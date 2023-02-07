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В России оценили шансы конфликта на Украине пойти по «корейскому сценарию»
Политолог Ткаченко: Украинская пропаганда ошибается с параллелями с Корейской войной
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Киев взял за основу вроде бы схожий исторический опыт. Но там совершенно не учли, что различий в данном случае больше, чем общих свойств, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в СМИ вновь появились обсуждения возможного раздела Украины по аналогии с Кореей.
«Сама Украина, которая активно вбрасывает в информационное поле тезис о «корейском сценарии», не может прийти к единому понимаю, чего она хочет. Но, по сути, разговор о том, чтобы каким-то образом остановить военные действия условно на той границе, которая сейчас имеется», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Если руководствоваться историей Корейской войны, то это не лучший сценарий. Напомню, к началу конфликта в 1950 году линия разграничения проходила по 38-й параллели. И после трех лет сражений стороны были вынуждены вернуться на те же позиции. Заимствовать из корейской истории в данном случае нечего», – полагает собеседник.
«Основа пусть и хрупкой, но все же стабильности на полуострове заключается в том, что стороны по итогам конфликта признали статус-кво. В случае с Украиной ни о каком статусе-кво речи быть не может. Помимо этого, в случае с Корейской войной по обе стороны конфликта были корейцы», – обращает внимание политолог.
«И если перекладывать эту модель на Украину, то Киев для начала должен прийти к мысли о том, что в стране живут русские. По факту украинская пропаганда взяла в чем-то близкий пример, но не учла, что различий в ней больше, чем общих свойств. Северная и Южная Кореи были единой культурой. А тут разделена сама Украина», – заключил Ткаченко.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Украина не сможет достичь по уровню жизни и развития Южную Корею. Мнения о том, что Украина пойдет по тому же пути, что Южная и Северная Кореи, – «некий новый политический сон», новая мечта «пост-майдана», написал он в своем Telegram-канале.
Как полагает сенатор, эту идею предлагают люди, которые ищут свое место в будущей системе украинской власти и пытаются создать для себя хоть какие-то перспективы. «Да и во всех других отношениях аналогия с Южной Кореей никуда не годится. Пустое», – заключил он.
В свою очередь глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал это демагогией, отметив, что «корейский сценарий» не обсуждается, а цели спецоперации остались неизменны.
Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал разговоры про «корейский сценарий» «просто хотелками». «Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой. А потом достигнем уровня Республики Корея. И еще – как бы остается некоторая надежда на воссоединение с бывшими территориями. Тезис для внутреннего использования, не более», – написал он.
«Правда, украинские пропагандисты не пишут, что раздел по 38-й параллели создал две самостоятельные страны. А Донбасс и другие территории вошли в состав России, которая является крупнейшим государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием», – продолжил он.
«Примечательно здесь другое. В Киеве стеснительно пробросили тезис, что никакой перемоги быть не может. В лучшем случае – раздел на части. А по сути – это первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий», – акцентировал Медведев.
Накануне в Киеве вновь заговорили о том, что Запад готов пойти по такому сценарию с Украиной, какой был с разделением Кореи на две части. Месяцем ранее аналогичным заявлением выступал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. В эфире телемарафона он сказал, что Киеву могут предложить «корейский вариант» урегулирования, предполагающий «условную 38-ю параллель».
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что информация Киева о якобы имеющих место контактах замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака по поводу возможности «корейского варианта» урегулирования на Украине является очередной уткой.
Напомним, что Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950–1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части, ставшие независимыми государствами.
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Родственники украинских военнопленных попросили Россию не обменивать их родных
Полянский рассказал о женах украинских военных, просящих оставить их мужей в плену в России
Родня украинских военнопленных обращается к российской стороне с просьбой не возвращать их, чтобы бойцов вновь не отправили на поле боя, заявил зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.
Матери и жены украинских военнослужащих обращаются к уполномоченному по правам человека в России и просят оставить своих близких, чтобы тех не отправили воевать, заявил Полянский в СБ ООН, передают «Известия».
Полянский отметил, что к подобному приводит командование ВСУ, поскольку оно использует собственных подчиненных как «пушечное мясо».
Сами военнопленные рассказывают о страшных условиях службы и отношении к ним со стороны командования, заключил заместитель постпреда России.
Также в ходе выступления Полянский указал на риторику восточноевропейских политиков, которые готовятся «разделить Россию».
Яков Кедми: Украина не получит от Израиля ни денег, ни оружия
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Визит главы израильского МИД в Киев – это в первую очередь дипломатический акт, призванный снизить давление Запада на Израиль. Однако Украина использует этот визит для шантажа и вымогательства. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли политолог Саймон Ципис и бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
«Я полагаю, что главу МИД Израиля Эли Коэна попросил посетить Киев госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего недавнего визита в еврейское государство. Штаты всеми способами подталкивают Израиль к четкому проявлению проамериканской позиции и поддержке Киева», – рассказал сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.
«Вместе с тем наш дипломат является членом нового правительства Израиля. Поэтому такой визит может стать «официальным стартом» работы для нового главы дипведомства. На фоне глубокого внутриполитического кризиса, каждый министр нового правительства пытается как можно нагляднее продемонстрировать свою работу. Поэтому логично, что Коэну надо проявить активность в конфликтном регионе», – полагает он.
«Очевидно, что Украина пытается разыгрывать «еврейскую карту», фактически шантажируя Израиль и ощущая свою безнаказанность. Однако на Украине присутствует большая еврейская община, и для Израиля это очень чувствительный вопрос», – отметил собеседник.
«Как сказал экс-премьер Израиля Нафтали Беннет в своем недавнем интервью, единственная призма, через которую он смотрел на украинский вопрос – это чувство ответственности за евреев на Украине», – пояснил Ципис.
«Кроме того, на Украине очень много олигархов и политиков, имеющих еврейское происхождение. Они оказывают давление через свои каналы на Израиль. Их, понятное дело, больше волнует украинское государство, но поскольку они евреи по происхождению, то считают возможным вот так шантажировать Израиль», – рассуждает политолог.
«Причиной такого дерзкого поведения Киева в отношении Израиля является еще и желание рассорить нашу страну с Москвой. На Украине понимают, что самый действенный метод для этого – прямые поставки Израилем оружия для ВСУ», – отмечает эксперт.
«Масла в огонь подливает Запад, действуя по двум фронтам. С одной стороны, они оказывают давление на Израиль, а с другой – подталкивают Украину к такому хамскому поведению, обещая, что ей за это ничего не будет», – добавил он.
«Шансы на выполнение Израилем требований Киева велики, поскольку наша страна очень сильно зависима от финансовой и технической помощи Запада, а конкретно США. И может дойти до того, что Вашингтон начнет шантажировать Израиль сокращением помощи», – заключил Ципис.
В свою очередь бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, рассуждая о темах встречи, отметил, что «разговаривать в ходе визита Коэна в Киев будут обо всем, но ни денег, ни оружия Украина не получит».
Как полагает собеседник, «это был специальный ход, чтобы оказать давление на Израиль». «Скорее всего, инициатива принадлежала сторонникам киевской власти в израильских политических кругах, которые все время пытаются втянуть Израиль в более активную поддержку Украины», – отметил он.
«По моему мнению, визит Коэна в Киев призван продемонстрировать положительное отношение Израиля к Украине, несмотря на отказ поставлять вооружения. Кроме того, стоит вспомнить тот факт, что первый звонок Коэна в должности министра иностранных дел Израиля был совершен главе российского МИД Сергею Лаврову», – рассуждает политолог.
«Тель-Авив отказывался поставлять оружие Украине, поскольку это не соответствовало национальным интересам Израиля. Круги, связанные с беглыми олигархами и российской оппозицией, придерживающиеся абсолютно проамериканской политики, пытаются втянуть Израиль в конфликт с Россией. Однако это давление не меняет оценку правительством национальных интересов страны, которые определяются международной обстановкой, в том числе на Ближнем Востоке, а также присутствием военного контингента ВС России в Сирии», – заключил Кедми.
Ранее СМИ сообщили, что накануне визита в Киев главы израильского МИД Эли Коэна, власти Украины потребовали от Тель-Авива публично осудить действия РФ и выдать Киеву кредит в 500 млн долларов, а также поддержать мирный план Владимира Зеленского, предполагающий вывод российских войск с Украины.
Также Киев рассчитывает на то, что Израиль окажет помощь в лечении сотен украинских солдат и мирных жителей, и ждет от нового правительства Израиля подтверждения обязательства помочь Украине с созданием новой системы оповещения о воздушной атаке.
Накануне экс-премьер Израиля Нафтали Беннет в интервью, опубликованном на YouTube-канале, обвинил страны Запада в срыве переговоров между Россией и Украиной. Напомним, в начале СВО Беннет выполнял роль одного из посредников между Россией и Украиной. В интервью он отметил, что все его действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией. Как утверждает бывший премьер, Запад в какой-то момент принял решение «громить (президента РФ Владимира) Путина, а не договариваться».
