  • Новость часаОжесточенные бои ХАМАС с армией Израиля начались на юге Газы
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    Власти Молдавии увидели руку Москвы среди победителей выборов
    Лавров предупредил об опасности новой большой войны
    Пушилин уволил мэра Мариуполя Моргуна
    Солист украинской группы «Пошлая Молли» посоветовал полякам выучить русский
    Лавров назвал условие диалога с Западом
    Мантуров объяснил предназначение обновленного Ил-96-400М
    Фидан уклонился от объятий Блинкена на встрече в Анкаре
    Директор Малого театра рассказала о состоянии Соломина после госпитализации
    Над украинским посольством в Москве вывесили знамя Победы
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как живут релоканты – не наше дело

    Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).

    14 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов США учтут разницу в воровстве между Украиной и Израилем

    Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.

    14 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев И тут происходит неожиданное. Народ объединяется

    Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.

    37 комментариев
    7 ноября 2023, 08:47

    В торговом центре Улан-Удэ ликвидировали крупный пожар

    Открытое горение ликвидировано на пожаре в торговом центре ТЦ «Гвоздь» в Улан-Удэ

    Tекст: Александра Юдина

    Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ, сообщает МЧС.

    В Telegram-канале ведомства указано, что крупный пожар в ТЦ «Гвоздь» локализован на площади 22 тыс. кв. метров. В данный момент на месте работают 126 человек и 32 единицы техники.

    Пожар в ТЦ «Гвоздь» в Октябрьском районе столицы Бурятии начался в ночь на вторник. Частично обрушилась кровля здания. По предварительным данным, пострадавших нет.

    Ранее в поселке Степной Краснодарского края произошло крупное возгорание на складе.

    6 ноября 2023, 13:14
    Над украинским посольством в Москве вывесили знамя Победы
    Над украинским посольством в Москве вывесили знамя Победы
    @ @zachitniki

    Tекст: Валерия Городецкая

    Активисты водрузили знамя Победы над зданием украинского посольства в Леонтьевском переулке в Москве.

    Акция приурочена к 80-летию со дня освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков, сообщает Telegram-канал «Zащитники».

    Посольство Украины в Москве перестало функционировать 24 февраля 2022 года. Спустя время с флагштока спустили украинский флаг, со здания демонтировали табличку о нахождении там представительства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о заблуждениях и мифах, бытующих вокруг освобождения Киева от фашистов в 1943 году.

    Коментарии (21)
    6 ноября 2023, 15:51
    Пушилин уволил мэра Мариуполя Моргуна

    Глава ДНР Пушилин освободил мэра Мариуполя Моргуна от занимаемой должности

    Пушилин уволил мэра Мариуполя Моргуна
    @ Александр Сухов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Мариуполя Олег Моргун освобожден от занимаемой должности, соответствующий документ подписал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

    Другим указом Пушилина Моргун назначен временно исполняющим обязанности главы Мариуполя до тех пор, пока не будет избран новый глава администрации, передает ТАСС.

    Олег Моргун занимал пост мэра Мариуполя с 23 января 2023 года. Он родился в Винницкой области, до 2014 года жил в Мариуполе, некоторое время руководил городским управлением милиции. Позже Моргун участвовал в формировании местных органов власти в ДНР, в том числе возглавлял город Ясиноватая. С 2015 года был главой Новоазовского района республики.

    В феврале на Украине завели дело против мэра Мариуполя и сотрудников полиции ДНР.

    Коментарии (18)
    6 ноября 2023, 16:22
    Фидан уклонился от объятий Блинкена на встрече в Анкаре

    Haberler: Фидан уклонился от объятий Блинкена на встрече в Анкаре

    Фидан уклонился от объятий Блинкена на встрече в Анкаре
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан не стал отвечать взаимностью на попытку американского госсекретаря Энтони Блинкена обнять его во время рукопожатия, пишет Haberler.

    В ходе встречи в Анкаре Блинкен пожал руку Фидану и попытался обнять его, но турецкий министр «мастерски парировал это движение», пишет Haberler, передает ТАСС.

    Переговоры Фидана и Блинкена прошли в понедельник, они шли около двух с половиной часов. По данным турецкой прессы, госсекретарю США оказали «холодный» прием, в аэропорту его не встречал никто из высшего руководства страны.

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    6 ноября 2023, 19:21
    Солист украинской группы «Пошлая Молли» посоветовал полякам выучить русский

    Солист украинской группы «Пошлая Молли» Тимошенко посоветовал полякам выучить русский и «вступить в Российскую империю»

    Солист украинской группы «Пошлая Молли» посоветовал полякам выучить русский
    @ @poshlaya_molly

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вокалист украинской музыкальной группы «Пошлая Молли» Кирилл Тимошенко посоветовал полякам выучить русский язык и «вступить в Российскую империю».

    Тимошенко заявил, что в Польше его раздражает польский язык, он отметил, что не понимает, зачем говорить на нем, передает телеканал 360.

    «Просто выучите русский и говорите на нормальном языке. Я не понимаю. Есть же Российская империя, просто вступите в нее, как раньше, и говорите на нормальном языке», – сказал солист.

    Коментарии (28)
    6 ноября 2023, 14:43
    Лавров назвал условие диалога с Западом

    Лавров: Россия готова к диалогу с Западом при учете российских интересов

    Лавров назвал условие диалога с Западом
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия готова к прагматичному диалогу с Западом, если эти страны на деле будут учитывать российские интересы, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках Международной выставки-форума «Россия».

    «Мы сохраняем при этом открытость и к прагматичному диалогу с западными странами, если они проявят готовность на деле, а не на словах учитывать наши интересы и взаимодействовать на основе взаимной выгоды и взаимного уважения», – сказал он, передает ТАСС.

    По мнению Лаврова, Запад, может быть, рано или поздно осознает бесперспективность нынешнего антироссийского курса. Но этот вопрос следует задавать нынешнему поколению руководителей прежде всего европейских стран, утративших стратегическое видение и слепо следующих в кильватере пагубной американской линии, полагает он.

    Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что обострение на Ближнем Востоке было спровоцировано именно политикой США.

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    6 ноября 2023, 16:17
    Лавров предупредил об опасности новой большой войны
    Лавров предупредил об опасности новой большой войны
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ближний Восток подталкивают к большой войне, этим занимаются англосаксонские силы, это ведет к всплескам терроризма и потокам беженцев, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Англосаксы «буквально подталкивают» Ближний Восток к большой войне, заявил министр на марафоне общества «Знание», передает ТАСС.

    Он добавил, что подобные тенденции проявляются на Украине, в Ираке, Ливии и Сирии. Другая сторона подобных действий – всплеск терроризма, экстремизма, разрушенные семьи и миллионные потоки беженцев.

    Методы Вашингтона и его союзников – сеяние хаоса в разных регионах, раздора между народами и странами, обострение межнациональных и межрелигиозных противоречий.

    Запад привык решать свои проблемы за счет других, за счет эксплуатации чужих ресурсов, заключил Лавров.

    Также министр указывал на готовность России к прагматичному диалогу с Западом, если эти страны на деле будут учитывать российские интересы.

    Коментарии (15)
    6 ноября 2023, 17:21
    Шац объявил сбор помощи для армии Израиля
    Шац объявил сбор помощи для армии Израиля
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иностранный агент, юморист Михаил Шац заявил, что планирует собирать средства для израильской армии.

    Шац заявил, что обеспечивает израильских военнослужащих обмундированием, палатками, дронами и прочим, пишет «Царьград».

    В октябре 2022 года Шац вместе с музыкантом Андреем Макаревичем пытался оспорить решение Минюста о присвоении статуса иностранных агентов.

    Весной Шаца задержали на Бали перед концертом на 8 марта.

    Ранее другой иноагент и юморист Максим Галкин заявил, что он и его семья проснулись в день начала операции ХАМАС от гудков сирен. Он выразил соболезнования всем, кто пострадал из-за атаки палестинского движения и отметил, что вместе со своей супругой Аллой Пугачевой гордится, что имеет отношение к Израилю, и пошел бы защищать эту страну и воевать против ХАМАС, если бы имел основания служить в армии Израиля.

