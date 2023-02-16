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В армии Киева зафиксирована нехватка запчастей для иностранных вооружений
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В украинской армии растет дефицит запасных частей и расходников на вооружение и технику зарубежного производства, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Уточняется, что в подразделениях ВСУ возросла потребность в ремонте и обслуживании зарубежной техники и вооружения, так как поставленных Западом запасных частей и инструментов для техобслуживания и ремонта уже не хватает, передает РИА «Новости».
Марочко добавил, что восполнение запасов проходит медленно ввиду нарушения логистики.
Ранее Марочко сообщал, что располагающие западной техникой на территории спецоперации украинские военные не обучены ее чинить, так как она выходит из строя даже при незначительных заморозках.
Власти Польши оценили потери собственных граждан в рядах ВСУ
Вице-премьер Польши не увидел проблемы в участии польских наемников в конфликте на Украине
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Участие польских наемников в событиях на Украине «не проблема», потери небольшие, проблема создается искусственно, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
В польских СМИ появилась информация о погибших на Украине с оружием в руках гражданах республики. Блащак в эфире телеканала Polsat заявил, что цифры небольшие, проблемы нет никакой: вопрос создан искусственно, передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос, будут ли наказаны те поляки, которые воюют на Украине, так как данная деятельность незаконна, министр также заявил, что «это не является проблемой»
Кроме того, глава Минобороны Польши считает, что Украина способна выдержать долгий конфликт при поддержке Запада, и «все говорит об этом».
Также он добавил, что Польша считает важнейшей целью поддержать Украину, а также намерена развивать Войско польское.
Ранее сообщалось, что в Польше придумали способ легализовать проход наемников на Украину: 40 тыс. человек отправятся туда под чужим флагом.
До этого в ДНР рассказали, как ВСУ подставили польских наемников в Соледаре.
Финский актер Вилле Хаапасало организовал на родине фуд-корты для поддержки ВСУ
Финский актер Вилле Хаапасало открыл закусочные с пампушками и борщом в Хельсинки для поддержки ВСУ
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Финский актер Вилле Хаапасало, известный по российским фильмам «Особенности национальной охоты/рыбалки», открыл в Хельсинки «украинский проект» своей закусочной «Хачапури Хаапасало», где продает пампушки и борщ, выручка уходит ВСУ.
Известный по российскому фильму «Особенности национальной охоты» финский актер Вилле Хаапасало организовал фуд-корты в Хельсинки, где продает пампушки и борщ, часть выручки уходит в ВСУ, передает «Царьград».
В Telegram-канале «Ночной губернатор» уточняется, что Хаапасало рекламирует «Украинский проект» своей закусочной «Хачапури Хаапасало», где продвигает украинскую кухню с перечислением части заработанных денег на Украину.
Уточняется, что посвященное проекту сообщение на сайте компании Вилле начинается с традиционного бандеровского приветствия.
Ранее Хаапасало, сыгравший в фильме «Особенности национальной охоты», рассказал о том, как пандемия коронавируса заставила его открыть в Финляндии сеть ларьков по продаже хачапури.
Киев начал эвакуацию из Часового Яра
Марочко: Киев эвакуирует госучреждения и предприятия из Часового Яра
Киев эвакуирует раненых военнослужащих, государственные учреждения и предприятия из города Часов Яр в ДНР, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в госучреждениях и предприятиях Часового Яра объявлена эвакуация, всех не тяжелых раненых выписывают из госпиталя и отправляют в части, передает ТАСС. Марочко добавил, что население также покидает город.
Ранее Марочко рассказал, что в одном из гражданских зданий населенного пункта Часов Яр, переоборудованном под военные нужды, находятся иностранные наемники.
Российские военные рассказали о случаях панического бегства ВСУ близ Артемовска
Российские военные рассказали о случаях панического бегства ВСУ около Артемовска
Наступающие около Артемовска в ДНР ВС России зафиксировали множество случаев панического бегства бойцов ВСУ с позиций близ города, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, было отмечено самовольное оставление позиций боевиками ВСУ благодаря успешному наступлению штурмовыми подразделениями России, передает ТАСС.
Марочко добавил, что действия ВСУ «носят хаотичный характер, с явными признаками паники» – на огневых рубежах бойцы оставляют вооружение и военную технику.
Накануне подразделения ВСУ предприняли попытку поджечь лес зажигательными боеприпасами в районе Серебрянского лесничества, чтобы сдержать продвижение российских сил близ Кременной.
