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Букингемский дворец подтвердил встречу Зеленского с Карлом III
Король Карл III примет Зеленского в Лондоне
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Король Великобритании Карл III примет президент Украины Владимира Зеленского в ходе его визита в Лондон в среду, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.
В среду самолет Зеленского приземлился в аэропорту Лондона, это первый визит украинского президента с начала СВО, передает РИА «Новости».
Также Зеленский встретится с британским премьером Сунаком, который пообещал Киеву более дальнобойные вооружения.
Ранее сообщалось, что в ходе визита в Британию Зеленский встретится с премьером Риши Сунаком, выступит перед британским парламентом и встретится с украинскими военными.
Западные СМИ рассказали о тяжелых потерях украинских войск
New York Times написала о заполненных моргах и тяжелых потерях украинских войск
Американская газета New York Times сообщила о заполненных моргах и тяжелых потерях украинских войск в Донбассе.
По данным газеты, в одном из прифронтовых госпиталей на подконтрольной Киеву территории один морг полностью забит телами украинских солдат, а в госпитале носилки с ранеными стояли даже в коридорах, передает РИА «Новости».
Отмечается, что украинские войска также жалуются на то, что силы России превосходят их по численности и вооружению.
Ранее в ЛНР заявили, что украинское руководство направило в войска и гражданские структуры особые распоряжения для сокрытия реальных человеческих потерь в зоне активных боевых действий.
Морозы сорвали контратаки ВСУ под Сватово
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В прошедшие пятницу и субботу подразделения ВСУ дважды пытались провести разведку боем в районе Куземовки и Берестового недалеко от Сватово, но не смогли этого сделать из-за застрявшей артиллерии, сообщают СМИ.
Как пишет RT в своем Telegram-канале, значительное количество исправных орудий M777 калибра 155 мм 67-й бригады ВСУ вмерзли в грунт после развертывания на боевых позициях.
Задержка в переброске орудий привела к столкновению с танками Т-72Б3 и Т-90М. В результате ВСУ потеряли 40 человек убитыми и ранеными, а после этого отступили на исходные позиции.
Такая же ситуация произошла с самоходными артиллерийскими дивизионами 14-й механизированной бригады. САУ «Гвоздика» калибра 122 мм и «Акация» калибра 152 мм после установки в земляные укрытия погрузились в грунт до уровня катков и гусеничных траков. Наступили морозы, и украинские артиллеристы не смогли передвигать технику из-за твердой ледяной корки.
Подразделение 40-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ потеряло не менее трех орудий «Гиацинт-Б» 1-го и 2-го артиллерийских дивизионов. Они вмерзли в грунт и были оставлены на позициях до улучшения погоды. Позднее орудия были обнаружены с воздуха беспилотником «Орлан-30» и уничтожены огнем реактивных комплексов «Смерч» калибра 300 мм.
Ранее сообщалось, что ВСУ перебрасывают натовскую бронетехнику под Сватово.
Небензя назвал условия прекращения конфликта России с Западом
Постпред РФ при ООН Небензя: Мир приблизится после прекращения прокси-войны против России и учета озабоченностей Москвы
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Перспектива мира приблизится тогда, когда продвигающие этот конфликт прекратят вести прокси-войну против России и займут реалистичную позицию по озабоченностям Москвы, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя после встречи с сирийским коллегой Бассамом Саббагом.
Российский дипломат подчеркнул, что в Москве надеются на мир. Он выразил мнение, что перспектива мира приблизится тогда, когда те, кто продвигает этот конфликт, прекратят вести прокси-войну против России при помощи бедных украинцев, а также займут реалистичную позицию относительно озабоченностей РФ, которые Москва четко обозначила с первого дня. Небензя констатировал, что в данный момент не наблюдается готовности другой стороны к значимому взаимодействию, передает ТАСС.
Накануне президент Сербии Александар Вучич предрек переход конфликта на Украине в абсолютно неконтролируемую стадию. Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад.
Пушков указал на изменение отношения в США к конфликту на Украине
Пушков: Отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине все более заметно меняется
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил уверенность, что отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине все более заметно меняется.
