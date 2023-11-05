Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.0 комментариев
ХАМАС отреагировало на заявление израильского политика о ядерном ударе
ХАМАС: Заявления о ядерном ударе по Газе отражают терроризм израильских властей
Заявления израильского министра о возможности ядерного удара по сектору Газа отражают терроризм, практикуемый этим правительством и его лидерами против палестинского народа, заявил представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем.
По его словам, заявления так называемого министра наследия израильского правительства о том, что сброс ядерной бомбы на сектор Газа является одним из рассматриваемых вариантов, отражают беспрецедентный преступный терроризм, практикуемый этим фашистским правительством и его лидерами против палестинского народа, передает РИА «Новости».
Представитель ХАМАС также отметил, что такие заявления проистекают из полной поддержки США израильских действий в секторе Газа.
Ранее министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта.