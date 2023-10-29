СМИ: Израиль отложил крупномасштабную операцию в Газе

NYT: Израиль отложил крупномасштабную операцию в Газе и ведет несколько ограниченных

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным The New York Times, решение «провести более ограниченные наземные операции, по крайней мере на начальном этапе, согласуется с предложениями, сделанными недавно министром обороны США Ллойдом Остином израильским коллегам». Первоначальные планы израильской операции встревожили официальных лиц США, которые выразили обеспокоенность отсутствием достижимых военных целей, передает ТАСС.

По мнению представителей Пентагона, Израиль, судя по всему, проводит поэтапную операцию, во время которой после обнаружения в Газе боевиков ХАМАС в дело вступают более крупные силы. Как приводит издание слова бывшего офицера ЦРУ Мика Малроя, как только обнаруживаются слабые места, бреши, привлекаются основные ударные силы.

Отставной генерал США Фредерик Ходжес, служивший в Ираке, считает, что такая тактика, по-видимому, является для израильских сил способом «ограничить потери, а также уменьшить нанесение сопутствующего ущерба» зданиям.

Напомним, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны и сообщил, что израильские военные вошли в сектор Газа с целью уничтожения палестинской радикальной организации ХАМАС.