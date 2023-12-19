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    Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурка кончилась, настало время культуры

    На то, что пробивается через тридцатилетние слои бетона – робкое и пугливое, – либералы, как помойные псы, кидаются стаями. Они не выносят ничего, что не по методичке. Они до сих пор убеждены, что если люди не восхищаются рубкой икон как художественным жестом, то это не население, а быдло.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Цинизм Вашингтона добивает то, что осталось от американского лидерства

    Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.

    6 комментариев
    19 декабря 2023, 13:30

    Российский артиллерист рассказал о снарядном голоде ВСУ под Донецком

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска испытывают снарядный голод под Донецком, рассказал командир взвода артиллеристов 1-го армейского корпуса, боец с позывным «Грек».

    По его словам, непрерывная работа российской артиллерии под Донецком не дает противнику поднять головы, передает ТАСС

    «Грек» добавил, что ВСУ испытывают усталость, угнетенное состояние и снарядный голод.

    По словам военнослужащего, на этом участке фронта по переднему краю линии обороны работают САУ 2С1 «Гвоздика», а также орудия более крупных калибров и большей дальности. Командир взвода уточнил, что ВСУ пытаются отвечать, но их интенсивность сократилась.

    Ранее издание Military Watch Magazine сообщало, что снарядный голод на фронте ставит элитную 47-ю механизированную бригаду ВСУ на грань разгромного поражения.

    19 декабря 2023, 02:48
    Подозреваемых в избиении участника СВО задержали в Петербурге

    В Петербурге задержаны подозреваемые в нападении на участника СВО после замечания о парковке на тротуаре

    Подозреваемых в избиении участника СВО задержали в Петербурге
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В Санкт-Петербурге задержаны двое мужчин, подозреваемых в избиении участника специальной военной операции на Украине, который сделал им замечание из-за частично припаркованного на тротуаре Lexus, сообщил главк МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

    Конфликт произошел после того, как 40-летний участник СВО сделал «замечание за неправильную парковку» мужчинам, которые находились рядом с машиной. Словесная перепалка переросла в драку. Как сообщила полиция, «избив пешехода, злоумышленники уехали». Подозреваемых нашли и задержали. Это местные жители, одному из них 31 год, другому – 33. Открыто уголовное дело о хулиганстве, передает РИА «Новости».

    В начале декабря в Крыму под административный арест посадили мужчину, публично оскорбившего ВС России и избившего отца участника СВО.

    Коментарии (69)
    19 декабря 2023, 09:15
    Стало известно о бегстве ВСУ с позиций под Новомихайловкой

    Гагин: ВСУ под Новомихайловкой покинули ряд позиций

    Стало известно о бегстве ВСУ с позиций под Новомихайловкой
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ покинули позиции в районе села Новомихайловка, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    По его словам, под Новомихайловкой ВСУ были вынуждены отойти с ряда позиций на переднем крае линии обороны и уйти вглубь, передает ТАСС.

    Ранее начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев сообщил, что российские артиллерия, тяжелые огнеметные системы и бомбардировочная авиация нанесли удары по украинским войскам у Новомихайловки.

    Коментарии (17)
    18 декабря 2023, 22:58
    Шойгу поручил выполнить посмертную просьбу погибшего в Марьинке солдата

    Шойгу поручил выполнить посмертную просьбу погибшего в Марьинке Романа Рудакова позаботиться о родных военнослужащего

    Шойгу поручил выполнить посмертную просьбу погибшего в Марьинке солдата
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны России Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова, который погиб при освобождении Марьинки, сообщило Минобороны.

    Ведомство сообщило об этом в Telegram.

    Напомним, Рудаков оставил надпись на кирпиче в разрушенном доме в Марьинке: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск». Надпись нашли российские военные.

    Рядом с сообщением было обнаружено девять тел. Предположительно, российские штурмовики попали в засаду и оборонялись до последнего патрона. Классный руководитель погибшего военного рассказала, что Рудаков со школы заботился о родных.


    Коментарии (12)
    19 декабря 2023, 12:34
    Состояние ВСУ шокировало приехавшего на Украину журналиста CNN

    Украинские военные пожаловались журналисту CNN на превосходство армии России

    Состояние ВСУ шокировало приехавшего на Украину журналиста CNN
    @ Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Солдаты ВСУ жалуются на атаки российских дронов и мощные системы РЭБ, подавляющие украинские БПЛА, а также на тяжелые условия на передовой, рассказал репортер CNN Ник Уолш, прибывший на Украину.

    По его словам, по 40 российских беспилотников ежедневно атакуют окопы ВСУ, а российская РЭБ при этом глушит украинские дроны, передает РИА «Новости».

    Украинские военные признались Уолшу, что несут серьезные потери и уже падают духом.

    Уолш добавил, что на Украине царит смерть, грязь, угнетают тупик и напоминания об иссякающей американской помощи: все печально и чувствуется отчаяние.

    «Раньше ВСУ не говорили о поражении, но, похоже, к этому все и идет», – подытожил журналист.

    Ранее сообщалось, что командир действующей в районе Авдеевки 59-й бригады вооруженных сил Украины заявил, что прикажет солдатам идти с лопатами на российских военных.

    Коментарии (8)
    19 декабря 2023, 10:35
    Рядовые бойцы ВСУ назвали причины провала «контрнаступа»
    Рядовые бойцы ВСУ назвали причины провала «контрнаступа»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Рядовые бойцы и офицеры ВСУ раскритиковали своих командиров, западных союзников и указали на системные проблемы украинских войск.

    Украинский оператор разведывательного дрона с ником «Рядовой Шутник» рассказал, что целую неделю перед наступлением по российским позициям наносили массированные артиллерийские удары, при этом им дали понять, что снарядов калибра 82 и 120 мм у ВСУ очень много, а 155 мм – практически неограниченно, передает РИА «Новости».

    По его словам, предполагалось, что за 12 часов ВСУ продвинутся на 5–10 километров, а за сутки прорвут первую линию обороны и подготовят плацдарм для следующих бригад, которые должны были взять Токмак.

    На вопрос: «А если что-то пойдет не так?» им ответили, что у командования есть «план Б», которого, как оказалось, не было.

    Причины провала, по его мнению, – минные поля и разрушение плотины Каховской ГЭС, спутавшие все карты.

    Другой боец, выступающий под псевдонимом Арти Грин, рассказал, что у ВСУ не было «никаких шансов», но в Киеве не сумели адекватно оценить ситуацию.

    По его словам, когда готовились к наступлению, то понятия не имели о ресурсах противника, зато в телевизоре часто появлялся Буданов и сообщал, что якобы «у них (у русских) все плохо», а «мы еще сезон в Крыму застанем».

    Очевидно, командование сильно недооценило российские возможности. А союзники поставили ВСУ в «неудобное положение», не дав нужного оружия.

    В итоге Грин заявил, что в таких условиях ВСУ повезло, что прорыва к Азовскому морю не случилось.

    Военнослужащий и телеведущий Сергей Гнездилов рассказал, что 47-я бригада, наступавшая в Запорожской области, быстро оказалась обескровлена, аналогичная ситуация была и во всех пехотных частях ВСУ.

    Боец 110-й бригады Дмитрий Горбань (позывной Француз) говорит, что командиры не считаются с жертвами. Солдат бросают в «мясные штурмы» – атаки без артиллерийской подготовки и разведки – и заставляют держать «мясные обороны» при многократном превосходстве российских сил.

    «Пока потери не достигнут 70%, никто не разрешит отступить», – добавляет он.

    По его словам, «ротный считается хорошим, только если его подразделение несет реальные физические потери» 60–80 человек в месяц.

    Напомним, в начале ноября главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в интервью журналу Economist признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик.

