Минюст США утверждает, что в Италии арестован сын красноярского губернатора Усса

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19 октября, среда | Последнее обновление — 21:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Власти Украины призвали население готовиться к отключению света по всей стране
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Сегодня наша страна снова сражается. А у тех, кто формирует общественное мнение, появились гораздо большие возможности, чем когда-либо в прошлом. Но ведь и мы, народ России, уже не настолько информационно-девственны, как во времена перестройки.
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Когда люди полностью поглощены сегодняшней борьбой и сегодняшними тревогами, Церковь работает на долгую перспективу. Она собирает людей, склеивает разбитое, сшивает разорванное и делает это очень упорно, медленно и терпеливо.
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Политическое управление, государственное администрирование в ЕС полностью герметичный, закрытый от влияния снизу процесс, снабженный пятью уровнями защиты «от дурака».
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На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Минюст США утверждает, что в Италии арестован сын красноярского губернатора Усса
В Германии и Италии арестовали россиян, которых в США обвинили в уходе от санкций
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Двое граждан России арестованы в Германии и Италии, им предъявили обвинения в уходе от санкций, сейчас решается вопрос об их экстрадиции в США, сообщили в Минюсте США.
Отмечается, что один из обвиняемых якобы сын губернатора Красноярского края Артем Усс, арестован в Италии. Еще один из обвиняемых – Юрий Орехов – взят под стражу в Германии, передает РИА «Новости».
Всего США предъявили пяти гражданам России, двум нефтетрейдерам обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.
Обвинения также предъявлены Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову. По делу проходят Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото, которые являются посредниками в сделках с венесуэльской компанией PDVSA.
Ранее замглавы Минюста США Лиза Монако заявила, что на изъятой американскими властями яхте одного из российских бизнесменов предположительно нашли яйцо Фаберже.
WSJ: Власти Германии пытаются обосновать вину России во взрывах на «Северных потоках»
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Немецкие следователи установили, что взрывы на ключевых для экспорта газа из России в Европу подводных трубопроводах «Северные потоки» якобы являлись диверсией, и теперь пытаются собрать свидетельства в пользу вины России в этой диверсии.
По данным официальных лиц, знакомых с расследованием, немецкие следователи установили, что ЧП на «Северных потоках» является диверсией. При этом, они не смогли однозначно выявить причастность к предполагаемой диверсии какой-либо стороны или лица. Некоторые официальные лица Германии говорят, что теперь немецкое следствие работает в рамках допущения, что за взрывами стоит Россия, передает The Wall Street Journal.
Согласно данным немецких официальных лиц, маловероятно, что подозреваемый саботаж был совершен военной подводной лодкой, так как «Северные потоки» находятся на относительно небольшой глубине воды и им уделяется пристальное наблюдение военно-морскими силами НАТО в этом районе. Так, одна из теорий следователей заключается в том, что взрывные устройства были спущены с корабля, а затем взорваны дистанционно.
Уточняется, что в Швеции расследование ведет служба контрразведки страны. В Дании и Германии к расследованию привлечены полиция и военно-морские силы этих стран. По административным причинам, регулирующим межведомственный обмен разведданными, Швеция не проводит совместное расследование со своими двумя соседями, но официальные лица говорят, что три страны тесно сотрудничают друг с другом, а также с партнерами по НАТО.
Ранее сопредседатель правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что Германия окажется проигравшей стороной в экономической войне, если не будет запущен «Северный поток – 2» и не пройдут мирные переговоры по Украине.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что одна ветка «Северного потока – 2» находится в рабочем состоянии, но вряд ли она будет запущена.
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Блинкен призвал не оставлять мир без руководства США
Госсекретарь США Блинкен призвал не оставлять мир без руководства Соединенных Штатов
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Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Стэнфордском университете заявил, что миру нельзя позволить остаться без руководства Соединенных Штатов.
Во время выступления в Стэнфордском университете Блинкен заявил, что, с точки зрения Соединенных Штатов, сейчас идет соревнование за форму того, что будет после следующего за новой холодной войной периода, чьи ценности найдут отражение в будущем, передает РИА «Новости».
При этом он выразил мнение, что мир сам себя не организует. По его словам, если США не смогут стать новым лидером, то место лидера займет кто-то другой, возможно, Китай, чьи ценности не полностью совпадают с интересами и ценностями Соединенных Штатов. Еще один вариант, по мнению Блинкена, заключается в том, что лидера не будет, и тогда получится вакуум, который, по словам главы Госдепа США, могут заполнить плохие вещи.
