Израильский министр допустил возможность ядерного удара по сектору Газа

Times of Israel: Израильский министр заявил о возможности ядерного удара по сектору Газа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет издание Times of Israel, отвечая на вопрос в интервью радиостанции Kol Berama следует ли сбросить на анклав атомную бомбу, министр наследия Амихай Элияху ответил, что «это одна из возможностей». Кроме того, политик выразил свое несогласие с допуском любой гуманитарной помощи в Газу, заявив, что Израиль не будет передавать «нацистам» гуманитарную помощь, а «в Газе не существует такого понятия, как невовлеченные гражданские лица», передает РИА «Новости».

По данным издания, позднее Элияху попытался опровергнуть свои слова и написал, что любому здравомыслящему человеку ясно, что замечание об атомной бомбе было метафорическим.

Канцелярия израильского премьер-министра заявила, что высказывания Элияху «не соответствуют действительности», а Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии со стандартами международного права, чтобы не причинить вреда невинным людям.

Кроме того, заявления министра раскритиковал лидер израильской оппозиции Яир Лапид и заявил, что Нетаньяху должен сегодня же уволить Элияху.

Как сообщает радио Kan, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа, передает ТАСС.

Ранее NYT сообщила, что США попытались убедить Израиль использовать при ударах по городской застройке Газы бомбы меньшего размера.