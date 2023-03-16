В ЛНР рассказали об управленческих компетенциях нового врио главы Чукотки

Премьер ЛНР рассказал о ключевых качествах нового врио главы Чукотки

Назначенный и. о. главы Чукотки Владислав Кузнецов получил опыт работы в ЛНР в сложнейших прифронтовых условиях. Он также способствовал интеграции ЛНР в РФ, сказали газете ВЗГЛЯД глава правительства ЛНР Сергей Козлов и депутат Народного совета ЛНР Алексей Белецкий. Ранее президент Владимир Путин провел встречу с Владиславом Кузнецовым.

«Владислав Кузнецов приехал в ЛНР в непростое время, когда шли трудоемкие процессы включения региона в правовое поле РФ, налаживания жизни населения в условиях СВО. Лично я, как и все, кто был подключен к совместной работе с этим человеком, безмерно ему благодарен», – рассказал газете ВЗГЛЯД председатель правительства ЛНР Сергей Козлов.

«Нам был крайне полезен организаторский опыт Кузнецова. Он продемонстрировал способности грамотного менеджера, не отступающего перед кризисными ситуациями. Он справился со всеми задачами, которые были поставлены в рамках текущего этапа интеграции ЛНР в РФ», – отметил собеседник.

«В обязанности Кузнецова входила организация плотного взаимодействия региональных органов власти с федеральными. Для нас этот интеграционный путь был во многом непонятен и сложен, а Кузнецов сумел его значительно упростить. Думаю, что в должности губернатора Чукотского автономного округа он проявит себя не менее профессионально», – подчеркнул политик.

«Кроме того, не может не радовать установившаяся тенденция набора кадров, хорошо зарекомендовавших себя в новых регионах России. Это колоссальная закалка, которая учит их оперативно реагировать на резко меняющуюся обстановку. В ЛНР, по сути, действуют законы военного времени, однако это способствует существенной «прокачке» управленцев», – резюмировал Козлов.

«На своей предыдущей должности первого замглавы правительства ЛНР Кузнецов полностью справился со всеми задачами. Это было сложное время признания и восстановления республики. Кузнецов принимал участие в создании законодательной и нормативной базы, в выстраивании отношений между ветвями власти», – рассказал депутат Народного совета ЛНР Алексей Белецкий.

«Лично на моем участке – г. о. Кировск – при его непосредственном участии было решено очень много важнейших проблем, например, снабжение водой нескольких поселков. Мы также оперативно решали задачи по ремонту коммуникаций и другие. Вообще, честно говоря, для меня его назначение в другое регион – это потеря. При этом для Чукотки его приход – безусловное приобретение», – пояснил собеседник.

«Вообще, работа в новых регионах – это проверка управленческих качеств для руководителей. Это можно назвать карьерным лифтом. Если ты проявляешь себя в регионах, где даже нет бюджета, а есть только смета расходов, то ты настоящий лидер. Недаром Кузнецов является выпускником программы подготовки кадрового резерва на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) – «школы губернаторов», – заключил Белецкий.

Ранее президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с Владиславом Кузнецовым, которого назначил и. о. губернатора Чукотского автономного округа. Назначенец в ходе разговора доложил главе государства о том, что в ЛНР формируется план социально-экономического развития до 2030 года. По его словам, идет интеграция в правовую и промышленную сферы РФ, в налоговое законодательство.

Вместе с тем Кузнецов заявил о готовности к назначению на пост и. о. главы Чукотки. «Я готов послужить Родине там, где я нужен. Когда появилась возможность служить в ЛНР, я вызвался добровольцем, у меня не было никаких сомнений. Если будет оказана честь служить в том регионе, о котором Вы говорите, я буду рад быть там полезным», – сказал он, обращаясь к Путину.

Владислав Кузнецов родился 18 марта 1969 года в Москве. После школы окончил институт управления им. Орджоникидзе. Работал в банковской сфере, в компаниях «Тройка Диалог», СИБУР. В 2013 году был избран депутатом курултая Башкортостана от «Единой России». В 2019 году стал вице-губернатором Курганской области. В 2022 году был назначен первым зампредседателя правительства ЛНР.