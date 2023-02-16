Париж и Пекин обсудили урегулирование конфликта на Украине

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16 февраля, четверг | Последнее обновление — 04:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США пригрозили Китаю пересмотром отношений в случае поддержки СВО
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Единство российских граждан перед лицом испытаний, которое переживает сегодня Отечество, – ключевое условие нашей грядущей победы. Именно поэтому мы не должны отказываться от уехавших.
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Тема НЛО может стать новым сюжетом всемирного апокалипсиса, который придет на смену COVID-19, оспе обезьян или новому «тектоническому оружию», которое якобы было использовано в Турции (да-да, такие версии тоже есть).
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Надо понимать, что мы имеем дело с людьми, в общем-то, абсолютно сумасшедшими. Но печальный факт в том, что именно они захватили власть в крупнейшей стране западного мира и держат сегодня в заложниках весь мир.
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Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Париж и Пекин обсудили урегулирование конфликта на Украине
Глава МИД Франции Колонна и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И обсудили кризис на Украине
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Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна и глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Ван И на встрече в Париже обсудили тему украинского урегулирования и развитие двусторонних отношений, говорится в заявлении пресс-службы французского МИД.
В заявлении пресс-службы МИД Франции по итогам встречи утверждается, что стороны напомнили о приверженности Парижа и Пекина как постоянных членов Совета Безопасности территориальной целостности и суверенитету Украины, передает ТАСС.
В заявлении также говорится, что глава МИД Франции призвала Ван И усилить давление на Россию, чтобы обеспечить возврат к соблюдению основополагающих принципов Устава ООН.
Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве Франции подчеркнули важность продолжения усилий для борьбы с последствиями украинского кризиса для мировой продовольственной безопасности.
В сообщении французского МИД также отмечается, что Колонна призвала Китай поддержать усилия, предпринимаемые для того, чтобы убедить Иран положить конец эскалации, что в противном случае может привести к негативным последствиям для региональной и международной стабильности.
Стороны, как говорится в заявлении, подчеркнули важность возобновления двусторонних отношений, нарушенных пандемией, во всех областях. Колонна и Ван И также выразили намерение продолжать совместную работу в интересах устойчивого развития, защиты окружающей среды и борьбы с изменением климата. Французский министр призвала Китай поддержать Конференцию ООН по океану, которая состоится в Ницце в 2025 году.
Как сообщил телеканал France 24 со ссылкой на Елисейский дворец, до встречи с Колонна Ван И провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В администрации французского лидера указали, что в ходе встречи стороны выразили намерение способствовать достижению мира на Украине в рамках соблюдения международного права.
Ранее в Госдепартаменте США пригрозили Китаю пересмотром отношений в случае поддержки Пекином специальной военной операции РФ на Украине.
Киев начал эвакуацию из Часового Яра
Марочко: Киев эвакуирует госучреждения и предприятия из Часового Яра
Киев эвакуирует раненых военнослужащих, государственные учреждения и предприятия из города Часов Яр в ДНР, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в госучреждениях и предприятиях Часового Яра объявлена эвакуация, всех не тяжелых раненых выписывают из госпиталя и отправляют в части, передает ТАСС. Марочко добавил, что население также покидает город.
Ранее Марочко рассказал, что в одном из гражданских зданий населенного пункта Часов Яр, переоборудованном под военные нужды, находятся иностранные наемники.
Киевские боевики расстреляли направлявшихся в Угледар медиков
Киевские боевики расстреляли направлявшуюся в Угледар для эвакуации раненых группу медиков
ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков, которые направлялись к городу для эвакуации раненых, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Он отметил, что киевские боевики в очередной раз совершили бесчеловечный, противоречащий международным конвенциям поступок, несмотря на опознавательные знаки медслужбы, передает ТАСС.
Ранее стало известно о расстреле пророссийских жителей в Купянске Харьковской области.
Также широко известен случай пыток и расправы над российскими десантниками, попавшими в плен к «Грузинскому легиону» в ходе отступления из Киевской области.
В ноябре стало известно о казни пленных в Макеевке.
