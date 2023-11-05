Нетаньяху наказал министра за допущение ядерного удара по Газе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает радио Kan слова Нетаньяху, слова Амихая Элияху не соответствуют действительности и оторваны от реальности, Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с высочайшими стандартами международного права, чтобы предотвратить причинение вреда непричастным, и мы будем продолжать делать это до победы, передает ТАСС.

Ранее представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем сообщил, что заявления израильского министра о возможности ядерного удара по сектору Газа отражают терроризм, практикуемый этим правительством и его лидерами против палестинского народа.

Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта.