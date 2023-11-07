В торговом центре Улан-Удэ ликвидировали крупный пожар

Открытое горение ликвидировано на пожаре в торговом центре ТЦ «Гвоздь» в Улан-Удэ

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что крупный пожар в ТЦ «Гвоздь» локализован на площади 22 тыс. кв. метров. В данный момент на месте работают 126 человек и 32 единицы техники.

Пожар в ТЦ «Гвоздь» в Октябрьском районе столицы Бурятии начался в ночь на вторник. Частично обрушилась кровля здания. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в поселке Степной Краснодарского края произошло крупное возгорание на складе.