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Россия ответила на обвинения США о «депортации» украинских детей
Посольство России: Россия делает все для защиты и безопасности украинских детей
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Посольство России в Вашингтоне ответило на абсурдные высказывания официального представителя Госдепа США Неда Прайса о якобы имеющей место «депортации украинских детей» на территорию Российской Федерации.
В Telegram-канале диппредставительства США подчеркивается, что Россия приняла детей, вынужденных спасаться вместе со своими родными от обстрелов и зверств ВСУ. Россия, говорится в заявлении, делает все возможное для сохранения несовершеннолетних граждан в семьях. Детей в случаях отсутствия или гибели родителей и близких передают под опеку, обеспечивая их жизнь и благополучие, говорится в комментарии.
В посольстве также отметили, что американской стороне следует дать «адекватную оценку действиям киевского режима, от рук которого гибнут и получают ранения дети».
Сообщается, что в прошлом году в Донбассе погибли 153 ребенка и 279 пострадали в результате украинских обстрелов. Отмечается, что атаки ВСУ происходят с использованием западного оружия, включая американские реактивные системы HIMARS. При этом Вашингтон «бесстыдно замалчивает» эти факты, заявили в диппредставительстве.
В начале февраля сообщалось, что украинские войска беспорядочно минируют территорию подконтрольного ВСУ Снигиревского района Херсонской области, от этого страдают мирные граждане, а недавно на минах подорвались дети.
NYT: Гибель наемника из США на Украине попала на видео
Американец Пит Рид погиб в Артемовске, предположительно, его смерть попала на видео, сообщает издание New York Times, публикуя видео.
На кадрах видно, как в группу людей попадает ракета, а рядом с местом инцидента находится машина без опознавательных знаков, передает ТАСС со ссылкой на газету.
Издание сообщает, что ракету можно идентифицировать как боеприпас от российского противотанкового ракетного комплекса «Корнет», но СМИ не подтверждает точность своих выводов.
Телеканал ABC, также разместивший сюжет, сообщает, что события произошли 2 февраля.
Пит Рид служил в американском Корпусе морской пехоты. О его гибели сообщила на прошлой неделе организация Global Response Medicine, которую основал мужчина. Там его назвали медиком-добровольцем.
В Польше назвали делом времени вопрос поставок Украине истребителей
Глава Минобороны Польши заявил о скором решении вопроса поставок Украине истребителей F-16
Страны НАТО в скором времени могут принять решение об отправке Киеву боевых самолетов, заявил польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак.
Он добавил, что этот вопрос, как и поставки танков и системы ПВО Patriot, «требует давления на союзников», передает ТАСС.
Блащак добавил, что настроен оптимистично, вспоминая прошлый опыт. Он добавил, что в Варшаве понимают, что польский потенциал в этом вопросе ограничен.
Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что западные истребители будут уничтожены российскими средствами ПВО за два-три месяца.
WSJ: Тяжелые потери под Артемовском подорвут доверие украинцев и Запада к Зеленскому
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Уровень доверия к украинскому президенту Владимиру Зеленскому может серьезно снизиться, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут окружены в Артемовске (украинское название – Бахмут), говорится в статье издания The Wall Street Journal.
Издание сообщает, что если украинские солдаты будут окружены и понесут тяжелые потери, это может подорвать доверие к администрации президента Владимира Зеленского внутри Украины и за рубежом, передает ТАСС.
Отмечается, что масштабы потерь украинской стороны тщательно скрываются, но решение Москвы мобилизовать около 300 тыс. человек прошлой осенью дало России преимущество в живой силе.
Ранее украинские военные запретили въезд в Артемовск гуманитарным работникам и гражданским лицам. Уточняется, что ситуация в городе стала «слишком опасной» в связи с успешным продвижением российских войск. Подобное решение газета связывает с возможной подготовкой выхода ВСУ из населенного пункта.
Напомним, в воскресенье основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии российскими силами поселка Красная Гора. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не оставляют позиции в Артемовске поскольку пытаются выиграть время, за которое им поступят вооружения. При этом он признал, что они несут серьезные потери.
Эксперты оценили данные о подготовке ВСУ к сдаче Артемовска
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Попытки закрыть Артемовск – это привычная для ВСУ тактика, свидетельствующая о подготовке к его оставлению. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник и донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее западные СМИ связали запрет на въезд в Артемовск, введенный ВСУ, со скорой сдачей города.
«Для украинской стороны ситуация в Артемовске крайне плачевная. Сейчас закрывается последний выход, через который хотя бы частично можно было вывезти тот контингент, который пока еще сохраняется в городе», – рассказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник.
«В ближайшее время котел может замкнуться. И виной тому политическое требование Зеленского сохранять контроль над Артемовском. Сегодня проходит очередное заседание в Рамштайне и, возможно, они тянули до этой даты, а потом уже начнут сдаваться», – отметил он.
«Что касается именно перекрытия въезда в город, то тут главный мотив киевской власти в желании заглушить поток информации о положении дел в самом городе, скрыть подготовку к оставлению города. То, что город обречен, – это очевидно. Вопрос только в том, какими жертвами Украина отдаст эти территории», – добавил собеседник.
«Кроме того, определенные проблемы ВСУ создало и освобождение нашими подразделениями Красной Горки. ЧВК «Вагнер» пошли дальше, перекрыли трассу М-03, которая через Изюм и Купянск идет на Харьков. Кроме того, это одна из артерий, по которой осуществлялось снабжение группировки ВСУ в ЛНР. Для противника создаются существенные проблемы с логистикой, которая в современной войне зачастую играет решающую роль», – рассуждает Мирошник.
«Артемовск в настоящее время в полукотле, трассы если не подконтрольны полностью, то простреливаются. Сколько противник сможет там продержаться, пока непонятно, поскольку земля замерзла и какие-то перемещения можно осуществлять по грунтовым дорогам», – рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Пока не замкнется котел, ВСУ могут и будут сопротивляться. Мотивация у них высокая. Кроме того, Вашингтон их заставляет добиваться успехов, так как идут поставки все новой и новой техники, а успехов нет. Поэтому сдача Артемовска для них – катастрофа. Всем сразу станет понятно, что украинская армия даже с таким вооружением и поддержкой несостоятельная», – полагает депутат.
«ВСУ уже традиционно перед сдачей населенных пунктов закрывают въезд в город. И сейчас они понимают, что котел захлопнется, а значит, нужно сделать все, чтобы там не было даже западных журналистов, которые могут показать реальную картину», – отметил он.
«В свою очередь мы работаем планомерно и поступательно, у нас нет задачи во чтобы то ни стало захватить город, рискуя жизнями наших бойцов. Наши подразделения заходят небольшими группами, для выполнения своих задач», – заключил собеседник.
Ранее украинские военные запретили въезд в Артемовск гуманитарным работникам и гражданским лицам, сообщает издание The New York Times. Уточняется, что ситуация в городе стала «слишком опасной» в связи с успешным продвижением российских войск. Подобное решение газета связывает с возможной подготовкой выхода ВСУ из населенного пункта.
Отмечается, что город получил огромное идеологическое значение для Киева. Сделав из Артемовска символ сопротивления Москве, Украина крайне нежелательно признает успехи России на данном направлении. Издание пишет, что полученные от Запада танки и боеприпасы планировалось использовать в боях на данном направлении.
Между тем ВСУ выступили с заявлением, что украинские солдаты готовы принять на себя обязанности гуманитарных работников. Однако, как отмечает газета, в настоящее время солдаты «не способны обеспечить безопасность даже в тех районах города, которые еще недавно назывались Украиной полностью стабильными».
В свою очередь другое американское издание, The Washington Post, пишет, что, по мнению Белого дома, наилучшим курсом для Вашингтона будет «предоставление Украине возможности забрать как можно больше территорий в ближайшие месяцы, прежде чем она сядет за стол переговоров». Как заявил американский чиновник, Вашингтон «пытается внушить» Киеву, что США «ничего не могут делать вечно». Администрация США полагает, что оказывать Украине поддержку станет сложнее, когда Киев израсходует нынешний пакет помощи. Это может произойти летом.
Отмечается, что Украина расходует много ресурсов на защиту Артемовска, которому президент страны Владимир Зеленский придает символическое значение. Украинские власти полагают, что потеря города нанесет удар по морали украинцев.
На эту публикацию в своем Telegram-канале отреагировала представитель российского МИД Мария Захарова. Она отметила, что именно это и называется «война Запада против России до последнего украинца», напомнив, что «американские неолибералы уничтожают Украину» и уничтожают украинский народ. «Американские гегемонистские амбиции ведут к колоссальным жертвам», – заключила она.
Напомним, в воскресенье основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии российскими силами поселка Красная Гора. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не оставляют позиции в Артемовске поскольку пытаются выиграть время, за которое им поступят вооружения. При этом он признал, что они несут серьезные потери.