    Коментарии (8)
    19 декабря 2023, 11:12
    Военкоры показали, как раненый российский солдат вытащил из-под огня товарища

    Военкоры «Русской Весны» показали, как раненый российский солдат вытащил товарища из-под обстрела вражеского дрона

    Военкоры показали, как раненый российский солдат вытащил из-под огня товарища
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Военкоры «Русской Весны» опубликовали видеокадры того, как раненый российский солдат спасает тяжелораненого товарища из-под огня, отвлекая на себя внимание украинского дрона и уворачиваясь от гранат.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликована видеозапись, на которой видно, как раненый российский боец под обстрелом украинского дрона пытается спасти своего тяжелораненого товарища.

    На кадрах видно, что боец отвлекает на себя внимание, после чего многократно уворачивается от сброшенных на него гранат и вызывает помощь по рации.


    Далее дрон возвращается к тяжелораненому бойцу, сбрасывает на него гранаты, однако попасть уже не может.

    «Есть все шансы, что бойцы в итоге спаслись. Судьба парней все также неизвестна, но в итоге враг не опубликовал кадры их гибели, потому надеемся, что они выжили», – отмечается в посте.

    Ранее сообщалось, что два тяжелораненых бойца России и Украины 10 дней помогали друг другу выжить в серой зоне.

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    19 декабря 2023, 14:08
    Шойгу назвал потери ВСУ с начала контрнаступления

    Шойгу: Потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 159 тыс. военных

    Шойгу назвал потери ВСУ с начала контрнаступления
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за контрнаступление превысили 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

    Он отметил, что эти потери включают 37 Leopard, 2348 бронемашин, из них 50 Bradley. Министр отметил, что, видимо, поэтому до сих пор не видно на поле боя американских Abrams, поставленных несколько месяцев назад, передает ТАСС.

    Также Шойгу рассказал, что Украине поставлено 5 220 танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тыс. беспилотных летательных аппаратов, свыше 1,3 тыс. артиллерийских систем, из них 494 гаубицы М777, Caezar, Paladin и Krab, 2 млн 650 тыс. снарядов калибра 155 мм и 122 мм.

    Напомним, в начале ноября главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в интервью журналу Economist признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик.

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    19 декабря 2023, 07:47
    Командир бригады ВСУ выразил готовность приказать солдатам драться лопатами

    Командир бригады ВСУ выразил готовность приказать солдатам идти с лопатами на российских военных

    Командир бригады ВСУ выразил готовность приказать солдатам драться лопатами
    @ Veresk/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Командир действующей в районе Авдеевки 59-й бригады вооруженных сил Украины заявил, что прикажет солдатам идти с лопатами на российских военных, если закончатся патроны, сообщают информационные агентства.

    Как сообщает Associated Press, украинские военные встревожены тем, что российские войска «лучше оснащены для ведения боевых действий». Украинские военные «расстраиваются», поскольку способны только «обороняться в изнурительном конфликте». Некоторые солдаты ВСУ «сомневаются в правильности суждений своих командиров», передает РИА «Новости».

    Украинские военные не понимают, почему приказы о сложных операциях, которые они вынуждены выполнять в зимние холода, не отдали несколько месяцев назад. Также военные пожаловались, что затягивается подготовка операторов беспилотников.

    Напомним, ВСУ сообщили, что сократили масштаб операций из-за нехватки боеприпасов по всей линии фронта.

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    19 декабря 2023, 11:05
    Российские войска за сутки отразили восемь атак на Купянском направлении
    Российские войска за сутки отразили восемь атак на Купянском направлении
    @ Минобороны РФ

    На Купянском направлении подразделениями Западной группировки при поддержке огня артиллерии отражены восемь атак 14-й, 60-й и нанесено поражение подразделениям 115-й механизированных бригад ВСУ около Синьковки Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, танк, три бронемашины, самоходная артустановка «Акация», гаубица «Мста-Б», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки «Центр» отражены пять атак штурмовых групп 24-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в возле Червоной Дибровы и Петровского Луганской народной республики (ЛНР). Потери противника составили порядка 185 военнослужащих и две машины пехоты.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией отразили три атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в рядом с Марьинкой Донецкой народной республики (ДНР), нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ под Курдюмовкой, Андреевкой и Клещеевкой ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник на этом направлении потерял около 180 военнослужащих, три бронетранспортера.

