США попросили Израиль атаковать Газу бомбами поменьше

NYT: США попросили Израиль изменить подход к ударам для сокращения жертв в Газе

Tекст: Валентина Григоренко

Как пишет The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников, в Вашингтоне посоветовали для сокращения числа жертв среди мирного населения улучшить методы нанесения ударов по лидерам палестинской группировки ХАМАС, передает РБК.

Кроме того, США порекомендовали Израилю собирать больше разведывательных данных о командно-контрольных сетях боевиков, применять бомбы меньшего размера для разрушения сети туннелей, а также задействовать свои наземные силы для отделения мест скопления гражданского населения от мест сосредоточения боевиков.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что прекращение огня в секторе Газа привело бы только к перегруппировке сил палестинского радикального движения ХАМАС, но Израилю следует предотвратить жертвы среди мирных жителей сектора Газа.

Ранее глава Минздрава Палестины Май аль-Кейла сообщила, что не менее 150 медработников погибли в результате израильских ударов по сектору Газа. Кроме того, в ХАМАС заявили, что с 7 октября в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли свыше 60 израильских пленных.

Напомним, что с начала обострения ближневосточного конфликта в секторе Газа погибло 9 тыс. 277 человек.