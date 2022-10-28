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Задержанный в Италии по запросу США сын губернатора Усса заочно арестован в России
Сын красноярского губернатора Артем Усс заочно арестован в Москве по подозрению в отмывании денег
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Мещанский суд Москвы санкционировал заочный арест сына губернатора Красноярского края Артема Усса в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе суда. Ему грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей.
Источник ТАСС сообщила, что в отношении Артема Александровича Усса избрана мера пресечения в виде заочного ареста, ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в составе организованной группы в особо крупном размере).
Уточняется, что решение не обжаловано и пока не вступило в законную силу.
Как уточнили в правоохранительных органах, Усс объявлен в розыск.
19 октября в Минюсте США заявили, что двое граждан России арестованы в Германии и Италии по американскому запросу. Среди них оказался сын губернатора Красноярского края Артем Усс. Ему предъявлены обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. От экстрадиции из Италии в США Артем Усс отказался.
Кремль осудил практику арестов россиян за рубежом и заверил, что будет защищать их интересы.
Американским «Кричащим орлам» в случае захода на Украину предсказали уничтожение
Экс-сотрудник Белого дома Робертс спрогнозировал уничтожение элитной десантной дивизии США в случае захода на Украину
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Если американская 101-я дивизия воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» появится на украинской территории, российские Вооруженные силы «порвут ее в клочья», заявил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
В статье, которую Робертс опубликовал на своем сайте, говорится, что Вашингтон, столкнувшись с поражением ВСУ от Вооруженных сил России, может попытаться отправить на поле боя недавно размещенное в Румынии подразделение.
«Что произойдет, если они это сделают?» – задался вопросом автор публикации. Обычно воздушно-десантным войскам не хватает тяжелого вооружения пехоты, отметил Робертс.
Легковооруженная воздушно-десантная дивизия, возможно, будет разорвана в клочья тяжелым вооружением российской пехоты, пишет бывший сотрудник Белого дома.
Он предположил, что Белому дому придется поднимать ставки в ответ на уничтожение своих десантников.
«Как Вашингтон отреагирует на поражение и потерю такой престижной дивизии, как «Кричащие орлы»?» – передает РИА «Новости» размышления бывшего американского чиновника. Он выразил уверенность, что результатом станет эскалация ситуации со стороны США.
Напомним, телеканал CBS ранее сообщал, что США разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» для участия в военных учениях. Заместитель командира подразделения бригадный генерал Джон Любас заявил в интервью телеканалу, что бойцы «готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины».
Газета ВЗГЛЯД писала, насколько реальна угроза прямого участия США в конфликте и что станет поводом для эскалации.
NYT: Речь Путина на «Валдае» была обращена к консерваторам Запада
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Речь президента России Владимира Путина на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» была направлена на то, чтобы привлечь на свою сторону политических консерваторов за рубежом, пишет The New York Times.
Путин, выступая «в преддверии выборов в США», заявил, что он «не борется» с теми на Западе, кто придерживается традиционных ценностей, пишет NYT.
Уточним, что Путин в своей речи говорил следующее: «Основой мировой цивилизации являются традиционные общества с их традиционными ценностями, которые, в отличие от неолиберальных, в каждой стране неповторимы».
По словам российского лидера, Запад имеет право на «десятки гендеров и гей-парады», но он не должен пытаться внедрять их у других.
Путин, продолжает New York Times, заявил в четверг, что «борьба» России ведется с «западными элитами», а не с самим Западом. Речь президента России, предполагает автор статьи, была направлена в большей степени на привлечение на свою сторону политических консерваторов за рубежом.
Американское издание полагает, что российский президент намеревался «извлечь выгоду» из политических разногласий в Соединенных Штатах и между США и их союзниками, которые, как признает автор, только усилились с тех пор, как они начали оказывать военную помощь Украине.
В четверг президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии ежегодного, 19-го по счету, заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» с программной речью, четко обозначив новые геополитические приоритеты Москвы.
В частности, он заявил, что США и их союзникам придется признать как факт – «и чем раньше, тем лучше» – что мир не может быть однополярным, а Россия не будет полуколонией Запада.
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Эксперт: Путин предложил миру альтернативу монополии Запада
Политолог Федорова: Речь Путина вызовет позитивный отклик у незападных стран
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Призыв президента России к мировому сообществу приступить к решению глобальных проблем, в частности проблемы неравенства, безусловно, вызовет живой отклик у незападных стран. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя речь Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Едва ли не все в мире устали жить в условиях единоличного диктата одной страны. Именно на этот тезис из выступления Путина я бы обратила внимание в первую очередь. Президент дал точную оценку той роли, которую играет коллективный Запад в современном мире», – указалаполитолог Анна Федорова.
«Запад пытается навязать другим народам собственную – «единственно верную» – точку зрения на всё происходящее в мире, хотя сама его либеральная идеология вроде бы подразумевает уважение к множественности мнений. Это основа демократии. В реальности же, под разговоры о борьбе за свободу слова, предпринимаются абсолютно авторитарные по своей сути попытки диктовать всему миру то, как он должен быть устроен. Высказывание «тот, кто посеял ветер, пожнет бурю» – это предупреждение правящим кругам США: они стремятся спровоцировать разнообразные кризисы на международной арене, в частности на Украине», – полагает эксперт.
«С одной стороны, так называемый «золотой миллиард» претендует на все ресурсы, которые только есть у человечества, а с другой – пытается навязать всем собственные правила игры. Очень агрессивное поведение. Главный нарратив Запада – применение «культуры отмены» ко всему, что ему не нравится, к любым альтернативным точкам зрения», – отмечает Федорова.
«Но мы больше не готовы мириться с монополией Америки на международную политику. Путин констатирует, что мир устал от этого, что пора восстановить справедливость, и предлагает альтернативу: мы хотим жить так, как считаем нужным. И здесь очень важный момент в речи Путина: Россия хочет жить по собственным правилам, но при этом признает «цветущую сложность», которая присуща миру, она приветствует разнообразие стран и мнений, она готова совместно с элитами других государств развивать человечество совместно», – считает эксперт.
«Именно эта часть выступления зацепила меня больше всего и эмоционально, и содержательно. Речь Путина совершенно неагрессивная, она очень спокойная и жизнеутверждающая. Он специально подчеркивает, что Россия не считала и не считает себя врагом Запада. Президент обещает, что наша страна не станет действовать в стиле «симметричной отмены» западной культуры», – отмечает эксперт.
«Не берусь прогнозировать реакцию Запада на речь президента, но его призыв совместно с мировым сообществом приступить к решению глобальных проблем, в частности проблемы неравенства, безусловно, вызовет позитивный отклик у стран незападных. Они заинтересованы в этом точно так же, как и мы», – заключает эксперт.
«Россия не бросает вызов элитам Запада, Россия просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие, – заявил президент Путин в ходе пленарного заседания клуба «Валдай». – При этом мы сами не собираемся становиться новым каким-то гегемоном, Россия не предлагает заменить однополярность двуполярностью, трехполярностью и так далее».
По словам президента, диктатуре в мировых делах можно противопоставить только развитие стран и народов, «цветущую сложность культур и традиций, сообщает РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что большинство стран сейчас требует демократии в международных делах, не принимая диктат отдельных государств, но «цивилизованный» Запад такой подход не приветствует.
«Будущее мировое устройство формируется на наших глазах. И в этом мировом устройстве мы должны выслушать всех, принять во внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрений, идей и религиозных представлений, не навязывая никому единой истины, и только на этом основании, понимая свою ответственность за судьбу – судьбу народов, планеты, строить симфонию человеческой цивилизации», – сказал президент, говоря о том, как должно происходить формирование мироустройства на принципах многополярности.
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Британцы восхитились заявлением Путина о Западе
Читатели Daily Mail поддержали слова Путина о Западе
Читатели британской газеты Daily Mail поддержали заявление президента России Владимира Путина, прозвучавшее на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», о том, что Запад больше не в состоянии диктовать свою волю всему человечеству.
Так, один из комментаторов Daily Mail написал, что российский лидер абсолютно прав. По его словам, мир, свободный от западного деспотизма, был бы раем.
Автор другого комментария напомнил, что Запад, а именно США, навязывал миру свою демократию, бомбя его десятилетиями, начиная с войны во Вьетнаме. Только посмотрите, сколько стран они захватили и разрушили, прежде чем уйти и оставить их в беспорядке, призвал он.
Америку и Запад нужно поставить на место, считает третий комментатор, слова которого передает РИА «Новости».
Россия положит конец мировому господству США, выразил уверенность еще один пользователь.
По мнению одного из читателей, мощь США закончилась, но в Вашингтоне этого еще не осознали.
Западное господство подходит к концу, согласился с предыдущим другой комментатор. Он выразил надежду, что Америка сможет отказаться от своего господства, «не делая ничего глупого».
В четверг президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии ежегодного, 19-го по счету, заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» с программной речью, четко обозначив новые геополитические приоритеты Москвы. В частности, российский лидер заявил, что Запад уже не в состоянии диктовать свою волю человечеству, но все еще пытается это делать. При этом Путин отметил, что большинство народов больше не хотят этого терпеть.
Байден счел опасными слова Путина о ядерном оружии
Байден: Упоминание Путиным ядерного оружия идет вразрез с обещанием не применять его
Владимир Путин придерживается опасного подхода к вопросам, касающимся возможности применения ядерного оружия, заявил президент США Джо Байден.
Ведущий телеканала NewsNation, попросил прокомментировать слова президента Владимира Путина о том, что Россия никогда прямо не заявляла о необходимости применить ядерное оружие, отвечая только на заявления таких политиков, как Лиз Трасс, передает ТАСС.
«Если у него нет таких намерений, то зачем продолжать говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия? <...> Он очень опасен в своем подходе к этому [вопросу]», – ответил Байден.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что опасность применения ядерного оружия есть всегда, пока оно существует. Он также подчеркнул, что Россия инициативно никогда ничего не говорила о том, что может применить ядерное оружие.
В ОИС поблагодарили Москву за отпор западным странам
Постпред России в ОИС выразил благодарность Москве от всего арабского мира
Представители Арабо-мусульманского мира выражают признательность Москве за твердую позицию и отпор военным вмешательствам западных стран, сообщил постоянный представитель России в Организации исламского содружества (ОИС) Рамазан Абдулатипов.
Он отметил, что в ходе встреч с политиками арабо-мусульманского мира и простым народом, зачастую слышал в разговорах позицию большинства руководителей мусульманских стран и обычных граждан, которые говорят России спасибо за ее принципиальную позицию, передает РИА «Новости».
По словам постпреда, в арабском мире к россиянам остается подчеркнуто уважительное отношение. Он отметил, что жители Ливии, Сирии, Ирака и многие другие прямо указывают, что уважают Россию и ее президента Путина за проявленную твердость и решимость во всем мире.
Резюмируя, Абдулатипов добавил, что во время визита генсека ОИС Хусейна Ибрагима Таха в Россию стороны проговорили общие подходы к отношении множества вопросов мировой политики, а также обсудили новые возможности взимовыгодного сотрудничества.
В четверг президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии ежегодного, 19-го по счету заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» с программной речью, четко обозначив новые геополитические приоритеты Москвы.
Телеведущий в США раскрыл суть американо-украинских отношений
Американский тележурналист рассказал, для каких целей Украина необходима США
Украина нужна американским демократам только для одной цели – удовлетворения внутриполитических амбиций, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
По его словам, настоящая поддержка Киева взялась явно не из демократии, так как «Украина является далеко не демократической страной, передает РИА «Новости».
Также Карлсон привел в пример письмо, в котором либералы призывали действующего президента США Джо Байдена к диалогу с Москвой. Телеведущий заметил, что письмо было разумным, однако напомнил, как это послание разозлило спонсоров демократов среди военных подрядчиков. Поняв, что диалог США невыгоден, так называемые прогрессисты сразу же отозвали письмо, а затем возложили всю ответственность на свой аппарат и назвали случившееся ошибкой, заключил он.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в американской политике произошел исключительный случай – десятки парламентариев, членов Конгресса США обратились с письмом к Байдену. Еще более исключительным оказался финал этой истории: конгрессмены отозвали это письмо обратно.
По мнению эксперта, отзыв письма вряд ли означает, что демократы преодолели раскол – скорее наоборот, они попытаются замести сор назад под половик.
Ошибка американского сенатора сделала ее сторонницей России
Сенатор США Векстон во время дебатов оговорилась и призвала поддерживать Россию
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Конгрессвумен США Дженнифер Векстон во время речи в поддержку Украины на дебатах оговорилась, полностью изменив смысл высказывания.
«Мы должны выступить против Путина. Мы должны поддержать наших российских... украинских союзников. Это то, что касается всех нас. Российские неспровоцированные... не...», – заявила сенатор, при этом она продолжила повторять частицу «не» на протяжении почти десяти секунд.
Многие пользователи Twitter (заблокирован в России) уже успели прокомментировать ее оговорку, передает РИА «Новости».
«Еще один демократ с шокирующе нестабильными проблемами в речи и мышлении», – написала Marina Medvin.
«Дженнифер запуталась и не может понять, какие слова использовать: Россия или Украина, левое или правое, иранский или украинский, и все за 30 секунд речи», – отметил LoudounCountyMoms.
«Дженнифер Векстон как будто бы испытала несколько инсультов сразу во время дебатов, замирая на словах и смотря на потолок для восстановления работоспособности», – написал NOVA Campaigns.
Демократ Дженнифер Векстон приняла участие в дебатах с кандидатом от партии республиканцев Хунгом Као на фоне предстоящих выборов в конгресс.
Ранее президент США Джо Байден передразнил журналистов во время пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома после встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.
Zoom перекрыл доступ к платным аккаунтам российских вузов
Программа видеоконференций Zoom перекрыла возможность оплатить лицензию для ведения платных аккаунтов
Американское приложение видеотелефонии Zoom ограничило работу в России, отключив функцию оплаты коммерческих лицензий, а нескольким российским вузам ограничил доступ к платным аккаунтам, сообщают источники среди российских разработчиков сервисов видеоконференцсвязи и источник в отечественном интеграторе.
Уточняется, что Zoom обнулил лицензию одного крупного вуза, которая была оплачена до ноября. Судя по данным портала госзакупок, из крупных образовательных организаций контракт на использование Zoom до конца ноября был заключен только у Российского государственного университета правосудия для его филиала в Казани, передает издание «Ведомости».
Тем временем ограничение использования видеосервиса обнаружили в Российском государственном социальном университете и Оренбургском государственном медицинском университете, которые могли проводить с помощью программы научно-практические конференции и круглые столы.
Ранее мировой суд Москвы оштрафовал сервис видеосвязи Zoom на 1 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей в России.
Политолог: Центр мира смещается с Запада на Восток
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Влияние Запада в мире снижается, а Востока наоборот возрастает, и в этом виноват сам Запад. Таков один из главных посылов речи Владимира Путина перед иностранными аналитиками. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя выступление президента России на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Важным в выступлении Путина был тезис о том, что Запад нам не враг. Впрочем, западные собеседники сами не реагируют на призывы Москвы к диалогу. В зале, где выступал президент, по разным причинам в этом году не было многих привычных участников из Америки и западной Европы. Но зал отнюдь не пустовал. Это очень символично: места партнеров России не пустуют, их занимают гости с Востока Евразии. Это показывает: центр мира смещается с Запада на Восток, потому что первый находится в глубочайшем системном кризисе, а второй развивается», – сказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
По мнению Путина, миру больше не нужна «вертикальная гегемония» с одним центром, и «Валдай» наглядно показал правоту этих слов – на заседание собрались участники из 41-й страны, отметил эксперт.
«Мысль о необходимости соблюдения баланса интересов между всеми государствами без исключения также прошла красной линией через всевыступление Путина», – указал Мартынов.
Российская сторона не считает себя врагом западных стран, заявил президент Путин, выступая в дискуссионном клубе «Валдай». «В нынешних условиях жесткого конфликта скажу прямо некоторые вещи. Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада. Американофобия, англофобия, франкофобия, германофобия – это такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизм. Впрочем, как и любые проявления ксенофобии», – подчеркнул глава государства.
«Мы пытались выстроить отношения и с ведущими странами Запада, и с НАТО: «Давайте жить дружно, давайте вести диалог, укреплять доверие, а значит – и мир». Мы были абсолютно искренними, хочу это подчеркнуть. Отчетливо понимали всю сложность подобного сближения. Но шли на это», – заявил президент. Россия в ответ на это получила по всем направлениям отрицательный ответ и постоянно растущее давление, создание очагов напряженности у границ.
Путин призвал граждан западных стран бороться за рост зарплат
Президент России Владимир Путин призвал жителей западных стран бороться за повышение зарплат и не верить, что Россия является их врагом.
«Что касается нашего послания рядовым гражданам западных стран – и США, и Европы – хочу сказать самое главное: боритесь за повышение заработной платы. Это первое. Второе – не верьте тому, что Россия является вашим врагом или даже противником. Россия – ваш друг», – сказал президент на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.
Также глава страны добавил, что Россия никогда не имела никаких злобных намерений в отношении США и Европы, страна готова развивать отношения.
Блинкен оценил возможность встречи Байдена и Путина на G20
Блинкен: США не считают, что контакты с Россией будут содержательными
Нет предпосылок для дипломатии с Россией, США не считают, что контакты с РФ были бы содержательными, встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина на саммите G20 не планируется, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Блинкен отметил, что США не считают, что есть место для содержательной дипломатии, поэтому Байден не планирует встречаться с российским президентом на саммите G20, передает РИА «Новости».
Он отметил, что если Россия хочет переговоров и серьезна об этом, она должна разговаривать с правительством Украины.
Ранее стало известно, что представители Белого дома принимают меры, чтобы не допустить встречи президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати (G20) в Индонезии.
Между тем, президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» поблагодарил президента Индонезии Джоко Видодо за приглашение приехать на саммит G20. Он отметил, что может быть поедет, но пока раздумывает, но Россия обязательно будет представлена на высоком уровне.
Эксперт оценила основной посыл Путина Западу
Политолог Линдигрин: России близки традиционные ценности Запада, но мириться с диктатом США мы не станем
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Россия всегда хотела взаимовыгодных отношений с США и Европой, однако Запад сам от нас отвернулся. Об этом сказала в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин, комментируя выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Путин отметил важный момент: Россия не считает себя врагом Запада. Традиционные и истинные ценности Запада всегда были близки нам. Но смириться с диктатом США мы не сможем никогда. И чем раньше это поймут за океаном, тем лучше будет для всех», – отметила исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин.
Она напомнила, что Россия всегда была готова к построению взаимовыгодных отношений с Америкой, даже несмотря на то, что Запад финансировал террористическое гнездо на Северном Кавказе. «В ответ мы получили растущее давление, в том числе со стороны НАТО», – указала собеседница.
«Запад пытается превратить нашу страну в инструмент для достижения собственных целей. Это уже очевидно. Санкции вводятся исключительно против тех, кто им не подчиняется. Но подчинить Россию никогда не получится. Мы всегда отстаивали и будем отстаивать свое право на независимое существование и развитие», – подчеркнула Линдигрин.
Накануне президент России Владимир Путин выступил с речью на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». В частности, он заявил, что российская сторона не считает себя врагом западных стран.
«В нынешних условиях жесткого конфликта скажу прямо некоторые вещи. Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада. Американофобия, англофобия, франкофобия, германофобия – это такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизм. Впрочем, как и любые проявления ксенофобии», – подчеркнул глава государства.
«Мы пытались выстроить отношения и с ведущими странами Запада, и с НАТО: «Давайте жить дружно, давайте вести диалог, укреплять доверие, а значит – и мир». Мы были абсолютно искренними, хочу это подчеркнуть. Отчетливо понимали всю сложность подобного сближения. Но шли на это», – заявил президент.
Более того, Владимир Путин указал на то, что Москва и сейчас готова поставлять западным странам газ и нефть, поддерживая торговое сотрудничество. Однако, по словам президента, Запад сам отказывается.
Он также добавил, что Россия не бросает вызов элитам Запада и не собирается становиться гегемоном. Путин подчеркнул, что Россию не получилось и не получится никогда уничтожить и «смахнуть» с геополитической карты.
Глава государства также обратил внимание на тот факт, что абсолютное большинство стран не принимают диктат других. Однако, добавил Путин, «цивилизованный» Запад такой подход не приветствует.
Газета ВЗГЛЯД ранее собрала оценку российских политиков и блогеров по итогам выступления главы государства. По мнению экспертов, президент России – единственный из незападных лидеров, кто смог изложить целостную картину будущего развития мира.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года.
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В Белом доме заявили об открытых коммуникациях с Россией
В Белом доме заявили, что США имеют коммуникации с Россией на различных уровнях
США имеют каналы коммуникаций с Россией на различных уровнях и будут сохранять их открытыми в дальнейшем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
По его словам, каналы коммуникаций между Москвой и Вашингтоном сохраняются на «различных уровнях», в том числе, через посольство США в России, они остаются открытыми и в дальнейшем, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия никогда не имела никаких злобных намерений в отношении США и Европы, страна готова развивать отношения.
В России перехватили контрабанду российских шлемов и противогазов на Запад
На российской таможне предотвратили отправку российских шлемов и противогазов на Запад контрабандой
Федеральная таможенная служба перехватила контрабанду российской военной продукции, а именно шлемов, противогазов и другого имущества, в США, Канаду и Францию.
По информации ведомства, сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен перекрыли поток контрабанды военной продукции за границу. Так, таможенники изъяли 12 посылок с комплектующими военного назначения, отправленных россиянином в США, Канаду и Францию. В коробках перемещались более 20 шлем-масок, противогазовых лицевых масок, фильтрующе-поглощающих коробок и элементов к военным противогазам, передает РИА «Новости».
Уточняется, что в результате обыска дома отправителя было обнаружено 500 единиц военной продукции – дозиметры, маскировочные комплекты, плащ-палатки, наушники ГСШ-01, оптические пеленгаторы, запчасти от прибора ночного видения, пластины для бронежилетов, военные демисезонные и летние костюмы и другая военная продукция.