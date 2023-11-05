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Саудовская Аравия осудила заявление израильского министра о ядерном ударе в Газе
МИД Саудовской Аравии: Заявления Элияху о ядерном ударе по Газе свидетельствует об экстремизме и жестокости Израиля
Эр-Рияд осудил высказывание министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху о возможном применении ядерного оружия в секторе Газа, следует из заявления Министерства иностранных дел Саудовской Аравии.
В сообщении говорится, что Саудовская Аравия самым решительным образом осуждает экстремистские заявления министра израильского оккупационного правительства относительно сброса ядерной бомбы на осажденный сектор Газа. В ведомстве уточнили, что это свидетельствует об экстремизме и жестокости, которые характерны для членов израильского правительства, передает ТАСС.
В заявлении отмечается, что «неспособность немедленно уволить министра или приостановить его полномочия отражает высоту презрения израильского правительства ко всем человеческим, моральным, религиозным и правовым нормам и ценностям».
Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта.
Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа.