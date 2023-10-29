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    Игорь Караулов Игорь Караулов Американская мечта перестала продаваться

    Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.

    21 комментарий
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    22 комментария
    29 октября 2023, 12:47

    СМИ: Израиль отложил крупномасштабную операцию в Газе

    NYT: Израиль отложил крупномасштабную операцию в Газе и ведет несколько ограниченных

    СМИ: Израиль отложил крупномасштабную операцию в Газе
    @ Ilia Yefimovich/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израиль приостановил планы крупномасштабной наземной операции в Газе и заменил их несколькими ограниченными по согласованию с США, сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц.

    По данным The New York Times, решение «провести более ограниченные наземные операции, по крайней мере на начальном этапе, согласуется с предложениями, сделанными недавно министром обороны США Ллойдом Остином израильским коллегам». Первоначальные планы израильской операции встревожили официальных лиц США, которые выразили обеспокоенность отсутствием достижимых военных целей, передает ТАСС.

    По мнению представителей Пентагона, Израиль, судя по всему, проводит поэтапную операцию, во время которой после обнаружения в Газе боевиков ХАМАС в дело вступают более крупные силы. Как приводит издание слова бывшего офицера ЦРУ Мика Малроя, как только обнаруживаются слабые места, бреши, привлекаются основные ударные силы.

    Отставной генерал США Фредерик Ходжес, служивший в Ираке, считает, что такая тактика, по-видимому, является для израильских сил способом «ограничить потери, а также уменьшить нанесение сопутствующего ущерба» зданиям.

    Напомним, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны и сообщил, что израильские военные вошли в сектор Газа с целью уничтожения палестинской радикальной организации ХАМАС.

    28 октября 2023, 23:19
    Иран отказался выполнять требование США и не вмешиваться в ситуацию вокруг Газы

    Президент Ирана Раиси ответил отказом на требование США не вмешиваться в палестино-израильский конфликт

    Иран отказался выполнять требование США и не вмешиваться в ситуацию вокруг Газы
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран не будет выполнять требование США, предостерегающих Тегеран от вмешательства в палестино-израильский конфликт, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.

    Как заявил Раиси, США хотят, чтобы Иран «проявил сдержанность». Однако, по его словам, сами США оказывают широкую поддержку Израилю. Раиси считает, что «расчеты США в регионе совершенно неверны, поэтому они не достигнут своих целей на новом Ближнем Востоке». По его мнению, США не смогут повлиять на готовность палестинских группировок к противостоянию с Израилем, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    Напомним, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что «США посылали Ирану запросы». Американская сторона заявила, что «не заинтересована в расширении масштаба войны» между Палестиной и Израилем, и «попросила Иран проявить сдержанность».

    Коментарии (14)
    28 октября 2023, 17:18
    Эрдоган заявил о намерении объявить государство Израиль «военным преступником»

    Эрдоган: Турция объявит государство Израиль военным преступником

    Эрдоган заявил о намерении объявить государство Израиль «военным преступником»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Турция объявит Израиль «военным преступником» перед лицом всего международного сообщества, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган на массовом митинге в поддержку Палестины.

    По его словам, уже ведется соответствующая работа. Также президент Турции назвал Израиль оккупантом и группировкой. При этом он отметил, что палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией, передает ТАСС.

    Кроме того, Эрдоган обвинил Запад за отсутствие реакции на гибель тысяч детей в секторе Газа. Он заявил, что те, кто «проливал крокодиловы слезы» по мирным жителям, погибшим в конфликте на Украине, молчит по погибшим в Газе, передает РИА «Новости».

    Ранее Эрдоган прибыл на вертолете на место проведения митинга по Палестине в аэропорту Ататюрка в Стамбуле, на нем был шарф в цветах палестинского флага.

    До этого Эрдоган в соцсетях призвал власти Израиля немедленно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на сектор Газа.

    Коментарии (42)
    28 октября 2023, 19:00
    Израиль решил отозвать своих дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана

    Haaretz: Израиль решил отозвать своих дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана

    Израиль решил отозвать своих дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Израиля Эли Коэн распорядился отозвать всех дипломатов из Турции после слов президента Реджепа Тайипа Эрдогана о секторе Газа, сообщила газета Haaretz.

