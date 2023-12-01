Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.12 комментариев
Швейцария заморозила российские активы на сумму 8,8 млрд долларов
Reuters: Швейцария заморозила российские активы на сумму 8,8 млрд долларов
Швейцария заморозила российские активы на сумму 7,7 млрд швейцарских франков (8,8 млрд долларов), сообщило агентство Reuters со ссылкой на Государственный секретариат экономики страны (SECO).
По его данным, речь идет о предварительных цифрах, которые несколько увеличились по сравнению с прошлым годом, передает ТАСС.
В декабре 2022 года власти страны сообщали о заморозке российских активов в размере 7,5 млрд швейцарских франков (8,4 млрд долларов) после присоединения к санкциям Евросоюза против России.
Ранее власти Швейцарии выступили с предложением международной координации шагов в вопросе о замороженных в западных странах российских активов, соблюдая верховенство права и конституционные принципы.