ВС России поразили ангар с украинскими танками под Донецком
Бойцы первой Славянской бригады поразили из «Града» ангар с украинскими танками под Донецком.
Опубликовано видео, как российские войска поражают ангар с танками ВСУ под Донецком. Перед ударом разведка установила расположение вражеской техники в ангаре, после чего первым же залпом из «Града» она была уничтожена, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС поразили цеха сборки бронетанковой техники ВСУ в Харькове.
Эксперты оценили данные о подготовке ВСУ к сдаче Артемовска
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Попытки закрыть Артемовск – это привычная для ВСУ тактика, свидетельствующая о подготовке к его оставлению. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник и донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее западные СМИ связали запрет на въезд в Артемовск, введенный ВСУ, со скорой сдачей города.
«Для украинской стороны ситуация в Артемовске крайне плачевная. Сейчас закрывается последний выход, через который хотя бы частично можно было вывезти тот контингент, который пока еще сохраняется в городе», – рассказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник.
«В ближайшее время котел может замкнуться. И виной тому политическое требование Зеленского сохранять контроль над Артемовском. Сегодня проходит очередное заседание в Рамштайне и, возможно, они тянули до этой даты, а потом уже начнут сдаваться», – отметил он.
«Что касается именно перекрытия въезда в город, то тут главный мотив киевской власти в желании заглушить поток информации о положении дел в самом городе, скрыть подготовку к оставлению города. То, что город обречен, – это очевидно. Вопрос только в том, какими жертвами Украина отдаст эти территории», – добавил собеседник.
«Кроме того, определенные проблемы ВСУ создало и освобождение нашими подразделениями Красной Горки. ЧВК «Вагнер» пошли дальше, перекрыли трассу М-03, которая через Изюм и Купянск идет на Харьков. Кроме того, это одна из артерий, по которой осуществлялось снабжение группировки ВСУ в ЛНР. Для противника создаются существенные проблемы с логистикой, которая в современной войне зачастую играет решающую роль», – рассуждает Мирошник.
«Артемовск в настоящее время в полукотле, трассы если не подконтрольны полностью, то простреливаются. Сколько противник сможет там продержаться, пока непонятно, поскольку земля замерзла и какие-то перемещения можно осуществлять по грунтовым дорогам», – рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Пока не замкнется котел, ВСУ могут и будут сопротивляться. Мотивация у них высокая. Кроме того, Вашингтон их заставляет добиваться успехов, так как идут поставки все новой и новой техники, а успехов нет. Поэтому сдача Артемовска для них – катастрофа. Всем сразу станет понятно, что украинская армия даже с таким вооружением и поддержкой несостоятельная», – полагает депутат.
«ВСУ уже традиционно перед сдачей населенных пунктов закрывают въезд в город. И сейчас они понимают, что котел захлопнется, а значит, нужно сделать все, чтобы там не было даже западных журналистов, которые могут показать реальную картину», – отметил он.
«В свою очередь мы работаем планомерно и поступательно, у нас нет задачи во чтобы то ни стало захватить город, рискуя жизнями наших бойцов. Наши подразделения заходят небольшими группами, для выполнения своих задач», – заключил собеседник.
Ранее украинские военные запретили въезд в Артемовск гуманитарным работникам и гражданским лицам, сообщает издание The New York Times. Уточняется, что ситуация в городе стала «слишком опасной» в связи с успешным продвижением российских войск. Подобное решение газета связывает с возможной подготовкой выхода ВСУ из населенного пункта.
Отмечается, что город получил огромное идеологическое значение для Киева. Сделав из Артемовска символ сопротивления Москве, Украина крайне нежелательно признает успехи России на данном направлении. Издание пишет, что полученные от Запада танки и боеприпасы планировалось использовать в боях на данном направлении.
Между тем ВСУ выступили с заявлением, что украинские солдаты готовы принять на себя обязанности гуманитарных работников. Однако, как отмечает газета, в настоящее время солдаты «не способны обеспечить безопасность даже в тех районах города, которые еще недавно назывались Украиной полностью стабильными».
В свою очередь другое американское издание, The Washington Post, пишет, что, по мнению Белого дома, наилучшим курсом для Вашингтона будет «предоставление Украине возможности забрать как можно больше территорий в ближайшие месяцы, прежде чем она сядет за стол переговоров». Как заявил американский чиновник, Вашингтон «пытается внушить» Киеву, что США «ничего не могут делать вечно». Администрация США полагает, что оказывать Украине поддержку станет сложнее, когда Киев израсходует нынешний пакет помощи. Это может произойти летом.
