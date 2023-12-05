Тарифы на услуги нотариусов в 2024 году решили сохранить на уровне 2023-го

Президент Федеральной нотариальной палаты Корсик: Тарифы на услуги нотариусов сохранят на уровне 2023 года

Tекст: Алексей Дегтярев

Повышения тарифов на услуги нотариусов не планируется, они должны остаться на уровне 2023 года, сказал Корсик, передает ТАСС.

Региональный тариф на сделки с недвижимостью в нескольких субъектах страны снизился. В Краснодарском крае он стал меньше в среднем на 44%, в Нижегородской области – на 40%, в Татарстане – на 38%, в Подмосковье – на 35%, сказал президент палаты.

Напомним, с 1 октября в силу вступил закон «О внесении изменений в основы законодательства РФ о нотариате», устанавливающий процедуру тарификации услуг нотариусов. Формула предельного размера регионального тарифа привязана к уровню жизни в регионах.



