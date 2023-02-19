Зеленский ввел в действие санкции против 333 граждан России

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19 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:54  |  vz.ru
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Почему Европа не запрещает российский атом

Евросоюз отказался вводить санкции против Росатома Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Польша сильно расстроилась, потому что российский Росатом смог избежать санкций в новом 10-м пакете. Отстояли право работать с Россией Венгрия и Франция. Но даже Германия, отказавшаяся от своих АЭС, здесь оказалась не на стороне жесткой позиции Варшавы. Почему отказаться от российской ядерной энергетики Европе даже сложнее, чем отказаться от угля, нефти и газа? Подробности...
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«Турецкий поток» может стать новой целью террора США

Эксперты не исключают, что после «Северного потока» целью диверсантов станет «Турецкий поток» Виталий Тимкив/РИА Новости
Идущие из России в Турцию газопроводы могут повторить судьбу «Северного потока». Страхи по этому поводу возникли в экспертном сообществе Турции после того, как американский журналист-расследователь Сеймур Херш раскрыл дело о взрывах на дне Балтики, прогремевших полгода назад. Главным подозреваемым в диверсии стали США. Есть у них мотив и технические возможности для атаки на «Турецкий поток»? Подробности...
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Как «длинная рука» поможет Военно-морскому флоту России

ВМФ России получит зенитные ракеты повышенной дальности кадр из видео
Поражать воздушные цели на расстоянии до четырехсот километров! Это крайне амбициозная цель поставлена сегодня перед ВМФ России – и работы в данном направлении уже начались. Однако для успеха в этом деле необходимо решить по крайней мере две задачи – впрочем, они не слишком сложны, а эффект будет крайне высоким. Подробности...
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«Знаток геометрии» Бербок может стать главным лицом Германии

Анналене Бербок прощают ляпы из-за искренности Thomas Trutschel/ТАСС
Глава германского МИД Анналена Бербок вновь оконфузилась в публичных заявлениях. На этот раз она рекомендовала президенту России Владимиру Путину совершить «разворот курса на 360 градусов» ради достижения мира. Почему регулярная демонстрация невежества не вредит популярности Бербок в Германии, где ей сулят пост федерального канцлера? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Прекрасны русские закаты на севере Западенщины

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
В судьбе Владимира Волынского удивительным образом оказалась запечатлена и проявлена трагическая участь этих мест, когда-то бывших естественной частью Руси, потом ушедших в польско-литовский мир, в конце XVIII века вернувшихся на Родину и совершенно изменившихся после Второй мировой войны. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Макрон хочет загнать русского медведя в берлогу

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
По мнению Макрона, с Россией нужно и неизбежно придется иметь дело, менять в ней режим не нужно, нужно просто нанести ей максимально травматичное поражение. Причем на всех фронтах. Подробности...
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Госдеп США отправился в поход на Италию

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Производство Италии на один уровень с Киргизией, возможно, упрощает действия американцев по методичке, но довольно удивляет (чтобы не сказать сильнее) сынов самой Италии. Подробности...
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 7 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 5 комментариев

Украина добила британскую армию

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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Зеленский ввел в действие санкции против 333 граждан России

    19 февраля 2023, 20:54

    Текст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против 333 российских граждан, среди которых есть финансисты, банкиры, в том числе топ-менеджеры «Альфа-банка».

    Среди тех, против кого были введены санкции, топ-менеджеры «Альфа-банка» Владимир Соколов, Алексей Чухлов, Иван Пятков, Владимир Воейков, бизнесмен Олег Сысуев, сообщает РИА «Новости».

    Санкции вводятся сроком на 10 лет. Рестрикции предусматривают блокирование активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества.

    Ранее Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении на 50 лет санкций в отношении 200 российских граждан.

    Украинским военным запретили брать еду у жителей Черниговской области
    Бойцам вооруженных сил Украины запрещено принимать продукты и воду от местных жителей в Черниговской области

    19 февраля 2023, 04:24

    Текст: Антон Антонов

    После массового отравления военнослужащим вооруженных сил Украины в Черниговской области запрещено принимать продукты и воду от местных жителей, сообщил источник.

    Источник в ВСУ рассказал, что в начале февраля у 40 бойцов выявили симптомы острого отравления. Это произошло после того, как военные съели полученные от волонтеров полуфабрикаты. Теперь «всем военным в регионе запрещено принимать продукты и воду от местных жителей», передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что украинские войска сталкиваются с сопротивлением со стороны пророссийски настроенного населения Купянска в Харьковской области, жители скучают по России. Солдатам ВСУ запретили принимать еду от местных жителей, из опасения, что их отравят.

    Коментарии (41)
    Британский журналист рассказал о порядках в бункере Зеленского

    19 февраля 2023, 15:30

    Текст: Ольга Иванова

    Журналист британского издания Times выпустил материал, в котором рассказал о порядках и обстановке в бункере президента Украины Владимира Зеленского и в его офисе на Банковой.

    В публикации Times говорится, что журналист пообщался с рядом чиновников, знакомых с обстановкой в бункере. Среди своих источников издание называет советника Зеленского Александра Роднянского и министра агрополитики Николая Сольского, передает РИА «Новости».

    Согласно статье, контрольно-пропускные пункты с вооруженной охраной стоят на каждой улице вокруг офиса Зеленского, а доступ есть лишь у тех, у кого есть специальные документы.

    Охрана спрашивает у граждан пароли, которые постоянно меняются. Чаще всего это «бессмысленные фразы, которые русским было бы трудно произнести».

    По данным издания, после начала спецоперации России основных представителей украинских властей поместили в подземные бункеры. Всем, кто находился с Зеленским в бункере, пришлось подписать соглашение о неразглашении, сообщает газета.

    Напомним, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, в начале 2022 года выступивший в роли посредника между руководством России и Украины, выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин заверил его в начале спецоперации, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому физическая расправа не угрожает.

    Коментарии (23)
    Захарова посоветовала Бербок «выучить хоть один школьный предмет»
    Захарова усомнилась в способности Бербок обеспечить безопасность Германии

    19 февраля 2023, 03:22

    Текст: Антон Антонов

    Главе МИД Германии Анналене Бербок, которая призвала Москву развернуть российскую политику на 360 градусов, следует выучить хоть один школьный предмет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В противном случае не будет возможности обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе, пока Бербок находится у власти, заявила Захарова в Telegram.

    Напомним, Захарова таким образом высмеяла заявление Бербок, которая сказала, что без указанного «разворота» российской политики не будет «возможности обеспечить безопасность Украины на долгосрочной основе».

    Коментарии (23)
    Макрон выступил против попыток «полного разгрома России»
    Макрон отказался поддерживать предложения «атаковать Россию на ее собственной территории»
    		    19 февраля 2023, 00:56
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Франция не поддерживала и никогда не будет поддерживать идею о том, что нужно добиться полного разгрома России, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

    По словам Макрона, он «не думает, как некоторые, что надо атаковать ее на собственной территор». Как заявил президент, есть те, кто желает «в первую очередь разгромить Россию», но «это никогда не было и никогда не будет позицией» Парижа, передает ТАСС со ссылкой на Journal du dimanche.

    Издание отметило, что такова позиция стран Восточной Европы, которые «не оценили формулу Макрона о том, что «нельзя унижать Россию». 

    Макрон хочет, чтобы Украина «пошатнула российский фронт». По его мнению, это «вернет Москву за стол переговоров». Однако он не считает, что одна из сторон сможет «добиться полной победы». Как пишет Journal du dimanche, «по мнению Макрона, Украина самостоятельно не может вновь обрести свои границы, так как никто из союзников не готов отправить свои войска на театр военных действий».

    Также Макрон считает, что не следует затягивать конфликт, поскольку если он окажется «бесконечным», то «главными проигравшими окажутся европейцы». В связи с этим Макрон вновь выступил за продолжение переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Journal du dimanche пишет, что для Макрона НАТО «не является подходящим инструментом для переосмысления отношений» с Москвой. «Участники НАТО не были вполне прозрачны в своих намерениях, и это было воспринято Москвой как экспансионизм», – говорится в материале. Макрон заявил, что это частично объясняет политику Путина после Мюнхенской конференции 2007 года.

    Издание заявило, что Макрон хочет призвать страны Центральной и Восточной Европы, как состоящие в ЕС, так и не входящие в союз, «быть разумными в своих ожиданиях». Подобную позицию, по мнению Макрона, должна занять и Германия, которая «открывала объятия Евросоюза для этих стран».

    Как пишет Journal du dimanche, Макрон проигнорировал призывы украинского президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности принять Киев в НАТО.

    Напомним, Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Европе надо иметь силу и смелость для возобновления диалога, но время для диалога с Россией по ситуации на Украине еще не пришло. Он также заявил, что Россия не может и не должна победить Украину на поле боя.

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    Коментарии (41)
    Боррель назвал ЕС армией Украины
    Боррель: Евросоюз – это армия Украины
    		    19 февраля 2023, 12:56
    Фото: Paolo Aguilar/EPA/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз – это армия Украины, поскольку этот конфликт является угрозой европейской безопасности, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

    Выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, Боррель заявил, что Евросоюз – это армия Украины, поскольку эта война – это вызов европейской безопасности, поэтому важно, чтобы Зеленскому меньше аплодировали, но поставляли боеприпасы, передает ТАСС.

    Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза как можно скорее передать Украине современные танки.

    Коментарии (39)
    Орбан счел необходимыми переговоры России с США, а не с Украиной
    Орбан заявил о необходимости переговоров между Россией и США для завершения конфликта на Украине

    19 февраля 2023, 00:23

    Текст: Антон Антонов

    Переговоры о мире на Украине будут вести не Москва и Киев, а Москва и Вашингтон, заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан заявил, что «переговоры будут идти не между русскими и украинцами». По его словам, на Украине наступит мир после переговоров «американцев и русских». Он полагает, что такие переговоры неизбежны, но чем позднее они стартуют, тем «большую цену должны будут заплатить все», передает РИА «Новости».

    Напомним, США заявляют, что переговоры начнутся, «когда к этому будет готов» президент Украины Владимир Зеленский, который должен получить возможность «действовать с позиции силы».

    Коментарии (16)
    Боррель: Украина стала членом европейской семьи
    Боррель: Украина уже стала членом европейской семьи, но не вступит в ЕС за одну ночь
    		   19 февраля 2023, 13:35
    Фото: Virginia Mayo/AP/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украина уже стала членом европейской семьи, осталось только институционализировать это решение, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

    Как заявил Боррель в Мюнхене на конференции по безопасности, Украина стала членом европейской семьи, потому что ее бомбят, осталось институционализировать это решение, но при этом это не произойдет за одну ночь, поскольку необходимо соответствовать всем требованиям, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Жозеп Боррель не умеет скрывать расистской сущности своего видения мира.

    Напомним, Боррель в Брюсселе по прибытии на встречу министров обороны НАТО пообещал представить новые предложения по поставкам оружия на Украину по линии Европейского фонда мира.

    Коментарии (56)
    Минобороны предупредило о подготовке Киевом масштабной провокации с радиоактивными веществами
    		    19 февраля 2023, 18:08
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Украина перед началом работы 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН продолжает подготовку к проведению провокации для обвинения России в нарушении в ходе специальной военной операции обязательств Конвенции о ядерной безопасности, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что с территории одного из европейских государств на Украину в обход таможенного досмотра доставлены несколько контейнеров с радиоактивными веществами. Именно их, по данным Минобороны, будут использовать для инсценирования локального заражения местности в районе одного из подконтрольных Киеву радиационно опасных объектов.

    В Минобороны подчеркнули, что провокация задумана для обвинения ВС России в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам Украины, приведшим к утечке радиоактивных веществ и заражению местности.

