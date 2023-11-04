Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.4 комментария
В ХАМАС заявили о гибели более 60 заложников из-за ударов Израиля по Газе
Боевое крыло ХАМАС заявило о гибели более 60 заложников в результате израильских ударов по сектору Газа
С 7 октября в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли свыше 60 израильских пленных, сообщило боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама».
«Бригады» заявили, что «сионистские обстрелы» стали причиной гибели «более 60 пленных противника», при этом тела 23 человек все еще не достали из-под завалов. В «Бригадах» сказали, что, вероятно, будут не в состоянии извлечь их, так как «продолжается ужасная агрессия против Газы», передает РИА «Новости».
Напомним, Израиль впервые сталкивается с ситуацией, когда у противника так много заложников. Это один из факторов, которые мешают Израилю проводить сухопутную операцию в Газе.