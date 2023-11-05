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    Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.

    3 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев И тут происходит неожиданное. Народ объединяется

    Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.

    22 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство – главный фактор победы России

    Кто-то ругается, что Россия из века в века вынуждена жить, сталкиваясь с тяжелыми испытаниями, сложными вызовами и смертельными врагами, и лучшие качества наш народ проявляет именно в такие моменты. На самом деле наш народ проявляет их всегда – просто в трудные времена мы сами в себе их наконец замечаем.

    17 комментариев
    5 ноября 2023, 13:33

    Нетаньяху наказал министра за допущение ядерного удара по Газе

    Нетаньяху наказал министра за допущение ядерного удара по Газе
    @ Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа, сообщили СМИ.

    Как передает радио Kan слова Нетаньяху, слова Амихая Элияху не соответствуют действительности и оторваны от реальности, Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с высочайшими стандартами международного права, чтобы предотвратить причинение вреда непричастным, и мы будем продолжать делать это до победы, передает ТАСС.

    Ранее представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем сообщил, что заявления израильского министра о возможности ядерного удара по сектору Газа отражают терроризм, практикуемый этим правительством и его лидерами против палестинского народа.

    Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта.

    5 ноября 2023, 02:59
    Протестующие в Израиле потребовали отставки Нетаньяху

    У резиденции Нетаньяху в Кесарии прошла акция с требованием отставки премьера Израиля

    Протестующие в Израиле потребовали отставки Нетаньяху
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Протестующие, которые собрались у резиденции главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху в Кесарии, потребовали его отставки, сообщили СМИ.

    Участники акции протеста считают, что Нетаньяху «несет ответственность за провал», связанный с нападением палестинского движения ХАМАС на Израиль, «из-за него» жители Израиля «платят ужасную и кровавую цену», передает RT со ссылкой на Haaretz.

    Общественная акция в поддержку семей заложников, удерживаемых ХАМАС, также прошла в Тель-Авиве, в ней приняли участие несколько тысяч человек. Обращаясь к ним, мэр Тель-Авива Рон Хульдаи заявил, что Нетаньяху должен сделать все возможное, чтобы вернуть заложников, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

    Напомним, как сообщают СМИ, президент США Джо Байден полагает, что карьера главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху скоро завершится, граждане признают Нетаньяху одним из ответственных за провал при нападении ХАМАС на Израиль.

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    5 ноября 2023, 11:20
    Послы Ирана и Израиля в Баку устроили словесную дуэль

    Послы Ирана и Израиля в Азербайджане обменялись нелицеприятными заявлениями

    Послы Ирана и Израиля в Баку устроили словесную дуэль
    @ Rouzbeh Fouladi/Global Look Press,кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Александров

    Послы Ирана и Израиля в Азербайджане Аббас Мусави и Джордж Дик обменялись нелицеприятными заявлениями в социальных сетях, сообщили местные СМИ.

    Как сообщает издание haqqin.az, заочную перепалку открыл иранский посол, который назвал израильтян «слабее паутины паука» и пообещал Израилю «похороны в Средиземном море» в случае вмешательства Ирана в конфликт вокруг сектора Газа.

    «Нет никакого спасения, отныне весь мир против вас», – написал иранский дипломат, отметив, что против Израиля якобы настроен и «мусульманский, храбрый народ Азербайджана».

    В ответ посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик дал «бесплатный совет от профессионала» «послу иранского режима», написав, что если тот хочет, чтобы «его воспринимали всерьез» во время угроз уничтожить Израиль и лично главу израильской дипмиссии в Баку, то «следует отказаться от сравнения с паутиной».

    «Паучий шелк в пять раз прочнее стали», – ответил посол Израиля.

    Ранее в связи с действиями Израиля в секторе Газа президент Колумбии Густаво Петро и президент Чили Габриэль Борич сообщили, что послов этих стран в Израиле решено отозвать для консультаций. Власти Бахрейна так же решили отозвать посла в Израиле и приостановить экономические отношения с еврейским государством в знак поддержки народа Палестины на фоне израильских действий в секторе Газа.

