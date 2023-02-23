США нарастили поставки СПГ в Европу вдвое

Замгоссекретаря Пайетт: США в 2022 году увеличили поставки СПГ в Европу вдвое

Соединенные Штаты в 2022 году увеличили поставки сжиженного природного газа в Европу в два раза – до 70 млрд кубометров, сообщил заместитель госсекретаря США по энергетике Джеффри Пайетт.

Пайетт сообщил, что американский СПГ стал «важным фактором в способности Европы диверсифицировать» источники энергии. По его словам, американские производители смогли «мобилизовать» СПГ в ответ на потребности, возникшие на фоне украинского кризиса, передает РИА «Новости».

Он сообщил, что США отправили в Европу в 2022 году более 70 млрд кубических метров СПГ – вдвое больше, чем годом ранее. По его словам, большая часть этого груза прошла через Грецию.

Пайетт подчеркнул, что США останутся одним из двух крупнейших экспортеров СПГ в ближайшие годы в том числе благодаря плавучей регазификационной станцией сжиженного природного газа (FSRU) Александруполиса. Он назвал это еще одним важным фактором устойчивости, которую Греция создает для Юго-Восточной Европы.

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