Пушков отметил в своем Telegram-канале, что очень постепенно, но все более заметно меняется отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине.
Он также отметил: как и в случае с войной в Ираке, в США намечается разрыв между интересами правительства и интересами американцев. Сенатор также подчеркнул, что в отличие от войны в Ираке, эскалация конфронтации с Россией несет в себе прямую опасность для США. Пушков выразил уверенность, что это глубинное противоречие начинает прокладывать себе дорогу в американской политике.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад.
Поставлявший Украине беспилотники завод загорелся в Латвии
В Латвии загорелся завод по производству беспилотников для ВСУ
В городе Марупе в Латвии несколько часов тушат огонь на территории крупного завода по производству БПЛА Edge Autonomy, предприятие поставляло дроны Украине.
По информации издания Delfi, огонь быстро распространяется. На месте работают 50 человек личного состава городских пожарных, также в тушении огня задействованы девять автоцистерн, три автолестницы и команда спасателей из рижского аэропорта, передает «Газета.Ru».
Причины происшествия не называются. Жителей близлежащих районов призвали закрыть окна и двери своих домов и выключить вентиляцию, так как дым может быть опасен для здоровья.
Edge Autonomy является одним из ведущих латвийских производителей дронов, которые поставлялись в том числе Украине для нужд армии.
В Бундестаге сравнили отправку немецких танков на Украину с харакири
Председатель фракции Левой партии в Бундестаге Барч сравнил с харакири решение Берлина о поставках Киеву танков Leopard
Председатель фракции Левой партии (ЛП) в Бундестаге Дитмар Барч сравнил с харакири решение правительства ФРГ о поставках Киеву в общей сложности 178 танков Leopard 1A5.
Барч отметил, что подобным шагом правящая в ФРГ коалиция «Светофор», состоящая из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП), превращает Германию в участника конфликта. Он предупредил, что правительство ФРГ затеяло опасную игру ва-банк, так как танковое харакири выходит на новый уровень, передает ТАСС.
Накануне власти Германии одобрили поставку 178 танков Leopard 1 на Украину. В тот же день американские СМИ предупредили, что решение Запада поставить Киеву современные танки грозит эскалацией конфликта до масштабов Второй мировой войны.
В Германии назвали сроки поставки первых танков Leopard 1 Киеву
Rheinmetall заявил о намерении поставить Киеву первые танки Leopard 1 в 2023 году
Уже в этом году германский оборонный концерн Rheinmetall планирует поставить Киеву от 20 до 25 танков Leopard 1, заявил его глава Армин Паппергер, сообщает агентство Reuters.
Он также добавил, что остальные 88 танков будут переданы в следующем году, передает ТАСС.
Напомним, правительство Германии одобрило поставку 178 основных боевых танков Leopard 1 («Леопард-1») Украине, сообщило издание «Шпигель» со ссылкой на собственные источники.
Германия согласилась передать Киеву свои танки Leopard 2. После этого президент России Владимир Путин заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, но ей есть чем ответить на угрозы, кроме бронетехники.
В СНБОУ призвали уничтожить угрожающие Украине объекты в России
Секретарь СНБОУ Данилов призвал уничтожить угрожающие Украине объекты на территории России
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ответ на вопрос об украинских ударах по территории РФ заявил, что Украина должна уничтожить объекты, которые, по мнению Киева, наносят ей ущерб.
Данилов заявил в интервью Reuters, что если в России есть объект, который наносит ущерб Украине, то ВСУ должны уничтожить эти объекты. Таким образом, Данилов вступил в прямое противоречие с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подолякой, передает РИА «Новости».
В прошлую субботу представитель Зеленского отказался от гарантий ненанесения ударов по России.
Названы цели Зеленского при назначении глав пророссийских регионов Украины
Шеслер: Зеленский всеми способами пытается задавить пророссийские регионы
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Назначения силовиков главами пророссийских регионов Украины вызваны прежде всего задачами по мобилизации в ВСУ. Кроме того, Зеленский хочет задушить любую политическую жизнь. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала политолог Лариса Шеслер. Ранее стало известно о назначении украинским президентом Владимиром Зеленским новых глав Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.