ВСУ приступили к созданию эшелонированной обороны под Красным Лиманом
Марочко: ВСУ создают эшелонированную оборону на Краснолиманском направлении
Новые фортификационные сооружения вооруженных сил Украины возводятся под Красным Лиманом, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко сообщил, что на Краснолиманском направлении ВСУ строят эшелонированную оборону. К инженерным работам, по его словам, привлекают не только военных, но также и гражданские муниципальные предприятия из Харькова, передает ТАСС.
Кроме того, ВСУ задействуют сельскохозяйственную технику частных фермерских хозяйств.
Во вторник Минобороны сообщало, что в течение суток на Краснолиманском направлении уничтожены до 100 военнослужащих ВСУ, а также установка реактивной системы залпового огня.
Экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник говорил ранее, что Красный Лиман станет следующим пунктом, который будут освобождать российские силы после установления контроля над Северском.
Яков Кедми: Зеленский с «Эдельвейсом» наглядно демонстрирует пронацистскую сущность властей Украины
Яков Кедми: Зеленский в очередной раз продемонстрировал нацистскую сущность
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Зеленский давно предал ценности своего народа. Теперь он открыто демонстрирует равнодушие к трагедии, произошедшей с еврейской нацией в период Второй мировой войны. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее стало известно, что 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде вооруженных сил Украины было присвоено наименование «Эдельвейс».
«Сомневаюсь, что президент Украины осведомлен об изначальной деятельности «Эдельвейса». Между тем это штурмовая горная дивизия нацистской Германии. Ее бойцы в свое время сумели взять Эльбрус. Впоследствии формирование было разбито Красной армией в ходе боев за Кавказ», – рассказывает бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
«Что касается самого Зеленского, то хочу подчеркнуть: он еврей только по происхождению. Этот человек давно предал все ценности собственного народа. Судя по всему, он глубоко равнодушен к трагедии, которую пережили евреи из-за геноцида, учиненного рейхом», – отмечает эксперт.
«Использование немецких наименований времен Второй мировой абсолютно неприемлемо. Судя по всему, Киев хочет еще раз подчеркнуть тот факт, что для ВСУ военные формирования фашистов представляют своеобразный эталон. Подобные события наглядно демонстрируют пронацистскую сущность майдановской власти», – резюмирует Кедми.
В свою очередь депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с газетой ВЗГЛЯД указал, что еврейское происхождение не мешает Зеленскому поддерживать идеологию гитлеровской Германии.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ наименование «Эдельвейс». Соответствующий указ размещен на сайте офиса президента Украины. Отметим, что аналогичное название носила 1-я горнопехотная дивизия вооруженных сил нацистской Германии.
Отмечается, что подобная инициатива связана с необходимостью поощрения военного формирования за «образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости страны».
10-я отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ была создана в октябре 2015 года. В 2016-2018 годах объединение принимало участие в украинской силовой операции в Донбассе. В марте 2016-го в ее состав вошли два националистических формирования: батальоны «Айдар» (запрещен в РФ) и «Донбасс». Через несколько месяцев они были выведены из бригады.
В германской дивизии «Эдельвейс» вооруженных сил вермахта служили уроженцы горных районов Южной Германии, Баварии и Австрии. В годы Второй мировой войны дивизия принимала участие в боях против Красной армии, в том числе на Украине, в Донбассе и под Харьковом, а также на Северном Кавказе. На счету формирования сотни военных преступлений. В их числе депортация евреев в лагеря в Польше и казни итальянских военнопленных в Греции и Албании после того, как Рим в 1943 году подписал перемирие со странами антигитлеровской коалиции.
Напомним, накануне российские военные альпинисты установили Знамя Победы на вершине Эльбруса. Знамя установлено в честь 80-летия снятия фашистских штандартов – советские альпинисты сбросили их с обеих вершин Эльбруса 13 и 17 февраля 1943 года. В годы Великой Отечественной войны на Эльбрусе происходили ожесточенные бои с немецкой горно-стрелковой дивизией «Эдельвейс».
Ранее президент Владимир Путин, выступая с речью в честь 80-й годовщины победы в Сталинградской битвы, отметил: Россия снова находится перед лицом западной агрессии. «Нам снова угрожают немецкие танки Leopard, на борту которых кресты», – сказал президент.
