Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.8 комментариев
Кулеба объяснил, почему Западу нужна победа над Россией
Кулеба заявил, что Украина не может позволить себе зависеть только от американской поддержки
Украина не может позволить себе зависеть лишь от поддержки со стороны США, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Он задался вопросом: если Запад не может одержать победу в конфликте Украины с Россией, то в каком конфликте «он может выиграть»?
Кулеба, комментируя возможные результаты выборов президента США в 2024 году, сказал, что нужно «подождать и посмотреть». Однако Украина, чтобы не зависеть только от поддержки США, «вкладывает огромные средства в собственное производство всех видов вооружений», заявил он. По словам министра, Украина «наращивает объемы производства и милитаризирует экономику».
Он также поблагодарил Европу, отметив, что европейскую поддержку Украины часто недооценивают. По его мнению, поддержка Европы и других стран позволяет Киеву «не бояться сценария гибели», передает ТАСС со ссылкой на Welt.
Напомним, президент США Джо Байден назвал поддержку вооруженных сил Украины «разумной инвестицией», которая якобы будет приносить «дивиденды».