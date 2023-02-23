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США нарастили поставки СПГ в Европу вдвое
Замгоссекретаря Пайетт: США в 2022 году увеличили поставки СПГ в Европу вдвое
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Соединенные Штаты в 2022 году увеличили поставки сжиженного природного газа в Европу в два раза – до 70 млрд кубометров, сообщил заместитель госсекретаря США по энергетике Джеффри Пайетт.
Пайетт сообщил, что американский СПГ стал «важным фактором в способности Европы диверсифицировать» источники энергии. По его словам, американские производители смогли «мобилизовать» СПГ в ответ на потребности, возникшие на фоне украинского кризиса, передает РИА «Новости».
Он сообщил, что США отправили в Европу в 2022 году более 70 млрд кубических метров СПГ – вдвое больше, чем годом ранее. По его словам, большая часть этого груза прошла через Грецию.
Пайетт подчеркнул, что США останутся одним из двух крупнейших экспортеров СПГ в ближайшие годы в том числе благодаря плавучей регазификационной станцией сжиженного природного газа (FSRU) Александруполиса. Он назвал это еще одним важным фактором устойчивости, которую Греция создает для Юго-Восточной Европы.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия справится с историческим падением экспорта газа в ЕС.
Албания задержала танкер с российской нефтью
Албания задержала танкер с нефтью, которая может быть из России
Полиция Албании на основании эмбарго Евросоюза задержала танкер с нефтью, которая может быть из России, сообщает газета «Вечерние новости».
Танкер шел под флагом Либерии и был задержан в албанском порту Дуррес. Как заявили в албанской полиции, судно вышло из Азербайджана, оно было загружено нефтью с другого танкера в греческом порту Каламата, передает ТАСС.
Полиция задержала 22 члена экипажа, начато следствие.
Напомним, в начале декабря 2022 года ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефти из России, а страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на уровне 60 долларов за баррель.
США сочли действия России и Китая вызовом мировому порядку
Глава пресс-службы Госдепа Прайс заявил о вызове миропорядку со стороны России и Китая
Укрепление отношений России и Китая беспокоит США, поскольку Москва и Пекин хотят бросить вызов мировому порядку, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
По версии Прайса, завершение Второй мировой войны привело к появлению «правил, принципов и норм», которые позволили установить беспрецедентный уровень стабильности, регулируя отношения между странами, передает ТАСС.
Прайс подчеркнул, что порядок был установлен не США, а совместными усилиями стран, «в том числе в рамках ООН, Устава ООН, Всеобщей декларации прав человека, международного права». Как утверждает Прайс, «Китай и Россия различными путями бросают вызов этому порядку».
США «очень внимательно следят за тем, чтобы определить, действительно ли КНР решит предоставить летальное вооружение» России, но пока подобных поставок не фиксировали.
Напомним, Россия не раз критиковала Запад за попытки заменить Устав ООН так называемым миропорядком, «основанным на правилах». Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что «порядок, основанный на правилах», который продвигают страны Запада, основан на двойных стандартах.
Экс-советник Трампа восхитился словами Путина о Западе
Экс-советник Трампа Флинн: Восхищает, что Путин говорит о Боге и семье – ценностях, которые разрушает Запад
Президент России Владимир Путин поддерживает ценности, которые на Западе пытаются разрушить, заявил бывший советник президента США времен администрации Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн.
Флинн на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) выразил восхищение тем, что российский лидер говорит о Боге и семье как о важных ценностях, в то время как Запад их разрушает, передает РИА «Новости».
Во вторник Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, затронул вопрос духовного разложения западного общества, отметив, что страны Запада занимаются разрушением семьи, культурной и национальной идентичности, извращениями и издевательствами над детьми, вплоть до педофилии. Западные элиты «сходят с ума», сказал президент, подчеркнув, что Россия обязана защититься от подобных тенденций, в том числе защитить своих детей.
В США назвали свидетельства провала попыток Запада изолировать Россию
Washington Post: Попытки Запада изолировать Россию провалились
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Спустя год после начала специальной военной операции (СВО) на Украине раскол в международном сообществе между сторонниками России и теми, кто поддерживает Запад, только углубился, пишет американская газета The Washington Post.
В статье The Washington Post говорится, что Россия «использует разочарование в США для завоевания симпатий на Глобальном Юге». Конфликт на Украине, по оценке автора публикации, «обнажил глубокий глобальный раскол и пределы влияния США на быстро меняющийся мировой порядок». Издание указывает, что попытка Запада изолировать Россию провалилась и тому есть множество свидетельств, передает ТАСС.