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Экс-главком ВКС назвал сроки уничтожения истребителей НАТО на Украине
Экс-главком ВКС Бондарев: В случае поставок Киеву западных самолетов их уничтожат за два-три месяца
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) смогут за два-три месяца уничтожить все самолеты, которые Запад может поставить Украине, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев.
Отвечая на вопрос о влиянии возможной поставки западных самолетов Киеву на ход специальной военной операции, Бондарев заявил, что российские системы ПВО прекрасно работают и все самолеты, которые Запад поставит Украине, будут уничтожены за два-три месяца, передает ТАСС. Сенатор отметил, что для освоения самолетов ВСУ понадобится до года занятий.
Ранее глава Европарламента Роберта Метсола попросила политиков Евросоюза передать Киеву истребители.
Напомним, глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что делегация Украины направилась на встречу контактной группы, где планируется обсуждать предоставление Киеву самолетов.
Киев перед Генассамблеей ООН намерен обвинить Россию в радиоактивном заражении Украины
Минобороны раскрыло подробности готовящейся информационной провокации Украины
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Киев при поддержке США готовит провокацию с целью обвинения России в нарушении ядерной безопасности во время проведения СВО, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию.
В заявлении говорится, что Киев при поддержке Запада готовит масштабную информационную провокацию («великое событие») для обвинения России в преддверии XI спецсессии Генассамблеи ООН в якобы «грубом нарушении» обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе проведения специальной военной операции, сообщает телеграм-канал Минобороны.
Военное ведомство отмечает, что представители киевского режима планируют представить мировому сообществу некие «весомые доказательства», якобы подтверждающие, что в «результате действий российских военнослужащих на Чернобыльской АЭС и в «зоне отчуждения» в феврале – апреле 2022 года произошло «радиоактивное заражение значительных территорий Украины».
В МО отметили, что главной целью масштабной провокации киевского режима является создание негативного фона и оказание политического давления на руководство стран, не поддерживающих санкции Запада против России, для обеспечения их «правильного» голосования в ООН в поддержку киевской «формулы мира», а также очередных инициатив по незаконной конфискации российских активов за рубежом для «поддержки Украины» и создания некоего «международного трибунала».
К подготовке «документальной основы» и так называемого независимого заключения о якобы «воздействии радиации на население севера и северо-запада Киевской области» привлечены специалисты управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии.
Отмечается, что в настоящее время норвежскими экспертами проведено «обследование» местности в районах, прилегающих к автодороге Киев – Припять, а также в населенных пунктах Буча, Гостомель и Ирпень, где совместно с представителями украинских спецслужб оформлены сфальсифицированные протоколы якобы наличия «радиоактивного заражения» данных территорий.
Кроме того, на основе сфабрикованных «опросов» персонала Чернобыльской АЭС готовятся фальшивые «доказательства» якобы «расхищения российскими военнослужащими радиоактивных материалов, химических растворов и загрязненного радиацией оборудования» и вывоза российскими войсками «предметов, содержащих опасные радионуклиды», за пределы «зоны отчуждения», повлекшие «облучение населения временно оккупированных территорий».
Также сообщается, что в ходе продвижения лживой информации западным СМИ предписано «игнорировать под любыми предлогами» факт официального опровержения представителями МАГАТЭ и Пентагона 9 марта 2022 года заявления министра иностранных дел Украины Кулебы о якобы «сбое в системе охлаждения Чернобыльской АЭС» и «утечке радиации».
В МО напомнили, что многократные миссии МАГАТЭ на ЧАЭС (в апреле, июне, ноябре 2022 года и январе 2023 года) подтвердили нормальный – без каких-либо отклонений – радиационный фон на станции и окружающих территориях. Доклад МАГАТЭ о ситуации с ядерной безопасностью, физической ядерной безопасностью и гарантиями на Украине, подготовленный в сентябре 2022 года, также содержит вывод о стабильной радиационной обстановке на Чернобыльской АЭС.
Ранее Россия предупредила о подготовке украинскими спецслужбами масштабной провокации в Краматорске.
Нидерланды передумали передавать Украине танки
Welt сообщила о решении Нидерландов и Дании не участвовать в поставках танков Leopard 2 Украине
Хотя глава правительства Нидерландов Марк Рютте обещал Украине танки Leopard 2, нидерландские власти сообщили, что их страна не будет принимать участие в поставках, пишут СМИ.
