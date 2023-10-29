Сухопутной операции Израиля в Газе мешают три проблемы

Эксперты указали на факторы, которые тормозят операцию ЦАХАЛ в Газе

Tекст: Алёна Задорожная

Израиль отложил планы по проведению крупномасштабной наземной операции в Газе и заменил их несколькими ограниченными. Об этом сообщает газета The New York Times. Издание указывает, что решение «провести более ограниченные наземные операции, по крайней мере на начальном этапе, согласуется с предложениями, сделанными недавно министром обороны США Ллойдом Остином».

Отметим, что днем ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о переходе ко второму этапу войны. В телеобращении к нации он заверил о планах уничтожить власть ХАМАС и вернуть заложников. Кроме того, премьер пообещал расследовать все обстоятельства атаки 7 октября. Правда, уже после окончания боевых действий.

При этом в пятницу представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ расширяет масштабы сухопутной операции, однако позже неназванный израильский чиновник пояснил, что речь идет о северной части палестинского анклава. До этого министр обороны Йоав Галант сообщал о трехфазном плане операции, который должен завершиться установлением нового режима безопасности в Газе, передает The Times of Israel.

Военные эксперты отмечают, что Израиль пока не готов перейти к полноценной наземной операции. Однако собеседники газеты ВЗГЛЯД в Тель-Авиве уверены, что она уже стартовала. Несмотря на такое расхождение во взглядах, эксперты сходятся в одном – боевые действия в анклаве заставят ЦАХАЛ решать сразу несколько сложнейших задач.

Три проблемы Газы

«В Газе есть несколько ключевых проблем – хаотичная застройка с большим количеством жителей, мощная система подземных коммуникаций и наличие у ХАМАС большого числа заложников. Именно подземный компонент системы обороны палестинцев представляет наибольшую проблему для ЦАХАЛ», – считает Сергей Денисенцев, эксперт Центра анализа, стратегий и технологий (ЦАСТ).

«Я считаю, что самым эффективным решением станет затопление тоннелей. Да, там могут находиться заложники. К сожалению, решить эту проблему не представляется возможным. Скорее всего, нам придется ими пожертвовать», – полагает военный эксперт Саймон Ципис, сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета.

Денисенцев допускает, что ЦАХАЛ при определенных обстоятельствах может затопить тоннели водой или бензином, используя тем самым довольно «простой способ зачистки». «Но готов ли Израиль списать со счетов заложников, которые могут находиться в тоннелях?» – риторически рассуждает собеседник.

В свою очередь эксперт ЦАСТ Михаил Барабанов усомнился в том, что затопление тоннелей возможно: «Газа – не Берлин, стоящий на реках». Собеседник также напомнил, что ведение боевых действий с использованием тоннелей годится для подпольной войны и диверсий, но несет в себе массу ограничений. «Кроме того, израильтяне могут оперативно обнаруживать противника при активном огне с какой-либо точки», – поясняет он.

«Зонтик» над тоннелями ХАМАС

Иначе на ситуацию смотрит Максим Шеповаленко, заместитель директора ЦАСТ: «Действия бронированной техники в городе всегда осложнены, а в разрушенном населенном пункте ей действовать вдвойне сложнее. Так что первая проблема ЦАХАЛ в рамках наземной операции – это завалы. В этих условиях обеспечить поддержку бронетехникой малых групп пехоты почти невозможно – танки будут садиться на брюхо, а бронеавтомобили порежут покрышки».

По мнению собеседника, это вынудит израильтян сделать упор на дальнобойные высокоточные средства поражения – артиллерию и авиацию. «На фоне разрушений возрастает сложность работы и с тоннелями ХАМАС. В них палестинцы могут спрятать многое – и оружие, и продовольствие, и топливо, и заложников. В свое время во Вьетнаме подобные подземные коммуникации вызывали сложности даже у американцев. И это при условии, что сами ходы были не столь капитально отстроены, как в Газе», – указывает он.

«Подземные коммуникации позволяют ХАМАС перемещаться буквально по всей территории сектора, причем вне огневого воздействия. Не исключаю, что эту возможность они используют для выхода в тыл израильтянам с целью создания огневых мешков»,

– рассуждает эксперт. «Важно и то, что обнаружить тоннели будет непросто. Плюс образовавшиеся на поверхности завалы создают своего рода «зонтик», укрывающий их от внешнего воздействия. Пробить такой «панцирь» непросто. К возможности затопления тоннелей я также отношусь скептически – да, часть коммуникаций будет подтоплена, но кто знает, сколько еще их останется в распоряжении ХАМАС?» – указывает Шеповаленко.

