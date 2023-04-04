Артем Усс раскрыл подробности побега из-под домашнего ареста в Италии

Сбежавший из-под ареста в Италии Артем Усс рассказал о том, как оказался в Москве

Сын губернатора Красноярского края Александра Усса, предприниматель Артем Усс, сообщил, что вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии из-за ангажированности местного правосудия.

Усс отметил, что ранее рассчитывал на беспристрастность суда в Италии, но тот «продемонстрировал свою явную политическую ангажированность» и «готовность прогнуться под давлением США», передает РИА «Новости».

Он отметил, что находится в Москве и благодарен сильным и надежным людям, которые были с ним в эти «драматические дни». Усс считает победой свое возвращение в Россию в условиях международной обстановки, когда против страны играют без правил.

Ранее сын губернатора Красноярского края Александра Усса, российский предприниматель Артем Усс, задержанный в Италии по международному ордеру, сбежал из-под домашнего ареста.

Напомним, суд в Милане принял положительное решение по вопросу об экстрадиции в США российского предпринимателя Артема Усса, задержанного в Италии по международному ордеру. В США ему предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.