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    5 ноября 2023, 11:03
    СМИ: Зеленский разочаровался из-за утечки данных о возможном визите в Израиль

    Times of Israel: Зеленский может не приехать в Израиль из-за утечки данных в СМИ

    СМИ: Зеленский разочаровался из-за утечки данных о возможном визите в Израиль
    @ Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский может отменить запланированный визит в Израиль из-за утечки информации о нем, сообщили СМИ.

    Как пишет Times of Israel со ссылкой на украинского дипломата, Зеленский «разочарован», потому что «хотел, чтобы поездка стала достоянием общественности, когда он ступит на израильскую землю», передает Lenta.Ru.

    Источник Channel12 уточнил, что утечка данных наносит ущерб не только безопасности президента, но и доверию между чиновниками и отношениям двух стран, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта. Информации о дате визита пока нет, добавил он.

    3 ноября источник в правительстве Украины заявил, что сообщения о запланированном визите Владимира Зеленского в Израиль на следующей неделе не соответствует действительности.

    Ранее СМИ сообщили, что украинский лидер прибудет в Израиль, предположительно, 6 или 7 ноября, для встречи с израильским руководством, в частности с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

    В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании посетить Израиль на фоне эскалации конфликта с Палестиной, однако в Тель-Авиве дали понять Киеву, что такой визит сейчас неуместен.

    Коментарии (9)
    5 ноября 2023, 12:16
    Израильский министр допустил возможность ядерного удара по сектору Газа

    Times of Israel: Израильский министр заявил о возможности ядерного удара по сектору Газа

    Израильский министр допустил возможность ядерного удара по сектору Газа
    @ Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта, в ответ на это власти и израильские политики уже осудили подобное высказывание.

    Как пишет издание Times of Israel, отвечая на вопрос в интервью радиостанции Kol Berama следует ли сбросить на анклав атомную бомбу, министр наследия Амихай Элияху ответил, что «это одна из возможностей». Кроме того, политик выразил свое несогласие с допуском любой гуманитарной помощи в Газу, заявив, что Израиль не будет передавать «нацистам» гуманитарную помощь, а «в Газе не существует такого понятия, как невовлеченные гражданские лица», передает РИА «Новости».

    По данным издания, позднее Элияху попытался опровергнуть свои слова и написал, что любому здравомыслящему человеку ясно, что замечание об атомной бомбе было метафорическим.

    Канцелярия израильского премьер-министра заявила, что высказывания Элияху «не соответствуют действительности», а Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии со стандартами международного права, чтобы не причинить вреда невинным людям.

    Кроме того, заявления министра раскритиковал лидер израильской оппозиции Яир Лапид и заявил, что Нетаньяху должен сегодня же уволить Элияху.

    Как сообщает радио Kan, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа, передает ТАСС.

    Ранее NYT сообщила, что США попытались убедить Израиль использовать при ударах по городской застройке Газы бомбы меньшего размера.

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    4 ноября 2023, 21:25
    Reuters: «Хезболла» атаковала Израиль неизвестной ракетой

    Reuters: «Хезболла» атаковала Израиль неизвестной мощной ракетой

    Tекст: Вера Басилая

    Ливанское радикальное движение «Хезболла» выпустило по Израилю новые мощные ракеты, которые ранее не применялись в боевых действиях, сообщили ливанский источники Reuters.

    Источник сообщил, что ракета поразила позицию израильских войск по другую сторону границ от деревень Айта аль-Шааб и Рмейш на юге Ливана недалеко от границы с Израилем. ЦАХАЛ нанес ответный удар и уничтожил объекты движения в Ливане, пишет «Московский комсомолец».

    Ранее лидер ливанской шиитской партии «Хезболла» шейх Хасан Насрулла назвал остановку «израильской агрессии» в Газе и победу палестинских сил целями, которые необходимо достичь в ходе эскалации на Ближнем Востоке.

    Коментарии (4)
    5 ноября 2023, 03:30
    Израиль собрался «делать все, что захочет», в секторе Газа

    Израильский министр обороны Галант обещал уничтожить лидера ХАМАС в секторе Газа Синвара

    Израиль собрался «делать все, что захочет», в секторе Газа
    @ Majdi Fathi/APAimages/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар будет уничтожен, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, добавив, что в анклаве Израиль «сделает все, что захочет».

    Галант сказал, что Израиль «доберется до Синвара». Он заверил, что «после войны в Газе больше не будет ХАМАС», а также угрозы для Израиля из палестинского анклава. Галант заявил, что у израильских сил «будет полная свобода действий в секторе Газа». «Мы сделаем все, что захотим», – приводит его слова РИА «Новости».

    Палестинское агентство WAFA сообщает, что в результате удара израильской авиации по лагерю Аль-Магази в центральной части сектора Газа 51 человек погиб, десятки пострадали.

    Напомним, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху отверг предложение госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена о гуманитарных паузах в секторе Газа и потребовал освободить захваченных боевиками заложников.

    Коментарии (12)
    5 ноября 2023, 11:26
    США попросили Израиль атаковать Газу бомбами поменьше

    NYT: США попросили Израиль изменить подход к ударам для сокращения жертв в Газе

    Tекст: Валентина Григоренко

    США попытались убедить Израиль действовать более взвешено в боевых действиях в секторе Газа, а именно, использовать при ударах по городской застройке бомбы меньшего размера, сообщили СМИ.

    Как пишет The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников, в Вашингтоне посоветовали для сокращения числа жертв среди мирного населения улучшить методы нанесения ударов по лидерам палестинской группировки ХАМАС, передает РБК.

    Кроме того, США порекомендовали Израилю собирать больше разведывательных данных о командно-контрольных сетях боевиков, применять бомбы меньшего размера для разрушения сети туннелей, а также задействовать свои наземные силы для отделения мест скопления гражданского населения от мест сосредоточения боевиков.

    Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что прекращение огня в секторе Газа привело бы только к перегруппировке сил палестинского радикального движения ХАМАС, но Израилю следует предотвратить жертвы среди мирных жителей сектора Газа.

    Ранее глава Минздрава Палестины Май аль-Кейла сообщила, что не менее 150 медработников погибли в результате израильских ударов по сектору Газа. Кроме того, в ХАМАС заявили, что с 7 октября в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли свыше 60 израильских пленных.

    Напомним, что с начала обострения ближневосточного конфликта в секторе Газа погибло 9 тыс. 277 человек.

    Коментарии (11)
    5 ноября 2023, 12:00
    Политолог объяснил новый виток масштабных протестов в Вашингтоне

    Американист Дудаков: Сторонники Палестины попытались окружить Белый дом

    Политолог объяснил новый виток масштабных протестов в Вашингтоне
    @ Celal Gunes/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Митинг в поддержку Палестины в Вашингтоне уже достиг масштабов митинга лета 2020 года, дальше протесты будут только шириться, рассказал американист Малек Дудаков.

    Как написал Дудаков в своем Telegram-канале, больше сотни тысяч демонстрантов добрались до столицы США и провели масштабный митинг в поддержку Палестины. Они окружили Белый дом и даже предприняли попытки штурма. По его словам, таких мощных протестов в Вашингтоне не было со времен лета погромов 2020 года, когда БЛМщики тоже пытались штурмовать Белый дом.

    Дудаков добавил, что уровень поддержки Байдена на фоне раскола внутри Демпартии резко обвалился.

    «На помощь ему прибежал Обама – тот возложил ответственность за войну в Газе сразу на весь мир. Впрочем, вряд ли это поможет убедить тех же протестующих, которые с лозунгами «Аллаху акбар!» окружали Белый дом», – написал политолог.


    Дудаков отметил, что уже две трети американцев выступают за немедленное перемирие в Газе, но потуги Белого дома как-то повлиять на ситуацию оставляют желать лучшего. План по выводу иностранных беженцев из Газы на грани срыва

    «Протесты на Западе будут только шириться. 11 ноября запланирован «марш миллионов» в поддержку Палестины уже в Лондоне – там все может быть ещё драматичней, чем в Вашингтоне. Раскол в обществе резко усиливается – и эта пороховая бочка грозит в любой момент полыхнуть, похоронив судьбы многих нынешних политиков», – подытожил Дудаков.

    Ранее Дудаков рассказал газете ВЗГЛЯД, что поддержка мусульман может оказать определенную роль на грядущих выборах в США. Если они не проголосуют за Демократическую партию в спорных штатах, это может вызвать проблемы у Джо Байдена.

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    5 ноября 2023, 01:57
    Полицейские пострадали после взрыва «шаровой бомбы» в Берлине

    После пропалестинской акции в Берлине у фургона полиции взорвали «шаровую бомбу»

    Tекст: Антон Антонов

    Пропалестинские демонстрации прошли в Берлине и Париже. В Берлине после акции у фургона полиции взорвали «шаровую бомбу», пострадали двое полицейских и маленький ребенок, сообщила полиция города.

    Взрыв пиротехнического изделия произошел у радиофургона в районе Нойкельн. Связь взрыва с демонстрацией не установлена, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

    Во время демонстрации полиция задержала 59 человек. Причиной задержания стали нарушения правил проведения манифестации, в том числе размещение антисемитских плакатов, а также подозрения в подстрекательстве к мятежу и разжигании ненависти. Кроме того, произошло нападение активистки на представителя СМИ, передает ТАСС со ссылкой на Bild am Sonntag.

    Полиция оценивает число участников акции в 8,5 тыс. человек, хотя ожидали 2 тысячи. Правопорядок обеспечивали порядка 1,5 тыс. сотрудников берлинской полиции.

    BFMTV со ссылкой на данные столичной префектуры сообщает, что в Париже на акцию вышли около 19 тыс. человек, которые требовали прекращения огня в секторе Газа. При этом организаторы акции утверждают, что собралось около 60 тыс. человек.

    В пятницу в Нью-Йорке произошла стычка между пропалестинскими и произраильскими протестующими, один из протестующих поджег флаг Израиля.

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    4 ноября 2023, 23:19
    В ХАМАС заявили о гибели более 60 заложников из-за ударов Израиля по Газе

    Боевое крыло ХАМАС заявило о гибели более 60 заложников в результате израильских ударов по сектору Газа

    Tекст: Антон Антонов

    С 7 октября в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли свыше 60 израильских пленных, сообщило боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама».

    «Бригады» заявили, что «сионистские обстрелы» стали причиной гибели «более 60 пленных противника», при этом тела 23 человек все еще не достали из-под завалов. В «Бригадах» сказали, что, вероятно, будут не в состоянии извлечь их, так как «продолжается ужасная агрессия против Газы», передает РИА «Новости».

    CNN со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ситуацией, сообщает, что ХАМАС намерено прекратить препятствовать выезду иностранных граждан из сектора Газа, когда получит от Израиля гарантии, что машинам скорой помощи позволят доехать до КПП «Рафах» на границе с Египтом.

    Напомним, Израиль впервые сталкивается с ситуацией, когда у противника так много заложников. Это один из факторов, которые мешают Израилю проводить сухопутную операцию в Газе.

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    4 ноября 2023, 20:35
    Блинкен дал совет Нетаньяху о защите мирных палестинцев

    Блинкен: Израилю следует предотвратить жертвы среди жителей сектора Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Прекращение огня в секторе Газа привело бы только к перегруппировке сил палестинского радикального движения ХАМАС, но Израилю следует предотвратить жертвы среди мирных жителей сектора Газа, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Блинкен озвучил реакцию США на призывы союзников поддержать идею режима прекращения огня в Газе, заявив, что прекращение огня сейчас предоставит ХАМАС возможность перегруппироваться и снова напасть на Израиль, как 7 октября, передает ТАСС.

    Госсекретарь США также заявил, что Вашингтон, Египет и Иордания договорились использовать свое влияние, чтобы сдержать любые стороны от открытия еще одного фронта против Израиля.

    Кроме того, он призвал Израиль принять все возможные меры, чтобы предотвратить жертвы среди мирных жителей сектора Газа. По его словам, США поддерживают право Израиля на защиту от напавшей на него ХАМАС, но имеет значение, как израильская армия это делает. Госсекретарь заявил, что США дали совет Израилю, как «защитить мирное население», который поможет предотвратить дальнейшее использование ситуации [боевиками] ХАМАС.

    Ранее Блинкен заявил, что Израиль обладает не только правом, но и обязанностью защищать собственную территорию после нападения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС.

    Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху отверг предложение Блинкена о гуманитарных паузах в секторе Газа и потребовал освободить захваченных боевиками заложников.