В частности, пишет WP, на прошлой неделе Индия объявила, что объем ее торговли с Россией вырос на 400% с начала СВО. Кроме того, издание напоминает, что российского министра иностранных дел Сергея Лаврова за последние шесть недель радушно приняли в девяти странах Африки и Ближнего Востока. Особенно WP отмечает, что глава МИД ЮАР Наледи Пандор назвал встречу с Лавровым замечательной, а Россию и ЮАР – друзьями.
По данным аналитического центра Economist Intelligence Unit (EIU), две трети населения мира проживают в странах, отказавшихся осуждать российскую политику. Санкции в отношении России ввели только 33 государства, они же и направляют военную помощь Украине.
Автор статьи предположил, что связано это с «историческими претензиями» к Западу – «колониализмом, высокомерием», а также тем, что Запад не направляет такое же количество ресурсов, как в помощь Киеву, на разрешение конфликтов и борьбу с нарушениями прав человека в других частях мира.
Россия и Китай сближаются с развивающимися странами, используя разочарованность ими в США и Европе и предоставляя альтернативу гегемонии Запада, продолжает газета. Ключевыми полями сражений за сердца и умы автор публикации называет Ближний Восток, Африку и Азию. В меньшей степени, по его оценке, это относится к странам Латинской Америки, «чьи судьбы географически более тесно связаны с Соединенными Штатами».
Как отмечал ранее глава МИД Сергей Лавров, даже недруги России вынуждены признать, что попытки изолировать нашу страну провалились.
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Орбан: Европа потеряла независимость и военную мощь из-за Украины
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Европа в результате конфликта на Украине утратила независимость, экономическую и военную мощь, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, американская администрация отстаивает свои интересы в Брюсселе в ущерб европейским.
Орбан на встрече с депутатами от правящей партийной коалиции в городе Балатонфюред заявил, что Европа ослабла, поскольку президент США Джо Байден навязывает свои интересы Брюсселю в ущерб европейским интересам. По его словам, «цунами санкций» разрушает европейскую экономику, а в это время богатые дешевыми энергоносителями США остаются в стороне от этого бедствия, передает ТАСС со ссылкой на газету Magyar Nemzet.
Кроме того, по словам венгерского премьера, военный потенциал стран ЕС начал ослабевать, поскольку они отправили значительную часть своих вооружений на Украину и не сумели восполнить их за счет каких-либо резервов.
Менее чем за год Европа, по словам Орбана, потеряла свою независимость, экономическую и военную мощь.
Председатель правительства уверен, что Венгрия должна руководствоваться собственными интересами, поскольку это позволит стране выйти из нынешней ситуации «невредимой и более сильной». Для этого, продолжил рассуждения он, необходимо сохранить политическую независимость страны, сохраняя курс на невмешательство в ситуацию на Украине; обеспечить устойчивость экономики, бороться с «военной инфляцией»; «укрепить военную мощь Венгрии, потому что мир требует силы».
Орбан также заявил, что считает своими политическими противниками всех тех, кто поддерживает разрешение конфликта на Украине военным путем, в том числе администрацию США и руководство Евросоюза.
Кроме того, премьер Венгрии заявил, что в конфликте на Украине не будет победителя. Он считает, что, поскольку весь западный мир поддерживает Киев, Россия не может выйти победителем из этой ситуации. Но при этом победителем не будет и Запад, поскольку Россия – ядерная держава, а ядерную державу нельзя загонять в угол, поскольку это может привести к ядерной войне, сказал он.
Ранее Орбан заявлял, что переговоры о мире на Украине будут вести не Москва и Киев, а Москва и Вашингтон.
Байден назвал ошибкой решение Москвы о приостановке участия в СНВ-3
Президент США Джо Байден назвал решение Москвы о приостановке участия в СНВ-3 большой ошибкой, сообщил в Twitter журналист телеканала CBS из пресс-пула Эд О'Кифи.
На вопрос журналистов перед встречей с «Бухарестской девяткой» президент США Джо Байден ответил, что решение Владимира Путина о приостановке участия в СНВ-3 – это «большая ошибка», сообщает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Россия решила приостановить действие ДСНВ и как на это решение отреагируют США.
Во вторник президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия намерена приостановить свое участие в ДСНВ. После этого американская сторона заявила, что готова встретиться с российскими коллегами для обсуждения ДСНВ. В Североатлантическом альянсе выказали сожаление по поводу приостановки участия России в СНВ-3.