«В первую очередь офис Зеленского хочет усилить давление на население. Ведь на Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, а также Николаевскую и Одесскую области возлагают наибольшие задачи по мобилизации в ряды ВСУ», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
«Кроме того, эти пророссийские регионы являются становым хребтом оборонной промышленности Украины. Именно на их территории расположено больше всего предприятий по ремонту и производству техники, в том числе беспилотников», – отметила она.
«Также Зеленскому необходимо убрать любые возможности для нелояльных ему политических сил что-то противопоставить действующей власти. Политическая жизнь на Украине прекращена давно, сейчас ее закапывают окончательно», – полагает собеседница.
«В руководство регионов назначают не просто лояльных Зеленскому людей, а непосредственно сформированных внутри этой силовой и идеологической системы персоналий. Я думаю, стоит ожидать новые репрессии и чистки в бизнес-кругах этих областей. Там исходно были очень сильны позиции предпринимателя Игоря Коломойского. Поэтому вскоре будут попытки устранить его соратников», – заключила Шеслер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил главами Днепропетровской, а также подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей Сергея Лысака, Юрия Малашко и Александра Прокудина, которые занимали должности в Службе безопасности и полиции, сообщают украинские СМИ.
Согласно данным из открытых источников, Малашко возглавлял антитеррористический центр при СБУ, Александр Прокудин был начальником нацполиции Херсонской области. Сергей Лысак, по информации украинского издания, сейчас занимает должность начальника управления СБУ в Днепропетровской области, а до июля 2022 года был начальником управления СБУ в Житомирской области.
Напомним, в конце января Зеленский уволил глав нескольких украинских обладминистраций. А у предпринимателя Игоря Коломойского и бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова прошли обыски. Причем в случае с первым следственные действия проводят сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Коломойский и Аваков попали в немилость украинским спецслужбам и какую роль в этом вопросе играют Лондон и Вашингтон.
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Вучич предрек переход конфликта на Украине в неконтролируемую стадию
Президент Сербии Вучич: Решение Запада отправить на Украину истребители F-16 доведет конфликт до неконтролируемой стадии
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Президент Сербии Александар Вучич выразил мнение, что после отправки на Украину танков Западом будет принято решение о поставках Киеву истребителей F-16, что доведет конфликт до абсолютно неконтролируемой стадии.
Президент Сербии заявил в эфире телеканала «ТВ пинк», что ожидает значительную эскалацию конфликта на Украине. Он выразил мнение, что после танков Западом будет принято решение о поставках украинской стороне истребителей F-16, что доведет конфликт до абсолютно неконтролируемой стадии. При этом Вучич предположил, что в таком случае положение Сербии будет лишь ухудшаться, передает ТАСС.
Ранее во вторник американские СМИ предупредили, что решение Запада поставить Киеву современные танки грозит эскалацией конфликта до масштабов Второй мировой войны.
В конце января в Кремле подчеркивали, что Россия, вопреки заявлениям стран Запада, воспринимает поставки тяжелых вооружений Украине как прямую вовлеченность стран НАТО в конфликт, причем вовлеченность эта растет.
Дания запланировала отправить Киеву списанные танки
Дания сообщила о планах отправить Киеву списанные танки
Списанные датские танки Leopard отправят на Украину, сообщает Датское радио.
Речь идет о боевых машинах старого производства, которые уже не входят в состав Вооруженных сил Дании. Танки продали в 2010 году компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH в Германии, передает ТАСС.
Первые танки отправят Киеву в течение нескольких месяцев, речь идет о 99 танках. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявил о продолжающейся помощи Украине.
Датские танки использовались в войне на Балканах в 1994 году.
Ранее сообщалось о первом прибывшем в Польшу из Канады танке Leopard 2, его позже отдадут Украине.
Российские войска за сутки уничтожили более 340 украинских военных
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Вооруженные силы России на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях за сутки уничтожили более 340 украинских военных, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что на Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника на данном направлении за сутки составили более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.
На Краснолиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии, а также тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» уничтожено свыше 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
На Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ, а также наступательных действий штурмовых отрядов «Южной» группировки войск за сутки уничтожено более 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица «МСТА-Б».
