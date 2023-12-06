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В Италии и Хорватии арестовали подозреваемых в помощи с побегом Усса
СМИ: В Италии и Хорватии арестованы двое подозреваемых в помощи с побегом Усса
Два человека арестованы в рамках операции по розыску и задержанию подозреваемых в организации побега из-под домашнего ареста в Милане российского предпринимателя Артема Усса, пишет газета Il Fatto Quotidiano со ссылкой на материалы следствия.
По данным издания, речь идет об отце и сыне из Боснии, Владимире и Борисе Йованчичах, последнего задержали в итальянской провинции Брешия. По версии следствия, именно он был владельцем одного из автомобилей, на которых Усса вывозили из Италии, передает РИА «Новости».
Его отца Владимира, которому, по версии прокуратуры, принадлежит основная роль в организации побега, арестовали в Хорватии. Остальных фигурантов продолжаются разыскивать в этой балканской стране и в Словении.
Госдеп США ранее пообещал награду в размере до 7 млн долларов за информацию об Артеме Уссе, который обвиняется в США в уклонении от санкций и отмывании денег. Усс был задержан в Италии по запросу американской стороны, но в марте сбежал из-под домашнего ареста.