Байден отказался считать решение России по СНВ-3 подготовкой к применению ЯО
Байден не увидел в решении России приостановить участие в СНВ-3 признака подготовки к применению ядерного оружия
Со стороны Москвы было ошибкой приостановить участие в Договоре о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3), но это не следует считать признаком подготовки к применению ядерного оружия, заявил президент США Джо Байден.
Байден заявил, что решение России является «не очень ответственным». Однако он не считает, что глава российского государства Владимир Путин «думает о применении ядерного оружия или чем-то в этом роде», например, использовании межконтинентальных баллистических ракет.
США не видят свидетельств изменения Россией готовности сил ядерного сдерживания. Байден полагает, что вопрос о СНВ-3 можно решить, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.
Напомним, Путин объявил, что Россия собирается приостановить свое участие в СНВ-3. Госдума и Совфед уже одобрили соответствующий законопроект.
Боррель признал, что 2022 год не был плохим для российской экономики
Боррель: Прошлый год не был плохим для российской экономики
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что прошлый год для российской экономики не стал плохим, несмотря на введенные Западом санкции.
Как заявил глава дипломатии Евросоюза в интервью радиостанции Onda Cero, прошлый год не был плохим для российской экономики годом, потому что цены на энергоносители взлетели, но теперь цены вернулись к показателям, которые фиксировались до начала спецоперации, передает ТАСС.
По его словам, ЕС уже избавился от энергетической зависимости от России и если раньше 40% европейского газа поступало из России, теперь это 6%, и «они не найдут клиента для этого газа».
«Я думаю, что мы уже ввели санкции почти против всего, что можно было», – отметил Боррель.
Напомним, президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что цель антироссийских санкций – заставить страдать народ России. По словам президента, инициаторы санкций против России наказывают сами себя, спровоцировали рост цен в своих странах, а говорят, что виноваты русские.
Еще один республиканец объявил о выдвижении кандидатом в президенты США
О выдвижении кандидатом в президенты США объявил еще один республиканец
Американский предприниматель с индийскими корнями Вивек Рамасвами выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах президента США в 2024 году.
Политик является сторонником Республиканской партии, передает РИА «Новости».
В видеообращении он рассказал, что вырос в Огайо. В 1990-х годах основал мультимиллиардную компанию, создал семью.
По словам кандидата в президенты, сейчас в США исчезают понятия «семьи», «патриотизма» и «веры». Также Рамасвами пообещал выступить против «психологического рабства», которое отменило свободу слова в США.
В ноябре экс-президент Дональд Трамп объявил об участии в президентской кампании 2024 года. Также о выдвижении в качестве кандидата заявила экс-постпред США при ООН Никки Хейли.
Небензя не увидел смысла обсуждать урегулирование на Украине с Киевом
Небензя заявил о необходимости обсуждать урегулирование на Украине с Вашингтоном, а не с Киевом
Москве нужно обсуждать решение для урегулирования украинского кризиса не с Киевом, а с коллективным Западом, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
«Прежде всего Вашингтоном, который стоит за киевским режимом», – сказал Небензя на чрезвычайной спецсессии ГА ООН. Он отметил, что украинский кризис создает угрозу «для всего человечества в случае прямого столкновения России и НАТО», передает РИА «Новости».
Небензя заявил о готовности Москвы «к поиску серьезного долгосрочного дипломатического решения», но «оппоненты» все еще пребывают в плену «тщетных иллюзий о возможности нанести поражение ядерной державе». В связи с этим, как заявил Небензя, «устранять причины», которые и привели к специальной военной операции на Украине, России приходится «военным путем».
Напомним, Небензя заявил, что Запад, вооружая Киев, хочет нанести стратегическое поражение России, расчленить и уничтожить ее. Дипломат подчеркнул, что все «мирные планы», которые предлагаются Украиной или Западом, «сводятся к капитуляции России».
США решили не менять готовность своих ядерных сил
Заместитель представителя Пентагона Сингх сообщила о решении США не вносить изменения в готовность своих ядерных сил
США не будут вносить изменения, связанные с готовностью их ядерных сил, после решения России приостановить участие в СНВ-3, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
Сингх заявила, что «ничего не меняется с точки зрения обязательств» США. Решение Москвы она назвала «неудачным и безответственным». По ее словам, ядерные державы должны сотрудничать, передает РИА «Новости».