Издание Welt направило соответствующие запросы в кабмины Нидерландов и Дании. Обе страны заявили, что не будут участвовать в поставках Leopard 2 Киеву. Нидерланды уточнили, что решение принималось в координации с Германией, передает ТАСС.
Напомним, Рютте обещал предоставить Украине 18 Leopard 2, арендованных у Германии. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Германия формирует коалицию стран, которые располагают танками Leopard 2А6, а Польша – Leopard 2А4.
Американский разведчик назвал агрессивные заявления Запада подарком для России
Западные страны своими агрессивными заявлениями сделали России подарок, о котором она и не просила, заявил на своем YouTube-канале экс-офицер разведки американской морской пехоты в Скотт Риттер.
В ролике он рассказал, что США после развала СССР показывали расположенность к Москве, хотя вместе с Западом считали ее поверженным противником, передает РИА «Новости».
Однако Вашингтон своими агрессивными действиями и давлением на Москву подтвердил правоту выбранного курса Кремля. Риттер подчеркнул, что скоро стало понятно – России не стоит ждать, что Запад изменит свое отношение и начнет строить нормальный диалог с ней.
Ранее историки назвали новые колониальные придатки США в современном мире.
В США допустили сдачу Украиной Артемовска
В Белом доме не исключили отступление ВСУ из Артемовска
Украинские войска могут оставить Артемовск, это допускают в Вашингтоне, однако окончательное решение об этом принимает Киев, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, украинцы сами решают, какие военные операции стоит проводить, передает ТАСС. Кирби добавил, что США не говорят Киеву, что делать, а что нет.
При этом он подтвердил, что российские силы продолжают добиваться в Артемовске постепенного прогресса. Кирби также заявил, что не может предполагать, как будут развиваться события в дальнейшем.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ не намерены отдавать Артемовск без боя.
Раскрыты подробности конфликта российских и украинских футболистов в турецком отеле
Консульство РФ: Конфликт между футбольными командами в Анталье был спровоцирован украинцами
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Конфликт между футбольными командами России и Украины в отеле турецкой Антальи был спровоцирован неадекватным поведением украинской стороны, россияне с жалобами в больницу не обращались, сообщили в генеральном консульстве России в Анталье.
Генконсульство подтвердило, что в понедельник вечером в отеле Royal Seginus произошел конфликт между футболистами ярославского «Шинника» и украинскими спортсменами. По данным российских дипломатов, которые выезжали на место драки, конфликт спровоцировали украинцы, полиция зафикисровала факт нарушения правопорядка, передает РИА «Новости».
В консульстве отметили, что конфликт был признан исчерпанным в связи с отсутствием претензий с обеих сторон, пострадавшим в драке россиянам помощь не понадобилась.
Между тем руководство «Шинника» на странице клуба в соцсети «ВКонтакте» подтвердило, что российские футболисты не являются инициаторами конфликта, они заступились за одноклубника, на которого напали.
После драки было принято решение расселить команды в разные отели. Директор клуба «Шинник» Сергей Кулаков заявил, что решение о переезде в другую гостиницу было принято командой добровольно, чтобы избежать подобных конфликтов впредь, передает ТАСС.
Ранее футболисты «Шинника» и украинского «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в турецкой Анталье, где проводят тренировочные сборы. СМИ сообщили, что конфликт зародился вечером 13 февраля, когда представители украинского клуба подошли к начальнику ярославского «Шинника» и потребовали спеть гимн Украины.
Российский «Шинник», который выступает в Первой лиге, проводит в Анталье третий зимний сбор. «Минай», названный в честь села в Закарпатской области, играет в украинской премьер-лиге.
ВСУ приступили к созданию эшелонированной обороны под Красным Лиманом
Марочко: ВСУ создают эшелонированную оборону на Краснолиманском направлении
Новые фортификационные сооружения вооруженных сил Украины возводятся под Красным Лиманом, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко сообщил, что на Краснолиманском направлении ВСУ строят эшелонированную оборону. К инженерным работам, по его словам, привлекают не только военных, но также и гражданские муниципальные предприятия из Харькова, передает ТАСС.
Кроме того, ВСУ задействуют сельскохозяйственную технику частных фермерских хозяйств.
Во вторник Минобороны сообщало, что в течение суток на Краснолиманском направлении уничтожены до 100 военнослужащих ВСУ, а также установка реактивной системы залпового огня.
Экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник говорил ранее, что Красный Лиман станет следующим пунктом, который будут освобождать российские силы после установления контроля над Северском.