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерия группировки войск «Восток» общие потери противника составили более 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-20, две гаубицы Д-30, а также самоходная гаубица «Гвоздика».
На Херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, самоходная гаубица «Акация», а также склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Тараса Шевченко Херсонской области.
Ранее российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили более 400 украинских военных на нескольких направлениях, а также артиллерийский склад в районе Угледара.
В Турции объяснили стремление США втянуть НАТО в конфликт на Украине
Milliyet: США втянули НАТО в конфликт на Украине для получения выгоды от продажи оружия
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Соединенные Штаты втянули НАТО в конфликт на Украине для получения наибольшей выгоды от продажи оружия, выразил уверенность обозреватель турецкого издания Milliyet Тунджа Бенгин.
Обозреватель турецкого издания назвал США глашатаем настоящей катастрофы. Он предположил, что Соединенные Штаты с самого начала, должно быть, радостно потирают руки, потому что чем больше Европа вовлечена в конфликт с Россией, тем больше становится зависимой от США, что выгодно Америке, особенно в плане рекламы самолетов, систем противовоздушной обороны, оружия, передает РИА «Новости».
Автор выразил уверенность, что Вашингтон видит в Североатлантическом альянсе не только военно-оборонительный блок, но и организацию, отвечающую американским экономическим интересам. Он также назвал НАТО «банкнотной типографией США».
В свою очередь турецкий бригадный генерал в отставке Наим Бабюроглу отметил, что с началом конфликта на Украине США бьют рекорды по продажам оружия, так как двенадцать крупнейших мировых военных компаний находятся в США и Америке принадлежит около 40% пирога продаж оружия в мире. Он назвал Украину американским сценарными проектом и напомнил о существовании концепции: война для денег, деньги для войны.
Бабюроглу предупредил, что накачка Европы оружием может обернуться расширением конфликта и ситуация может перейти в стадию глобальной войны подобно Второй мировой. При этом турецкий бригадный генерал отметил, что Соединенные Штаты используют НАТО ради денег, получая в разы больше Польши или Германии, которые передали оружие Украине и вынуждены покупать замену в США. Бабюроглу отметил, что Вашингтон даже может предоставить какую-то сумму в кредит, но в конечном счете всегда получает ее назад. Таким образом, разговоры США о безопасности напрямую связаны с деньгами, резюмировал Бенгин.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад.
Байден назвал спецоперацию России «испытанием на века»
Президент США Байден назвал специальную военную операцию России «испытанием для мира на века»
Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к Конгрессу заявил, что специальная военная операция России на Украине стала «испытанием на века – испытанием для Америки, испытанием для мира».
Обращаясь к послу Украины Оксане Маркаровой, находившейся в качестве почетного гостя на оглашении послания президента США к Конгрессу, Байден заявил, что СВО стала «испытанием на века – испытанием для Америки, испытанием для мира» и вновь пообещал продолжать оказывать помощь Киеву «столько, сколько нужно», передает РИА «Новости».
Накануне американские СМИ предупредили, что решение Запада поставить Киеву современные танки грозит эскалацией конфликта до масштабов Второй мировой войны.
В Запорожье упал «дуб Богдана Хмельницкого»
В Запорожье упало самое старое дерево Украины
Самое старое дерево Украины, 700-летний дуб, под которым по легенде собирал свое войско в Запорожье Богдан Хмельницкий, упал, сообщили украинские СМИ.
По информации издания «Страна.ua», местный активист Александр Притула, который с 2006 года следил за состоянием дуба, призывал кронировать дерево, но никаких действий не предпринималось, передает ТАСС.
По легенде возле этого дуба в 1648 году собирал свое войско Богдан Хмельницкий. Несмотря на попытки активистов спасти дерево, дуб высох. Притула считает, что это произошло от удара молнией в мае 2015 года.
Напомним, ВС России освобождена большая часть Запорожской области, которая воссоединилась с Россией. Под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), в частности, остается город Запорожье, где проживает почти половина населения региона.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о перспективах взятия города Запорожья.