, передает ТАСС слова представителя Белого дома.
«Прекращение огня сейчас, на наш взгляд, представляет собой еще одно нарушение Устава ООН», – сказал Кирби.
Он добавил, что 12 пунктов Китая по решению кризиса на Украине звучат «достаточно резонно», но по сути «ратифицируют завоевания России».
Напомним, 24 февраля МИД Китая опубликовало план мирного урегулирования украинского кризиса.
Китай заверил в готовности стоять с Россией «спина к спине»
Посол Китая Ханьхуэй: Пекин будет стоять с Москвой «спина к спине»
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Пекин стремится и дальше выстраивать стратегическое взаимодействие «спиной к спине» с Москвой, продвигая вместе принципы многополярного мира, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
По его словам, Китай также стремится демократизировать международные отношения, обеспечив тем самым надежные гарантии для глобального стратегического равновесия и стабильности, передает РИА «Новости».
«Сегодня в мире неспокойно, но чем больше в мире нестабильности, тем уверенней идут вперед китайско-российские отношения», – подчеркнул посол.
Ханьхуэй также отметил, что Китай и Россия уже успешно идут по пути стратегического доверия и дружественного, добрососедского сосуществования между крупными державами.
«Создали образец международных отношений нового типа», – заметил он.
По мнению посла, китайско-российские отношения основаны на непротивостоянии и не направлены на третьи стороны. По этой причине они не опасны для какой-либо другой страны, но и не допускают вмешательства и провокаций и с их стороны.
Кроме того, Ханьхуэй добавил, что Китай намерен строить с Россией более тесные партнерские отношения в энергетике, а также укреплять международную энергобезопасность и стабильность производственных цепочек.
«Китай вносит позитивный вклад в поддержание глобальной энергетической безопасности», – подытожил посол.
Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает против гегемонии и применения политики силы в международных отношениях.
Politico: Китай поставил России карабины и детали для дронов
Politico: Китай поставил России оружие и детали для беспилотников
Китайские компании поставили в прошлом году около 1 тыс. карабинов, детали для беспилотников и экипировку, включая бронежилеты, сообщила газета Politico со ссылкой на торговые данные.
Как отмечает Politico, в июне прошлого года один из крупнейших подрядчиков Минобороны Китая China North Industries Group Corporation Limited поставил российской компании «Техкрим», которая сотрудничает с российской армией и правительством, карабины CQ-A, созданные по образцу M16. Отмечается, что они были представлены как «гражданские охотничьи ружья», пишет «Коммерсант». Эти карабины находятся на вооружении Филиппин, Южного Судана и Парагвая и военизированной полиции Китая, отмечает Politico.
Кроме того, через Турцию и ОАЭ в Россию были доставлены 12 партий комплектующих для беспилотников и более 12 тыс. бронежилетов.
Издание со ссылкой на таможенные данные указывает, что из Китая в Россию поставляют товары двойного назначения, которые ранее не были учтены. При этом неизвестно используется ли закупленное в Китае оборудование в конфликте на Украине.
Как пишет Politico, есть свидетельства о применении Россией китайских дронов в СВО, отмечается, что в ноябре и декабре 2022 года Китай поставил российской компании камеры и аккумуляторы для дронов.
Ранее The Wall Street Journal писала, что Китай может рассматривать возможность передать России беспилотники и артиллерийские системы для использования в зоне СВО.
Напомним, Пекин заявлял, что Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет никому оружие.
Эксперт объяснил значимость визита Си Цзиньпина в Москву
Политолог Бордачев: Визит Си Цзиньпина демонстрирует стабильность дружбы России и Китая
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За прошлый год отношения Москвы и Пекина вышли на качественно новый уровень. Лидерам стран предстоит «сверить часы» – согласовать вопросы будущего энергетического и торгового сотрудничества. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Тимофей Бордачев. Ранее в Кремле анонсировали визит Си Цзиньпина в Россию, который пройдет с 20 по 22 марта.
