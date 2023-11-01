С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.0 комментариев
В кубанском селе начался крупный пожар
В поселке Степной Краснодарского края началось крупное возгорание на складе, сообщили в пресс-службе МЧС России в среду вечером.
Сообщение о возгорании поступило в 16.00 мск, в поселке загорелось складское помещение с сельхозпродукцией, огонь объял, согласно предварительным оценкам, 3,5 тыс. квадратных метров, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Ликвидацией огня занимаются 45 человек и 14 единиц техники. Группировка на тушении увеличивается. Данных о пострадавших не поступало.