    Ранее стало известно о подготовке Украиной провокации в Снигиревке.

    Коментарии (22)
    Песков: Заявления Нуланд об «ударах по Крыму» подчеркивают роль США как главного провокатора
    		    19 февраля 2023, 11:59
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Заявления замгоссекретаря США Виктории Нуланд о Крыме, как законной военной цели для Киева, подчеркивают роль Штатов как главного провокатора международной напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

    Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» отметил, что «госпожа Нуланд относится к очень обширному стану наиболее агрессивных «ястребов» в американской политике», передает РИА «Новости».

    «Это хорошо нам известная точка зрения. Она лишний раз подчеркивает глубину наших разногласий. Она лишний раз подчеркивает, наверное, роль Соединенных Штатов как главного провокатора той международной напряженности, которая есть», – добавил он в интервью, отрывок из которой опубликовал Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

    Напомним, замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму, назвав их «законными целями». При этом, по данным СМИ, глава Госдепа Энтони Блинкен давал понять, что Вашингтон не подталкивает активно Киев к тому, чтобы попытаться занять Крым, считая это пересечением российской «красной линии».

    Коментарии (35)
    НАТО отклонило просьбу Украины о кассетных и фосфорных боеприпасах
    Столтенберг отклонил просьбу украинского министра Кубракова о поставке кассетных и фосфорных боеприпасов
    		    18 февраля 2023, 22:56
    Фото: Военное дело/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг отклонил просьбу Киева о поставке кассетных бомб и фосфорных боеприпасов. Глава комитета Бундестага по европейской политике Антон Хофрайтер («Зеленые») осудил желание Украины получить фосфорные и кассетные бомбы.

    На полях Мюнхенской конференции министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков попросил передать его стране запрещенные во многих странах кассетные снаряды и фосфорные боеприпасы, передает РИА «Новости» со ссылкой на RTL.

    Кубраков заявил, что не видит причин не использовать их в ходе конфликта на «государственной территории» Украины, передает ТАСС.

    Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба при этом заявил, что Украина не является договорной стороной конвенции по кассетным и фосфорным боеприпасам.

    Столтенберг сказал, что альянс «не рекомендовал и не поставлял эти виды оружия». Он подчеркнул, что страны НАТО передают «артиллерию и другие виды оружия, но не кассетные бомбы».

    Хофрайтер заявил: «Украина требует всего. И это требование я считаю ошибочным». Он счел желание Киева получить такие боеприпасы «неумным» и невыполнимым. Хофрайтер связывает заявление Украины с задержкой в поставке танков. Он подчеркнул, что если Киев «что-то требует, это не означает, что это надо выполнять».

    Напомним, издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США и ЕС заявляло, что Анкара с ноября поставляет Киеву кассетные боеприпасы американского образца. Турция назвала подобные обвинения ложью.

    Коментарии (10)
    В Европе обнаружили отсутствие исправных танков для Украины
    Министр обороны Британии Уоллес заявил об отсутствии исправных танков для Украины

    18 февраля 2023, 21:05

    Текст: Вера Басилая

    После решения о поставках Украине западных танков многие страны обнаружили, что у них нет исправной тяжелой техники для передачи Киеву, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью журналу Spiegel.

    Уоллес заявил, что многие страны после принятия политического решения обнаружили, что на складах нет исправных или отремонтированных танков для передачи Украине. Он отметил, что странам НАТО пришлось осознать, что их армии истощились за 30 лет, передает РИА «Новости».

    Министр обороны Великобритании заявил, что танки сделают Украину сильнее, но они не чудо-оружие, и не волшебное зелье, которое обеспечит немедленную победу, и изменят все вокруг.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Запад решил оставить Украину без истребителей.

    Коментарии (9)
    Глава минобороны ФРГ заявил о «демонстрации силы» по отношению к России
    Писториус заявил, что Запад демонстрирует силу по отношению к Россиии поставками оружия на Украину

    18 февраля 2023, 21:40

    Текст: Вера Басилая

    Поддерживая Украину поставками оружия, Запад демонстрирует России силу, поскольку дипломатическое и экономическое давление не действует, заявил министр обороны Германии Борис Писториус на Мюнхенской конференции безопасности.

    Писториус отметил, что Россия не идет на уступки под давлением санкций и дипломатии, поэтому приходится прибегать к демонстрации силы, это означает с одной стороны поощрение украинцев в их самообороне, а с другой – поставку оружия, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что ему немного грустно тратить миллиарды евро на оружие, поскольку он вырос во времена, когда верили, что в Европе никогда не будет войны.

    Ранее глава немецкого минобороны Борис Писториус заявил, что инициатива, запущенная общественными деятелями Германии, которые потребовали не поставлять больше оружие Украине, чтобы провести мирные переговоры, является довольно наивной.

    Коментарии (6)
    Politico: Байден потребовал от Зеленского успехов ВСУ на поле боя

    19 февраля 2023, 19:07

    Текст: Ольга Иванова

    Перед поездкой президента США Джо Байдена в Польшу администрация Белого дома потребовала от Киева активизировать действий на поле боя, пишет Politico.

    По данным издания, аналитики опасаются, что Россия нанесет ВСУ поражения на юге и востоке, а поставки западного вооружения на Украину замедлятся, передает РИА «Новости».

    По мнению экспертов, у России остается два важных преимущества на поле боя: силы и время. На этом фоне действия НАТО подвергаются большим сомнениям.

    Напомним, пока глава американского государства Джо Байден не планирует встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе визита в Польшу, сообщил координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности США Джон Кирби.

    Коментарии (2)
    Антонов обвинил США в игнорировании преступлений ВСУ
    Антонов назвал возмутительным двуличие США и игнорирование Вашингтоном преступлений украинских головорезов

    19 февраля 2023, 07:25

    Текст: Антон Антонов

    США выступают с обвинениями в адрес России, но игнорируют расстрел пленных российских солдат украинскими военными и использование Украиной запрещенных боеприпасов, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов, комментируя заявление вице-президента США Камалы Харрис о якобы совершенных Россией преступлениях против человечности на Украине, сказал, что Вашингтон хочет оправдать собственные действия по разжиганию украинского кризиса, передает РИА «Новости».

    Посол обвинил США в «безудержной милитаризации киевского режима». Он отметил, что Вашингтон обещал снабжать Киев только оборонительными вооружениями, но сейчас Украина получает от США «тяжелую бронетехнику, артиллерию, РСЗО с боеприпасами дальнего радиуса действия».

    «США снабжают нацистов разведданными, муштруют боевиков», – заявил Антонов, подчеркнув, что американская сторона закрывает глаза на использование вооруженными силами Украины запрещенных боеприпасов, которые в огромном количестве завозятся на Украину. Также США игнорируют «расстрел взятых в плен российских солдат».

    Антонов назвал такое двуличие США возмутительным. Он заявил: «Почему госдепартамент молчит о злодеяниях украинских головорезов? Куда смотрят эксперты американских правозащитных организаций? Отчего никто не призывает наказать фашиствующих молодчиков?».

    Напомним, Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности также заявила, что конфликт на Украине представляет собой глобальную войну, последствия которой ощущаются во всем мире, как в сфере энергетики, так и суверенитета.

    Коментарии (5)
    Госдеп анонсировал начало обучения украинских летчиков в Британии
    Госдеп: Ряд стран НАТО может начать обучать украинских пилотов управлению истребителями

    19 февраля 2023, 13:16

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Ряд западных стран может присоединиться к инициативе Великобритании по подготовке украинских пилотов для управления боевыми самолетами НАТО, сообщила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

    Как заявила Шерман в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си, президент США Джо Байден заявил, что в настоящий момент F-16 не будут отправлены на Украину, но Британия собирается готовить украинцев, а другие страны могут рассматривать этот вариант, передает ТАСС.

    Ранее в офисе британского премьера Риши Сунака сообщили, что Британия будет готовить украинских пилотов военных истребителей.

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