Также Беннет выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин заверил его в начале спецоперации, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому физическая расправа не угрожает. Он также добавил, что перед тем, как Запад прервал российско-украинские переговоры, было подготовлено не менее 17 черновиков соглашения между сторонами.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает необходимым пересмотреть политику Израиля в отношении военных поставок Киеву. До этого в рамках интервью CNN премьер рассказал, что рассматривает возможность военной поддержки Украины путем передачи системы ПВО «Железный купол». При этом Тель-Авив заявлял об оказании Киеву исключительно гуманитарной помощи.
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Во Франции заявили о расхищении Украиной финансовой помощи Парижа
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Необходимо прекратить предоставлять Украине миллиарды евро, поскольку эта помощь полностью расхищается, заявил лидер французской партии «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо, комментируя коррупционный скандал в Минобороны Украины.
Политик на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) написал, что теперь министр обороны Украины Алексей Резников оказался «замешан в крупном коррупционном деле». «Вся помощь, которую мы туда отправляем, полностью расхищается, миллиард за миллиардом. Остановим это», – добавил он, передает ТАСС.
В воскресенье в Раде заявили о возможных кадровых изменениях во власти, в том числе о смене главы министерства обороны страны Алексея Резникова.
В пятницу департамент стратегических расследований нацполиции Украины предъявил обвинение советнику министра обороны Константину Слюсарю по делу о поставках продуктов в армию по завышенным ценам.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что в связи со скандалом вокруг закупки продуктов для армии по завышенным ценам руководство Минобороны Украины вызвано на заседание комитета парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Как заявила Безуглая, «наценки» есть «не только по питанию».
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Артемовске
Пушилин: ВС России закрепились на севере и востоке Артемовска и выдавливают ВСУ с их позиций
Российские силы закрепились на севере и востоке города Артемовска (Бахмут) и продолжают выдавливать ВСУ с их позиций, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, в Артемовске бойцы штурмовых отрядов закрепились в северной части города, в восточной части закрепились частично и продолжают вытеснять противника, передает ТАСС
Ранее Пушилин заявил, что на протяжении минимум трех недель фиксируются факты применения химического оружия украинской стороной на Артемовском и Угледарском направлениях.
В ДНР заявили о расстреле украинскими силовиками польских наемников в Угледаре
Гагин: ВСУ расстреляли польских наемников в Угледаре
Украинские войска в Угледаре расстреляли группу, предположительно, польских наемников, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.
По его словам, в Угледаре ВСУ расстреляли группу иностранных наемников, предположительно, поляков, с которыми в последние недели у украинцев участились конфликты, передает ТАСС. Гагин добавил, что о серьезных конфликтах между польскими наемниками и украинскими военнослужащими говорят данные разведки и некоторые военнопленные.
Ранее находившиеся в состоянии опьянения иностранные наемники, предположительно, из Польши, убили трех украинских военных на блокпосту в Снегиревке в Николаевской области, отказавшись пройти досмотр.
Эксперт: ЕС и США попали в нефтяную зависимость от Индии
Эксперт Юшков: Если Индия перестанет покупать российскую нефть, на Западе начнется глубочайший дефицит топлива
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США и Европа заинтересованы в том, чтобы Индия и дальше закупала российскую нефть по сниженной цене. Но Москва может уменьшить размер скидки и это отразится на Европе и Штатах, рассказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее агентство Bloomberg сообщило о возросшей роли Нью-Дели на нефтяном рынке в связи с закупками сырья у России.
«Именно Индия перерабатывает российское сырье на прибрежных НПЗ и отправляет дизельное топливо в США. Европейцы и американцы должны ее безмерно благодарить за это. Если бы Запад запретил Нью-Дели закупать энергоресурсы у Москвы, ситуация мгновенно бы привела к глубочайшему дефициту топлива в Европе», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Еще очень большую роль играет вопрос о том, кто именно выступает в роли посредника. В принципе, любые азиатские страны могут закупать российскую нефть, причем не по потолку цены. Ограничения распространяются лишь на страхование и перевозку подобного товара. Что касается Индии, то на судах этой страны российская нефть вообще не перевозится», – подчеркивает эксперт.