    Коментарии (54)
    6 ноября 2023, 12:42
    В США признали главную ошибку властей относительно Путина

    Foreign Affairs: Власти США неверно поняли, как вести дела с Путиным

    В США признали главную ошибку властей относительно Путина
    @ Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские власти допустили ошибку относительно президента России Владимира Путина, поскольку не поняли, как с ним нужно вести дела, пишет издание Foreign Affairs.

    Отмечается, что если влиятельные политики США будут и дальше неправильно понимать Путина и считать, что единственный способ коммуникации с ним – демонстрация силы, то они рискуют спровоцировать прямой конфликт с Россией, передает Ura.ru.

    Вместо этого США следует искать пути дипломатического разрешения конфликта, включая переговоры и диалог с Москвой.

    Между тем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения РФ и США находятся на нуле.

    Коментарии (25)
    6 ноября 2023, 17:49
    Мантуров объяснил предназначение обновленного Ил-96-400М

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обновленный Ил-96-400М планируется применять при государственных и грузовых авиаперевозках, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

    Опытный образец сначала будет работать как летающая лаборатория, в ходе полетов планируется установить, на каком этапе этот тип самолета можно использовать для государственных специальных перевозок, сказал Мантуров, передает РИА «Новости».

    Сейчас для этих целей используется Ил-96-300.

    Также в ходе полетов планируется установить пригодность новой модификации для грузовых перевозок.

    Напомним, 1 ноября модернизированный четырехдвигательный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М совершил первый полет.

    Коментарии (20)
    7 ноября 2023, 01:17
    Помощник Залужного подорвался на подаренной гранате, приняв ее за рюмку

    Журналист Цаплиенко: Помощник главкома Залужного Частяков подорвался на подаренной коллегой гранате, приняв ее за рюмку

    Помощник Залужного подорвался на подаренной гранате, приняв ее за рюмку

    Tекст: Антон Никитин

    Помощник главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадий Частяков подорвался на подаренной коллегой – полковником Тимченко – боевой гранате, приняв ее за рюмку, рассказал журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники в правоохранительных органах Украины.

    По данным источников журналиста, гранаты входили в «подарочный набор», который на день рождения ему подарил коллега – полковник Тимченко, сообщили украинские СМИ.

    По их данным, Тимченко уже дал показания, сообщив, что сам решил сделать такой подарок, положив в деревянную коробку бутылку виски и шесть боевых гранат. Это подтвердили три свидетеля, при которых полковник вручал подарок. Согласно их показаниям, Тимченко даже сказал Частякову: «Тебя удивить тяжело – поэтому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски».

    Источники журналиста предполагают, что Частяков решил, что это шутка и гранаты не настоящие. И что это не гранаты, а «рюмки специфической формы».

    Источники также сообщили, что две аналогичные гранаты найдены у Тимченко.

    Ранее главком ВСУ Валерий Залужный сообщил о гибели своего помощника Геннадия Частякова в результате взрыва спрятанного в подарке неизвестного устройства.

    Советник главы ДНР Ян Гагин назвал гибель Частякова «сообщением» для главкома ВСУ Валерия Залужного от президента Украины Владимира Зеленского.

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    6 ноября 2023, 16:53
    Кураев объявил, что уехал из России в День народного единства
    Кураев объявил, что уехал из России в День народного единства
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший протодиакон РПЦ Андрей Кураев сообщил в понедельник, что покинул страну в День народного единства, 4 ноября.

    Он в своем блоге сообщил, что «откололся» от страны в День народного единства, и пошутил, что это «судьба диссидента», передает РИА «Новости».

    Напомним, лишенный сана протодиакон Кураев решил уехать из России в Чехию. Источник в РПЦ отметил, что эти планы бывшего священнослужителя были «во многом предсказуемы».

    Коментарии (24)
    6 ноября 2023, 12:16
    Танковый прорыв ВСУ сравнили с научной фантастикой

    Times: Танковый прорыв ВСУ сравнили с научной фантастикой

    Танковый прорыв ВСУ сравнили с научной фантастикой
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на недостаток ресурсов, критикуют организованное НАТО обучение и не верят в возможность прорыва фронта, пишет Times.

    Начальник штаба батальона 32-й бригады ВСУ Михаил Лысенко заявил, что танковый прорыв со стороны ВСУ является чем-то из области научной фантастики, пишет Times, передает РИА «Новости».

