Трофим рассказал подробности аварии с его машиной в Москве

Tекст: Алексей Дегтярев

Российский певец Сергей Трофимов (Трофим) рассказал «Газете.Ru», что в Новой Москве с его машиной столкнулся Volkswagen Tiguan. Сам артист сейчас на гастролях, во время аварии в машине был его водитель.

Трофимов пояснил, что сам пока находится в Новом Уренгое на гастролях, передает «Газета.Ru».

В полиции пояснили, что Tiguan врезался в его Genesis, за рулем находился его водитель. В Госавтоинспекции уточнили, что виновник аварии устанавливается, но, вероятно, виноват водитель Tiguan.