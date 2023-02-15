Эксперт: Приговоры по всем преступлениям украинских военных будут приведены в исполнение

В Общественной палате прокомментировали расстрел киевскими боевиками военных медиков

«Это все является военными преступлениями. Рано или поздно всем этим эпизодам будет дана правовая оценка на международном уровне», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России, глава Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев, комментируя расстрел украинскими боевиками группы медиков, которая направлялась в Угледар для эвакуации раненых.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что киевские боевики в очередной раз совершили бесчеловечный, противоречащий международным конвенциям поступок: расстреляли группу медиков, имеющих опознавательные знаки медслужбы, которые направлялись в Угледар для эвакуации раненых.

«На протяжении всей специальной военной операции вооруженные силы Украины используют любую возможность вне всякой морали, вне всякого международного законодательства для того, чтобы нанести любой ущерб России и Донбассу. При этом их совершенно не волнуют мирные люди, им неважно, уничтожают они военных или медиков. Они стараются уничтожить все, что только можно», – говорит Григорьев.

Он рассказывает, что недавно международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов расследовал случай, где украинские боевики нанесли очередной удар по больнице. По словам собеседника, подобные ситуации происходят на регулярной основе: под обстрел попадают объекты инфраструктуры, причем преимущественно те, где находятся большое количество мирного населения.

«Это все является военными преступлениями. Рано или поздно всем этим эпизодам будет дана правовая оценка на международном уровне. Но понятно, что в нынешней ситуации, когда такие организации, как ООН, в значительной степени, но не полностью, конечно, подконтрольны западным странам, которые непосредственно участвуют в этих преступлениях, Европейский союз, который тоже полностью участвует в этих преступлениях, это невозможно», – считает член ОП.

Тем не менее он уверен, что время правосудия настанет, но несколько позже, чем хотелось бы. «У меня нет сомнений, что рано или поздно этому все равно будет соответствующая оценка дана. Более того, я считаю, что российского законодательства вполне достаточно, чтобы дать оценку, провести суды, наказать виновных и привести приговор в исполнение», – заключил Григорьев.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства в курсе того, что киевские боевики расстреляли направляющихся для помощи раненным группу медиков. По его словам, Россия обращает внимание участников международных организаций на нарушения украинским режимом и украинскими военными всех возможных и невозможных международных правил и норм.