    Коментарии (3)
    5 ноября 2023, 03:59
    На акцию в поддержку Палестины в Вашингтоне собралось более 100 тыс. человек

    Организаторы заявили об участии в акции в поддержку Палестины в Вашингтоне более 100 тыс. человек

    Tекст: Антон Антонов

    В Вашингтоне прошла акция в поддержку Палестины, в ней приняли участие свыше 100 тыс. человек, заявил координатор коалиции «Ответ» Брайан Беккер, добавив, что состоялась «самая большая демонстрация в поддержку Палестины в истории США».

    Беккер обвинил администрацию президента США Джо Байдена в лицемерии и сказал, что «люди очень злятся» из-за поддержки Белым домом «войны Израиля против гражданских лиц», передает РИА «Новости».

    Напомним, пропалестинские демонстрации прошли также в Берлине и Париже. После пропалестинской акции в Берлине у фургона полиции взорвали «шаровую бомбу» – пиротехническое изделие. Пострадали двое полицейских и ребенок.

    Коментарии (3)
    4 ноября 2023, 21:17
    В Ираке сообщили о планах Блинкена посетить Багдад

    Baghdad today: Госсекретарь США посетит Багдад, где встретится с руководством Ирака

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный секретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 5 ноября, посетит с визитом Багдад, где проведет переговоры с руководством Ирака о будущем сектора Газа, сообщил новостной портал Baghdad today.

    Источники издания сообщают, что  Блинкен совершит официальный визит в Ирак, встретится с премьер-министром страны Мухаммедом ас-Судани и главой внешнеполитического ведомства Ирака Фуадом Хусейном, передает ТАСС.

    По данным портала, госсекретарь обсудит развитие ситуации в регионе после войны в палестинском секторе Газа.

    Ранее Блинкен провел встречу с главами МИД пяти арабских государств и представителем палестинского руководства в столице Иордании, в ходе которой также рассматривалась обстановка в палестинском анклаве.

    Политолог-американист Малек Дудаков заявил газете ВЗГЛЯД, что неудачный визит Блинкена на Ближний Восток ослабил позиции США в регионе.

    Коментарии (13)
    5 ноября 2023, 12:56
    ХАМАС отреагировало на заявление израильского политика о ядерном ударе

    ХАМАС: Заявления о ядерном ударе по Газе отражают терроризм израильских властей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заявления израильского министра о возможности ядерного удара по сектору Газа отражают терроризм, практикуемый этим правительством и его лидерами против палестинского народа, заявил представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем.

    По его словам, заявления так называемого министра наследия израильского правительства о том, что сброс ядерной бомбы на сектор Газа является одним из рассматриваемых вариантов, отражают беспрецедентный преступный терроризм, практикуемый этим фашистским правительством и его лидерами против палестинского народа, передает РИА «Новости».

    Представитель ХАМАС также отметил, что такие заявления проистекают из полной поддержки США израильских действий в секторе Газа.

    Ранее министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта.

    Коментарии (2832)
    4 ноября 2023, 18:33
    ХАМАС обвинило Байдена в гибели жителей сектора Газа

    ХАМАС возложило личную ответственность на Байдена за атаки Израиля на жителей сектора Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение ХАМАС возложило ответственность на США и лично на американского президента Джо Байдена за атаки Израиля на мирных жителей сектора Газа, заявил один из лидеров радикального движения Усама Хамдан телеканалу Al Jazeera.

    Хамдан подчеркнул, что США и Байден лично отвечают за нападения израильской армии на мирных палестинцев, передает ТАСС.

    Ранее представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи заявил, что жителям севера Газы рекомендовано в ближайшее время эвакуироваться на юг.

    Телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав палестинского анклава сообщил, что с начала обострения ближневосточного конфликта в секторе Газа погибло 9 тыс. 277 человек.

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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

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    • Францию оккупировали клопы

    • Залужный признал поражение

      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

    • Израиль окружил Газу

      Зайдя в сектор Газа с трех направлений, израильская армия окружила город Газу, как когда-то войска Александра Македонского. Та осада закончилась для филистимлян катастрофой. Эта операция тоже обещает стать очень кровавой. Пока Израилю везет, но обострение грозит продлиться долго.

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