Сингх также сообщила, что Россия заранее уведомила США о планах испытать межконтинентальную баллистическую ракету: «Тест МБР, который был только что проведен в выходные Россией. Мы были уведомлены посредством процедур договора СНВ-3». О результатах она говорить не стала, отметив, что Пентагон выступает за сохранение связи с российскими коллегами.
Напомним, комментируя сообщение CNN о якобы неудачном испытательном пуске баллистической ракеты, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков призвал не верить сообщению этого полностью дискредитировавшего себя СМИ.
Во вторник президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия намерена приостановить свое участие в СНВ-3. Госдума и Совфед уже одобрили соответствующий законопроект.
Овечкин вернулся в «Вашингтон» после поездки в Россию из-за смерти отца
Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон» и россиянин Александр Овечкин вернулся в расположение клуба, сообщил журналист сайта НХЛ Том Гулитти.
Овечкин вернулся в клуб после отъезда в Россию, сообщил Гулитти в Twitter, передает ТАСС.
Напомним, Овечкин по семейным обстоятельствам покидал расположение команды и летал в Москву. Отец хоккеиста скончался в возрасте 71 года. Его похороны прошли в Подмосковье 18 февраля.
В США согласились со словами Путина о духовной катастрофе Запада
Ветеран Дрейвен отказал США, где развращают детей, в моральном праве называть Россию «злом»
Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен согласился с заявлениями президента России Владимира Путина, прозвучавшими во время послания Федеральному Собранию, о духовной катастрофе Запада.
Дрейвен написал на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что в США «развращают детей, меняют их пол, спорят о местоимениях и 600 гендерах». Мужчин в США, по его словам, заставляют «преклоняться перед женщинами», а также убеждают всех, что разрушенный дом и семья, контролируемые правительством, лучше полноценной семьи. Кроме того, церковь в США учит уважать ЛГБТ и искажает Божье слово, приводит его слова РИА «Новости».
«Наших детей водят на шоу трансвеститов, их воспитывают сексуальные извращенцы, которые ненавидят себя и Америку», – написал он, добавив, что в США «стравливают расы друг с другом», а американские средства массовой информации, научные круги и индустрия развлечений работают на одну и ту же цель: разделять и держать в неведении.
США по всей планете развязывают войны, заставляют подчиняться своим «извращенным обычаям», пишет Дрейвен.
«И мы думаем, что у нас есть моральное право называть Россию злом?» – возмутился он.
Ранее бывший советник президента США времен администрации Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн заявил, что Путин поддерживает ценности, которые на Западе пытаются разрушить.
Во вторник Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, затронул вопрос духовного разложения западного общества, отметив, что страны Запада занимаются разрушением семьи, культурной и национальной идентичности, извращениями и издевательствами над детьми, вплоть до педофилии. Западные элиты «сходят с ума», сказал президент, подчеркнув, что Россия обязана защититься от подобных тенденций, в том числе защитить своих детей.
Белоруссия подписала с Газпромом протокол о формировании цен на газ до 2025 года
Минэнерго Белоруссии подписало с Газпромом протокол о формировании цен на газ до 2025 года
Минэнерго Белоруссии подписало с Газпромом протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в республику до 2025 года и уровне наценки на него, сообщила пресс-служба ведомства.
В соответствии с документом, цена на газ для Белоруссии сформирована в привязке к российскому рублю и согласована на условиях 2022 года, передает ТАСС.
Напомним, в декабре прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что сроки формирования объединенного рынка газа в рамках Союзного государства России и Белоруссии сорваны.
СМИ: Предложения санкций ЕС против ядерного сектора России отклонены из-за Венгрии
Газета Politico сообщила об отклонении предложений санкций ЕС против ядерного сектора России отклонены из-за Венгрии
Предложения Польши и балтийских стран ввести санкции Евросоюза против российского ядерного сектора были отклонены из-за позиции Венгрии, которая выступила против, сообщило издание Politico со ссылкой на трех дипломатов.
В материале издания говорится, что ряд европейских стран сильно зависит от поставок из России ядерных топливных стержней, однако пытаются найти замену. В случае введения санкций против ядерного сектора России меры подразумевали бы так называемую «дедушкину оговорку», что давало бы возможность странам все равно продолжать покупать топливо, передает РИА «Новости».
Politico отмечает, что Венгрия выступает против каких-либо санкций против Росатома, в том числе на фоне того, что в стране ведется строительство ядерных реакторов совместно с российской компанией.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Европа не запрещает российский атом.