Отмечается, что Украина расходует много ресурсов на защиту Артемовска, которому президент страны Владимир Зеленский придает символическое значение. Украинские власти полагают, что потеря города нанесет удар по морали украинцев.
На эту публикацию в своем Telegram-канале отреагировала представитель российского МИД Мария Захарова. Она отметила, что именно это и называется «война Запада против России до последнего украинца», напомнив, что «американские неолибералы уничтожают Украину» и уничтожают украинский народ. «Американские гегемонистские амбиции ведут к колоссальным жертвам», – заключила она.
Напомним, в воскресенье основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии российскими силами поселка Красная Гора. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не оставляют позиции в Артемовске поскольку пытаются выиграть время, за которое им поступят вооружения. При этом он признал, что они несут серьезные потери.
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Киев перед Генассамблеей ООН намерен обвинить Россию в радиоактивном заражении Украины
Минобороны раскрыло подробности готовящейся информационной провокации Украины
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Киев при поддержке США готовит провокацию с целью обвинения России в нарушении ядерной безопасности во время проведения СВО, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию.
В заявлении говорится, что Киев при поддержке Запада готовит масштабную информационную провокацию («великое событие») для обвинения России в преддверии XI спецсессии Генассамблеи ООН в якобы «грубом нарушении» обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе проведения специальной военной операции, сообщает телеграм-канал Минобороны.
Военное ведомство отмечает, что представители киевского режима планируют представить мировому сообществу некие «весомые доказательства», якобы подтверждающие, что в «результате действий российских военнослужащих на Чернобыльской АЭС и в «зоне отчуждения» в феврале – апреле 2022 года произошло «радиоактивное заражение значительных территорий Украины».
В МО отметили, что главной целью масштабной провокации киевского режима является создание негативного фона и оказание политического давления на руководство стран, не поддерживающих санкции Запада против России, для обеспечения их «правильного» голосования в ООН в поддержку киевской «формулы мира», а также очередных инициатив по незаконной конфискации российских активов за рубежом для «поддержки Украины» и создания некоего «международного трибунала».
К подготовке «документальной основы» и так называемого независимого заключения о якобы «воздействии радиации на население севера и северо-запада Киевской области» привлечены специалисты управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии.
Отмечается, что в настоящее время норвежскими экспертами проведено «обследование» местности в районах, прилегающих к автодороге Киев – Припять, а также в населенных пунктах Буча, Гостомель и Ирпень, где совместно с представителями украинских спецслужб оформлены сфальсифицированные протоколы якобы наличия «радиоактивного заражения» данных территорий.
Кроме того, на основе сфабрикованных «опросов» персонала Чернобыльской АЭС готовятся фальшивые «доказательства» якобы «расхищения российскими военнослужащими радиоактивных материалов, химических растворов и загрязненного радиацией оборудования» и вывоза российскими войсками «предметов, содержащих опасные радионуклиды», за пределы «зоны отчуждения», повлекшие «облучение населения временно оккупированных территорий».
Также сообщается, что в ходе продвижения лживой информации западным СМИ предписано «игнорировать под любыми предлогами» факт официального опровержения представителями МАГАТЭ и Пентагона 9 марта 2022 года заявления министра иностранных дел Украины Кулебы о якобы «сбое в системе охлаждения Чернобыльской АЭС» и «утечке радиации».
В МО напомнили, что многократные миссии МАГАТЭ на ЧАЭС (в апреле, июне, ноябре 2022 года и январе 2023 года) подтвердили нормальный – без каких-либо отклонений – радиационный фон на станции и окружающих территориях. Доклад МАГАТЭ о ситуации с ядерной безопасностью, физической ядерной безопасностью и гарантиями на Украине, подготовленный в сентябре 2022 года, также содержит вывод о стабильной радиационной обстановке на Чернобыльской АЭС.
Ранее Россия предупредила о подготовке украинскими спецслужбами масштабной провокации в Краматорске.
В США заметили страх и отчаяние Зеленского
Обозреватель Newsweek рассказал о страхе Зеленского во время «турне» по Европе
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Европейское «турне» президента Украины Владимира Зеленского, где он просил еще больше вооружений и самолеты, продемонстрировало его отчаяние, пишет обозреватель американского издания Newsweek Брендан Коул.
