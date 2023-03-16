Выпускники «школы губернаторов» возглавили 47 регионов России

Комиссаров: 47 регионов Российской Федерации возглавили выпускники ВШГУ РАНХиГС

Выпускники так называемой школы губернаторов ВШГУ РАНХиГС назначены главами 47 российских регионов, что говорит об эффективности образовательной программы, заявил и. о. ректора Президентской академии, гендиректор «АНО Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он прокомментировал назначение президентом Владимиром Путиным и. о. губернатора Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, который является выпускником четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

«Уже 47 регионов Российской Федерации возглавляют выпускники программы кадрового управленческого резерва, которую в СМИ называют «школой губернаторов». Назначение участников программы на высокие посты – показатель ее эффективности. Уверен, что компетенции, которые приобретают слушатели программ ВШГУ, отвечают стоящим перед современными управленцами требованиям», – приводятся слова Комиссарова на сайте Президентской академии.

Кузнецов был вице-губернатором Курганской области с 2019 по 2021 год, в июне 2022 года его назначили первым заместителем председателя правительства Луганской народной республики. Ранее он работал в «Сибуре» на различных должностях, в том числе на позиции советника генерального директора.

Среди выпускников и слушателей программы кадрового управленческого резерва в настоящее время трое занимают должности министров правительства Российской Федерации, 47 являются главами регионов, а 41 – заместителями федеральных министров.

Программа развития кадрового управленческого резерва была запущена по поручению президента России в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления. Ее цель – создать сообщество современных управленцев, которые будут обладать знаниями и навыками для решения стоящих перед страной задач. Выпускниками четырех потоков программы стали 305 человек. Среди участников программы – десятки победителей и финалистов конкурса «Лидеры России». Сейчас идет обучение пятого потока программы кадрового управленческого резерва.