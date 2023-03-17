В Кремле назвали дату начала общения Путина и Си Цзиньпина

Песков рассказал о планах общения Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин и председателя КНР Си Цзиньпин в Москве проведут встречу один на один за неформальным обедом во второй половине дня начнется 20 марта, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Непосредственно переговоры пройдут 21 марта, после этого будут озвучены заявления для СМИ, передает ТАСС.

Си Цзиньпин посетит Россию с 20 по 22 марта по приглашению Путина, они обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия двух стран.