На прошлой неделе Зеленский совершил короткое турне по европейским странам, во время которого встретился с ключевыми политиками.
Автор публикации напомнил, что выступая в британском парламенте, он лично попросил у Лондона боевые самолеты. Затем после встречи в Париже с Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем, он вместе с президентом Франции отправился в Брюссель, где снова просил передать Киеву еще больше вооружений, включая истребители, что говорит о страхе официального Киева, передает РИА «Новости».
Коул считает, что Зеленский впадает в отчаяние и всеми своими действиями демонстрирует страх.
Газета ВЗГЛЯД предположила, что Владимир Зеленский в Европе пытался защититься от США.
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Минобороны рассказало о «свободной охоте» Ми-35 на бронетехнику ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении ударными вертолетами Ми-35 командных пунктов и бронетехники ВСУ
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Российское Минобороны рассказало о «свободной охоте» ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации ЗВО, которые уничтожили замаскированные командные пункты и бронетехнику вооруженных сил Украины.
Ведомство сообщило в Telegram, что вертолеты двигались в разомкнутом боевом порядке для свободы маневра и пилотирования, форма построения менялась во время полета. Современная «электронная начинка» вертолетов, бортовые комплексы обороны и опыт экипажей позволяет им уходить из-под обстрелов противника.
Командир экипажа Виктор рассказал, как в тепловизоре «засветился танк». Пилот сообщил, что танк «поразили одной ракетой», после чего «отработали неуправляемыми по живой силе». Минобороны рассказало, что он участвует в специальной военной операции с февраля 2022 года, совершил свыше 300 боевых вылетов, является кавалером ордена Мужества.
Напомним, Минобороны России опубликовало видеозапись боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 и Ми-28 армейской авиации Западного военного округа в ходе спецоперации.
В Кремле отреагировали на призыв посольства США к американцам покинуть Россию
Песков: Призыв посольства США к американцам покинуть Россию звучит не в первый раз
Обращение посольства США в России к лицам с американским гражданством с призывом не посещать и покинуть РФ озвучивались неоднократно, это не является новацией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что посольство США не в первый раз призывает американцев уехать из России, уточнив, что в предупреждении покинуть страну указываются граждане с двойным российским и американским гражданством, передает РИА «Новости».
Он отметил, что граждане России в первую очередь являются таковыми вне зависимости от того, какое второе гражданство у них есть.
Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию «из-за риска задержаний, мобилизации и непредсказуемости конфликта на Украине».
Яков Кедми: Зеленский с «Эдельвейсом» наглядно демонстрирует пронацистскую сущность властей Украины
Яков Кедми: Зеленский в очередной раз продемонстрировал нацистскую сущность
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Зеленский давно предал ценности своего народа. Теперь он открыто демонстрирует равнодушие к трагедии, произошедшей с еврейской нацией в период Второй мировой войны. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее стало известно, что 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде вооруженных сил Украины было присвоено наименование «Эдельвейс».
«Сомневаюсь, что президент Украины осведомлен об изначальной деятельности «Эдельвейса». Между тем это штурмовая горная дивизия нацистской Германии. Ее бойцы в свое время сумели взять Эльбрус. Впоследствии формирование было разбито Красной армией в ходе боев за Кавказ», – рассказывает бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
«Что касается самого Зеленского, то хочу подчеркнуть: он еврей только по происхождению. Этот человек давно предал все ценности собственного народа. Судя по всему, он глубоко равнодушен к трагедии, которую пережили евреи из-за геноцида, учиненного рейхом», – отмечает эксперт.
«Использование немецких наименований времен Второй мировой абсолютно неприемлемо. Судя по всему, Киев хочет еще раз подчеркнуть тот факт, что для ВСУ военные формирования фашистов представляют своеобразный эталон. Подобные события наглядно демонстрируют пронацистскую сущность майдановской власти», – резюмирует Кедми.
В свою очередь депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с газетой ВЗГЛЯД указал, что еврейское происхождение не мешает Зеленскому поддерживать идеологию гитлеровской Германии.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ наименование «Эдельвейс». Соответствующий указ размещен на сайте офиса президента Украины. Отметим, что аналогичное название носила 1-я горнопехотная дивизия вооруженных сил нацистской Германии.
Отмечается, что подобная инициатива связана с необходимостью поощрения военного формирования за «образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости страны».
