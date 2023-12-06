Растущая самостоятельность партнеров из стран Аравийского полуострова для России полезна, а для устойчивого мирового порядка – необходима.0 комментариев
Тренер «Спартака» Абаскаль извинился за инцидент в матче с «Ахматом»
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль назвал недопустимой собственную реакцию в адрес полузащитника грозненского «Ахмата» Бернарда Бериши во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и принес извинения футбольной общественности, сообщила пресс-служба «Спартака».
По словам Абаскаля, он отреагировал, потому что заметил агрессивный жест в свою сторону, и тренер пытался защитить себя, передает ТАСС.
Он добавил, что приносит извинения российскому футболу, признав, что эта ситуация «не красит футбол».
Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ранее заявил, что полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша в ходе празднования первого забитого мяча в матче с московским «Спартаком» побежал к технической зоне, так как над ней находилась трибуна, где сидела супруга игрока.