«Визит Си Цзиньпина в Россию получится столь продолжительным, потому что наши страны – хорошие партнеры. А значит, на повестке стоит много насущных вопросов по развитию сотрудничества. Их обсуждение займет немало времени. Надо соблюсти и уже традиционные процедуры – каждый раз, когда лидер Китая приезжает в Москву, он выступает с речью в МГИМО. Это важное и ответственное мероприятие, отказываться от которого нельзя», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Если рассуждать о грядущих переговорах предметно, то одной из ключевых тем станут вопросы международной безопасности. В феврале 2022 года Владимир Путин посетил с официальным визитом Пекин. Тогда лидеры сформулировали единую позицию по данному направлению. Отмечу, что обе стороны достаточно четко придерживаются ее и по сей день», – подчеркивает собеседник.
«Кроме того, недавно Китай выступил с инициативой по обеспечению безопасности в Европе и предложениями по мирному урегулированию на Украине. На Западе идеи КНР встретили достаточно негативно, в то время как Россия могла бы высказаться в поддержку Поднебесной. Также Москва и Пекин активно наращивают торгово-экономическое сотрудничество, дальнейшее развитие которого также необходимо обсудить», – отмечает политолог.
«В частности, очень важно достичь понимания в сфере энергетического партнерства. В настоящий момент Россия находится в процессе переориентации ресурсного экспорта. Китай в нем играет далеко не последнюю роль. В связи с этим встает много вопросов о сопутствующих технологических и логистических проектах», – акцентирует эксперт.
«Визит Си Цзиньпина важен и по другой причине. На протяжении более 20 лет лидеры РФ и КНР поочередно совершают визиты в города дружеской страны. В прошлом году в Пекин выехал Путин, теперь пришла пора и Си Цзиньпину посетить Москву. Подобным образом мы демонстрируем стабильность наших дружеских связей, которые не подвержены влиянию текущих глобальных вызовов», – резюмирует Бордачев.
В пятницу Кремль анонсировал трехдневный визит главы Китая в Россию. С 20 по 22 марта Си Цзиньпин и Владимир Путин намерены обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития отношений и подписать ряд важных двусторонних документов. Также запланирован обмен мнениями в контексте углубления сотрудничества Москвы и Пекина на международной арене, сообщается на сайте президента России.
Отмечается, что обе стороны намерены содействовать построению многополярного мира и практиковать «подлинную многосторонность на основе принципов неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны», приводят РИА «Новости» слова официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня. Он также отметил, что Пекин будет занимать объективную позицию по Украине.
Ранее Си Цзиньпин заявлял, что Китай выступает против гегемонии и применения политики силы в международных отношениях. Сотрудничество РФ и КНР на мировой арене имеет крайне важное значение для стабилизации обстановки в мире, считает президент Владимир Путин.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине, а также как подрыв «Северных потоков» сблизил Москву и Пекин.
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AT: Восстановление дипотношений между Саудовской Аравией и Ираном стало поражением для США
Восстановление дипотношений между Саудовской Аравией и Ираном стало «ошеломляющим поражением для США», угрожающим их влиянию на Ближнем Востоке и во всем мире, сообщает обозреватель American Thinker Томас Лифсон.
По словам автора статьи, Китаю удалось убедить двух заклятых врагов восстановить дипотношения в рамках той сделки, которая была согласована в Пекине, это стало ударом для Штатов и определило влияние США в тех регионах как ошеломляющее поражение, передает РИА «Новости».
Лифсон добавил, что в случае, если Саудовская Аравия больше не является надежным партнером Белого дома в «сдерживании» Ирана и налаживании отношений с Израилем, расчет Штатов насчет баланса сил на Ближнем Востоке пошел прахом.