Российский лидер также подчеркивал, что сегодняшние преступления неонацистов на Украине против мирных граждан, в частности этнические чистки и карательные акции, говорят о том, что власти этой страны забыли уроки истории.
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Медведев жестко ответил «еэсовскому гинекологу» фон дер Ляйен и «измученному нарзаном» Боррелю
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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал недавние высказывания председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о России и ситуации на Украине.
Медведев в своем Telegram-канале посетовал на то, что глава Еврокомиссии совсем не разбирается в экономике и привыкла разглядывать сугубо медицинские объекты. По его словам, иначе невозможно объяснить то, что «самый высокопоставленный еэсовский гинеколог» рапортует об «убытках России» от санкций, введенных Европой, при этом потерь своих компаний она не приводит.
Зампред СБ РФ отметил, что в этом вопросе не действует правило «мedice, cura te ipsum!» («врач, исцелися сам»). «Глупость и некомпетентность не лечатся…» – написал Медведев.
Также Медведев обратил внимание, что «второй измученный нарзаном человек по прозвищу Боррель (он же комиссар по иностранным делам) требует усердно искать на складах в Европе танки для украинского режима». Правильный поступок для «истинного» дипломата, сыронизировал Медведев. Он добавил, что именно «главный дипломат ЕС» и должен твердить, что Россия будто бы является «вечным врагом Европы», и призывать «к войне до победного конца (конца Украины, понятно)». «Браво, Талейран аплодирует сверху!» – отметил зампред Совета безопасности.
«Кто следующий? Freak show must go on… (с англ. «Шоу уродцев должно продолжаться» – прим. ВЗГЛЯД)», – заключил Медведев.
Ранее Боррель призвал европейские страны «поискать танки» для Украины на своих складах.
Киев обвинил Россию в запуске воздушных шаров для отвлечения ПВО
Над Киевской областью были замечены воздушные шары с радиолокационными угловыми отражателями, Россия запустила их в качестве ложных целей для истощения и отвлечения украинской ПВО, заявил представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат.
В эфире телеканала «Киев», отвечая на вопрос о серии взрывов и сигнале воздушной тревоги на территории Киевской области, он обвинил Россию в том, что она применяет «воздушный шар, который несет кусок металла», чтобы изматывать украинскую ПВО. «А еще с этими шарами можно и БПЛА использовать, чтобы их спрятать», – цитирует его РИА «Новости».
Игнат отметил, что такие шары не будут сбиваться, а прогремевшие в небе над Киевской областью взрывы и следы ракет, которые видели жители, вероятнее всего, были направлены против каких-то других целей.
Ранее украинские СМИ заявили, что в небе над Киевом заметили «неизвестный летающий объект в форме шара».
Украина призналась в запуске воздушных шаров для дезориентации российской ПВО
Украина еще год назад начала применять воздушные шары с отражателями для дезориентации ПВО ВС России, сообщил анонимный источник в Воздушных силах Украины украинскому изданию «Страна».
По его словам, Украина запускала шары над российской территорией, после чего Россия стала делать то же самое. Источник пояснил, что это обычный гелиевый шар, обмотанный фольгой, который летит со скоростью ветра и главная задача которого – дезориентировать ПВО, сообщает РИА «Новости».
Ранее представитель Воздушных сил Украины заявил, что над Киевской областью были замечены воздушные шары с радиолокационными угловыми отражателями, Россия запустила их в качестве ложных целей для истощения и отвлечения украинской ПВО.
Вывезенное с Украины зерно скормили свиньям в Испании
EXXpress: Вывезенное с Украины зерно не отправили в Африку, а скормили свиньям в Испании
Страны третьего мира не получили зерно, вывезенное с территории Украины, сообщает обозреватель EXXpress Михаэль Кох. По его словам, вместо этого украинскую пшеницу скормили свиньям в Испании.
Кох в статье для австрийского издания EXXpress напомнил, как Евросоюз боролся за создание коридора для вывоза зерна с Украины морским путем, мотивируя свои усилия опасениями, что беднейшие страны могут столкнуться с голодом, однако пшеница туда почти не попала. Вместо этого ее в основном отправляли в Испанию, где она использовалась в качестве корма для свиноводства, сообщил обозреватель.