«Для того, чтобы сделать улицы доступными для бронетехники, Израилю придется разгрести завалы. Для этого потребуется инженерная техника, которую в случае необходимости могут предоставить американцы из наличных европейских или ближневосточных запасов. Но важно понимать, что как только она окажется на территории Газы, она мгновенно превратится в мишень для противотанковых ракет и средств ближнего боя, в первую очередь гранатометов», – полагает собеседник.

В связи с этим эксперт уверен, что ЦАХАЛ придется действовать лишь ограниченно на нескольких направлениях, «затем они будут выбирать конкретные объекты и наносить рассекающие удары». На это указывает и тот факт, что Израиль пока отказался от полномасштабной сухопутной операции в пользу нескольких небольших.

«Шайтан-трубы» против танков

«В целом танки не приспособлены для войны в секторе Газа, поэтому ЦАХАЛ не станет их активно использовать. Учитывая количество завалов, я не могу себе представить ситуацию, когда танк карабкается на такие горки. В секторе Газа будут использоваться только малые мобильные группы, которые будут передвигаться на броневиках и джипах», – указывает Саймон Ципис.

«Вероятно, противостояние сведется к работе штурмовых групп легкой пехоты. Палестинцам вести бой в таких условиях легче, поскольку они хорошо знают свою территорию и находятся в обороне. А израильтянам придется быть все время начеку, ведь по ним может быть нанесен удар с любой стороны и в любое время», – замечает Шеповаленко.

«ЦАХАЛ, скорее всего, также будет использовать переносные противотанковые комплексы и прочие средства ближнего боя. Но тогда встает вопрос об уровне подготовки военных. Я сомневаюсь, что израильская пехота, состоящая преимущественно из призывников, пусть и проходящих регулярные сборы, сможет полноценно противостоять мотивированным и постоянно нарабатывающим боевой опыт палестинцам. Да, у Тель-Авива есть обученные спецподразделения, но их мало», – говорит эксперт.

«Последний боевой опыт у израильских военных был в 2006 году в Южном Ливане. А крупная война датируется 1973 годом. Но одно дело – «сидеть за броней» на открытой местности, и совершенно другое – сектор Газа. Большая армия, состоящая преимущественно из мобилизованных, может стать проблемой для Израиля», – рассуждает собеседник.

«При этом у палестинцев есть так называемые шайтан-трубы – переносные реактивные пусковые установки. Да, они не дают высокой точности, но для работы по площадным целям вполне годятся. А в городе с таким масштабом разрушений быстро не спрячешься, не нырнешь в ближайший подвал, его еще надо найти», – заметил он. Единственное, что может помочь ЦАХАЛ, это работа разведки, которая у Израиля «довольно неплохо организована».

Военные довлеют над политиками

«Примечательно, что за начало военной операции выступают именно военные. Они оказывают основное давление на политическое руководство Израиля. Но проблема в том, что Тель-Авив, судя по всему, просто не знает, что делать с Газой после предполагаемой зачистки. Кроме того, немалую роль играет и давление со стороны США», – полагает Барабанов.

Кроме того, Израиль впервые сталкивается с ситуацией, когда у противника так много заложников. «Сейчас идет торг, ведь в плену находятся не только израильтяне, но и граждане других стран. Кроме того, для проведения полномасштабной наземной операции Тель-Авиву надо заручиться поддержкой США, Великобритании, добиться гарантий невмешательства крупных внешних игроков: Ирана, арабских стран, Турции», – поясняет Денисенцев. По мнению эксперта, это необходимо для того, чтобы избежать «войны по всем фронтам».

«На Ближнем Востоке ставки гораздо выше, чем на Украине. Именно поэтому американцы будут готовы предоставить Израилю современные образцы вооружения и иную военную помощь. Это не ВСУ, которым можно дать то, что самим уже не нужно», – добавляет Шеповаленко.

«Для США и Израиля нынешняя война – момент истины. Прокол с этой операцией станет фатальным для Тель-Авива. И тогда не очень понятно, кто сможет стать боеспособным союзником США на Ближнем Востоке. Проблема в том, что Израиль уже не может бездействовать, а хороших сценариев развития событий для Тель-Авива лично я не вижу», – заключил эксперт.