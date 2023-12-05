Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.5 комментариев
Тарифы на услуги нотариусов в 2024 году решили сохранить на уровне 2023-го
Президент Федеральной нотариальной палаты Корсик: Тарифы на услуги нотариусов сохранят на уровне 2023 года
Установленные на 2023 год тарифы на услуги нотариусов планируется сохранить и на 2024 год, такое решение приняла Федеральная нотариальная палата России, сообщил президент палаты Константин Корсик.
Повышения тарифов на услуги нотариусов не планируется, они должны остаться на уровне 2023 года, сказал Корсик, передает ТАСС.
Региональный тариф на сделки с недвижимостью в нескольких субъектах страны снизился. В Краснодарском крае он стал меньше в среднем на 44%, в Нижегородской области – на 40%, в Татарстане – на 38%, в Подмосковье – на 35%, сказал президент палаты.
Напомним, с 1 октября в силу вступил закон «О внесении изменений в основы законодательства РФ о нотариате», устанавливающий процедуру тарификации услуг нотариусов. Формула предельного размера регионального тарифа привязана к уровню жизни в регионах.