    В ходе контрбатарейной борьбы за последние сутки поражены американская артиллерийская система М777, самоходная артустановка «Акация», гаубицы «Мста-Б» и Д-30, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», два орудия Д-20.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с авиацией отразили атаку и нанесли поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новомихайловки ДНР. Потери противника составили до 100 военнослужащих, три бронемашины, гаубица «Мста-С», а также орудие Д-20, перечислили в Минобороны.

    На Запорожском направлении подразделениями российской группировки, ударами авиации отражена атака штурмовых групп 14-й бригады нацгвардии Украины, нанесено поражение живой силе 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ поблизости от Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 80 человек.

    На Херсонском направлении огнем артиллерии по районам сосредоточения противника поражены порядка 75 военнослужащих, гаубица «Мста-Б» и две пушки «Гиацинт-Б», сообщил Конашенков.

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожен: склад боеприпасов 115-й механизированной бригады ВСУ и станция РЛС ПВО «Пеликан», поражены живая сила и техника противника в 112 районах.

    Средствами ПВО сбиты шесть украинских беспилотников около Корсунки, Раденска, Новой Маячки Херсонской области и Нестерянки Запорожской области, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (8)
    19 декабря 2023, 05:56
    Находившийся на Украине с 2019 года ребенок смог вернуться в Россию

    Находившийся с 2019 года на Украине ребенок возвращен в Россию при посредничестве Катара

    Tекст: Антон Антонов

    При посредничестве Катара и содействии уполномоченного при российском президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с Украины в Россию удалось вернуть девятилетнего мальчика, сообщают информационные агентства.

    Ребенок находился на Украине еще с 2019 года. В ночь на вторник его привезли в Россию на самолете из Стамбула. Среди встречающих был дипломат катарского посольства, передает ТАСС.

    До 2019 года ребенок жил в Ярославской области. Александра Жулина, мать мальчика, после смерти его отца отвезла ребенка на Украину к бабушке в Винницкую область. В связи с тем, что Украина запретила россиянам въезжать в страну, Жулина не могла забрать ребенка.

    В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка сообщили, что за весь период с начала специальной военной операции России на Украине в родные семьи на Украине или в других странах вернулись 48 детей из 35 семей. Нынешнее воссоединение мальчика с мамой – второй случай возвращения ребенка в Россию.

    Напомним, в марте МУС в нарушение норм международного права выдал «ордер на арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.

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    19 декабря 2023, 09:56
    Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во вторник около 9.20 была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, дежурными средствами ПВО украинский БПЛА был уничтожен над территорией Брянской области.

    Ранее в российском министерстве обороны рассказали, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский дрон в воздухе над Брянской областью.

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    19 декабря 2023, 07:04
    Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ

    Сорваны попытки ротации ВСУ на передовых позициях в районах Новодонецкого и Старомайорского

    Tекст: Антон Антонов

    На Южно-Донецком направлении сорваны попытки ротации подразделений вооруженных сил Украины на передовых позициях в районах Новодонецкого и Старомайорского, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев.

    Российские артиллерия, тяжелые огнеметные системы и бомбардировочная авиация нанесли удары по украинским войскам у Новомихайловки и Урожайного, передает РИА «Новости».

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении общие потери ВСУ превысили 60 военнослужащих. Кроме того, ВСУ потеряли танк Leopard 2, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, одну САУ 2С1 «Гвоздика» и два миномета, передает ТАСС.