Напомним, в конце сентября президент России Владимир Путин объявил о начале слома гегемонии Запада. Позже конец гегемонии США предрекли также в Китае.
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Эксперт указал на вероятность появления «антизападного треугольника» Россия-Иран-Китай
Глава Совета по внешней и оборонной политике Лукьянов не исключил появления «антизападного треугольника» Россия-Иран-КНР
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Глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов не исключил вероятность появления «антизападного треугольника» в составе России, Ирана, Китая.
Как отметил глава Совета по внешней и оборонной политике в своем Telegram-канале «Россия в глобальной политике», некоторые отечественные стратеги давно грезили об антизападных конфигурациях в составе России, Ирана, Китая, а на Западе о таком развитии событий говорили как об опасности, однако до недавнего времени это представлялось фантазиями разной степени смелости.
По словам Лукьянова, отношения России и Ирана никогда не складывались гладко, вообразить такого рода сотрудничество в реальности было очень трудно, так как Россия, несмотря на критику западной политики, не рисковала выходить за санкционные рамки, что раздражало Иран.
Ситуация изменилась, когда произошел резкий и, вероятно, необратимый разрыв между Россией и Западом, структурный сдвиг, который повлек за собой изменения и в практических отношениях, считает глава Совета по внешней и оборонной политике.
При этом Лукьянов задался вопросом, когда же подтянется третий угол воображаемого прежде треугольника. Как отметил эксперт, степень международной поляризации растет столь стремительно, что он не стал бы исключать такое развитие событий.
Напомним, в конце сентября Россия, Иран и Китай решили провести совместные учения ВМС. В том же месяце президент РФ Владимир Путин объявил о начале слома гегемонии Запада. В середине сентября Путин выступил за скорейшее вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), куда уже входят Россия, Индия, Китай, Пакистан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия.
США и Украина пригрозили Ирану за якобы поставки боевых дронов России
Госдеп США совместно с киевскими властями пригрозил Ирану за якобы поставки беспилотников России
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В Белом доме заявили, что Иран, якобы поставляя России боевые беспилотники, нарушает резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН.
Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об имеющихся у США «всесторонних доказательствах» применения Россией иранского оружия против военных и гражданских целей на Украине. В этой связи США продолжат внедрять новые санкции против российско-иранской торговли вооружениями, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Также Белом доме подчеркнули, что технологии, используемые при производстве иранских беспилотников, могут попасть под санкции США, предупредили в американском внешнеполитическом ведомстве. «Углубление альянса между Россией и Ираном – это то, что во всем мире, и особенно в регионе, должно восприниматься как серьезна угроза», – отметил представитель Госдепа.
Киев также присоединился к обвинениям США по отношению к Ирану. МИД Украины потребовал от Тегерана в немедленном порядке прекратить поставки оружия России. В ведомстве даже заявили, что в противном случае Тегеран понесет «самую суровую» ответственность «по преступлениям России против Украины», в том числе в рамках международных судебных процессов, пишет агентство «Анадолу».
«РФ продолжает совершать террористические акты против гражданского населения и критической инфраструктуры Украины, используя боевые беспилотники иранского производства. Предоставление оружия для ведения захватнической войны на Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов России против Украины», – говорится в заявлении украинского дипведомства.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. В Кремле сообщения о якобы поставках России иранских вооружений также называли вбросами.
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В Сенате США допустили возможность конфликта с Россией в Арктике
Американский сенатор Кинг назвал Арктику потенциальным центром конфликта с Россией
Глобальное потепление открывает новые маршруты в Арктике и превращает регион в потенциальный центр конфликта, в том числе с Россией, заявил американский сенатор Ангус Кинг в интервью CNN.
Сенатор задался вопросом, могут ли США открыть для себя Арктику и избежать при этом конфликта. В качестве примера он привел Средиземное море, где более тысячи лет шли войны, чтобы определить отношения между странами, передает РИА «Новости».
Кинг отметил, что изменение климата привело к «ажиотажу» вокруг Арктики из-за интереса мировых держав к неразведанным запасам энергоносителей и минералов, а также морским транспортным путям.
Сенатор предположил, что в Арктике возможен конфликт между Россией и США. Он указал на критическую важность региона для внешней политики Америки и ее национальной безопасности.
Напомним в сентябре в Пентагоне усомнились в стабильности и безопасности в Арктике.
Россия обвинила Украину и США в нарушении Будапештского меморандума
Замглавы департамента МИД России Воронцов обвинил Украину и США в нарушении Будапештского меморандума
Вашингтон и Киев своими действиями нарушили Будапештский меморандум, заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов на заседании Первого комитета ГА ООН.
Как подчеркнул российский дипломат, договоренности 1994 года были подорваны дестабилизирующим курсом Вашингтона и его союзников на безудержное продвижение НАТО и военное освоение постсоветского пространства в ущерб фундаментальным интересам безопасности России, что в корне противоречит содержанию Будапештского пакета документов, где по сути выражается приверженность принципу равной и неделимой безопасности, передает ТАСС.
Замдиректора департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями подчеркнул, что Киев на протяжении многих лет не соблюдал Будапештский меморандум, в частности, те обязательства, которые предполагали противодействие росту агрессивного национализма и шовинизма. Более того, в Киеве открыто поощряли национализм, причем в его радикальных формах, подчеркнул российский дипломат.
Воронцов указал, что Россия неизменно и в полном объеме выполняет свои обязательства в отношении Украины по меморандуму не применять ядерное оружие и не угрожать его применением против неядерных государств.
В августе Москва назвала несостоятельными обвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума, так как правовой фундамент этой политической декларации был подорван задолго до 2014 года.
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В Германии решили продлить эксплуатацию всех действующих АЭС
Канцлер ФРГ Шольц распорядился подготовить продление эксплуатации всех трех действующих в стране АЭС
Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил подготовить правовую основу для продления работы не двух, а всех трех действующих в стране АЭС до 15 апреля 2023 года, говорится в документе, который распространила пресс-служба кабмина Германии.
В сообщении говорится, что создается правовая основа для продления эксплуатации АЭС «Изар-2», «Неккарвестхайм-2», а также «Эмсланд» до 15.04.2023, передает ТАСС.
«Прошу в рамках распределения обязанностей в ближайшее время представить правительству соответствующие регулировки, по которым предстоит проголосовать законодателям», – отмечается в распоряжении.
Ранее глава Минэкономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек собирался продлить работу лишь двух АЭС.
На данный момент в Германии работают три атомных электростанции. Их планировалось отключить к 1 января 2023 года. Позже немецкие власти решили оставить две атомные электростанции в резерве до апреля 2023 года вопреки первоначальным планам.
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В СДПГ призвали пересмотреть политику Германии в отношении России
Сопредседатель СДПГ Клингбайль выступил за коренной пересмотр политики Германии в отношении России
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Сопредседатель входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль выступил за коренной пересмотр политики ФРГ в отношении России, заявив, что речь идет об организации безопасности не вместе с РФ, а от России.
Как заявил Клингбайль, СДПГ в последние десятилетия якобы допустила несколько просчетов в политике в отношении России, так как в поисках чего-то общего с Россией якобы упускала из виду противоречия с Москвой, что, по его мнению, было ошибкой, передает ТАСС.
Он отметил, что после завершения холодной войны Социал-демократическая партия Германии считала, что отношения с Россией будут только улучшаться, что создало «слепые зоны» в отношениях с РФ и привело к ошибкам в отношениях с Москвой.
В то же время Клингбайль выступил за коренное изменение отношения к России. По его мнению, заявление о том, что безопасность и стабильность в Европе могут существовать только вместе с Россией, а не от нее, больше не имеет силы. Как считает сопредседатель СДПГ, сегодня речь идет об организации безопасности от России, которая якобы вышла из системы общей безопасности и общей системы ценностей. «Наша безопасность должна работать без России», – заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии.
В начале октября экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России и назвала события на Украине глубоким поворотным моментом.
Минторг США отозвал экспортные привилегии у «Уральских авиалиний»
Reuters: Министерство торговли США отозвало экспортные привилегии у авиакомпании «Уральские авиалинии»
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Министерство торговли Соединенных Штатов временно отозвало экспортные привилегии у российской авиакомпании «Уральские авиалинии», сообщило Reuters.
Как сообщается, Министерство торговли Соединенных Штатов обосновало принятое решение якобы имевшим место нарушением компанией экспортных ограничений против России. Как утверждается, ограничительные меры против компании введены на шесть месяцев и могут быть продлены. Решение Минторга США лишило «Уральские авиалинии» прав участвовать в сделках, подпадающих под действие американских правил экспортного регулирования, включая экспорт и реэкспорт из США, реэкспорт американской продукции из третьих стран, передает ТАСС.
Напомним, 24 июня Министерство торговли США отозвало экспортные привилегии у авиакомпаний России Nordwind Airlines, «Победа» и S7 Airlines. США также отозвали экспортные привилегии у «Авиастар-ТУ», «Азур эйр», «Аэрофлот», «Россия», «Ютэйр».
С 24 февраля Бюро промышленности и безопасности Минторга США усилило контроль в отношении товаров для авиации, направляемых в Россию, в результате любой самолет, выпущенный в США или в другом государстве с использованием более чем 25% компонентов американского производства, подлежит лицензированию, если предназначен для России.
В Германии оштрафовали Telegram на 5,1 млн евро
Минюст ФРГ выписал два штрафа Telegram на сумму в 5,1 млн евро за нарушение законодательства страны
Федеральное ведомство юстиции Германии оштрафовало мессенджер Telegram на 5,1 млн евро за нарушение требований закона NetzDG (Закон о защите прав в Сети), сообщили в ведомстве.
В сообщении говорится, что Федеральное ведомство юстиции (BfJ) выписало два штрафных уведомления в отношении компании Telegram FZ-LLC за нарушение требований Закона о защите сетей (NetzDG) в 2021 и 2022 годах. В общей сложности BfJ наложило штрафы на сумму в 5,125 млн евро, передает РИА «Новости».
Штрафные уведомления были вручены Telegram 10 октября 2022 года.
Отмечается, что Telegram обвиняют в нарушении обязательства поддерживать каналы для отчетности, соответствующие законодательству, а также обязательства назначить уполномоченного представителя для передачи ему процессуальных документов.
В ведомстве пояснили, что Закон о защите сетей обязывает провайдеров соцсетей предоставлять каналы отчетности на своих платформах, чтобы пользователи могли сообщать им о сообщениях с криминальным содержанием – для проведения экспертизы в соответствии с положениями NetzDG. Кроме того, провайдеры обязаны указывать уполномоченное лицо или учреждение с адресом для вызова в суд в Германии, чтобы немецкие суды и органы власти могли вручать им юридически обязательные документы в ФРГ.
Начиная с апреля 2021 года, Минюст несколько раз пытался вручить судебные письма в штаб-квартире Telegram в Дубае. Несмотря на содействие компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов в виде международной правовой помощи, это не увенчалось успехом, пояснило ведомство.
Там добавили, что уведомления о штрафах пока не являются юридически обязательными. Telegram может обратиться в Минюст, и если он не удовлетворит апелляцию, то ведомство направит соответствующие материалы через прокуратуру в компетентный окружной суд в Бонне для принятия судебного решения.
Ранее суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить бот, раскрывающий личные данные российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.
Стало известно о стремлении Белого дома избежать личной встречи Байдена и Путина
Politico: В Белом доме заявили о стремлении избежать личной встречи Байдена и Путина
Представители Белого дома принимают меры, чтобы не допустить встречи президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати (G20) в Индонезии, сообщает Politico со ссылкой на источник.
Ранее Байден заявил, что пока не планирует встречу с Путиным, но это зависит от ситуации. В Белом доме заявили, что встреча глав стран не планируется и не прорабатывается, передает ТАСС.
Также источник издания подчеркнул, что никакой встречи не планируется и, вероятно, изменений в этих планах не произойдет. При этом чиновники Белого дома не хотят, чтобы лидеры пересеклись даже в коридорах и на групповом фото.
Но при этом нельзя исключать возможность присутствия Путина и Байдена на общем пленарном заседании в рамках G20.
Сам Путин говорил, что Россия поучаствует в саммите G20 в ноябре, но отмечал, что пока не знает, будет ли участвовать в нем лично.
Белый дом: США нацелены на диалог по обмену заключенными с Россией
В Белом доме заявили о нацеленности США на диалог по обмену заключенными с Россией
Вашингтон нацелен на то, чтобы переговоры с Россией об обмене заключенными завершились успешно, заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По словам официального представителя президента Джо Байдена, возвращение Бриттни Грайнера и Пола Уилана является приоритетом для администрации, передает ТАСС.
«Мы будем продолжать вести переговоры [с Россией] по нашим каналам [о перспективах обмена заключенными], пока это не превратится из приоритета в реальность», – подчеркнула Жан-Пьер.
Напомним, Россия и США обсуждают возможность очередного обмена заключенных. Вашингтон в результате обмена хочет получить двух своих граждан – Бритни Грайнер, получившую девять лет колонии за провоз наркотиков через Россию, а также Пола Уилана, приговоренного еще в 2020 году к 16 годам за шпионаж.
Маск решил добавить к Starlink опцию пожертвований
Американский бизнесмен Илон Маск решил добавить к Starlink опцию пожертвований
К системе спутниковой связи Starlink будет добавлена опция пожертвования, сообщил американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.
Об этом Маск сообщил на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) в ответ на комментарий одного из пользователей, который заявил о желании выделить средства, чтобы пожертвовать Starlink школам и больницам Уганды, передает РИА «Новости».
Starlink – это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тыс. спутников Starlink. Отметим, что Украине передано порядка 20 тыс. терминалов Starlink.
Ранее глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что Маск официально сохранил статус спонсора террористического украинского режима, причем себе в убыток.
В Германии заявили об отсутствии данных возможного применения ядерного оружия на Украине
Министр обороны ФРГ Ламбрехт: Данных о возможном применении ядерного оружия на Украине у НАТО нет
У НАТО нет данных о том, что Россия может применить ядерное оружие на Украине, заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, выступая на Берлинском форуме внешней политики.
Она подчеркнула, что необходимо давать ясно понять по всем существующим каналам, применение атомного оружия было бы абсолютной красной линией, тем самым Россия оказалась бы за пределами всего цивилизованного мира, сообщает ТАСС.
«Мы, к примеру, очень активно наблюдаем за передвижениями. Чтобы применить ядерное оружие, как правило, нужна другая инфраструктура», - сообщила министр, отвечая на вопрос, что предпринимает Запад для предотвращения ядерной катастрофы.
Она подчеркнула, что у НАТО нет сведений о возможности применения Россией ядерного оружия.
«Мы обмениваемся в НАТО информацией, это очень важно. И, естественно, обдумывается, какие последствия возможны [при таком сценарии]», – добавила глава Минобороны ФРГ.
Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пригрозил уничтожить армию России, не применяя ядерное оружие. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что глава дипломатии Европейского союза «болеет». В ЕС открестились от угроз Борреля в адрес России.
Байден запланировал объявить об ограничении экспорта нефти
Reuters: Президент США Джо Байден собирается объявить об ограничении экспорта нефти
Президент США Джо Байдена может ввести ограничения на экспорт нефти для снижения стоимости бензина в стране, сообщает Reuters.
Как сообщили источники Reuters, Джо Байден может объявить об ограничении экспорта нефти в ходе своего выступления в среду, которое будет посвящено энергетической политике.
По словам собеседника агентства, у администрации Байдена осталось немного времени перед промежуточными выборами для попытки снижения цен на топливо, стоимость бензина по четыре доллара за галлон Белому дому не понравилась, пишет «Коммерсант».
Другой источник подчеркнул, что американские власти контактируют с нефтяными компаниями по вопросу продажи дополнительных объемов ресурса в 2023 финансовом году.
Также в Белом доме сообщили, что Минэнерго США выставит на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов страны на поддержку энергетического рынка. Источники агентства Associated Press отметили, что в ходе своего обращения Джо Байден объявит о планах американского правительства пополнить стратегический резерв после решения ОПЕК+ сократить суточную добычу нефти. Предполагается, что Байден заявит, что правительство США пополнит стратегический резерв, когда цены на нефть будут ниже 67–72 за баррель.
Ранее президент США Джо Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин. Байден сказал, что ему удалось снизить цену на бензин более чем на 1,6 доллара за галлон, но она постепенно повышается, также он заявил, что будут расти цены на рецептурные препараты, на здравоохранение и энергетику.
Напомним, в ОПЕК+ приняли решение о самом резком сокращении добычи нефти с начала пандемии коронавируса – на 2 млн баррелей в день. СМИ на Западе полагают, что такое решение свидетельствует о провале внешней политики США.
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