10-я отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ была создана в октябре 2015 года. В 2016-2018 годах объединение принимало участие в украинской силовой операции в Донбассе. В марте 2016-го в ее состав вошли два националистических формирования: батальоны «Айдар» (запрещен в РФ) и «Донбасс». Через несколько месяцев они были выведены из бригады.
В германской дивизии «Эдельвейс» вооруженных сил вермахта служили уроженцы горных районов Южной Германии, Баварии и Австрии. В годы Второй мировой войны дивизия принимала участие в боях против Красной армии, в том числе на Украине, в Донбассе и под Харьковом, а также на Северном Кавказе. На счету формирования сотни военных преступлений. В их числе депортация евреев в лагеря в Польше и казни итальянских военнопленных в Греции и Албании после того, как Рим в 1943 году подписал перемирие со странами антигитлеровской коалиции.
Напомним, накануне российские военные альпинисты установили Знамя Победы на вершине Эльбруса. Знамя установлено в честь 80-летия снятия фашистских штандартов – советские альпинисты сбросили их с обеих вершин Эльбруса 13 и 17 февраля 1943 года. В годы Великой Отечественной войны на Эльбрусе происходили ожесточенные бои с немецкой горно-стрелковой дивизией «Эдельвейс».
Ранее президент Владимир Путин, выступая с речью в честь 80-й годовщины победы в Сталинградской битвы, отметил: Россия снова находится перед лицом западной агрессии. «Нам снова угрожают немецкие танки Leopard, на борту которых кресты», – сказал президент.
Российский лидер также подчеркивал, что сегодняшние преступления неонацистов на Украине против мирных граждан, в частности этнические чистки и карательные акции, говорят о том, что власти этой страны забыли уроки истории.
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В России оспорили оценку китайских СМИ о достижении стратегических целей спецоперации на Украине
Военный эксперт Козюлин: Говорить о достижении Россией целей СВО преждевременно
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Говорить о достижении целей СВО можно только после того, когда армия противника перестанет существовать как организованная сила. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали военные эксперты Александр Бартош и Вадим Козюлин. Ранее Global Times сообщила, что Россия в основном достигла стратегических целей на Украине.
«ВСУ не могут воевать без поставок западного вооружения. Вашингтон искусственно раздувает конфликт, который без его помощи давно бы закончился. Собственного потенциала ВСУ хватило лишь на несколько недель интенсивных сражений», – считает военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«На мой взгляд, стратегическая цель по демилитаризации Украины практически реализована. Нанесены существенные удары по военной промышленности страны. Поражены объекты энергетической инфраструктуры. Украина не в состоянии самостоятельно производить и даже ремонтировать вооружения. Ежедневно уничтожаются сотни военных ВСУ», – подчеркивает эксперт.
«Важно также поражать логистические центры, которые помогают доставлять оружие на Украину. Наши войска планомерно решают поставленные задачи. И надо понимать, что военные действия закончатся только по достижении всех целей. Мы должны гарантировать безопасность граждан России и Украины и добиться вывода оттуда иностранных наемников», – резюмирует Бартош.
«Наш противник действительно полностью зависит от поставок западного вооружения. Без иностранной техники ВСУ не протянут и месяца. Собственно, об этом заявляют и сами украинские политики. Владимир Зеленский в своем недавнем турне, кажется, ничего, кроме просьб о помощи, и не озвучивал», – добавляет Вадим Козюлин.
«Несмотря на то что самостоятельный военный потенциал ВСУ практически полностью уничтожен, говорить о достижении целей демилитаризации преждевременно. Российская армия перехватила инициативу. Западные политики исходят из того, что ситуацию необходимо переломить. Просто так от военных поставок они не откажутся», – подчеркивает собеседник. Таким образом, достичь поставленных задач без физического прекращения регулярных поставок вооружения к западной границе Украины со стороны США невозможно, резюмировал Козюлин.
Российское командование в основном достигло поставленных стратегических целей спецоперации, сообщил газете Global Times политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян. По его словам ВСУ больше «не способны обороняться без бесконечных поставок вооружения со стороны Запада».
Эксперт подчеркнул, что ВСУ «на 100% зависят от помощи США и НАТО». Ранее стало известно, что Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи киевскому режиму объемом почти в 2 млрд долларов. Впервые в этот пакет включены дальнобойные ракеты, способные поражать цель в радиусе 150 километров.
Действия Вашингтона и Брюсселя подвергаются критике и в Китае. Недавно в статье для South China Morning Post журналист Мариам Шах написала, что поставки вооружений со стороны Запада затягивают конфликт, превращая его в настоящую трагедию. Автор заключает, что страны НАТО пытаются вести войну с Москвой руками Украины.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, но ей есть чем ответить на угрозы, и не только бронетехникой.
