Военный эксперт рассказал о сложностях штурма Курахово

Военный эксперт Леонков: Взятие Курахово существенно обезопасит Донецк от обстрелов ВСУ

Tекст: Евгений Поздняков

«В районе Курахово нашим военным придется преодолевать пересеченную местность. Здесь много холмов и оврагов, из-за чего развивать наступление становится возможным только вдоль дорог. Таким образом, освобождение практически каждого близлежащего населенного пункта будет оборачиваться штурмом, а это небыстрый и сложный процесс», – сказал военный эксперт Алексей Леонков

«В настоящий момент наши действия на данном направлении сосредоточены вокруг одной цели – улучшить занимаемые позиции на линии боевого соприкосновения. В будущем это облегчит дальнейшее продвижение, например, в сторону Часова Яра», – отмечает он.

«Взятие многоэтажек вблизи Курахово упростит процесс взятия самого города. Дело в том, что высотные здания исполняют роль пунктов наблюдения, откуда можно следить за перемещением противника. Отсюда же можно вести огонь по передислоцирующимся группам противника. А вот ВСУ теперь такой возможности лишены», – уточняет Леонков.

«Также стоит отметить, что Курахово долгое время использовалось украинскими военными в качестве точки ведения артиллерийского огня по нашим позициям. Отсюда же наносились удары по гражданским объектам ДНР. Несмотря на то что противник все еще сохраняет возможность проводить перегруппировку войск, общая численность живой силы противника на Южно-Донецком направлении снижается. Это также играет нам на руку», – резюмирует Леонков.

Ранее российские войска заняли многоэтажки в населенном пункте перед Курахово. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель командира 1-й стрелковой роты первого стрелкового батальона 110 полка с позывным Купол. «На Донецком направлении происходит движение, активная фаза нашего освобождения населенных пунктов», – отметил он.

«Многоэтажная застройка на данном участке полностью освобождена от сил противника, единичные очаги сопротивления остаются только в частном секторе. Буквально несколько домов – и оборона противника полностью рухнет», – считает Купол. По его словам, вглубь данного района уходит сеть защитных укреплений.

Напомним, именно из этого населенного пункта ВСУ долгое время обстреливали Донецк и другие города региона. Однако продвижение ВС РФ на данном участке постепенно набирает силу. Так, подразделения Добровольческого штурмового корпуса «Экспедиционный» (ДШК Э) перекрыли снабжение группировки ВСУ в районе Артемовска и Соледара.

В результате действий солдат последняя дорога снабжения украинской группировки в этом районе была перерезана. В операции участвовали колонны бригад «Север», «Восток V», казачий отряд «Енисей» и отряд «Невский».

Недавно на Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией было нанесено поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки ДНР. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны. Потери противника составили до 300 военнослужащих. Уничтожено два бронетранспортера и три автомобиля.