«Сегодня Индия – крупнейший покупатель российской нефти, который занимается ее переработкой. Мы продаем сырье с большим дисконтом. Но постепенно скидки на российские ресурсы будут снижаться. Чтобы сохранить рентабельность подобных схем, Нью-Дели может начать увеличивать стоимость конечных продуктов», – акцентирует Юшков.
«Для России ситуация, в рамках которой приходится делать большие скидки, неприятна. Так, например, Urals уже сейчас торгуется со скидкой в 18 долларов. При этом еще в середине декабря приходилось занижать стоимость на 35 долларов», – уточняет эксперт.
«Рынок перестраивается буквально на глазах. Мы продаем очень много нефти по разным направлениям. Продукты из наших ресурсов впоследствии уходят в страны Запада. В дальнейшем ряд государств будет закупать все больше нефтепродуктов для внутреннего рынка», – резюмирует Юшков.
Роль Индии на мировых нефтяных рынках постепенно растет, пишет издание Bloomberg. Страна активно закупает российское сырье по скидкам, перерабатывает его и направляет конечный продукт на экспорт в страны ЕС и США.
Отмечается, что Нью-Дели удалось избежать критики со стороны партнеров. Действия Индии отвечают «двойной цели Запада»: сокращение доходов России от продажи энергоресурсов, а также предотвращение шока от перебоев поставок нефти.
Согласно директивам ЕС, Нью-Дели не нарушает введенных организацией запретов. Ранее в Bloomberg уточняли, что Индия действует в рамках санкций Евросоюза: нефть перерабатывается на территории третьей страны, а значит, конечный товар уже не рассматривается, как имеющий отношение к Москве.
Издание Reuters подтверждает, что закупки Индией российской нефти не могут считаться нарушением западных санкций по причине того, что Нью-Дели изначально не присоединялось к ограничениям. Тем не менее, по данным агентства, банки и финансовые учреждения страны с осторожностью относятся к данным операциям, опасаясь «разозлить» западные страны.
Для снижения рисков индийские НПЗ начали оплачивать большую часть поставок не долларами, как это было раньше, а дирхамами ОАЭ. Уточняется, что платежи в национальной валюте проводит Государственный банк страны.
С 5 декабря прошлого года начал действовать потолок цен на российскую нефть. В том же месяце Telegraph India со ссылкой на представителей министерства промышленности сообщила, что Нью-Дели рассматривает возможность присоединения к ограничениям, если стоимость нефти превысит 60 долларов за баррель.
Напомним, в октябре Москва вышла на первое место среди экспортеров нефти для Нью-Дели. Российские компании отправляли в Индию 946 тыс. баррелей в сутки. Это 22% от всего нефтяного импорта страны.
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Байден объяснил, почему выступает против поставок F-16 Киеву
Истребители F-16 следует оставить в самих Соединенных Штатах, заявил президент США Джо Байден в понедельник.
«Потому что нам следует оставить их здесь. Это абсолютно иная ситуация», – сказал Байден, отвечая на вопрос о том, почему он против поставок украинской стороне F-16, передает ТАСС.
Ранее американская газета New York Times заявила о стремлении Вашингтона подтолкнуть союзников в Европе к поставкам истребителей F-16 киевским властям.
Стало известно о наращивании в России производства снарядов, способных уничтожать танки НАТО
Производство снарядов, которые смогут эффективно уничтожать натовские Abrams и Leopard, увеличено в несколько раз для нужд спецоперации, сообщил источник.
Речь идет об управляемых артиллерийских снарядах «Краснополь» калибра 152 мм для ствольных артиллерийских гаубиц, российский оборонно-промышленный комплекс в 2022 году увеличил их выпуск в несколько раз, сказал собеседник РИА «Новости».
По его словам, в 2023 году темпы производства управляемых снарядов также планируется увеличить.
Снаряды «Краснополь» позволяют поражать одиночные малоразмерные цели противника, в том числе подвижные, такие как танки. Это было подтверждено многократно в боевых условиях на практике, заявил источник.
Такие снаряды можно успешно применять против Abrams и Leopard, которые планируется поставить Украине.
Ранее СМИ сообщали, что высокоточным снарядом «Краснополь» был уничтожен полевой штаб и центр связи ВСУ в Угледаре.
В России объяснили нежелание украинских военнопленных возвращаться домой
Правозащитница Шеслер: Российский плен – лучший выход для солдат ВСУ
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Украинские власти демонстрируют, что возвращение из плена украинского солдата – большая победа. Но все понимают, что в дальнейшем военного снова отправят на фронт. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала правозащитница Лариса Шеслер. Ранее зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский сообщил, что родня украинских военнопленных просит не возвращать их домой.