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Эксперт объяснил, как воздушные шары обманывают ПВО Украины
Эксперт Кнутов: Россия может выявлять ПВО Украины с помощью обычных воздушных шаров
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Россия может применять обычные металлизированные воздушные шары для выявления расположения ПВО противника. У ВСУ нет недорогих ракет, чтобы сбивать такие объекты в большом количестве, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВСУ сбили якобы российские воздушные шары над Киевом.
«Воздушные шары для «перегрузки» ПВО используются с прошлого века. Их применял Израиль в Ливане в долине Бекаа во время разгрома ПВО своего противника», – рассказал директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
«Такие шары покрыты внутри тонким слоем металла. Обычно к ним крепится Линза Люнеберга, увеличивающая отражающую поверхность. Она создает иллюзию, что это беспилотник или самолет. Кроме того, шары наполнены инертным газом, который не горит и не взрывается при попадании в него ракеты», – пояснил он.
«Я вполне допускаю, что сейчас мы стали использовать такие же шары. Когда ВСУ видят такой объект, система ПВО начинает по нему работать, тратя впустую ракеты. А мы узнаем, где базируются эти системы ПВО и атакуем их противорадиолокационными ракетами», – сказал собеседник.
«На локаторах такие шары невозможно отличить от БПЛА или самолета. Нужны камеры с инфракрасным видением, и даже с их помощью не всегда можно точно опознать шар. Я не уверен, что у ВСУ есть недорогие ракеты, чтобы в большом количестве сбивать такие объекты. У нас же есть для этого зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», – заметил эксперт.
В среду представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что шесть воздушных шаров с радиолокационными уголковыми отражателями, замеченных над Киевской областью, были запущенны Россией в качестве ложных целей для истощения и отвлечения украинской ПВО, сообщает РИА «Новости».
В украинской столице в этой связи объявляли воздушную тревогу. По информации украинского издания «Страна», после обнаружения в небе объекта были слышны взрывы.
«Это были воздушные шары, которые перемещаются в пространстве под действием ветра. Эти объекты могли нести на себе уголковые отражатели и определенное разведоборудование. По всем воздушным целям работали средства ПВО. Большинство зондов были сбиты», – сообщили в Киевской городской военной администрации. Позже Украина призналась в аналогичных действиях для дезориентации ПВО России.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что появление неопознанных воздушных шаров в небе над США является активизацией разведывательных ведомств Китая и России. Он отметил, что это пример того, как Китай и Россия увеличивают разведку против стран НАТО.
Стоит отметить, что Пентагон после инцидента с китайским аэростатом стал пристальнее наблюдать за воздушным пространством Соединенных Штатов и усилил средства радарного слежения.
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Киев обвинил Россию в запуске воздушных шаров для отвлечения ПВО
Над Киевской областью были замечены воздушные шары с радиолокационными угловыми отражателями, Россия запустила их в качестве ложных целей для истощения и отвлечения украинской ПВО, заявил представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат.
В эфире телеканала «Киев», отвечая на вопрос о серии взрывов и сигнале воздушной тревоги на территории Киевской области, он обвинил Россию в том, что она применяет «воздушный шар, который несет кусок металла», чтобы изматывать украинскую ПВО. «А еще с этими шарами можно и БПЛА использовать, чтобы их спрятать», – цитирует его РИА «Новости».
Игнат отметил, что такие шары не будут сбиваться, а прогремевшие в небе над Киевской областью взрывы и следы ракет, которые видели жители, вероятнее всего, были направлены против каких-то других целей.
Ранее украинские СМИ заявили, что в небе над Киевом заметили «неизвестный летающий объект в форме шара».
Кадыров заявил о необходимости забрать Одессу и Харьков для безопасности России
В рамках спецоперации «надо забрать Одессу и Харьков», чтобы обезопасить Россию, до конца года все поставленные задачи в СВО будут выполнены, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» высказал мнение, что надо забрать Одессу, Харьков, чтобы обезопасить страну, передает РИА «Новости».
Также Кадыров заявил, что до конца этого года все поставленные задачи в рамках СВО будут выполнены на 100%, несмотря на то, что «некоторые» говорят, что для этого понадобится три года.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия воюет на Украине не в полную силу, и если лопнет терпение, то Зеленскому и Байдену мало не покажется.