    Коэн отметил, что «израильско-турецкие отношения будут пересмотрены», он распорядился вернуть домой всех израильских дипломатов, передает РИА «Новости».

    Ранее Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль «военным преступником» перед лицом всего международного сообщества.

    Коментарии (25)
    28 октября 2023, 14:08
    ХАМАС заявило о готовности отпустить заложников из переданного Россией списка
    ХАМАС заявило о готовности отпустить заложников из переданного Россией списка
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия передала ХАМАС список из восьми имен, предположительно, находящихся в заложниках, после того, как их найдут, они будут отпущены, заявил член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук.

    Список людей с двойным гражданствам Россия передала через каналы МИД. ХАМАС относится к этому списку очень внимательно и будет обрабатывать его тщательно, так как движение смотрит на Россию как на «ближайшего друга», передает РИА «Новости».

    Марзук отметил, что в списке восемь имен. По его словам, к мирным гражданам, которые были взяты и сейчас находятся в Газе, относятся как к гостям.

    Сейчас ХАМАС ищет людей из российского списка. Как только их разыщут, они будут отпущены.

    Ранее издание Financial Times сообщило, что представители ХАМАС готовы освободить заложников-иностранцев, если Израиль согласится на прекращение огня сроком на пять дней.

    Коментарии (24)
    28 октября 2023, 22:29
    Министерство связи Израиля объявило о разрыве деловых отношений с Маском

    В ответ на предоставление услуг Starlink в секторе Газа Израиль объявил о разрыве связей с компанией Маска

    Министерство связи Израиля объявило о разрыве деловых отношений с Маском
    @ Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После того, как Илон Маск обещал предоставить услуги спутниковой связи Starlink международным организациям в секторе Газа, министр связи Израиля Шломо Кархи объявил о разрыве ведомством деловых отношений с предпринимателем.

    Кархи заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), которая также принадлежит Маску, что «Израиль будет использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для борьбы с этим». По его словам, спутниковые системы Starlink «будут использованы ХАМАС для террористической деятельности» и «Маск это знает».

    Как заявил министр, Маск мог бы «обусловить это освобождением похищенных младенцев, сыновей, дочерей, пожилых людей». «Пока же мое ведомство разорвет все связи со Starlink», – заявил Кархи.

    Напомним, на фоне военной операции Израиля в секторе Газа в пятницу вечером перестали работать интернет и услуги связи. ВОЗ и ЮНИСЕФ сообщили, что потеряли связь с персоналом в секторе Газа.

    Коментарии (17)
    28 октября 2023, 16:23
    В Израиле заявили о начале новой фазы военных действий
    В Израиле заявили о начале новой фазы военных действий
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Армия Израиля начала новую фазу военных действий, заявил министр обороны страны Йоав Галант, сообщило издание Haaretz.

    Глава Минобороны уточнил, что эта фаза будет продолжаться до получения дальнейших приказов, передает РИА «Новости».

    Ранее в Израиле заявили, что расширение военных операций ЦАХАЛ в секторе Газа касается в основном северной части региона.

    Коментарии (4)
    29 октября 2023, 08:25
    Иран пригрозил Израилю ответными мерами

    Пресс-служба президента Ирана: Израиль перешел красные линии, может последовать ответ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-служба президента Ирана Эбрахима Раиси сообщила, что Израиль перешел красные линии, что может заставить каждого принять ответные меры.

    По сообщению пресс-службы, преступления сионистского режима перешли красные линии, что может заставить каждого принять меры, передает РИА «Новости». Там добавили, что Вашингтон просит Иран ничего не делать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю.

    Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Иран не будет выполнять требование США, предостерегающих Тегеран от вмешательства в палестино-израильский конфликт.

    Напомним, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что «США посылали Ирану запросы». Американская сторона заявила, что «не заинтересована в расширении масштаба войны» между Палестиной и Израилем, и «попросила Иран проявить сдержанность».