«Ко мне лично обращались родственники одного из украинских военных, который предположительно находится у нас в плену. И они просили передать ему, чтобы тот ни при каких условиях не возвращался на Украину», – рассказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).
«Родные понимают, что плен – это лучший выход и для солдата, и для близких. Ведь по возвращении на родину его, скорее всего, вновь отправят на фронт. У русских же ему гарантирована безопасность, тепло и медицинская помощь. Он может пережить тяжелые времена в довольно неплохих условиях», – перечислила собеседница.
«Даже самые отъявленные украинские патриоты начинают придерживаться этой мысли. Несмотря на то что Киев всячески показывает, что возвращение из плена – торжество власти, военного в дальнейшем также может ждать разбирательство. А это тоже несет определенные риски», – заключила Шеслер.
Ранее зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский завил, что матери и жены украинских военнослужащих обращаются к уполномоченному по правам человека в России и просят оставить своих близких, чтобы тех не отправили воевать на Украине.
Полянский отметил, что к подобному приводит командование ВСУ, поскольку оно использует собственных подчиненных как «пушечное мясо». Сами военнопленные рассказывают о страшных условиях службы и отношении к ним со стороны командования, заключил заместитель постпреда России.
Ситуацию осложняет тот факт, что ВСУ ликвидируют тех, кто готов сдаться в плен. Так, на минувшей неделе около Кременной группа украинских военных, состоящая из 12 человек, запросила у своего командования разрешения на сдачу. Однако сразу после этого их накрыла собственная артиллерия.
Напомним, украинские военнопленные рассказали о том, что боевой дух ВСУ и нацбаты поддерживают при помощи наркотических веществ.
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Военный эксперт рассказал об эффективности «Краснополя» против западных танков
Военный эксперт Козюлин: У России достаточно средств для борьбы с западными танками ВСУ
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«Краснополь» производится еще с советских времен, за эти годы его неоднократно модернизировали. Нарастить объемы боеприпасов не составит труда. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно, что Россия наращивает производство артиллеристских снарядов «Краснополь».
«Краснополь» – известный отечественный высокоточный артиллеристский боеприпас с лазерным наведением. Он предназначен для поражения в первую очередь танков. Поэтому ко встрече западных Abrams, Leopard и Challenger мы готовы», – рассказал Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ.
«В Вооруженные силы нашей армии он поступил еще в советское время, в 1986 году. С тех пор «Краснополь» неоднократно модернизировался и совершенствовался. Сама по себе разработка хорошо изучена. Учитывая, как давно он используется, все компоненты отечественные, поэтому должно получиться быстро нарастить объемы производства», – отметил он.
«Кроме того, «Краснополь» производится по российской лицензии в Китае. В крайнем случае для оперативного решения вопроса мы сможем закупить недостающую комплектацию, тем временем наращивая собственное производство», – отметил собеседник.
«Помимо артиллерийских боеприпасов, у нас есть еще эффективные системы воздух-земля для самолетов и вертолетов. Средств борьбы с танками у нас достаточно много», – заключил Козюлин.
Ранее стало известно о наращивании в России производства снарядов, способных уничтожать танки НАТО. Речь идет об управляемых артиллерийских боеприпасах «Краснополь» калибра 152 мм для ствольных артиллерийских гаубиц. Российский оборонно-промышленный комплекс в 2022 году увеличил их выпуск в несколько раз. Отмечается, что в 2023 году темпы производства управляемых снарядов также планируется увеличить.
Снаряды «Краснополь» позволяют поражать одиночные малоразмерные цели противника, в том числе подвижные, такие как танки. Это было подтверждено многократно в боевых условиях на практике, заявил источник. Такие снаряды можно успешно применять против Abrams и Leopard, которые планируется поставить Украине.
Напомним, СМИ сообщали, что высокоточным снарядом «Краснополь» был уничтожен полевой штаб и центр связи ВСУ со Starlink в Угледаре.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что снарядами «Краснополь» также можно эффективно уничтожать РСЗО HIMARS.
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Депутат Рады Ясько оскорбила флаг Грузии
Депутат Верховной рады Украины и избранница экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько оскорбила флаг Грузии, назвав его «кровавым», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как сообщает imedinews.ge, Ясько заявила, что «сейчас этот флаг кажется ей кровавым, покрытым кровью».
Ясько отмечает, что «раньше этого не замечала».