Над Киевом заметили «неизвестный летающий объект»
Украинские СМИ со ссылкой на соцсети сообщили о «неизвестном летающем объекте» в небе над Киевом
В небе над Киевом заметили «неизвестный летающий объект в форме шара», сообщают украинские СМИ.
Информация об объекте распространяется в «киевских пабликах». Во вторник представитель командования воздушных сил страны Юрий Игнат сообщил, что над Украиной зафиксировано появление воздушных шаров, которые были запущены, по его словам, с российской территории, передает РИА «Новости».
Напомним, после китайского аэростата США сбили еще ряд неопознанных объектов. Власти Тайваня пожаловались на регулярные вторжения аэростатов армии Китая. Китайские СМИ рассказали о «цепочке светящихся шаров» над провинцией Хэйлунцзян. Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил в запуске шаров над США не только Китай, но и Россию.
Пушилин назвал тактическое преимущество от взятия Парасковиевки
Пушилин: Взятие Парасковиевки позволит перекрывать снабжение ВСУ в Артемовске
В районе Парасковиевки идут бои, взятие этого населенного пункта позволит перерезать трассу из Часова Яра – последний путь снабжения ВСУ в Артемовске, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.
Он уточнил, что после взятия населенного пункта Красная Гора происходит дозачистка. После этого можно будет целенаправленно заняться Парасковиевкой, передает РИА «Новости».
Также ожесточенные бои идут в юго-восточной части Угледара, есть определенные успехи.
Пушилин при этом добавил, что украинские войска не намерены отдавать Артемовск без боя. ВСУ, по его словам, действуют предсказуемо, перекрывая свободный въезд в Артемовск для посторонних лиц.
Ранее экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник и донецкий депутат Владислав Бердичевский рассказали газете ВЗГЛЯД, что попытки закрыть Артемовск – это привычная для ВСУ тактика, свидетельствующая о подготовке к его оставлению.
Петиция о переименовании России в «Московию» набрала голоса для рассмотрения Зеленским
Петиция на сайте Зеленского о переименовании России в «Московию» набрала необходимое для рассмотрения число голосов
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Петиция с инициативой дать России название «Московия» набрала на сайте офиса президента Украины необходимые для официального рассмотрения 25 тыс. голосов, сообщают информационные агентства.
По правилам платформы теперь президент Украины Владимир Зеленский должен дать официальный ответ на предложение, передает РИА «Новости».
Напомним, петицию разместили в конце ноября. В ней предлагается называть Россию и Российскую Федерацию «Московией» и «Московской Федерацией», заменив при этом и все производные.
Сам Зеленский заявлял, что нынешняя Украина является единственной законной наследницей Киевской Руси. На Украине и раньше утверждали, что Россия якобы незаконно пользуется «украденным» государственным и географическим названием.
Отметим, что в отношении России не употреблялось название «Московское царство»: с конца XV века и до середины XVI использовалось название «Русское государство». Московией страну называли только в некоторых западных источниках наряду с обозначением «Россия».
Российские войска за сутки уничтожили 270 украинских военных
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Ударами штурмовой и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника возле Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), а также Табаевки, Двуречной, Песчаного и Берестового Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
За последние сутки на этом направлении ликвидированы до 70 военнослужащих, пять пикапов и самоходная гаубица «Гвоздика», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате ударов оперативно-тактической авиации огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения ВСУ у Тернов, Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР), Стельмаховки ЛНР и Серебрянского лесничества. Уничтожены до ста военнослужащих, три бронемашины, гаубица Д-30 и установка РСЗО «Град», сообщил Конашенков.
В ходе наступательных действий Южной группировки на Донецком направлении войск ликвидированы более 60 военнослужащих, четыре гаубицы «Мста-Б», установка РСЗО «Град». В районе Авдеевки ДНР уничтожен ангар с военной техникой 110-й механизированной бригады ВСУ.
Оперативно-тактической авиацией группировки войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях наносилось комплексное поражение подразделениям ВСУ под Угледаром ДНР, Левадным и Ореховом Запорожской области. Потери противника за минувшие сутки составили до 40 военнослужащих, танк, три бронемашины и две гаубицы «Мста-Б» и Д-30. Возле Малиновки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, отчитались в Минобороны.
На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена гаубица «Мста-Б». Недалеко от Антоновки Херсонской области и Веселого Днепропетровской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за последние сутки нанесено поражение 93-м артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 108 районах. Рядом с Моначиновкой Харьковской области уничтожен пункт управления подразделением РЭБ ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.