По словам обозревателя, как минимум речь идет о том, что престиж США и восприятие их влияния в мире резко снизились, несмотря на то что «американские пропагандистские СМИ делают все возможное, чтобы американская общественность не догадывалась об этом».
Лифсон признал, что факт того, как ловко Китай сместил США с позиции важнейшего игрока, является одним из главных признаков катастрофы, к которой привели действия администрации президента Джо Байдена.
«Это очень плохие новости для нас, наших европейских, японских, корейских и тайваньских союзников, которые зависят от поставок ближневосточной нефти, а также для Израиля», – заключил Лифсон.
Ранее Тегеран и Эр-Рияд договорились о начале процесса нормализации отношений и о первом шаге – открытии посольств, который стал первым за долгие десятилетия шагом в сторону от большого цивилизационного конфликта.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Байдену не удалось настроить саудитов против России.
Пекин: Поездка Си Цзиньпина в Россию будет визитом мира
МИД КНР: Китай будет играть конструктивную роль в урегулировании кризиса на Украине
Поездка главы КНР Си Цзиньпина в Россию будет «визитом мира», Китай будет играть конструктивную роль в урегулировании кризиса на Украине, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Пекин будет продвигать переговоры по Украине, Китай будет занимать объективную позицию по Украине, а визит главы КНР Си Цзиньпина в Россию будет «визитом мира», передает ТАСС.
Ван Вэньбинь отметил, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию станет новым стимулом для развития китайско-российских отношений и еще больше укрепит взаимное доверие и взаимопонимание между Пекином и Москвой, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что глава Китая Си Цзиньпин посетит Россию с 20 по 22 марта по приглашению президента Владимира Путина.
Кремль анонсировал визит Си Цзиньпина в Россию
Кремль: Глава Китая Си Цзиньпин посетит Россию с 20 по 22 марта
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Глава Китая Си Цзиньпин посетит Россию с 20 по 22 марта по приглашению президента Владимира Путина, они обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия двух стран, подпишут важные документы, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении на сайте Кремля говорится, что глава Китая приедет с официальным визитом в Россию 20-22 марта, его пригласил в Россию Владимир Путин. Во время переговоров лидеры России и Китая обсудят дальнейшее развитие отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами.
Кроме того, запланирован обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене и состоится подписание ряда важных двусторонних документов.
Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин стремится и дальше выстраивать стратегическое взаимодействие «спиной к спине» с Москвой.
Напомним, Reuters сообщал, что Си Цзиньпин на следующей неделе посетит Москву.
Мишустин назвал Россию «чемпионом мира» по числу введенных против страны санкций
Мишустин: Россия является «чемпионом мира» по количеству введенных против нее санкций
Россия является «чемпионом мира» по количеству введенных против нее санкций, но при этом в стране наблюдается рост экономики, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в среду на встрече с фракцией КПРФ.
По его словам, в период, когда Россия является чемпионом мира по количеству санкций, которые когда-либо применяли против какой-либо страны, «нам надо было в первую очередь удержать экономику и сбалансировать все отрасли», передает ТАСС.
Он также подчеркнул, что правительство продолжает вести работу по выходу на «рост экономики, который уже продолжается несколько месяцев».
Ранее Мишустин на совещании, посвященном прогнозу социально-экономического развития страны, заявил, что власти России сумели не допустить негативного развития в экономике.
Названы некоторые темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время предстоящих переговоров обсудят конфликт на Украине, военно-техническое сотрудничество (ВТС) и энергетическую тему, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
Ушаков, говоря о вопросе конфликта на Украине, отметил, что Россия ценит сдержанную, выверенную позицию китайского руководства по данному вопросу, сообщает ТАСС.
«Я просто уверен, что и наш руководитель, и китайский лидер обменяются своими оценками нынешней ситуации именно в контексте развития конфликта на Украине. Какие мысли появятся после этого, посмотрим», – добавил он.
Также Ушаков добавил, что стороны обсудят военно-техническое сотрудничество (ВТС) и энергетическую тему.