    Коментарии (4)
    29 октября 2023, 01:29
    В Турции не поняли, каких дипломатов решил отозвать Израиль

    На фоне планов Израиля отозвать дипломатов из Турции в Анкаре сообщили об их отсутствии в стране

    В Турции не поняли, каких дипломатов решил отозвать Израиль
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Израиля Эли Коэн объявил о намерении отозвать израильских дипломатов из Турции, но они покинули страну еще на прошлой неделе, сообщил турецкий дипломатический источник.

    Источник РИА «Новости» заявил, что сейчас в Турции израильских дипломатов нет. Все представляющие Израиль дипломаты, в том числе посол, покинули страну 19 октября, сообщил источник, пояснив, что соответствующую ноту о планах дипломатов МИД Турции получил 18 октября.

    Отмечается, что причиной такого шага стали соображения безопасности, а не дипломатический конфликт. «Кому Коэн отдал указания вернуться из Турции, сложно понять, так как упомянутые им дипломаты уже покинули страну», – сказал источник.

    Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль «военным преступником». Глава МИД Израиля Эли Коэн распорядился отозвать всех дипломатов из Турции после слов Эрдогана. О том, что израильские дипломаты покинут Турцию сообщалось на прошлой неделе на фоне акций в поддержку Палестины, которые проходили в турецких городах.

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    28 октября 2023, 15:23
    СМИ: В наземной операции Израиля участвовали 5 тыс. американцев

    Tasnim: В наземной операции Израиля против Газы участвовали 5 тыс. американских военных

    Tекст: Александра Юдина

    В начатой Израилем в пятницу против сектора Газа наземной операции участвовали 5 тыс. американских военнослужащих, сообщает иранское государственное агентство Tasnim.

    По данным органов госбезопасности исламской республики, около 5 тыс. американских солдат участвовали в израильской наземной операции против сектора Газа в ночь с пятницу на субботу, передает РИА «Новости».

    Известно, что операция израильской армии против Газы была осуществлена с участием трех дивизий и нескольких бригад американской армии.

    Как указывает издание, израильская армия в данный момент стремится разделить сектор Газа на две или три зоны, войдя с этих территорий, а затем вступить в следующую фазу войны с Палестиной, рассчитывая на ликвидирование связи между силами палестинского сопротивления.

    Ранее член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака заявил, что попытка наземного наступления армии Израиля на сектор Газа с трех сторон провалилась, израильская сторона понесла большие потери.

    Напомним, движение ХАМАС заявило, что сектор Газа подвергся нападению армии Израиля со стороны суши, с моря и с воздуха.

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    28 октября 2023, 21:04
    Эрдоган пригрозил войной «креста с полумесяцем»

    Эрдоган предрек Израилю одиночество и обвинил Запад в разжигании войны «креста с полумесяцем»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на масштабном пропалестинском митинге в Стамбуле задался вопросом, хочет ли Запад войны «креста с полумесяцем», а также заявил, что Израиль обречен на одиночество на фоне голосования в ООН по резолюции о секторе Газа.

    «Запад, к вам обращаюсь! Вы хотите разжечь новую войну между крестом и полумесяцем? Если вы прилагаете для этого такие усилия, то знайте – этот народ не умер, он крепко стоит на ногах», – цитирует РИА «Новости» президента Турции.

    Комментируя голосование в ООН, Эрдоган отметил, что лишь «13-14» стран поддержали позицию Израиля, отметив, что таким образом Израиль обрек себя на одиночество.

    Кроме того, он подчеркнул, что, именно Израиль ведет себя как группировка, а ХАМАС не являются террористами, а за резню в секторе Газа несет ответственность Запад, это также его наследие западных стран.

    Также Эрдоган обвинил Израиль в военных преступлениях, а премьера Израиля Биньямина Нетаньяху назвал «истинным террористом», отметив, что Запад мобилизовал все силы  для их легитимации.

    На митинге присутствовали президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, руководители ряда партий Турции, посол Палестины в Турции и спикер парламента ОАЭ Сакр Гобаш.

    Ранее Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль «военным преступником» перед лицом всего международного сообщества.

    Между тем, глава МИД Израиля Эли Коэн распорядился отозвать всех дипломатов из Турции после слов Эрдогана.

