«Разумные инвестиции» в войну не сделают США богаче и сильнее

Эксперты оспорили слова Байдена о «разумных инвестициях» в конфликты на Украине и Ближнем Востоке

Tекст: Евгений Поздняков,

Илья Абрамов

Президент США Джо Байден сообщил, что направляет в Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины. По его словам, речь идет о «финансировании нужд национальной безопасности» США для «поддержки критически важных партнеров» страны.

Примечательно, но деньги, которые американский президент намерен запросить у Конгресса, названы «разумной инвестицией, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды». Кстати, суммы, о которых может пойти речь, не называются.

«Помогите нам не подвергать опасности американские войска. Помогите нам построить для наших детей и внуков мир, который станет более безопасным, мирным и процветающим», – сказал Байден. Он также подчеркнул, что американские войска не будут отправлены на Украину, а все чего просит Киев – «это помощь».

Не обошел стороной Байден и конфликт на Ближнем Востоке. Он сказал, что помощь Израилю должна продемонстрировать его противникам в регионе, что «Израиль сильнее, чем когда-либо», и «не допустить распространения конфликта». По мнению американского президента, мир находится в переломной точке, нужно принять решения, которые «определят будущее на десятилетия вперед».

Однако американцы не вдохновились словами Байдена. Так, пользователи социальной сети X (бывший Twitter, соцсеть заблокирована в России) пишут: «Больше никаких денег на ваши бессмысленные войны! С уважением, американский народ»; «Если мы несем моральную ответственность перед израильскими детьми, то мы несем такую же моральную ответственность и перед палестинскими детьми. Их жизни имеют равное значение. Если вы заботитесь о человеческой жизни только в Израиле или только в Газе, то на самом деле вас беспокоит не человеческая жизнь»; «Ты никогда больше не победишь на выборах, расист и военный преступник, совершающий геноцид», приводит примеры РИА «Новости».

Статистические данные также свидетельствуют о том, что большинство американцев не одобряют внешнеполитические инициативы Байдена. Так, телеканал CBS опубликовал результаты опроса, согласно которому 56% граждан США недовольны действиями руководства страны в отношении эскалации на Ближнем Востоке.

При этом среди респондентов, определивших себя как сторонников Республиканской партии, около 76% дали негативную оценку текущей политике Вашингтона в рамках конфликта Израиля и ХАМАС. Отмечается, что по вопросу необходимости отправки гуманитарной помощи в сектор Газа также наблюдается серьезный раскол. Среди демократов 70% поддерживают это решение, а 59% республиканцев высказались против.

В России слова Байдена также были подвергнуты критике. Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что прежде США говорили о «борьбе за свободу и демократию», а сейчас выясняется, что «это просто расчет». «Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями», – утверждает она.

По словам Захаровой, США всегда рассматривали войны как «разумную инвестицию», поскольку те велись «не на американской территории, а чужие издержки их не волновали». «Как говорится, ничего личного, просто бизнес», – сказала она.

Оценивая слова Байдена о дивидендах, Захарова напомнила высказывание члена Верховного суда США Оливера Уэнделла Холмса – младшего: «Саморазвитие человека умирает вместе с ним, как и его добродетели исчезают из памяти, но дивиденды от акций, которые он завещает своим детям, живут и сохраняют его память зеленой». Как заявила Захарова, видимо, «все умерло и исчезло у тех, кто подобным образом судит о дивидендах на крови».

Схожего мнения придерживается и сенатор Андрей Климов. По его словам, «в Вашингтоне разговорами о борьбе за демократию и «разумных инвестициях» прикрывают свой финансовый расчет». «От тех денег, которые США выделяют на затягивание конфликта на Украине, американские корпорации получают огромные доходы. Во власти сидят лоббисты различных компаний, которые продвигают выгодные для себя политические решения», – пояснил он.

«Фактически речь идет о масштабном «распиле» американского бюджета. Из-за этой политики разгораются пожары по всему миру. Вашингтону все равно и на израильтян с палестинцами, и на украинцев. Для них нет разницы, где будет вестись война, – отмечает собеседник. –

Если была бы возможность начать боевые действия на Марсе, США вмешались бы и туда».

«В данном контексте слова Байдена о «дивидендах» направлены исключительно на внутреннюю аудиторию. Американцы не понимают, зачем Белый дом выделяет огромные средства на внешние конфликты, когда внутри страны так много проблем. Вот президент и говорит, что якобы это инвестиция в безопасность граждан, хотя на деле жителям США ничего не угрожает», – резюмировал Климов.

В свою очередь Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай», обращает внимание на слова Байдена, где тот сравнивает Россию и ХАМАС. По его словам, «своеобразное» выступление американского лидера диктуется не анализом международной обстановки, а необходимостью преодоления внутренних политико-бюджетных сложностей.

«Впрочем, возможно мы и не правы, а это как раз подлинная картина, имеющаяся в сознании идеологов американской внешней политики. Не зря же Джейк Салливан проникновенно рассказывал недавно, что вырос на фильмах про Рембо и всегда хотел воплощать его мировоззрение в жизнь. А там все просто, без затей», – отметил политолог.

«Обращение Байдена к нации стало историческим. Он признал, что мир (читай США) сейчас находится в переломном моменте, то есть ломается однополярный мир, первой отказалась от него Россия. И она оказалась не одинока – в открытую дверь начали входить другие», – добавляет в своем Telegram-канале политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов. Эксперт также обращает внимание на слова о «разумных инвестициях». «Сказал правду – американцы зарабатывают на этом конфликте, а не защищают нечто иное. Тут мы не удивлены», – иронично замечает он:

Американцы и их союзники будут защищать свой однополярный мир вооруженным способом – и это серьезно повышает вероятность третьей мировой войны, в том числе с применением ядерного оружия. Байден резко поднял ставки».

Речь главы Штатов в Овальном кабинете призвана стать важным этапом в подготовке к грядущим президентским выборам, считает Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. «Байден пытается перевести фокус общественного мнения с внутренних проблем государства на внешние геополитические вызовы. Задача состоит в том, чтобы внушить избирателю важность поддержки Украины и Израиля», – пояснил он.

«Таким образом, Байден сможет оправдаться за экономические неудачи внутри страны. Разумеется, не все граждане готовы довериться этим заверениям, и недовольство внутри Штатов постепенно будет нарастать. Интересно, что президент пытается просто подкупить американское население рассказами о выгодных инвестициях», – отмечает собеседник.

«Он представляет происходящее на Украине в качестве своеобразного капиталовложения, которое в будущем обязательно окупится. Это игра на чувствах жителей Штатов, которые всегда трепетно относились к умению зарабатывать и правильно распределять личные расходы», – подчеркивает эксперт.

«Тем не менее данное заявление несет в себе исключительно идеологический характер. От истины оно далеко. Вашингтон вынужден работать на два фронта. Между тем поддержка ВСУ никак не поспособствует увеличению благосостояния государства. Конфликт на Украине стал для США черной дырой, которая высасывает из американских резервов колоссальные суммы средств», – считает американист.

«Однако нельзя отрицать того, что многие граждане и политики Штатов могут прислушаться к рассказам Байдена. Персонаж фильма «Брат-2» Данила Багров метко высказался про одну особенность американцев: зачастую они действительно думают, что сила в деньгах. Однако этот стиль мышления ни к чему хорошему Вашингтон не приведет», – уточняет Васильев. О желании Байдена сместить акценты в пользу внешней политики говорит и политолог Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. По его словам,

Белый дом сейчас выстраивает определенную идеологическую доктрину, согласно которой весь мир делится на два лагеря: демократический и авторитарный»,

«В связи с этим, Украина для США выступает передовым форпостом союзнического лагеря. Теперь и Израиль хотят присоединить к сложившейся коалиции. С помощью единой помощи Байден делает эти конфликты частью общей борьбы против «автократий». На этом тезисе будет строиться будущая избирательная кампания демократов», – отмечает он.

«Понятно, что не все в США поддерживают эту точку зрения. Например, республиканцы, которые хотели бы получить от Байдена четкий план действий на Украине. Однако они пока достаточно слабы, а демократы всегда могут объявить тех, кто выступает против борьбы с автократиями, раскольниками», – подчеркнул собеседник.

«В реальности поддержка конфликтов на Ближнем Востоке и Украине имеет для США чисто идеологический контекст. Она не выгодна Вашингтону с точки зрения экономических дивидендов. Например, американцы посылают огромные деньги офису Зеленского на войну, которая не может закончиться победой ВСУ. Так что эти «инвестиции» не сделают США ни сильнее, ни богаче», – резюмировал Межуев.