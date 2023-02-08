Букингемский дворец подтвердил встречу Зеленского с Карлом III

Король Карл III примет Зеленского в Лондоне

Король Великобритании Карл III примет президент Украины Владимира Зеленского в ходе его визита в Лондон в среду, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.

В среду самолет Зеленского приземлился в аэропорту Лондона, это первый визит украинского президента с начала СВО, передает РИА «Новости».

Также Зеленский встретится с британским премьером Сунаком, который пообещал Киеву более дальнобойные вооружения.

Ранее сообщалось, что в ходе визита в Британию Зеленский встретится с премьером Риши Сунаком, выступит перед британским парламентом и встретится с украинскими военными.