Он отметил, что «на переговоры приглашены и (министр обороны РФ Сергей) Шойгу, и (директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий) Шугаев», что предельно ясно говорит о предполагаемых к обсуждению темах» .
Си Цзиньпин посетит Россию с 20 по 22 марта по приглашению Путина, они обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия двух стран.
Помощник президента Ушаков: Самые важные вопросы Путин и Си Цзиньпин обсудят тет-а-тет
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 20 марта проведут в Кремле переговоры тет-а-тет, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
Он добавил, что встреча пройдет во второй половине дня 20 марта, в Кремле придают этой неформальной закрытой беседе очень большое значение, так как сторонами будут рассмотрены самые важные вопросы, сообщает ТАСС.
Ушаков отметил, что особенность визита Си Цзиньпина заключается в том, что не будет «никаких дополнительных отягощающих протокольных штучек», а государственным визит называется для того, чтобы подчеркнуть его важность.
Си Цзиньпин посетит Россию с 20 по 22 марта по приглашению Путина, они обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия двух стран.
Кремль спросили о визите Си Цзиньпина в Москву
Песков пообещал проинформировать своевременно о визите главы КНР в Москву
Кремль своевременно проинформирует о возможном визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, когда такой состоится, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков, отвечая на вопрос о том, появилась ли ясность по визиту Си Цзиньпина в Москву, сообщил, что Кремль о приезде главы КНР сообщит своевременно, передает РИА «Новости».
Ранее Песков заявил, что Кремль не будет обозначать темы возможных переговоров Путина и Си Цзиньпина до официального объявления об их встрече.
До этого Reuters сообщал, что Си Цзиньпин на следующей неделе посетит Москву.
Кремль заявил о подготовке двух заявлений по итогам переговоров Путина и Си Цзиньпина
Помощник президента Ущаков: Путин и Си Цзиньпин подпишут два заявления по итогам переговоров
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Москве подпишут два главных совместных заявления о российско-китайском сотрудничестве, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
Представитель Кремля отметил, что на встрече Путина и Си Цзиньпина состоится подписание ряда совместных документов. Два главных документа встречи: совместное заявление РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, второе – о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года, передает ТАСС.
По словам Ушакова, в проработке еще больше 10 документов, которые будут подписаны, как говорят, на полях визита.
Ранее представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что поездка главы КНР Си Цзиньпина в Россию будет «визитом мира», Китай будет играть конструктивную роль в урегулировании кризиса на Украине.
Напомним, глава Китая Си Цзиньпин посетит Россию с 20 по 22 марта по приглашению президента Владимира Путина.
Путин и Си Цзиньпин опубликуют статьи в российской и китайской газетах
Помощник президента Ушаков: Статьи Путина и Си Цзиньпин будут опубликованы в российской и китайской газетах
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 20 марта в статьях для китайской «Жэньминь жибао» и «Российской газеты» оценят отношения Москвы и Пекина, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
В статьях главы государств также обозначат различные вопросы двусторонних отношений, передает ТАСС.
Ушаков отметил, что эти статьи будут важным сигналом именно накануне переговоров. Материалы будут опубликованы буквально за несколько часов до официальных встреч.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Си Цзиньпин проведут первую встречу во время неформального обеда 20 марта в Москве, на 21 марта назначены переговоры, после чего будут сделаны заявления.
В Кремле назвали дату начала общения Путина и Си Цзиньпина
Песков рассказал о планах общения Путина и Си Цзиньпина
Президент России Владимир Путин и председателя КНР Си Цзиньпин в Москве проведут встречу один на один за неформальным обедом во второй половине дня 20 марта, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Непосредственно переговоры пройдут 21 марта, после этого будут озвучены заявления для СМИ, передает ТАСС.
Си Цзиньпин посетит Россию с 20 по 22 марта по приглашению Путина, они обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия двух стран.