    По словам командующего батальоном Дмитрия Берлыма, ВСУ не хватает людских ресурсов, он также пожаловался на снижение качества подкреплений. Офицер добавил, что средний возраст солдата в его батальоне составляет 45 лет.

    Издание отмечает, что Лысенко и Берлым проходили обучение в НАТО, однако ни одна из усвоенных тактик не оказалась эффективной против Российской армии.

    Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о полностью остановленном контрнаступлении ВСУ на Запорожском направлении.

    Коментарии (10)
    6 ноября 2023, 13:42
    ЦАХАЛ назвал причину падения ракеты «Железного купола» на Израиль
    ЦАХАЛ назвал причину падения ракеты «Железного купола» на Израиль
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фрагменты ракеты израильской системы противоракетной обороны «Железный купол» упали на территории еврейского государства из-за технической неисправности, заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Как пишет газета Haaretz со ссылкой на представителя ЦАХАЛа, в воскресенье ракета «Железного купола» была выпущена на перехват снаряда из сектора Газа, из-за неисправности фрагменты ракеты-перехватчика упали на территории еврейского государства, при этом все цели были сбиты, передает ТАСС. О пострадавших информации не поступало.

    Ранее в соцсетях появились видео того, как ракета «Железного купола» упала на Израиль.

    Коментарии (9)
    6 ноября 2023, 21:28
    Уничтожение бойцами спецназа ВС России двух Bradley попало на видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бойцы российского спецназа подразделения «Осман» уничтожили две американских бронированных машины пехоты (БМП) Bradley на Ореховском направлении, уничтожение снято на видео.

    В ролике запечатлено, как к линии фронта перебрасываются подкрепления ВСУ, две американских БМП в ролике движутся через поле к лесополосе, передает РИА «Новости».

    В одну из машин попала противотанковая ракета, вторую подбили через несколько метров от первой.

    До этого глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что российские военные артиллерийским огнем поразили позицию украинской стороны на Ореховском направлении. По его словам, на участке Работино – Вербовое велась ротация украинских боевиков.

    Ранее Минобороны обнародовало видео, где командир отделения ПТУРов сержант Юрий Щербаков, получивший звание Героя России, сорвал наступление украинских военных.

    Коментарии (9)
    6 ноября 2023, 12:22
    Семья Берлускони решила выселить участниц вечеринок «бунга-бунга»

    The Times: Семья Берлускони решила выселить участниц вечеринок «бунга-бунга

    Семья Берлускони решила выселить участниц вечеринок «бунга-бунга»
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Родственники экс-премьера Италии Сильвио Берлускони планируют выселить из принадлежавшей покойному политику недвижимости около 20 женщин – бывших участниц скандальных эротических вечеринок под названием «бунга-бунга», сообщило британское издание The Times.

    Отмечается, что эти женщины были втянуты в судебные процессы на фоне скандалов с проводимыми Берлускони вечеринками.

    Многие из них получали ежемесячные жалования в размере 2,5 тыс. евро в качестве компенсации ущерба их репутации. Ранее Reuters сообщало, что семья политика прекратила эти выплаты, передает «Газета.ru».

     О вечеринках «бунга-бунга» на вилле Берлускони стало известно в 2010 году. Тогда политик сам позвонил в полицию и попросил освободить малолетнюю танцовщицу Кариму Эль Маруг, задержанную за кражу дорогого браслета Берлускони заявил, что 17-летняя девушка является племянницей президента Египта Хосни Мубарака.

    Скандал разгорелся в начале 2011 года. Следствие утверждало, что женщины на вилле премьера были проститутками, а некоторые – несовершеннолетними. Берлускони якобы платил им за молчание о связи с ним.

    Сам Берлускони заявлял, что «бунга-бунга» – это просто «изысканные ужины».

    Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни 12 июня. Итальянские СМИ сообщали, что политик страдал от лейкоза.

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    Правящая в Молдавии проевропейская партия PAS оправдывается за крупное поражение на прошедших в воскресенье выборах: заявлено, что во всем виноваты «Кремль и пророссийские силы». На самом деле даже представители ОБСЕ заявляют, что именно партия президента Санду блокировала оппозицию и блокировала работу СМИ. Что значат эти выборы с точки зрения интересов России? Подробности

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      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

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