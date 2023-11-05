Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.3 комментария
Нетаньяху наказал министра за допущение ядерного удара по Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа, сообщили СМИ.
Как передает радио Kan слова Нетаньяху, слова Амихая Элияху не соответствуют действительности и оторваны от реальности, Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с высочайшими стандартами международного права, чтобы предотвратить причинение вреда непричастным, и мы будем продолжать делать это до победы, передает ТАСС.
Ранее представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем сообщил, что заявления израильского министра о возможности ядерного удара по сектору Газа отражают терроризм, практикуемый этим правительством и его лидерами против палестинского народа.
Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта.