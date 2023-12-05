Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.6 комментариев
ФСБ задержала замруководителя областного управления ФССП в Челябинске
Сотрудники ФСБ в Челябинске задержали замруководителя областного управления ФССП
Сотрудники управления ФСБ по Челябинской области задержали замруководителя областного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по подозрению в том, что она давала незаконные указания о снятии арестов со счетов, сообщил источник.
Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, замруководителя управления ФССП по Челябинской области подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при обращении с арестованным имуществом (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Следственное управление СК региону возбудило в отношении нее дело.
Источник добавил, что во вторник подозреваемую задержали сотрудники УФСБ.
По его словам, силовики также провели обыски на рабочем месте подозреваемой и у нее дома. В пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области подтвердили оперативное сопровождение дела.