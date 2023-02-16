Путин призвал разрешить ситуацию с ошибочной налоговой задолженностью Американский разведчик поразился чертой характера Путина Офицер разведки США Риттер: Владимир Путин проявляет восхитительное терпение 16 февраля 2023, 10:18 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин показывает восхитительное терпение, сдерживаясь от резкой реакции на всевозможные провокации США, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер. По его словам, США провоцируют Москву с 2008 года, а Путин проявляет «восхитительное терпение», передает РИА «Новости». Риттер добавил, что американцы, зараженное вирусом русофобии, верят на слово своему правительству, когда оно рассказывает что-то плохое о России и Путине, при этом Вашингтон обманывает себя, рассказывая о мифических победах на Украине, повторяя ситуацию в Афганистане, где они ранее проиграли. Экс-советник президента США Болтон высоко оценил знание английского языка Путиным 13 февраля 2023, 17:21

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон рассказал, что российский президент Владимир Путин всегда хорошо понимал английский язык. В интервью Public Broadcasting Service он добавил, что при этом Путин позволяет своему переводчику делать свою работу, сообщает RT. «Он всегда выглядел уверенным в себе. Еще он понимает английский язык, это всегда преимущество», – сказал Болтон. По словам политика, Путин иногда мог вносить коррективы при переводе. Ранее экс-премьер Японии Синдзо Абэ в мемуарах вспоминал, что российский лидер Владимир Путин производит впечатление «холодного» человека, однако при общении он искренний и любит черный юмор. Путин выразил уверенность в победе России 13 февраля 2023, 17:12

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым заявил, что уверен в победе России в нынешнем противостоянии. «Мы обязаны победить и победим», – заявил в беседе Зюганов, говоря о борьбе с нацистами и с Европой, попавшей под пяту американцев. Путин в ответ согласился с ним. «Так и будет», – добавил российский лидер, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что у него с КПРФ никогда не было противоречий по темам обороны и безопасности. Также Путин отметил вклад партии в политическую дискуссию. Накануне Путин высоко оценил героизм морских пехотинцев в сражениях в ходе СВО на Украине. Новости СМИ2 Определены дата и время начала трансляции послания Путина Федеральному собранию Послание Путина Федеральному собранию продлится час, его покажут в 12.00 21 февраля 15 февраля 2023, 14:12

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, согласно телепрограмме, покажут федеральные каналы 21 февраля в 12.00. Первый канал, «Россия 1», НТВ покажут послание президента России в 12.00. Послание будет длиться час, после чего в 13.00 на каналах начнутся следующие программы, передает РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что послание назначено на 21 февраля, глава государства намерен сделать акцент на текущей специальной военной операции, экономике и социальной сфере. Напомним, в среду Песков сообщил, что сотрудников СМИ из недружественных стран не планируется аккредитовывать на послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Песков назвал формальностью заложенный телеканалами час эфира на послание Путина Песков: Заложенный телеканалами час эфира на послание Путина – формальность 15 февраля 2023, 16:56 Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал формальностью тот факт, что федеральные телеканалы отвели час на трансляцию послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию 21 февраля. На вопрос, соответствует ли такой промежуток времени ожидаемой продолжительности выступления президента или это просто формальность телепрограмм, Песков ответил, что это формальность, передает ТАСС. Ранее в среду сообщалось, что Первый канал, «Россия 1», НТВ покажут послание президента России в 12.00. Послание будет длиться час, после чего в 13.00 на каналах начнутся следующие программы. Новости СМИ2 Путин: Россия спокойно проходит через «бесконечные санкции» 14 февраля 2023, 17:45 Текст: Елизавета Шишкова

Россия живет под давлением бесконечных санкций недружественных стран, но спокойно преодолевает их, заявил президент Владимир Путин на совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции. «Мы живем под постоянным прессингом из-за рубежа – имею в виду вот эти все бесконечные санкции. Как мы все видим, мы спокойно проходим через все эти санкции», – передает его слова ТАСС. Путин добавил, что ответом на действия недружественных стран и их попытки разрушить экономику России «может быть только одно – расширение сферы свободы и защищенности со стороны правоохранительных органов в целом и судебной системы в частности». Ранее Путин заявил, что экономическая обстановка по итогам 2022 года оказалась гораздо лучше многих прогнозов. Путин назвал причину отказа России исполнять решения ЕСПЧ Путин: Политизированные решения ЕСПЧ для РФ были неприемлемы 14 февраля 2023, 17:04 Текст: Елизавета Шишкова

Россия перестала исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), так как они были политизированы и предвзяты, что Москва сочла неприемлемым, заявил президент России Владимир Путин на совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции. Россия в марте прошлого года вышла из состава Совета Европы, а в сентябре – из-под юрисдикции ЕСПЧ. По словам Путина, «причины такого шага очевидны». «Отдельные вердикты этого суда стали носить откровенно политизированный характер», – передает его слова ТАСС. При этом такая политизированность существовала давно, но «в последнее время просто приобрела неприемлемый характер», добавил Путин. «А предвзятость, пристрастность, чем бы они ни оправдывались, для судебной власти в любом случае абсолютно неприемлемы», – сказал президент. Напомним, действия полномочий судьи России в Европейском суде по правам человека прекращены с 16 сентября, с этого момента российская сторона более не является членом Европейской конвенции о правах человека, говорится в заявлении ЕСПЧ. Новости СМИ2 Пескова спросили о словах Медведчука о намерении Порошенко «отдать Донбасс» Путину Песков отказался комментировать слова Медведчука о намерении Порошенко «отдать Донбасс» Путину 13 февраля 2023, 13:14 Текст: Алексей Дегтярёв

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил без комментариев заявления украинского политика Виктора Медведчука, о том, что предыдущий украинский президент Петр Порошенко якобы предлагал российскому лидеру Владимиру Путину «забрать Донбасс». «Нет, я это оставляю без комментариев», – сказал Песков в интервью белорусскому телеканалу СТВ, передает ТАСС. «Безусловно, то, как на протяжении восьми лет киевский режим действовал в отношении республик Донбасса, свидетельствует о том, что ни один режим в отношении нужных территорий для него так бы не действовал, ни один режим бы не занимался тем, что вполне можно считать геноцидом, не обстреливал бы свои территории и население из тяжелой артиллерии, не убивал бы женщин, детей, стариков», – добавил он. Он напомнил, что это происходило на протяжении восьми лет, и игнорировалось зарубежными СМИ, руководством стран коллективного Запада. Имело место такое поведение киевских властей в отношении регионов Донбасса, «как будто бы они ему не нужны», заключил Песков. Путин назвал востребованными встречи со Слуцким 13 февраля 2023, 19:40 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин отметил востребованность встреч с лидером Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонидом Слуцким. «Леонид Эдуардович, мы с вами в целом в контакте, на различных мероприятиях встречаемся достаточно регулярно, но отдельные встречи – они всегда востребованы», – приводит ТАСС слова президента в ходе встречи. Путин уточнил, что имеет в виду и обсуждение по текущей ситуации в стране. Выслушав в общих чертах несколько идей Слуцкого, в том числе насчет поддержки участников специальной военной операции, Путин отметил: «Я знаю, что у вас всегда предложения носят конкретный, практический характер», – сказал президент. Ранее Путин заявил, что у него и Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) никогда не было противоречий по темам обороны и безопасности. Новости СМИ2 Путин обсудил с Совбезом итоги поездок Лаврова в Африку Путин обсудил с Совбезом итоги поездок Лаврова в страны Африки 13 февраля 2023, 20:38 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин обсудил на совещании с постоянными членами Совета Безопасности итоги недавних визитов главы МИД России Сергея Лаврова в страны Африки. «Сергей Викторович Лавров занимался подготовкой саммита Россия – Африка и был в командировке в нескольких дружественных нам странах. Попросим его и начать сегодня с информации о своей командировке», – цитирует Путина ТАСС. Газета ВЗГЛЯД писала, что Лавров завершил в четверг свое уже второе за месяц турне по Африке, последней точкой в котором стал Хартум, столица Судана. До этого он посетил столицы Мали и Мавритании – Бамако и Нуакшот. Ранее в Росконгрессе сообщили, что второй саммит и экономический форум Россия — Африка запланированы на 26–29 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22–24 октября 2019 года в Сочи под девизом «За мир, безопасность и развитие». Путин потребовал избавиться от очередей в медучреждениях 15 февраля 2023, 18:25

Фото: Смирнов Владимир/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярёв

В российских медицинских учреждениях до сих пор сохраняются большие очереди, заявил президент Владимир Путин по видеосвязи в ходе открытия новых объектов здравоохранения в регионах. На мероприятии доложили об открытии в Кабардино-Балкарии городской детской поликлиники №1 Республиканского детского многопрофильного центра. Президент поручил, чтобы при организации работы учреждения не допускали очередей, передает ТАСС. «Как будет организована работа с людьми с тем, чтобы решить проблему, которая у нас далеко не везде еще изжита, она существует – это очереди в медучреждениях», – сказал Путин. Работница поликлиники пояснила, что в учреждении есть предварительная электронная запись, что позволяет разделить потоки пациентов, приходящих за медицинской помощью, и пациентов, прибывающих с профилактическими целями. Новости СМИ2 Путин призвал разрешить ситуацию с ошибочной налоговой задолженностью 15 февраля 2023, 19:20 Текст: Алексей Дегтярёв

Ситуацию с ошибочной налоговой задолженностью необходимо привести в порядок, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания, обращаясь к главе ФНС Даниилу Егорову. «Вы сами обратили внимание на формирование необоснованной задолженности. Здесь все известно, вы все знаете, поэтому нам нужно просто исправлять, это вопрос технического характера, нужно просто привести это в порядок, обратить на это внимание», – сказал Путин Егорову, передает РИА «Новости». Премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство намерено отслеживать ситуацию с такой задолженностью, и подчеркнул, что дело касается всей системы: федеральной, региональной и муниципальной. «Естественно, что переход в течение квартала надо мониторить, чем мы и занимаемся. Поэтому вам доложили, чтобы коллеги из Госсовета в случае, если будут какие-то вопросы у губернаторов, все это совместно решали», – указал глава правительства. Напомним, в России с 1 января начали действовать единый налоговый счет (ЕНС) и единый налоговый платеж (ЕНП) налогоплательщика. Путин и Алиев подтвердили намерения выполнять договоренности по Южному Кавказу 14 февраля 2023, 21:48 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин и его коллега из Азербайджана Ильхам Алиев по телефону обсудили торгово-экономическое сотрудничество, в том числе совместные проекты в сфере энергетики и транспорта, а также договоренности по Южному Кавказу, сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что в ходе разговора «рассмотрена текущая ситуация в регионе Южного Кавказа. Отмечена важность последовательных шагов в целях обеспечения стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. В этом контексте подтвержден настрой на безусловное выполнение всего комплекса соответствующих договоренностей России, Азербайджана и Армении на высшем уровне», говорится на сайте Кремля. Ранее Путин провел телефонный разговор с Алиевым, поздравив главу республики с днем рождения. Напомним, Армения обвинила Азербайджан в перекрытии Лачинского коридора. Россия призвала как можно скорее полностью разблокировать движение. Между тем Баку отказался считать Лачинский коридор заблокированным. Новости СМИ2 Путин отметил схожесть позиций с КПРФ по темам обороны и безопасности 13 февраля 2023, 17:37 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин заявил, что у него и Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) никогда не было противоречий по темам обороны и безопасности. Об этом он заявил в ходе встречи с главой КПРФ Геннадием Зюгановым. Глава государства подчеркнул, что партия вносит существенный вклад в политическую дискуссию, в поиск наиболее приемлемых и рациональных решений для развития страны и в социальной сфере, и в экономике, передает ТАСС. Путин подчеркнул, что КПРФ часто шла вперед и ставила перед властями на всех уровнях вопросы по теме безопасности. На встрече с Зюгановым Путин также выразил уверенность в победе России в нынешнем противостоянии. Путин призвал защитить предпринимателей от необоснованного уголовного преследования 14 февраля 2023, 17:11 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин во вторник на ежегодном совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции заявил, что назначение предпринимателям более мягких мер наказания вместо помещения под арест будет способствовать гуманизации правосудия. «Встает вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, включая запрет на продление срока содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в преступлениях в экономической сфере, а также избрание для них мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества, например, внесение залога или домашний арест. Это будет способствовать дальнейшей гуманизации правосудия», – цитирует его ТАСС. Он также добавил, что «судебная власть через правоприменительную практику всегда влияла на формирование в нашей стране благоприятного делового, инвестиционного климата. Сегодня в условиях санкционной агрессии, по-другому не скажешь, против России, это особенно актуально». Ранее на совещании Путин заявил, что права наших военнослужащих и членов их семей должны быть защищены всей силой закона. Новости СМИ2 Песков заявил, что СМИ из недружественных стран не аккредитуют на послание Путина Песков заявил, что СМИ из недружественных стран не аккредитуют на послание Путина Федеральному собранию 15 февраля 2023, 12:40 Текст: Алексей Дегтярёв

Сотрудников СМИ из недружественных стран не планируется аккредитовывать на послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Что касается послания президента Федеральному собранию, туда будут аккредитовываться зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны. Зарубежные СМИ из недружественных стран не будем приглашать», – цитирует Пескова ТАСС. Он пояснил, что эти средства массовой информации смогут работать, наблюдая трансляции в прямом эфире «по любому каналу». Ранее Песков сообщал, что послание назначено на 21 февраля, глава государства намерен сделать акцент на текущей специальной военной операции, экономике и социальной сфере.