Развитие любого языка связано в том числе и с заимствованиями. Другое дело, что не надо менять те слова, которые в русском языке уже существуют: «сайз» вместо «размер», «сэйл» вместо «распродажа», чтобы не получилось, как в том ролике: «Его дизайнс могут носить люди любого возраста, любого шэйп, сайз, хайт».0 комментариев
Захарова отреагировала на заявление Израиля о применении ядерного оружия
Спикер МИД Захарова отреагировала на заявление Израиля о применении ядерного оружия
Заявление в Израиле о ядерном оружии вызвало много вопросов, в том числе о его наличии в арсенале страны, заявила спикер МИД Мария Захарова.
В эфире «Соловьев Live» она отметила, что такое заявление вызвало огромное количество вопросов, передает РИА «Новости».
«Вопрос номер один – получается, мы слышим официальные заявления о наличии ядерного оружия? Следующие вопросы, которые появились у всех: где международные организации, где МАГАТЭ, где инспекторы?» – отметила Захарова.
Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта.
Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа.
Заявление израильского министра о ядерном ударе в Газе осудила и Саудовская Аравия.