Автор публикации посетовал на то, что страны третьего мира так ничего и не получили, и причина этого, по его словам, кроется в финансовой выгоде киевских властей. «Объяснить такое безобразие просто: Испания заплатила больше денег, и Украина поставила», – передает РИА «Новости» содержание статьи.
Ранее Минсельхоз Турции сообщал, что только 5,4% от общего объема вывезенного с Украины в рамках «зерновой сделки» продовольствия доставлено бедным странам.
Российские войска за сутки уничтожили до 415 украинских военных
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Ударами армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение скоплению живой силы и техники 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны возле пунктов Котляровка и Двуречная Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Рядом с Крахмальным, Першотравневным, Масютовкой, Тимковкой Харьковской области и Новоселовским Луганской народной республики (ЛНР) уничтожены восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до ста военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины и гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Недалеко от Ветеринарного Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады теробороны.
Ударами армейской авиации группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 67-й, 92-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ у пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва ЛНР и Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР). За минувшие сутки на этом направлении ликвидированы до 65 военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины, две самоходные гаубицы «Гвоздика» и установка РСЗО «Град», сообщил Конашенков.
В ходе продолжения наступательных действий Южной группировки войск на Донецком направлении за прошедшие сутки уничтожены до 190 военнослужащих, две машины пехоты, бронетранспортер, гаубица «Мста-Б» и американская артсистема М777, отчитались в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ возле Угледара и Новоселки ДНР. Потери противника за сутки на этом направлении составили более 60 военнослужащих, два танка, четыре машины пехоты, две бронемашины, гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная гаубица «Гвоздика», перечислили в Минобороны.
На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-30.
Армейской авиацией и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 87 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS, уничтожены 11 беспилотников в районах населенных пунктов Поповка, Софиевка, Новокраснянка, Голиково, Житловка, Кременная, Червонопоповка ЛНР, подытожили в оборонном ведомстве.
Вассерман: Еврейская национальность не помешала Зеленскому назвать бригаду ВСУ «Эдельвейс»
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Не стоит удивляться тому, что Зеленский поддерживает идеи гитлеровской Германии. В идише существует поговорка: «болван-еврей хуже фашиста». И сегодня эти слова как нельзя лучше характеризуют политику Зеленского на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Ранее Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ название «Эдельвейс». Аналогичное название носила горно-пехотная дивизия нацистской Германии.
«Эдельвейс» представляла собой горно-пехотную дивизию вооруженных сил нацистской Германии. Она была сформирована из альпинистов с хорошим боевым опытом. Участвовала в штурме Кавказа и была остановлена советскими солдатами», – рассказывает депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман.
«Тот факт, что украинские политики допускают подобные аналогии в наименовании собственных бригад, говорит о многом. Власть в стране захватили идейные наследники нацистского режима. Более того, они хвастаются этой преступной идеологической преемственностью», – подчеркивает собеседник.
«Это сознательное подражание фашистам времен Второй мировой войны. Отмечу, что происходящее никак не противоречит тому, что президент Украины Владимир Зеленский является евреем. Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (НСДАП) ненавидела многие этносы», – акцентирует Вассерман.
«В частности, поголовному уничтожению подлежали цыгане, большая часть славян, а из латышей и литовцев планировали сделать рабов, трудящихся на благо рейха. Более того, методика определения еврейства у нацистов существенно отличалась от традиций самого народа, особенно в части того, кого именно называть «своим», – рассказывает эксперт.
«Так что не стоит удивляться тому, что Зеленский поддерживает идеи гитлеровской Германии. В идише существует поговорка: «болван-еврей хуже фашиста». И сегодня эти слова как нельзя лучше характеризуют политику Зеленского на Украине», – резюмирует Вассерман.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ наименование «Эдельвейс». Соответствующий указ размещен на сайте офиса президента Украины. Отметим, что аналогичное название носила 1-я горнопехотная дивизия вооруженных сил нацистской Германии.
