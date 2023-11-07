Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).14 комментариев
В торговом центре Улан-Удэ ликвидировали крупный пожар
Открытое горение ликвидировано на пожаре в торговом центре ТЦ «Гвоздь» в Улан-Удэ
Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ, сообщает МЧС.
В Telegram-канале ведомства указано, что крупный пожар в ТЦ «Гвоздь» локализован на площади 22 тыс. кв. метров. В данный момент на месте работают 126 человек и 32 единицы техники.
Пожар в ТЦ «Гвоздь» в Октябрьском районе столицы Бурятии начался в ночь на вторник. Частично обрушилась кровля здания. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее в поселке Степной Краснодарского края произошло крупное возгорание на складе.