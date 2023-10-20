Захарова оценила намерение США получить «дивиденды на крови»

Захарова заявила, что разговоры США о «борьбе за свободу и демократию» оказались «просто расчетом»

Tекст: Антон Антонов

Захарова отметила в Telegram, что прежде США говорили о «борьбе за свободу и демократию», а сейчас выясняется, что «это просто расчет». «Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями», – заявила она.

По словам Захаровой, США всегда рассматривали войны как «разумную инвестицию», поскольку те велись «не на американской территории, а чужие издержки их не волновали». «Как говорится, ничего личного, просто бизнес», – сказала она.

Оценивая слова Байдена о дивидендах, Захарова напомнила высказывание члена верховного суда США Оливера Уэнделла Холмса – младшего: «Саморазвитие человека умирает вместе с ним, как и его добродетели исчезают из памяти, но дивиденды от акций, которые он завещает своим детям, живут и сохраняют его память зеленой». Как заявила Захарова, видимо, «все умерло и исчезло у тех, кто подобным образом судит о дивидендах на крови».

Напомним, Байден сообщил, что направляет в Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины. Он назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией» и обещал дивиденды будущим поколениям.