Отмечается, что подобная инициатива связана с необходимостью поощрения военного формирования за «образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости страны».
10-я отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ была создана в октябре 2015 года. В 2016-2018 годах объединение принимало участие в украинской силовой операции в Донбассе. В марте 2016 в ее состав вошли два националистических формирования: батальоны «Айдар» (запрещен в РФ) и «Донбасс». Через несколько месяцев они были выведены из бригады.
В германской дивизии «Эдельвейс» вооруженных сил вермахта служили уроженцы горных районов Южной Германии, Баварии и Австрии. В годы Второй мировой войны дивизия принимала участие в боях против Красной армии, в том числе на Украине, в Донбассе и под Харьковом, а также на Северном Кавказе. На счету формирования сотни военных преступлений. В их числе депортация евреев в лагеря в Польше и казни итальянских военнопленных в Греции и Албании после того, как Рим в 1943 году подписал перемирие со странами антигитлеровской коалиции.
Напомним, накануне российские военные альпинисты установили Знамя Победы на вершине Эльбруса. Знамя установлено в честь 80-летия снятия фашистских штандартов – советские альпинисты сбросили их с обеих вершин Эльбруса 13 и 17 февраля 1943 года. В годы Великой Отечественной войны на Эльбрусе происходили ожесточенные бои с немецкой горно-стрелковой дивизией «Эдельвейс».
Ранее президент Владимир Путин, выступая с речью в честь 80-й годовщины победы в Сталинградской битвы, отметил: Россия снова находится перед лицом западной агрессии. «Нам снова угрожают немецкие танки Leopard, на борту которых кресты», – сказал президент.
Российский лидер также подчеркивал, что сегодняшние преступления неонацистов на Украине против мирных граждан, в частности этнические чистки и карательные акции, говорят о том, что власти этой страны забыли уроки истории.
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Рогов: Киев нацелился на сухопутный коридор в Крым
Рогов: Украинские власти планируют перерезать сухопутный коридор в Крым
Вооруженные силы Украины собираются через наступление в Запорожской области предпринять попытку перерезать сухопутный коридор в Крым, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, российской армии известно о планах противника, а потому «никакой легкой прогулки» украинских боевиков не ждет, передает РИА «Новости».
В регионе возведено несколько линий эшелонированной обороны с целью предотвращения прорыва боевиков ВСУ, сказал Рогов.
Сейчас на линии соприкосновения, по его словам, продолжаются взаимные обстрелы, продвижения войск нет ни в одну, ни в другую сторону.
Рогов отметил, что ВСУ не располагают достаточными резервами для организации наступления на этом участке фронта.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что контролируемая киевским режимом Украина «запылает», если Киев решится ударить по Крыму.
Эксперт объяснил, как воздушные шары обманывают ПВО Украины
Эксперт Кнутов: Россия может выявлять ПВО Украины с помощью обычных воздушных шаров
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Россия может применять обычные металлизированные воздушные шары для выявления расположения ПВО противника. У ВСУ нет недорогих ракет, чтобы сбивать такие объекты в большом количестве, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВСУ сбили якобы российские воздушные шары над Киевом.
«Воздушные шары для «перегрузки» ПВО используются с прошлого века. Их применял Израиль в Ливане в долине Бекаа во время разгрома ПВО своего противника», – рассказал директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
«Такие шары покрыты внутри тонким слоем металла. Обычно к ним крепится Линза Люнеберга, увеличивающая отражающую поверхность. Она создает иллюзию, что это беспилотник или самолет. Кроме того, шары наполнены инертным газом, который не горит и не взрывается при попадании в него ракеты», – пояснил он.
«Я вполне допускаю, что сейчас мы стали использовать такие же шары. Когда ВСУ видят такой объект, система ПВО начинает по нему работать, тратя впустую ракеты. А мы узнаем, где базируются эти системы ПВО и атакуем их противорадиолокационными ракетами», – сказал собеседник.
«На локаторах такие шары невозможно отличить от БПЛА или самолета. Нужны камеры с инфракрасным видением, и даже с их помощью не всегда можно точно опознать шар. Я не уверен, что у ВСУ есть недорогие ракеты, чтобы в большом количестве сбивать такие объекты. У нас же есть для этого зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», – заметил эксперт.
