Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.6 комментариев
Трофим рассказал подробности аварии с его машиной в Москве
Певец Сергей Трофимов, известный под творческим псевдонимом Трофим, сообщил, что его автомобиль под управлением его водителя столкнулся с другой машиной в Москве.
Российский певец Сергей Трофимов (Трофим) рассказал «Газете.Ru», что в Новой Москве с его машиной столкнулся Volkswagen Tiguan. Сам артист сейчас на гастролях, во время аварии в машине был его водитель.
Трофимов пояснил, что сам пока находится в Новом Уренгое на гастролях, передает «Газета.Ru».
В полиции пояснили, что Tiguan врезался в его Genesis, за рулем находился его водитель. В Госавтоинспекции уточнили, что виновник аварии устанавливается, но, вероятно, виноват водитель Tiguan.