Так она прокомментировала принятое накануне решение Тбилгорсуда не отпускать из-под стражи осужденного на шесть лет бывшего главу Грузии, который жалуется на плохое состояние здоровья.
По словам депутата Верховной рады Украины, «Грузия отняла у нее близкого человека – Михаила Саакашвили».
Известный грузинский аналитик Гиа Абашидзе, комментируя в соцсетях заявление Ясько, сказал, что «это уже дно».
Он напомнил, что Ясько «не видела крови» на грузинских государственных символах, когда мать Саакашвили переоформила на нее киевскую квартиру бывшего президента Грузии.
Пушков заявил о нежизнеспособности идеи Арестовича сделать из Украины Южную Корею
Украина не сможет достичь по уровню жизни и развитию Южную Корею, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова экс-советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича на эту тему.
Высказывание Арестовича о том, что Украина пойдет по тому же пути, что Южная и Северная Кореи, – «некий новый политический сон», новая мечта «пост-майдана», заявил Пушков в своем Telegram-канале.
Эту идею предлагают люди, которые ищут свое место в будущей системе украинской власти, и пытающиеся создать для себя хоть какие-то перспективы.
«Да и во всех других отношениях аналогия с Южной Кореей никуда не годится. Пустое», – заключил сенатор.
Ранее Арестович в интервью украинским СМИ заявил, что Запад готов пойти по такому сценарию с Украиной, какой был с разделением Кореи на две части.
В ДНР заявили о фактах применения Киевом химоружия на Артемовском и Угледарском направлениях
На протяжении минимум трех недель фиксируются факты применения химического оружия украинской стороной на Артемовском и Угледарском направлениях, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «России-24».
По его словам, командиры подразделений сообщают о применении ВСУ химических составов, которые вызывают недомогание у военнослужащих российских войск, передает ТАСС.
Пушилин также рассказал, что положение противника серьезно ухудшилось. В результате украинские войска были вынуждены перебрасывать часть резервов, которые планировалось направлять на артемовский участок, сообщает РИА «Новости».
«Тем не менее, мы сейчас можем говорить, что на угледарском направлении противник уже минирует многоэтажки – на случай, если ему придется отступать», – сказал Пушилин.
Напомним, украинские военные, судя по всему, опубликовали видеозапись подготовки к применению химического оружия против российских войск, сообщило посольство России в Великобритании.
Полянский напомнил в ООН о предложениях в Европе «разделить Россию»
В западных странах открыто озвучивают идею о «разделе России», иногда звучат призывы и к этнической чистке против русских, заявил первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский.
В последние месяцы Москва убедилась в том, что антироссийские идеи в головах «бывших западных партнеров» никуда не делись, и самые «ретивые» из них решили «под шумок» окончательно «решить русский вопрос», сказал на заседании СБ ООН Полянский, передает ТАСС.
Он напомнил о высказывании евродепутата от Польши Анны Фотыги, которая в СМИ предложила обсудить создание «свободных и независимых государств на построссийском пространстве», и подчеркнула, что распад России «принесет очевидные преимущества».
Полянский указал, что подобные мысли повторяли в Варшаве, Риге, Таллине, Вильнюсе и нескольких других восточноевропейских столицах.
Также заместитель постпреда напомнил об обсуждениях на телевидении во Франции, в ходе которых говорилось об очищении «Крыма от этнических русских». По его словам, утонченная европейская публика не стесняется «вынашивать планы этнических чисток так же, как это делали немецкие фашисты».
Он пояснил, что Украина тут выступает лишь слепым орудием.
В январе постпред Украины при ООН Сергей Кислица в грубой форме высказывался о встрече в СБ ООН, которую инициировала Россия.
В Австрии раскрыли схему отправки солдат НАТО на Украину
Австрийский полковник Райснер рассказал, что солдаты НАТО воюют на Украине в качестве наемников
Украине не нужны солдаты НАТО, они уже находятся в зоне СВО в качестве наемников, заявил военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.
По его словам, военные из Австрии или стран НАТО просто увольняются со службы и становятся наемниками, которых уже нельзя считать представителями вооруженных сил своих государств. Так, военные снимают форму, подписывают контракт и едут на Украину, становясь не военнослужащим своего государства, а наемником по контракту, передает РИА «Новости».
Райснер добавил, что в зоне СВО находится большое количество именно наемников, а не солдат альянса.
Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что датские наемники «засветились» в конфликте на Украине, Копенгаген не препятствует их вербовке.