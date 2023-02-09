Эксперты оценили европейское турне Зеленского

Политолог Ткаченко: Париж и Берлин вынуждены следовать за Лондоном в военной помощи Украине

Британия сохраняет инициативу в оказании военной помощи ВСУ. Однако все чаще страны ЕС будут задумываться, а готовы ли они к такой масштабной поддержке Украины в дальнейшем. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли политологи Андрей Кортунов и Станислав Ткаченко. Ранее украинский президент Владимир Зеленский посетил Лондон и Париж, где встретился с европейскими лидерами.

«По итогам турне Зеленского можно с уверенностью сказать, что Лондон лидирует по инициативам расширения военной помощи Украине, а также тестирует вывод этой помощи на новый уровень. А Париж и Берлин, пусть и без особого желания, но вынуждены следовать в этом фарватере», – рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Если мы посмотрим на заявления европейских политиков, в частности Макрона, то увидим, что он сдвигается в сторону ужесточения своей позиции. По всей видимости, в такой «эволюции» свою роль сыграла Британия. О том, что Макрон изменил свои взгляды, говорил и сам Зеленский. Тут можно спорить, насколько эта трансформация необратима, готов ли французский лидер искать какие-то компромиссные решения», – отметил собеседник.

«Что касается прогнозов по саммиту в Брюсселе, то я ожидаю уже ставшее традиционным театральное выступление украинского президента на публику, которое депутаты Европарламента будут прерывать бурными аплодисментами и овациями. Эта речь может сыграть свою роль в новом пакете антироссийских санкций, которые Запад планирует принять к годовщине начала СВО», – отметил Кортунов.

В свою очередь политолог Станислав Ткаченко отмечает, что «поддержка Зеленского в Европе на уровне простых людей снижается». «Встреча в Париже была больше похожа на агитационное мероприятие, в рамках которого лидеры государств пытались взбодрить общественное мнение темой помощи Украине», – рассказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Но за большинством из заявлений, сделанных во французской столице, не следует ничего конкретного и реалистичного. В Великобритании прием Зеленского прошел чуть лучше, там речь шла как минимум об изучении возможности поставок авиации», – отметил он.

«Фактически Зеленский лишь получил формальное подтверждение того, что он все еще как бы поддерживается главами европейских стран, но на деле эта поддержка носит довольно сложный характер», – рассуждает политолог.

«На саммите в Брюсселе, я полагаю, тональность будет примерно такая же. ЕС, скорее всего, не захочет серьезно говорить о военных аспектах поддержки Украины. Украина находится на полном экономическом содержании США и ЕС. Так что Зеленский будет выступать, а страны Евросоюза думать – где взять такие деньги и нужна ли им эта история вообще», – заключил Ткаченко.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский посетил Париж и принял участие в трехсторонней встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В своем Twitter (запрещен в России) французский президент выложил видеозапись награждения Зеленского высшей французской наградой – орденом Почетного легиона и подписал пост словами: «Отдаю дань уважения Украине и ее народу. Выражаю вам, Владимир, почтение за смелость и целеустремленность».

Ранее Зеленский посетил Великобританию, где встретился с премьером Риши Сунаком и английским королем Карлом III. Отмечалось, что правительство Британии не принимало решения о передаче истребителей Украине, но пообещало изучить этот вопрос. При этом подготовка украинских пилотов начнется весной. В свою очередь Зеленский крайне удивился долгим срокам обучения летчиков на боевых самолетах. В четверг Зеленский вместе с Макроном отправились в Брюссель для участия в двухдневном саммите Европейского союза.

В преддверии приезда Зеленского глава Европарламента Роберта Метсола вновь призвала страны ЕС передать Киеву военные самолеты и системы дальнего радиуса действия. Она также предложила предоставить Украине расширенные торговые возможности и облегчить ее путь в ЕС в знак благодарности за «борьбу не только за свои, но и за наши ценности, что связало Украину и ЕС узами братьев и сестер».

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