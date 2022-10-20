В МИД заявили о безосновательности возможной экстрадиции из Италии сына губернатора Усса

Представитель МИД в Красноярском крае Захаров не видел оснований для экстрадиции из Италии сына губернатора Усса

Задержание сына губернатора Красноярского края Александра Усса и еще четырех граждан России имеет политизированный окрас и является безосновательным, заявил представитель МИД в Красноярском крае Артем Захаров.

Он рассказал, что МИД получил информацию о задержании в Италии и ФРГ пяти граждан России, среди которых есть Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса. Захаров назвал произошедшее политизированной акцией, он уточнил, что МИД и генконсульство проинформированы о произошедшем и принимают все необходимые меры, сообщается в видеокомментарии, размещенном на ресурсах правительства Красноярского края, передает ТАСС.

«Рассчитываем, что итальянская сторона внемлет голосу разума и внимательно отнесется к этой ситуации, учтет свое собственное законодательство и вопрос будет решен», – подчеркнул Захаров.

Как сообщило посольство России в Риме, Усс не жалуется на условия содержания.

«17 октября с. г. в аэропорту Мальпенса города Милана по запросу американской стороны был задержан гражданин Российской Федерации А. А. Усс. В течение 45 дней США обязаны предоставить итальянскому правосудию материалы дела, которые должны быть рассмотрены в течение 6 месяцев. Жалоб на условия содержания у задержанного россиянина нет», – говорится в сообщении дипмиссии.

Отмечается, что генеральное консульство Российской Федерации в Милане провело с задержанным две встречи.

Между тем министр юстиции Италии Марта Картабия заявила, что ситуация с арестом в Италии сына губернатора Красноярского края не поступала к ней на рассмотрение, сообщает РИА «Новости».

Она пояснила, что запросы на экстрадицию проходят через подпись министра, когда есть запрос от судебных органов, но вне рамок Европейского союза существует процесс получения разрешения через политические органы. Здесь я не в курсе, я не могу вам ответить.

Ранее в Минюсте США заявили, что двое граждан России арестованы в Германии и Италии, им предъявили обвинения в уходе от санкций, сейчас решается вопрос об их экстрадиции в США.

До этого замглавы Минюста США Лиза Монако заявила, что на изъятой американскими властями яхте одного из российских бизнесменов предположительно нашли яйцо Фаберже.