Тренер «Спартака» Абаскаль извинился за инцидент в матче с «Ахматом»

Tекст: Дмитрий Зубарев

По словам Абаскаля, он отреагировал, потому что заметил агрессивный жест в свою сторону, и тренер пытался защитить себя, передает ТАСС.

Он добавил, что приносит извинения российскому футболу, признав, что эта ситуация «не красит футбол».

Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ранее заявил, что полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша в ходе празднования первого забитого мяча в матче с московским «Спартаком» побежал к технической зоне, так как над ней находилась трибуна, где сидела супруга игрока.