    Коментарии (7)
    28 октября 2023, 22:57
    ХАМАС выразил готовность немедленно заключить сделку с Израилем

    Глава политбюро ХАМАС в секторе Газа Синвар сообщил о готовности движения заключить сделку с Израилем по обмену пленными

    Tекст: Антон Антонов

    Палестинское движение ХАМАС готово немедленно заключить сделку по обмену пленными с Израилем, сообщил глава политбюро ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар.

    Синвар пояснил, что такая сделка подразумевает освобождение Израилем «всех заключенных в оккупационных тюрьмах». ХАМАС в рамках предлагаемой сделки обещает «освобождение всех заложников, удерживаемых сопротивлением», передает РИА «Новости».

    Напомним, представитель военного крыла ХАМАС – «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Абу Обейда подчеркивал, что ХАМАС отпустит заложников только при условии освобождения всех палестинских заключенных.


    Коментарии (0)
    28 октября 2023, 20:28
    ХАМАС потребовало освободить всех палестинских заключенных

    Движение ХАМАС потребовало освободить всех палестинских заключенныз в обмен на заложников

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение исламского освобождения ХАМАС требует освобождения всех палестинских заключенных в обмен на израильских заложников, заявил представитель военного крыла ХАМАС – «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Абу Обейда.

    Он заявил, что ХАМАС готово выпустить заложников как единовременно, так и поэтапно, но только при условии, если из тюрем выпустят всех палестинских заключенных, передает РИА «Новости».

    Ранее ХАМАС согласилось выдать иностранных заложников в обмен на прекращение огня.

    Коментарии (3)
    29 октября 2023, 00:44
    Эрдоган назвал Израиль «пешкой настоящих хозяев»

    Эрдоган заявил, что «настоящие хозяева» принесут Израиль в жертву в «подходящий день»

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль является «пешкой в регионе», «настоящие хозяева игры» принесут его «в жертву», когда наступит подходящий день, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Эрдоган сказал, что «настоящими хозяевами игры» являются «те, кто «позволяет шалости» израильским властям», без разрешения этих «хозяев» руководство Израиля «и шагу не может сделать». По его словам, политики и СМИ на Западе помогают узаконить убийства невинных жителей сектора Газа, передает ТАСС со ссылкой на Anadolu.

    Напомним, Эрдоган призвал власти Израиля немедленно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на Газу. Он заявил, что Турция объявит Израиль «военным преступником», а премьера Израиля Биньямина Нетаньяху назвал «истинным террористом».

    Коментарии (0)
    29 октября 2023, 05:23
    Израиль предложил Эрдогану забрать ХАМАС в Турцию

    Израильский министр Бен-Гвир предложил Эрдогану забрать боевиков ХАМАС в Турцию

    Tекст: Антон Антонов

    Если президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган так защищает боевиков палестинского движения ХАМАС, то пусть заберет их, чтобы они жили в Турции, заявил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир.

    Бен-Гвир в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что «Эрдоган и его народ» выражают «огромную поддержку нацистским убийцам, которые убивали, грабили и насиловали» израильских детей, стариков и женщин. В связи с этим Бен-Гвир предложил Эрдогану не ограничиваться «поддержкой издалека», а «забрать их» под свою защиту в Турцию.

    Напомним, Эрдоган назвал Израиль оккупантом и группировкой. При этом он отметил, что палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией.


    Коментарии (8)
    28 октября 2023, 16:54
    Эрдоган прилетел на массовый митинг в поддержку Палестины в Стамбуле на вертолете

    Президент Турции Эрдоган прибыл на митинг в поддержку Палестины в Стамбуле на вертолете

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на вертолете на место проведения митинга по Палестине в аэропорту Ататюрка в Стамбуле, на нем был шарф в цветах палестинского флага.

    Выступление турецкого президента началось с чтения Корана и молитвы. Ожидается, что Эрдоган сделает ряд заявлений относительно ситуации на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Кроме того, на митинге выступят лидеры партий, входящий в правящий «Республиканский альянс». Анкара также приглашала участвовать в митинге лидеров Египта, Саудовской Аравии, Ливии и Иордании.

    Ранее Эрдоган в соцсетях призвал власти Израиля немедленно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на сектор Газа.

    Массовая акция в поддержку Палестины прошла в Лондоне, демонстранты потребовали прекращения огня на Ближнем Востоке.

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