    Напомним, на Купянском направлении Западная группировка отразила десять атак украинских штурмовиков 21-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад у Синьковки, Лимана Первого и Терн в Харьковской области.


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    19 декабря 2023, 14:37
    Шойгу озвучил потери ВСУ с начала СВО

    Шойгу: Потери ВСУ с начала СВО превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными

    Шойгу озвучил потери ВСУ с начала СВО
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тыс. танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

    По его словам, с начала спецоперации потери ВСУ превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тыс. танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тыс. орудий полевой артиллерии и РСЗО, передает ТАСС.

    Ранее Шойгу сообщил, что площадь земель, освобожденных ВС России, в пять раз превышает площадь, которую занимали ДНР и ЛНР до начала специальной военной операции.

    Коментарии (0)
    19 декабря 2023, 13:17
    Time: Штаты не планировали поставлять сильное оружие для победы Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты не имели планов направлять в Киев мощное оружие для противостояния с Россией, заявил в журнале Time публицист Эллиот Акерман.

    По его словам, сильную поддержку США не собирались оказывать в принципе, интересы США недостаточно близко пересекаются с интересами украинского народа, передает RT.

    Акерман отметил, что Вашингтон более заинтересован в стабильной обстановке в России, именно поэтому Штаты ввели в отношении Украины политику «медленного одобрения».

    Отмечается, что в этой связи ВСУ получают достаточное количество оружия для продолжения конфликта, однако недостаточное для победы.

    Ранее сообщалось, что состояние ВСУ шокировало приехавшего на Украину журналиста CNN.

    Более того, командир действующей в районе Авдеевки 59-й бригады вооруженных сил Украины заявил, что прикажет солдатам идти с лопатами на российских военных.

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    19 декабря 2023, 14:14
    Шойгу: ВС России освободили территорию в пять раз больше территории ЛНР и ДНР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Площадь земель, освобожденных Российской армией, в пять раз превышает площадь, которую занимали Луганская и Донецкая народные республики до начала специальной военной операции, заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны.

    «Российскими группировками войск освобождена территория в пять раз больше, чем занимали Луганская и Донецкая народные республики до начала спецоперации. В состав Российской Федерации по итогам референдумов вошли четыре новых субъекта общей площадью более 83 тыс. кв. километров, с населением около 5 млн человек», – сказал глава оборонного ведомства, передает ТАСС.

    Вооруженные силы Украины в ходе начатого 4 июня контрнаступления не смогли прорвать российскую линию обороны и понесли колоссальные потери, заявил Шойгу.

    Министр также сообщил о создании военно-морского района в акватории Азовского моря.

    «В акватории Азовского моря, ставшим внутренним морем России, создан военно-морской район. Восстановлено железнодорожное движение с Донбассом. Более года действует сухопутный коридор с Крымом, налажено сообщение по железным и автомобильным дорогам», – резюмировал он.

    Ранее Шойгу озвучил потери ВСУ в ходе «контрнаступления».

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    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Залужный против Зеленского: новая драка

      В одном из кабинетов главкома ВСУ Валерия Залужного обнаружили прослушивающее устройство, причем довольно примитивное, да и обнаружили его странным образом. Базовая версия, которой придерживаются многие: главкома прослушивают по приказу Владимира Зеленского. В реальности все может быть сложнее.

    • ЦРУ готовит альтернативу России

      В ЦРУ разрабатывают создание виртуальной «Российской республики» во главе с некой «временной администрацией», которая будет ждать своего часа за пределами РФ. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на совещании с коллегами из СНГ. Чем это реально грозит России?

    • Президенту США закрыли выход из НАТО

      Вместе с оборонным бюджетом США Конгресс утвердил запрет для президента выходить из НАТО или приостанавливать членство в нем (если, конечно, сам Конгресс не разрешит). Так Вашингтон готовится к возвращению Дональда Трампа, которого очень боится. Что это меняет?

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