В среду представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что шесть воздушных шаров с радиолокационными уголковыми отражателями, замеченных над Киевской областью, были запущенны Россией в качестве ложных целей для истощения и отвлечения украинской ПВО, сообщает РИА «Новости».
В украинской столице в этой связи объявляли воздушную тревогу. По информации украинского издания «Страна», после обнаружения в небе объекта были слышны взрывы.
«Это были воздушные шары, которые перемещаются в пространстве под действием ветра. Эти объекты могли нести на себе уголковые отражатели и определенное разведоборудование. По всем воздушным целям работали средства ПВО. Большинство зондов были сбиты», – сообщили в Киевской городской военной администрации. Позже Украина призналась в аналогичных действиях для дезориентации ПВО России.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что появление неопознанных воздушных шаров в небе над США является активизацией разведывательных ведомств Китая и России. Он отметил, что это пример того, как Китай и Россия увеличивают разведку против стран НАТО.
Стоит отметить, что Пентагон после инцидента с китайским аэростатом стал пристальнее наблюдать за воздушным пространством Соединенных Штатов и усилил средства радарного слежения.
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Европе пообещали транспортный коллапс из-за поставок оружия на Украину
Увеличение поставок военной техники Украине со стороны стран НАТО грозит возникновением сложностей с ее отправкой на территорию страны, это может замедлить скорость поставок западного оружия в зону боевых действий, пишет газета Washington Post.
В публикации отмечается, что у партнеров Украины остается все меньше времени, чтобы собрать достаточное количество новой техники и отправить ее по линиям снабжения, чтобы успеть к якобы планируемому Киевом «весеннему контрнаступлению». передает ТАСС.
Там отмечается, что поставка военной техники идет через порты Европы, а далее по автомобильным и железным дорогам Украины, где при больших объемах могут возникнуть заторы. Сейчас используются три транспортных узла – в Польше, Словакии и Румынии.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине – это война логистики из-за проблем с поставками военной техники Киеву.
Суд Киева постановил снести часовню УПЦ
Минкультуры: Суд Киева постановил снести часовню УПЦ рядом с местом первого храма на Руси
Хозяйственный суд Киева постановил снести часовню канонической Украинской православной церкви (УПЦ), расположенную в центре столицы страны рядом с местом, где некогда находилась Десятинная церковь – первый каменный храм на Руси, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
По его словам, суд обязал освободить участок Национального музея истории Украины от «незаконно построенной часовни, потому что она находится в буферной зоне памятников ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство, и нарушает ансамбль исторического археологического комплекса «Десятинная церковь», передает ТАСС.
Ранее Ткаченко выступил за снос часовни Украинской православной церкви, расположенной на территории Национального музея истории в Киеве.
Франция столкнулась с нехваткой снарядов
Figaro сообщила о дефиците боеприпасов во Франции на фоне помощи Киеву
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Сухопутные войска Франции на фоне помощи Киеву столкнулись с нехваткой снарядов калибра 155 мм, сообщил депутат французского Национального собрания Жюльен Ранкуль.
Ранкуль («Национальное объединение») и Венсан Брю («Демократическое движение») подготовили доклад о состоянии резервов боеприпасов. В докладе предлагается провести «переоценку запасов вооружений с учетом возможности крупного столкновения» и отказаться от минимизации запасов, передает ТАСС со ссылкой на Figaro.
Figaro пишет, что и военное руководство, и производители вооружений осознают проблему. Однако производители «ограничены размерами рынка», который «адаптирован» к миру. Из-за этого производство пороха не отвечает возникшим потребностям. Начальник штаба Сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль подтвердил, что производство достигло предела. Издание указывает, что сложившаяся ситуация, вероятно, приведет к противостоянию тех, кто выступает за помощь Киеву, и сторонников сохранения запасов для национальной обороны.
Напомним, СМИ сообщали, что конфликт на Украине привел к кризису поставок боеприпасов в Европе, так как производители вооружений работают как на пополнение национальных запасов государств, так и на поставки Киеву.
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