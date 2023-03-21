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Суд в Италии одобрил экстрадицию Артема Усса в США
Адвокат: Суд в Италии одобрил экстрадицию Артема Усса в США, будет подана апелляция
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Суд в Милане принял положительное решение по вопросу об экстрадиции в США российского предпринимателя Артема Усса, задержанного в Италии по международному ордеру. В США ему предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.
Как сообщил ТАСС один из адвокатов российского гражданина, сына губернатора Красноярского края Александра Усса, суд одобрил экстрадицию по двум из четырех пунктов обвинения, в течение 15 дней будет подана аппеляция в кассационный суд.
Напомним, США передали Италии материалы на сына губернатора Усса для экстрадиции по обвинению в уклонении от санкций и отмывании денег. Усс не признает себя виновным. Россия также добивается выдачи Усса, на него заведено дело об особо крупном отмывании денег организованной группой.
Россия подняла Су-35 на перехват американских В-52Н над Балтикой
Минобороны: Россия подняла истребитель Су-35 на перехват американских стратегических бомбардировщиков В-52Н над Балтикой
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Истребитель Су-35 вылетел на перехват двух стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США над Балтийским морем, сообщили в Национальном центре управления обороной России.
В понедельник средства РЛС дежурных по ПВО сил Западного военного округа (ЗВО) над акваторией Балтийского моря обнаружили две воздушные цели, которые выполняли полет в направлении госграницы России.
В Национальном центре управления обороной России уточнили, что обнаруженные цели удалось классифицировать как два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, передает ТАСС.
В Минобороны информировали, что для недопущения нарушения границы России в воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных по ПВО сил ЗВО. Его экипаж занял утановленную зону дежурства в воздухе. В ведомстве рассказали, что после удаления иностранных военных самолетов от государственной границы российский истребитель вернулся к аэродрому базирования.
Напомним, 12 марта американский стратегический ракетоносец B-52H был замечен над Балтийским морем примерно в 200 километрах от Петербурга.
В США заметили тревожную деталь на встрече Путина и Си Цзиньпина
Newsweek: Объятия Путина и Си Цзиньпина подняли вопрос о дипломатическом авторитете США
Тепные объятия президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина должны стать поводом для беспокойства Вашингтона, цитирует американского политолога Томаса Грэма Newsweek.
По словам Грэма, объятия лидеров крупнейших мировых держав, которые оказались в центре внимания всей мировой общественности, подняли вопрос о том, не рискует ли Америка утратить «место бесспорного лидера» в международной дипломатии, передает РИА «Новости».
В статье приводятcя слова Джона Кирби – координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям – о том, что Россия и Китай стали ближе, и обе страны недовольны лидерством США.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным назвал стратегическим выбором Пекина укрепление и развитие отношений с Москвой.
Глава Крыма оценил ситуацию после атаки украинских БПЛА на Джанкой
Глава Крыма Аксенов: Ситуация после атаки украинских БПЛА на Джанкой находится под контролем
Ситуация в Крыму после атаки украинских беспилотников на Джанкой находится под контролем, заверил глава региона Сергей Аксенов на заседании правительства.
По его словам, ситуация локальна, серьезных повреждений не обнаружено, передает РИА «Новости».
Также Аксенов призвал не поднимать панику и не обращать внимания на разрастающиеся украинские фейки об этой ситуации.
«Поврежденную в результате атаки инфраструктуру начали восстанавливать», – добавил он.
Аксенов отметил, что на месте работают ФСБ и Минобороны. В том числе они выясняют, участвовал ли в нападении один дрон «или их там было три», отмечает Крыминформ.
В городе ввели режим ЧС муниципального уровня. В Telegram-канале СК сообщается, что российские следователи расследуют факт атаки беспилотников, в результате чего один человек получил ранения, а в Джанкое были повреждены несколько объектов и электросети.
Иран захотел получить «огромные объемы» нефти и газа из России
Тегеран рассчитывает на «огромные объемы» своповых поставок нефти и газа из России в 2023 году, заявил министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи.
Министр экономики и финансов Ирана в интервью РИА «Новости» заявил, что за очень короткий промежуток времени некоторые из стран-соседей Ирана вызвали замедление своповых поставок между Россией и Ираном, однако этот вопрос был решен, поэтому в 2023 году Тегеран рассчитывает на огромные объемы своповых поставок нефти и газа из России. По словам Хандузи, в Иране очень рады, что Тегеран и Москва начали сотрудничество в вопросе своповых поставок нефти и газа.
Напомним, в конце февраля Газпром и Иран обсудили энергетическое сотрудничество.
Захарова: Встреча Путина и Си вызвала на Западе зависть и злость
Захарова: На Западе испытали зависть, злость и ревность, слушая президента РФ и председателя КНР на переговорах в Москве
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Западные режимы изошли пеной, испытали зависть, злость и ревность, слушая вступительные слова президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговорах в Москве, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова отметила в своем Telegram-канале, что на Западе изошли пеной, испытали зависть, злость и ревность, слушая вступительные слова президента России и председателя КНР на переговорах в Москве.
При этом она обратила внимание, что главного на Западе не заметили: оба лидера сказали о многолетнем созидательном (а не разрушительном) развитии двусторонних отношений. Захарова указала, что созидательность эта не только в интересах двух стран, но и, безусловно, в интересах всего мира.
В связи с этим дипломат напомнила о последних примерах синофобии стран Запада. В частности, Германия запретила своим компаниям взаимодействовать с новыми разработками китайского телекома, Нидерланды ввели запрет на сотрудничество с Пекином по микрочипам, а в США Пекину не могут простить популярность китайских программ.
При этом Захарова привела в пример пандемию коронавируса, когда Россия и Китай проходили испытания каждый по-своему, но поддерживали друг друга в этот сложный период, в отличие от западных режимов, которые занимались недопуском российской вакцины на мировой рынок и обвинениями КНР в якобы распространении коронавируса.
Как отметила официальный представитель МИД РФ, некогда прекрасный западный «сад» без российских удобрений что-то совсем зачах, а вот «джунгли» преисполнены силы, ресурсного и сырьевого богатства, а также созидательности и ответственности.
Ранее в Белом доме назвали отношения России и Китая «браком по расчету», объяснив сближение Москвы и Пекина стремлением бросить вызов США.
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В УПЦ рассказали, как будут действовать во время выселения из Киево-Печерской лавры
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УПЦ будет действовать в соответствии с законодательством Украины, когда согласно предписанию властей она должна будет покинуть Киево-Печерскую лавру, рассказал руководитель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви владыка Климент, сообщает издание «Страна.ua».
По его словам, нет никаких законных оснований, чтобы монахи УПЦ выезжали из Киево-Печерской лавры.
«В то же время мы думаем, что будут совершаться незаконные действия со стороны определенных чиновников. Поэтому мы будем делать все, чтобы 29 марта конституционные права верующих УПЦ не были нарушены», – рассказал владыка Климент.
Также он рассказал, что сейчас монахи вывозят часть своих вещей с территории монастыря на случай, если они не смогут находится в Лавре. При этом он подчеркнул, что когда монастырь вновь будет в Лавре, монахи туда вернутся.
Ранее представители полиции потребовали от высших иерархов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть территорию возле офиса президента Украины из-за начала воздушной тревоги в Киеве.
Напомним, 13 марта на территорию Киево-Печерской лавры без предупреждения, без документов и уведомлений прибыла госкомиссия с проверкой. Монахи Киево-Печерской лавры УПЦ заявили, что отказываются покидать монастырь по требованию музея-заповедника, который находится в ведении Минкульта Украины. Минкульт Украины предложил им перейти в ПЦУ.
Верховный суд дал разъяснения по поводу военных преступлений
Верховный суд дал разъяснения, когда сдачу в плен можно расценивать как военное преступление
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Сдача в плен является преступлением только в том случае, если она была совершена сознательно, при имеющейся возможности оказать сопротивление и избежать захвата, говорится в проекте постановления Пленума о практике рассмотрения уголовных дел о преступлениях против военной службы Верховного суда России.
На сайте РАПСИ отмечается, что в случае, если военный по своему физическому состоянию не может уклониться от плена, фактический его захват противником не является преступлением. При этом важно понимать, что согласно ст. 23 Устава внутренней службы ВС РФ, военнослужащий в ходе боевых действий, даже находясь в отрыве от своей воинской части (подразделения) и в полном окружении, должен оказывать решительное сопротивление противнику.
Также Верховный суд уточняет, что добровольная сдача в плен квалифицируется по ст. 352.1 УК РФ только при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена).
Так, если судом будет установлено, что участвовавшее в составе противостоящих России войск иностранного государства лицо именно в этих целях (противостояние РФ) сдалось в плен, содеянное подлежит оценке исключительно как государственная измена.
Помимо прочего, Верховный суд объяснил разницу между самовольным оставлением места службы и дезертирством. Так, ответственность за самовольное оставление места службы наступает только при наличии у лица намерения временно уклониться от исполнения обязанностей военной службы.
При этом при дезертирстве военный имеет цель вовсе уклониться от исполнения обязанностей военной службы, о чем могут свидетельствовать приобретение или изготовление подложных документов, удостоверяющих личность либо свидетельствующих о том, что оно прослужило установленный законом срок военной службы или имеет отсрочку от призыва.
Поясняется, что дезертирство является длящимся преступлением. Для военнослужащих, призванных на военную службу, оно считается оконченным с момента достижения ими возраста, после наступления которого указанные обязанности ни при каких обстоятельствах на них не могут быть возложены.
«Если дезертирство в силу отпадения у лица соответствующих обязанностей окончено, но при этом оно уклоняется от следствия или суда, течение сроков давности приостанавливается», – уточняет высшая инстанция.
При этом при самовольном оставлении места службы течение срока отсутствия не прерывается и в том случае, если в период незаконного пребывания военнослужащего вне части командир издает приказ об исключении такого лица из списков личного состава воинской части в целях сокрытия преступления.
Также отмечается, что если преступление против военной службы не повлекло тяжких последствий и не нанесло существенного вреда интересам службы или безопасности государства, суд может вынести оправдательный приговор за отсутствием в деянии подсудимого состава преступления.
Высшая инстанция рекомендует судам иметь в виду: если общественно опасные последствия характеризуются оценочными, а не объективными признаками, то «в случае отсутствия неисполнения приказа содеянное даже формально не будет содержать всех признаков преступления».
«В этих случаях надлежит постановить оправдательный приговор за отсутствием в деянии подсудимого состава преступления, но лица могут быть привлечены в установленном порядке к дисциплинарной ответственности», – подчеркнули в ВС.
Венгрия заблокировала заявление ЕС об ордере на «арест» Путина
Bloomberg: Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС о выдаче международного ордера на «арест» президента России
Венгрия заблокировала совместное заявление стран Евросоюза о выдаче международного ордера на «арест» президента России Владимира Путина, сообщило Bloomberg.
В статье подчеркивается, что из-за наложенного Будапештом вето главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель опубликовал заявление о поддержке решения Международного уголовного суда от своего имени, передает РИА «Новости».
Издание предположило, что Будапешт обозначит свою позицию по этому вопросу, когда лидеры ЕС встретятся на очередном саммите в Брюсселе.
Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС), выдавшего «ордер на арест» президента России.
Генерал-майора Росгвардии заподозрили в получении многомиллионных взяток
Генерал-майора Росгвардии Драгомирецкого заподозрили в получении многомиллионных взяток
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Военно-следственные органы возбудили дело против замкомандующего Центральным округом войск Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого: его заподозрили в получении взяток на сумму 19 млн рублей, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Хинштейн у себя в Telegram-канале написал, что разоблачение стало результатом совместных усилий ФСБ и Росгвардии, передает ТАСС.
По решению директора Росгвардии Виктора Золотова были направлены документы об освобождении Драгомирецкого от должности с последующим увольнением, уточнил депутат.
Хинштейн отметил, что Драгомирецкий подозревается в систематическом получении так называемых откатов от компании-подрядчика, выполнявшей реконструкцию воинской части в Подмосковье.
Депутат добавил, что, по предварительным данным, в общей сложности коммерсантами было передано 19 млн рублей. Причем в преступную схему входил начальник окружного центра хранения материальных ресурсов полковник Кочиев. Он был задержан накануне и сейчас находится в СИЗО.
«Очевидно, под тяжестью улик Драгомирецкий был вынужден признать вину и написать явку с повинной. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, по завершении будет решаться вопрос о его мере пресечения», отметил Хинштейн.
Ранее сообщалось, что сотрудник ГУ ФСИН по Ростовской области подозревается в получении взятки от заключенного в размере 100 тыс. рублей.
Водолазы достали из Волги тело основателя группы Cream Soda
Водолазы подняли из Волги тело провалившегося под лед основателя группы Cream Soda Димы Новы
Спасатели достали из Волги тело основателя и участника группы Cream Soda Димы Новы (Дмитрия Свиргунова), провалившегося под лед в Ярославской области, сообщили в силовых структурах региона.
Источник сообщил, что Свиргунов погиб, водолазы подняли его тело из реки, передает ТАСС.
В СК отметили, что тело музыканта уже опознано, при этом поиски еще двух мужчин, которые были с ним, продолжаются.
По данным следствия, ночью в районе населенного пункта Диево-Городище компания из десяти человек вышла гулять на реку, пятеро провалились под лед. Одна из девушек спаслась сама, 27-летний мужчина умер в машине скорой.
Ранее в группе Cream Soda подтвердили, что среди провалившихся под лед был ее основатель Дима Нова.
Религиовед Лункин: Зеленский спрятался от православных в бункере
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Если в ближайшее время отношение властей Украины к канонической УПЦ не изменится, это станет прелюдией к духовному развалу страны. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил религиовед Роман Лункин, комментируя попытку высших иерархов УПЦ встретиться с Владимиром Зеленским у ворот его офиса. Позже иерархов прогнали полицейские под предлогом внезапно включившейся воздушной тревоги.
«Встреча Зеленского с представителями канонической УПЦ не состоялась, потому что решения о давлении на церковь уже приняты, и они ложатся черным пятном на якобы «героическую» биографию Зеленского. Ему просто нечего ответить православным», – сказал религиовед Роман Лункин.
«Можно сказать, что он просто спрятался от иерархов в бункере. Он испытывает страх на фоне того, что он сотворил со страной, с православием, с Церковью. При этом в начале своего срока он пытался наладить отношения с канонической УПЦ. Теперь ему должно быть стыдно перед митрополитом Онуфрием за происходящее», – добавил он.
Как отмечает собеседник, Киево-Печерская лавра является духовным центром для всех православных. Поэтому вытеснение оттуда монахов стало точкой кипения, приведшей к решительным действиям высших иерархов УПЦ. «То, что глава Церкви сам пришел к воротам офиса Зеленского, – это довольно радикальный шаг, демонстрирующий пастве отчаянное положение Церкви. По сути, Онуфрий практически исчерпал все свои аргументы», – пояснил эксперт.
По его словам, Онуфрий действует в интересах прихожан, потому что их положение прямо влияет на состояние дел в стране. И тот факт, что митрополит пришел к офису президента, показывает очевидную вещь: епископ УПЦ является большим патриотом Украины, чем сам Зеленский.
«Иерархи действительно доведены до отчаяния. Если раньше Зеленский сам просил помощи у Церкви, то теперь он не хочет ее слышать. Соответственно, если до 29 марта ситуация не изменится, тогда мы можем увидеть беспорядки, которые станут духовной прелюдией к развалу Украины. Я думаю, верующие встанут на сторону Церкви. При этом УПЦ не станет просить о политической или военной поддержке, поскольку она является духовным институтом», – заключил Лункин.
В понедельник члены синода канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису Владимира Зеленского, чтобы донести позицию Церкви касательно требования властей Украины покинуть Киево-Печерскую лавру, пишет РИА «Новости».
Пресс-секретарь главы Украины Сергей Никифоров заявил, что президент не будет встречаться с высшими иерархами. Позже стало известно, что представители полиции потребовали от иерархов покинуть территорию возле офиса Зеленского из-за начала воздушной тревоги в Киеве.
Руководитель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви владыка Климент сообщил, что во время выселения из Киево-Печерской лавры УПЦ намерена действовать согласно законодательству Украины. Он подчеркнул, что нет никаких законных оснований, чтобы монахи УПЦ выезжали из Киево-Печерской лавры.
Напомним, 10 марта монахов канонической Украинской православной церкви обязали покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта. Через три дня после этого на территорию лавры без предупреждения, без документов и уведомлений прибыла госкомиссия с проверкой. Монахи Киево-Печерской лавры УПЦ заявили, что отказываются покидать монастырь по требованию музея-заповедника, который находится в ведении Минкульта Украины. В ответ ведомство предложило им перейти в раскольническую Православную церковь Украины.
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Встреча Путина и Си Цзиньпина длилась 4,5 часа
Встреча Путина и Си Цзиньпина завершилась
Неформальная встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершилась.
Китайский лидер покинул Кремль. В общей сложности общение Путина и Си Цзиньпина продлилось почти 4,5 часа, передает ТАСС.
Отмечается, что во вторник лидеры встретятся вновь и проведут полноформатные переговоры.
Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в Кремле.
Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию, основные переговоры пройдут 21 марта с участием делегаций.
МИД: США, Британия, Франция, ФРГ не могут быть посредниками в урегулировании на Украине
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Представители США, Британии, Франции и Германии не могут выступать в качестве нейтральных посредников в мирном урегулировании по Украине, так как являются полноценными участниками конфликта с Россией, заявляет МИД.
По информации ведомства, официальных данных о подобных планах нет, однако идея экс-главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера вызывает закономерные вопросы. Так, участники конфликта с Россией не могут выступать мирными посредниками, продолжая оказывать военную и материальную помощь Украине, передает РИА «Новости».
«Указанные государства ввели незаконные санкции, заблокировали зарубежные активы России, требуют создать трибунал для «наказания» российского руководства, поддерживают псевдомирные инициативы Зеленского, представляющие собой оторванные от реалий ультимативные требования «капитуляции», – отметили в министерстве.
В МИД добавили, что сами западные страны «дискредитировали себя, поддержав антиконституционный госпереворот на майдане и потакая саботажу Киевом минских договоренностей».
«Они не заинтересованы в урегулировании и делают все, чтобы максимально затянуть противостояние», – подчеркнули в ведомстве.
Как считают в Москве, справедливое и долговечное урегулирование конфликта возможно только при полном прекращении боевых действий и поставок западных вооружений, а также признания новых территорий, демилитаризации и денацификации Украины.
Кроме того, Украина обязана подтвердить свой нейтральный и внеблоковый статус, а страны Запада должны отменить незаконные санкции, отозвать судебные иски против России и восстановить статус русского языка, прав нацменьшинств и дружественных отношений с Россией и другими соседями.
«К сожалению, претендующие на роль посредников страны Запада ничего подобного не предлагают», – заключили в ведомстве.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на Украине находится все больше желающих пойти на мирные переговоры с Россией, что, по его словам, является «опасной тенденцией».
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Тбилиси упрекнул Киев за неблагодарность в контексте решения МУС
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили напомнил, что его страна была в числе государств, подписавших обращение против России и ее президента в МУС 2 марта 2022 года, и упрекнул Украину, которая не оценила эту позицию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В связи с решением Международного уголовного суда (МУС), выдавшего «ордер на арест» президента России Владимира Путина, председатель парламента отметил, что Грузия в числе 38 стран подписала обращение в Гаагу, тогда как местная оппозиция говорит о «несолидарности с Украиной».
«Поэтому фальшивы все обвинения в том, что мы не поддерживаем Украину», – сказал он.
Шалва Папуашвили также напомнил, что именно в те дни Украина отозвала своего посла из Грузии (новый пока так и не назначен).
«Упрекали в том, что правительство Грузии не представляет ее народ», – сказал председатель парламента.
Грузия поддерживает Украину гуманитарно и на всех международных платформах, но не ввела санкции против России на двусторонней основе. При этом Тбилиси строго следует всем международным рестрикциям, введенным против Москвы.
Напомним, МУС выдал «ордер на арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.
Блинкен обвинил Китай в безответственности из-за визита Си Цзиньпина в Россию
Госсекретарь США Блинкен: Китай не чувствует ответственности за шаги России в украинском конфликте
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Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которому недавно Международный уголовный суд (МУС) выдал «ордер на арест», является безответственным шагом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, приездом Си Цзиньпина в Москву Китай осуществил «дипломатическое прикрытие» для якобы «военных преступлений» со стороны российского лидера. Блинкен заявил, что Китай «не чувствует никакой ответственности» в свете выданного недавно МУС «ордера на арест» за действия на Украине, передает The New York Times.
Как отмечает издание, госсекретарь США сделал такое замечание в ходе речи, в которой критиковал действия Китая, стремящегося взять на себя роль посредника в мирном урегулировании, от чего и Киев, и коллективный Запад отмахнулись.
Также Блинкен предупредил, что любые усилия других стран по урегулированию конфликта могут привести к «несправедливому исходу» – а именно дать России шанс получить тактическое преимущество в боевых действиях.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия и Китай стали ближе друг к другу, однако это в большей степени «брак по расчету», а не по любви. Он также заверил, что такой тандем существует из-за того, что Китай хотел бы бросить вызов «лидерству» США в мире.
Между тем сам Си Цзиньпин назвал укрепление отношений с Россией стратегическим выбором Китая.
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